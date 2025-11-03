Конституционният съд образува дело за измененията в Закона за ДАНС

Конституционният съд образува дело по жалбата за измененията в Закона за ДАНС. Това съобщиха от пресцентъра на съда.
Вносители на жалбата са 59 депутати от 51-вото Народно събрание, припомни news.bg.
Те настояват КС да обяви за противоконституционно изменението на чл. 8 от Закона за Държавна агенция "Национална сигурност" и отмяната на чл. 7, ал. 2, т. 5 от Закона за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност, приети от Народното събрание на 02.10.2025, обнародвани в бр. №90 от 28 октомври 2025 г. на Държавен вестник.
Съдия Сашо Пенов бе избран за докладчик по делото.
Припомняме, че със законови промени депутатите отнеха правото на президента да назначава шефовете на ДАР, ДАТО и ДАНС.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Икономистът Красен Станчев:
А у нас държавата и нейната администрация се разраства, защото постепенно бе открит механизъм да се изземва от данъкоплатците незабелязано, безнаказано и с одобрение (или липса на съпротива) от избирателите. От 2003-2005-а изгрява бъдещето на двама души, които сега управляват мнозинството в парламента. Те са от малцинството, което желае да дои "държавата". Авторитетът им се гради чрез власт и влияние върху общественото мнение, защото не произтича от лични качества. И преминава в авторитарност, когато се картелизира с главния прокурор, МВР и органите, подчинени на тях."
15:44 03.11.2025
2 ъгъл
15:48 03.11.2025
3 Цвете
15:49 03.11.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Дебелян Пейовски
Коментиран от #8
16:02 03.11.2025
6 Конституционният съб
Нека се произнесат дали партия на етническа основа, каквато е ДПС в нейните разклонения имат място в НС и въобще, дали имат място в управлението!
16:06 03.11.2025
7 Горски
16:30 03.11.2025
8 Да беше кастрирал
До коментар #5 от "Дебелян Пейовски":На баща си топките!
16:32 03.11.2025
9 Хм...
16:35 03.11.2025