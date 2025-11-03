Новини
Конституционният съд образува дело за измененията в Закона за ДАНС

3 Ноември, 2025 15:41 926 9

Вносители на жалбата са 59 депутати от 51-вото Народно събрание

Конституционният съд образува дело за измененията в Закона за ДАНС - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Конституционният съд образува дело по жалбата за измененията в Закона за ДАНС. Това съобщиха от пресцентъра на съда.

Вносители на жалбата са 59 депутати от 51-вото Народно събрание, припомни news.bg.

Те настояват КС да обяви за противоконституционно изменението на чл. 8 от Закона за Държавна агенция "Национална сигурност" и отмяната на чл. 7, ал. 2, т. 5 от Закона за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност, приети от Народното събрание на 02.10.2025, обнародвани в бр. №90 от 28 октомври 2025 г. на Държавен вестник.

Съдия Сашо Пенов бе избран за докладчик по делото.

Припомняме, че със законови промени депутатите отнеха правото на президента да назначава шефовете на ДАР, ДАТО и ДАНС.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Икономистът Красен Станчев:

    5 1 Отговор
    "Мнозинството от българите иска държавата да ги кърми, а едно малцинство - да я доят. "Държава" е метафора. Представлява се от онези, които я държат и контролират органите ѝ в даден момент. Те формулират и националните интереси, които сами по себе си са винаги абстракция. Тук има две икономически обстоятелства: държавата а) не може да кърми всички желаещи и б) не разполага със собствен ресурс да прави това. Ресурсът е на данъкоплатците, т.е. почти всички, а някои от тях участват и в избори. Така държавата кърми обилно само онези, които крадат от нея.

    А у нас държавата и нейната администрация се разраства, защото постепенно бе открит механизъм да се изземва от данъкоплатците незабелязано, безнаказано и с одобрение (или липса на съпротива) от избирателите. От 2003-2005-а изгрява бъдещето на двама души, които сега управляват мнозинството в парламента. Те са от малцинството, което желае да дои "държавата". Авторитетът им се гради чрез власт и влияние върху общественото мнение, защото не произтича от лични качества. И преминава в авторитарност, когато се картелизира с главния прокурор, МВР и органите, подчинени на тях."

    15:44 03.11.2025

  • 2 ъгъл

    1 4 Отговор
    ГОЛЯМ И ЗЕЛЕНЪ ПРАЗЪ!

    15:48 03.11.2025

  • 3 Цвете

    6 1 Отговор
    САМО 59 ЧОВЕКА???? ТОВА ДОСТАТЪЧНО ЛИ СА, ЗА ДА ПРОМЕНЯТ ЗАКОН??? ПИТАМ САМО???? НЯМА ЛОГИКА ЗА СЪЖАЛЕНИЕ, НО ЩЕ ВИДИ В УГОДА НА КОГО Е????

    15:49 03.11.2025

  • 5 Дебелян Пейовски

    3 6 Отговор
    Абе с една дума кастрирах троянския кон на Путин

    Коментиран от #8

    16:02 03.11.2025

  • 6 Конституционният съб

    5 1 Отговор
    Е най- безатавторитетния орган, съкуплювтавяващ индивиди без морал, некадърни и безлични индивиди!
    Нека се произнесат дали партия на етническа основа, каквато е ДПС в нейните разклонения имат място в НС и въобще, дали имат място в управлението!

    16:06 03.11.2025

  • 7 Горски

    3 0 Отговор
    Мечта е да служиш в ДАНС.

    16:30 03.11.2025

  • 8 Да беше кастрирал

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Дебелян Пейовски":

    На баща си топките!

    16:32 03.11.2025

  • 9 Хм...

    7 0 Отговор
    Ми какво правите в парламента, защо гласувате безумия? Страх ли ви е? Дааа, страх ви е! За топлите местенца, за дебелите сметки, за бизнеса, изпълнен с гешефти, за луксозния живот, за всичко! Колко сте жалки, уважаеми депутати, жалки...

    16:35 03.11.2025

