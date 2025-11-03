Поискано е отстраняването на Благомир Коцев от поста кмет на град Варна

От Общинската избирателна комисия във Варна са поискали справка от Община Варна и от Общинския съвет относно продължителността на полагаемия отпуск на кмета на града Благомир Коцев, стана ясно днес, съобщават от "Фокус".
Поводът е сигнал от гражданин, представил се като Дамян Христов, който е настоявал за отстраняването на Коцев от поста кмет на Варна.
Припомняме, че до 11 ноември включително Коцев се води в отпуск. До тогава негов заместник на поста е Павел Попов.
Благомир Коцев бе арестуван на 8 юли.
1 Хахо
Коментиран от #19
20:06 03.11.2025
2 Само да питам
20:10 03.11.2025
3 Хипотетично
Дело, обжалване в Европа и колосално обещетение за причинени вреди от държавата. Комисионните стават дреболия.
20:10 03.11.2025
4 Така е
Коментиран от #5
20:11 03.11.2025
5 Хипотетично
До коментар #4 от "Така е":Той каза , че е Робин Худ и полицията го освободи, тъй като Робин не е жив, тогава не може да се има претенции към някого, който е умрял.
20:14 03.11.2025
6 Никой
Коментиран от #20
20:15 03.11.2025
7 Бялджип
Коментиран от #9
20:16 03.11.2025
8 Гост
20:18 03.11.2025
9 Направо
До коментар #7 от "Бялджип":да го освобождават от кметския стол и ПП да си го обяви за кандидат президент, така с имунитета ще излезе от ареста. Или да му издатат в някое лечебно заведение акт за смърт и властта автоматично неотлагателно няма да може да има претенции към него.
20:22 03.11.2025
10 Бай Араб
20:28 03.11.2025
11 койдазнай
20:28 03.11.2025
12 Азз
20:30 03.11.2025
13 Боко в килия
20:34 03.11.2025
14 Да,бе
Коментиран от #16
20:36 03.11.2025
15 Ясно
20:36 03.11.2025
16 койдазнай
До коментар #14 от "Да,бе":Тя аритметиката е проста наука. Ама никой не иска да е учи. А има защо!
Ако един глас се продава за 1000 лева, то 2 млн гласа излизат 2 милиарда. Срещу това, купилият гласовете, получава 4 бюджета по 100 милиарда.
С прости думи, възвращаемост от 200 пъти! 20 000%.!!!
20:49 03.11.2025
17 Ха-ха
21:01 03.11.2025
18 Питанка
21:07 03.11.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Мдаа!🤔
До коментар #6 от "Никой":Поредната корумпирана елгебетейка се отправя в затвора!😂😂😂
21:17 03.11.2025
21 анонимен
21:20 03.11.2025
22 Горски
21:25 03.11.2025