Конституционният съд образува дело за измененията в Закона за ДАНС

Конституционният съд образува дело по жалбата за измененията в Закона за ДАНС. Това съобщиха от пресцентъра на съда.

Вносители на жалбата са 59 депутати от 51-вото Народно събрание, припомни news.bg.

Те настояват КС да обяви за противоконституционно изменението на чл. 8 от Закона за Държавна агенция "Национална сигурност" и отмяната на чл. 7, ал. 2, т. 5 от Закона за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност, приети от Народното събрание на 02.10.2025, обнародвани в бр. №90 от 28 октомври 2025 г. на Държавен вестник.

Съдия Сашо Пенов бе избран за докладчик по делото.

Припомняме, че със законови промени депутатите отнеха правото на президента да назначава шефовете на ДАР, ДАТО и ДАНС.