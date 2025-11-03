Новини
България »
Всички градове »
Поискано е отстраняването на Благомир Коцев от поста кмет на град Варна

Поискано е отстраняването на Благомир Коцев от поста кмет на град Варна

3 Ноември, 2025 19:53 1 477 22

  • благомир коцев-
  • отстраняване-
  • кмет на варна

От Общинската избирателна комисия във Варна са поискали справка от Община Варна и от Общинския съвет относно продължителността на полагаемия отпуск на кмета на града Благомир Коцев

Поискано е отстраняването на Благомир Коцев от поста кмет на град Варна - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

От Общинската избирателна комисия във Варна са поискали справка от Община Варна и от Общинския съвет относно продължителността на полагаемия отпуск на кмета на града Благомир Коцев, стана ясно днес, съобщават от "Фокус".

Поводът е сигнал от гражданин, представил се като Дамян Христов, който е настоявал за отстраняването на Коцев от поста кмет на Варна.

Припомняме, че до 11 ноември включително Коцев се води в отпуск. До тогава негов заместник на поста е Павел Попов.

Благомир Коцев бе арестуван на 8 юли.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 23 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хахо

    15 41 Отговор
    Какви отпуски пуска това корумпе, от какво се е уморил, че да си почива? От лежане в ареста ли?

    Коментиран от #19

    20:06 03.11.2025

  • 2 Само да питам

    14 4 Отговор
    Онази от случаят с детската градина (Герова май беше) още ли е в болничен, щото още малко и една година ще стане.

    20:10 03.11.2025

  • 3 Хипотетично

    11 17 Отговор
    Хем в ареста, хем в отпуск и заплатата си върви и е най-дребната неразбория при администрацията.
    Дело, обжалване в Европа и колосално обещетение за причинени вреди от държавата. Комисионните стават дреболия.

    20:10 03.11.2025

  • 4 Така е

    20 3 Отговор
    Какво стана с ония умрелия от Пирин? И него ли че го търсят като черната мачка?

    Коментиран от #5

    20:11 03.11.2025

  • 5 Хипотетично

    12 1 Отговор

    До коментар #4 от "Така е":

    Той каза , че е Робин Худ и полицията го освободи, тъй като Робин не е жив, тогава не може да се има претенции към някого, който е умрял.

    20:14 03.11.2025

  • 6 Никой

    28 7 Отговор
    Само го тормозяат човека - нямат доказателства - но продължават.

    Коментиран от #20

    20:15 03.11.2025

  • 7 Бялджип

    35 10 Отговор
    Не преливам от симпатия към варненския кмет, но всички в държавата разбраха, че арестуването и задържането му е политическо издевателство. От врагове и корумпирани бандити, заради власт и интриги. Така този кмет стана известен повече отколкото е очаквал, придоби симпатии от хора, които не са го избирали.

    Коментиран от #9

    20:16 03.11.2025

  • 8 Гост

    23 5 Отговор
    пеефски мър"ши

    20:18 03.11.2025

  • 9 Направо

    6 7 Отговор

    До коментар #7 от "Бялджип":

    да го освобождават от кметския стол и ПП да си го обяви за кандидат президент, така с имунитета ще излезе от ареста. Или да му издатат в някое лечебно заведение акт за смърт и властта автоматично неотлагателно няма да може да има претенции към него.

    20:22 03.11.2025

  • 10 Бай Араб

    7 5 Отговор
    Някой е пуснал молба за отпуск от негово име,за да му върви заплата.Явно наистина са си мислели че ще му се размине,ще излезе от ареста и ще казва - станала е някаква грешка.

    20:28 03.11.2025

  • 11 койдазнай

    7 5 Отговор
    Кмет от опозицията е феноменално тъпа идея. Властта винаги ще го пресира и няма да му дава никакви пари, тъй като основната задача е да го провалят. Така че, всички кметове трябва да са от ДПС. Не случайно Бургас получава стотици милиони извъбредни плащания, само защото Митко Николов пристана на Пеевски още 2009-та. Тогава за една година получи извънредно 560 млн!

    20:28 03.11.2025

  • 12 Азз

    5 4 Отговор
    Дойдохме си на думата

    20:30 03.11.2025

  • 13 Боко в килия

    10 4 Отговор
    Само в Боколандия си виновен до доказване на противното, който гроб копае сам пада в него.

    20:34 03.11.2025

  • 14 Да,бе

    11 3 Отговор
    Целта на мероприятието взе да се изяснява...Купуване на гласове,манипулиране на изборни резултати и в краен случай намеса на подчинените изпълнителна и съдебни власти.Демокрация,та дрънка.И въобще не говоря дали Коцев е невинен,даже по-скоро клоня към виновен,но начинът по който се използва държавната машина в определени случаи е меко казано отвратителен и само затвърждава убеждението ми,че тази форма на управление е гангрена.

    Коментиран от #16

    20:36 03.11.2025

  • 15 Ясно

    10 3 Отговор
    Гражданинът Дамян Христов, известен още като Пламенка Димитрова.

    20:36 03.11.2025

  • 16 койдазнай

    2 2 Отговор

    До коментар #14 от "Да,бе":

    Тя аритметиката е проста наука. Ама никой не иска да е учи. А има защо!
    Ако един глас се продава за 1000 лева, то 2 млн гласа излизат 2 милиарда. Срещу това, купилият гласовете, получава 4 бюджета по 100 милиарда.
    С прости думи, възвращаемост от 200 пъти! 20 000%.!!!

    20:49 03.11.2025

  • 17 Ха-ха

    2 1 Отговор
    Ами нали това е целта.

    21:01 03.11.2025

  • 18 Питанка

    4 2 Отговор
    Добре де . Ами ако дори и с пари не успеят Герб и НН точно във Варна да установят техен аватар на власт ? Настроиха народа не съвсем в техен интерес с тези изцепки. Тогава кво прайм- оня ще получи инфаркт на мозъка , а другия ще заслабне ли ? Пазарджик в малко по-различен вид им предвиждам. Няма да могат да подкупят толкова много хора този път заедно с комисиите.

    21:07 03.11.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Мдаа!🤔

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Никой":

    Поредната корумпирана елгебетейка се отправя в затвора!😂😂😂

    21:17 03.11.2025

  • 21 анонимен

    0 2 Отговор
    Този човек е жертва на Бойко и Шиши. Това е ясно и е отвратително. Те репресират политическите си противници. Но ако е корумпиран, трябва да бъде отстранен. Никой, независимо от коя партия е, не бива да е нахален и безогледен. Благомир Коцев асфалтира пътя, на който загина една жена, заради колата на НСО, в която се возеха Кирил Петков и Найо Тицин. Престъпление е това. Без сълзи, глезотии и арогантност. Обществото е алергично към политиците и политиката заради корупцията. 36-годишната корупция, след некадърността и неизпълнените обещания, в местната, в изпълнителната власт, а и сред част от всички, които са ни били президенти е в основата на ниската избирателна активност на всички видове избори. Представете си как се чувстват хората, когато разбират, че просто Портних е сменен с Благомир Коцев. На хората вече им е омръзнало и са отчаяни. Варненци искат да заплюят и двамата.

    21:20 03.11.2025

  • 22 Горски

    2 0 Отговор
    Защо ли съм убеден,че накрая ние ще плащаме обезщетения за "перфектно" свършената работа на прокуратурата. Този Човек си осигури разкошни старини. Държавата - с вашите пари ще му я осигури.

    21:25 03.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол