Поискано е отстраняването на Благомир Коцев от поста кмет на град Варна

От Общинската избирателна комисия във Варна са поискали справка от Община Варна и от Общинския съвет относно продължителността на полагаемия отпуск на кмета на града Благомир Коцев, стана ясно днес, съобщават от "Фокус".

Поводът е сигнал от гражданин, представил се като Дамян Христов, който е настоявал за отстраняването на Коцев от поста кмет на Варна.

Припомняме, че до 11 ноември включително Коцев се води в отпуск. До тогава негов заместник на поста е Павел Попов.

Благомир Коцев бе арестуван на 8 юли.