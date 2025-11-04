Хампарцумян: Кърпим нещата. Ако това го правим няколко последователни години, ще ударим стената с 200 км/ч

Имаме нова година, но стар бюджет – няма никаква разлика в сравнение с последните 3-4. Това заяви в студиото на „Тази сутрин“ финансистът Никола Филипов и допълни, че „продължаваме да се плъзгаме по оста на популизма“.
Параметрите на финансовата рамка за 2026 г. бяха публикувани вечерта в понеделник, последва светкавична реакция и от работодатели, и от синдикати.
Финансистът Левон Хампарцумян коментира, че Бюджет 2026 прилича на гасене на пожар с бензин, защото заложените увеличения са проинфлационни.
„Когато се прави един бюджет в корпоративния свят, получаваш задачки, какво трябва да постигнеш с бюджета и ги изпълняваш. Министърът на финансите трябва да излезе и да каже какви са целите на този бюджет, ако някакви компромиси са направени – защо са направени и т.н. А тук – крият се някъде по дупките. От време на време някой излиза да покаже 2-3 картинки и ние трябва да разсъждаваме какво е искал да каже авторът, допълни Хампарцумян.
Според Филипов само едно слабо управление няма волята да замрази социалните плащания в името на реформи, които да спрат инфлацията и намалят дефицита.
„Явно ги е страх от реформи. Ние нямаме много време. България е изправена пред много деликатен момент – трябва да извършим всички необходими реформи, за да вкараме в ред публичните ни финанси. Ние сме изпаднали в тотално безвремие. Аз не виждам към момента нещо позитивно“, посочи още той.
По думите му заплатите в държавните предприятия ще растат, защото са обвързани с минималната работна заплата. Филипов обясни, че идеята да се вдигнат пенсионните осигуровки с 2 процентни пункта цели да намали малко дефицита.
„Кърпим нещата. Ако устойчиво това го правим няколко последователни години, ще ударим стената с 200 км/ч. Вижте какво се случи с Кипър, Гърция, Румъния. Правят се планове как да се закрепят. Да си представим един „финансов купон“ – увеличават се заплати, назначават се хора в администрацията. В един момент обаче този „купон“ свършва и идва сметката и тази сметка трябва да се плати, няма как да не се плати“, каза Хампарцумян.
Според него е грешка, че никой не мери ефективността на изхарчените публични финанси.
До коментар #3 от "Перо":Вземе с Денков? На химична основа.
До коментар #3 от "Перо":съгласен съм с теб, но в случая е абсолютно прав. Реформи в България е мръсна дума.
До коментар #6 от "форева гербер":Но всъщност ,май...май...скоро Урсулиянците,ще ни докарат до там,че да завиждаме,дори и на руснаците...!
До коментар #3 от "Перо":Тоя и като химик в Кремиковци,пак си беше пълна нула...!
До коментар #3 от "Перо":Бил е някъде. Ти къде си бил тогава?
До коментар #6 от "форева гербер":Допреди един месец говореше други хубави неща и за еврото и как сме в клуба на богатите. Сега какво стана? Арменска му работа. 😡
Е, не е ли прекрасно?!
До коментар #35 от "потребител":А сега знаеш ли хората колко имат в ДСК?
Това че има съдрани галоши не означава нищо.
Коментиран от #45
Ако продължат да изравняват данъците- двойни цени заради ставките до 40-50%, и това само за оставане на старото чисто. Т.е. обедняване наполовина до няколко години, огромен ръст на безработицата, закриване на фирми и предприятия(кой ще фалира, кой чужденец ще си рече що да е тук на немски данък, като е избягал от него насам). С бюджета за 2026 ни връщат някъде към началото на 2000те години- с инфлацията сметната човек стигнал 3-4000 заплата става като с 1000-1500 през ония години като покупателна способност. С повече данъци може и Виденов да ни се стори рай. Все пак едно е при доходи 2 пъти нашите да усетят сътресенията на еврозоната, друго е с нашите с икономика основно аутсорсинг/ишлемета.
До коментар #37 от "Още един неграмотен русофил":И колко имат хората ? Ти знаеш ли навремето колко богати бяха всички ? Населението беше над 9 милиона , а не като сега 6 . Всеки с апартамент , вила или селска къща без кредит и кола от Мототехника чисто новичка , пари на книжка за всеки член от семейството .Едно дете като се роди му правиха влог и като стане на 18 му даваха парите .Изобщо не искам да ти обяснявам колко струва сега медицината и зъболечението , а тогава е напълно безплатно , нито искам да ти обяснвам , че хората се пенсионираха на 56 години .
До коментар #7 от "Добре дошли в Еврозоната глупаци!":Има много общо с еврото:
1. Бордът е спирачката за теглене на кредити и да се държи нисък дефицит.
2. ЕЦБ одобрява бюджета и натиска за новите разходи- Украйна, армия, зелена сделка и т.н.
3. Еврозоната е с еднакви данъчни ставки в пъти над нашите. Как да ни оставят с 10% плосък и техните фирми да бягат насам? Защо трудът ни да е по-нисък и да работим евтино на ишлеме/аутсорс? С висок данък цените при днешните ни заплати ще се покачат рязко- 50% данък значи ДВОЙНА ЦЕНА, за да ти остане стария приход. Клиентите ще избягат- защо да аутсорсват, а не да наемат немец? То ще наемат индийци, но тук няма да стоят.
И сегашният бюджет е само началото. МВФ, БСП, ПП, "експерти", КТ Подкрепа вече си говорят открито да въвеждаме прогресивен данък.
До коментар #34 от "Георгиев":Единственото, което трябва да направят, е да вържат със закон ДАНЪК ПЕЧАЛБА ПЛЮС ДИВИДЕНТ ДА Е РАВЕН НА ДОД и БЮДЖЕТНИЦИТЕ ДА СИ ПЛАЩАТ ОСИГУРОВКИТЕ "ОТ РАБОТНИК". Ако им бъркаше в джоба, дали биха гласували за повишение на ДОО и дивидента?
До коментар #43 от "Варна":оня с трабантчето
