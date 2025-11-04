Новини
Заседание на Комисията по бюджет и финанси към Тристранния съвет. Ще се обсъждат параметрите на Бюджет 2026

4 Ноември, 2025 07:34 475 9

Основните промени, заложени в бюджета, от които се очакват допълнителни приходи, е увеличението на данък дивидент, увеличението на част от хазартните такси и вдигането на осигурителните вноски с 2 процентни пункта.

Заседание на Комисията по бюджет и финанси към Тристранния съвет. Ще се обсъждат параметрите на Бюджет 2026 - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Комисията по бюджет и финанси към Тристранния съвет заседава, за да обсъди параметрите на бюджета за следващата година, които бяха публикувани вчера в късния следобед, съобщават от БНТ.

В него са заложени рекордни приходи и разходи.

Размерът на заложения нов дълг за догодина достига до 10,5 млрд. евро. Осигурителната тежест се увеличава с 10%.

Вдига се и акцизът на тютюна и тютюневите изделия.

Най-много пари се очаква да бъдат получени от увеличението на осигуровките, а именно 601,2 млн. евро, което съответно ще намали и трансфера от бюджета към НОИ.

Добрин Иванов от Асоциацията на индустриалния капитал коментира вчера в "Още от деня", че според него приходите и разходите са завишени нереалистично.

Бизнесът реагира остро срещу практиката на Министерството на финансите да пуска държавния бюджет в последния момент преди съвета за тристранно сътрудничество.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БАЙ ГАНЬО

    5 0 Отговор
    Като гледам ОПОЗИЦИЯТА възраждане меч величие Пп как се плюят те обслужват МАФИЯТА ...

    07:39 04.11.2025

  • 2 Боруна Лом

    0 0 Отговор
    И КОЛКО ЗЛАТО ЩЕ ГУШНЕ ТОЗИ ГУЩЕР?

    07:54 04.11.2025

  • 3 хаха

    3 1 Отговор
    Ей, каза се, че скачат данъци. А по спомен преди 6.7 ли беше датата на гласуването в ЕП за еврото ни лъжеха, че данъци няма да се пипат грам. Държавата беше супер, бюджетът беше за пример, инфлация даже отрицателна отчитаха от НСИ.
    Само един странен въпрос. Вдигат данъци и от там в услугите някой с 3-4000 доход ЧИСТО ще трябва да плаща допълнително към 600-700лв. Това са едно 20% загуба от дохода. Ако иска старото чисто, ще трябва да увеличи цени. Ама нали по закона за еврото ще го гонят, че вдига цени. Та... Ще има ли инфлация още или няма да има? Ще бъде ли икономически обоснована или не?
    Защо залагат тия 7 милиарда повече приходи? Нали еврото нямаше да повлияе никак и само бе смяна на валутата за разплащане? Сега изведнъж ще харчим 7 милиарда повече.

    07:55 04.11.2025

  • 4 Боруна Лом

    0 0 Отговор
    07:55 04.11.2025

  • 5 раз

    0 0 Отговор
    Какво е камджал?

    07:57 04.11.2025

  • 6 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    3 0 Отговор
    КАКВО ТОЛКОВА ЩЕ ЗАСЕДАВАТЕ БЕ???
    НЕЩАТА СА ТОЛКОВА ПРОСТИ:
    РЕФОРМИ !
    АЙ СТИГА СМЕ ИЗДЪРЖАЛИ КРАДЛИВИ И МЪРЗЕЛИВИ!
    ВЕЧЕ НЕАМ НЕРВИ.

    08:02 04.11.2025

  • 7 На еничарите - тройно

    2 0 Отговор
    Средна заплата е 6-8000 лв. , отделно и 2500 пенсия, дано им стигат и нямат повече увеличения

    08:03 04.11.2025

  • 8 Новичок

    0 0 Отговор
    О.С.Т.А.В.К.А...

    08:12 04.11.2025

  • 9 Най-много ще се получи

    0 0 Отговор
    Ако от 23 милиарда лева за бюджетници, намалите с 50% заплатите на бюджетниците, пестите 11.5 милиарда
    Ако уволните 50% от бюджетниците, пестим още 6.5 милиарда лева..
    Дотук спестихме 18 милиарда лева, АМИ ТО НЯМАЛО СМИСЪЛ ДА ТЕГЛИМ ЗАЕМИ 2026 г.
    Оттук смятаме плюсове за хазната, без да вдигаме преки и косвени данъци и осигуровки.
    Спокойно, щом сме в криза намаляте до 6000 лева чисто, заплатите на шефове на държавни болници с по 60 0000 лева на 6000 към 203 държавни болници единадесет милиона лева. Всички бюджетници да плащат осигуровки.
    Прехвърляте патийните субсидии към държавен бюджет, 50% от тях.
    А, Бюджетът вече е в плюс.
    Намаляте заплати в СОС, които си ги вдигнаха с 300% до старите нива, преди 2023 г.
    Така може да върнете увеличението 2023 г. със 100% на Данък сграда.
    И предстоящаото още 40% увеличение на данък сграда за 2026 г.
    Здравните може да намалите като накарате бюджетниците да си плащат осигуровкиге, та дори ще останат пари в НЗОК.
    Не взимам пари за съвети, не са точни цифрите, а приблизителни, защото нямам в числа бъдещ бюджет.

    08:14 04.11.2025

