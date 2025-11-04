Новини
Хампарцумян: Кърпим нещата. Ако това го правим няколко последователни години, ще ударим стената с 200 км/ч

4 Ноември, 2025

„Явно ги е страх от реформи. Ние нямаме много време. България е изправена пред много деликатен момент – трябва да извършим всички необходими реформи, за да вкараме в ред публичните ни финанси. Ние сме изпаднали в тотално безвремие. Аз не виждам към момента нещо позитивно“, посочи и финансистът Никола Филипов

Хампарцумян: Кърпим нещата. Ако това го правим няколко последователни години, ще ударим стената с 200 км/ч - 1
Имаме нова година, но стар бюджет – няма никаква разлика в сравнение с последните 3-4. Това заяви в студиото на „Тази сутрин“ финансистът Никола Филипов и допълни, че „продължаваме да се плъзгаме по оста на популизма“.

Параметрите на финансовата рамка за 2026 г. бяха публикувани вечерта в понеделник, последва светкавична реакция и от работодатели, и от синдикати.

Финансистът Левон Хампарцумян коментира, че Бюджет 2026 прилича на гасене на пожар с бензин, защото заложените увеличения са проинфлационни.

„Когато се прави един бюджет в корпоративния свят, получаваш задачки, какво трябва да постигнеш с бюджета и ги изпълняваш. Министърът на финансите трябва да излезе и да каже какви са целите на този бюджет, ако някакви компромиси са направени – защо са направени и т.н. А тук – крият се някъде по дупките. От време на време някой излиза да покаже 2-3 картинки и ние трябва да разсъждаваме какво е искал да каже авторът, допълни Хампарцумян.

Според Филипов само едно слабо управление няма волята да замрази социалните плащания в името на реформи, които да спрат инфлацията и намалят дефицита.

„Явно ги е страх от реформи. Ние нямаме много време. България е изправена пред много деликатен момент – трябва да извършим всички необходими реформи, за да вкараме в ред публичните ни финанси. Ние сме изпаднали в тотално безвремие. Аз не виждам към момента нещо позитивно“, посочи още той.

По думите му заплатите в държавните предприятия ще растат, защото са обвързани с минималната работна заплата. Филипов обясни, че идеята да се вдигнат пенсионните осигуровки с 2 процентни пункта цели да намали малко дефицита.

„Кърпим нещата. Ако устойчиво това го правим няколко последователни години, ще ударим стената с 200 км/ч. Вижте какво се случи с Кипър, Гърция, Румъния. Правят се планове как да се закрепят. Да си представим един „финансов купон“ – увеличават се заплати, назначават се хора в администрацията. В един момент обаче този „купон“ свършва и идва сметката и тази сметка трябва да се плати, няма как да не се плати“, каза Хампарцумян.

Според него е грешка, че никой не мери ефективността на изхарчените публични финанси.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 6и6и

    24 2 Отговор
    нали идеята е да се окраде каквото може...

    08:58 04.11.2025

  • 3 Перо

    20 6 Отговор
    И химика от Кремиковци започна да дава акъл!

    Коментиран от #8, #10, #24, #26

    08:58 04.11.2025

  • 4 гръндж

    15 2 Отговор
    Хампи иска нови пачки в джобовете си и подсказва,как да стане това. А бедните ще получат клампи и загасени лампи.

    08:58 04.11.2025

  • 5 Досаден като

    15 1 Отговор
    Сърбеж от въшка!

    08:59 04.11.2025

  • 6 форева гербер

    10 19 Отговор
    Кой не му харесва да фаща къде Русия. Там нали е по хубаво.

    Коментиран от #14, #27

    09:00 04.11.2025

  • 7 Добре дошли в Еврозоната глупаци!

    15 4 Отговор
    Страната ни върви към гръцкия сценарий на фалит и това нЕма нищо общо с еврото, ний сме още с лев..

    Коментиран от #46

    09:00 04.11.2025

  • 8 Абе тоя що не се

    13 1 Отговор

    До коментар #3 от "Перо":

    Вземе с Денков? На химична основа.

    09:01 04.11.2025

  • 9 А ако продължаваме...

    12 5 Отговор
    ...да слушаме такива икономически ,,специалисти",като тебе,ще ударим стената с 500 км/ч...!

    09:03 04.11.2025

  • 10 да ти кажа

    14 0 Отговор

    До коментар #3 от "Перо":

    съгласен съм с теб, но в случая е абсолютно прав. Реформи в България е мръсна дума.

    09:03 04.11.2025

  • 11 НЕбългарите, спрете да нахалствате, бе!

    15 5 Отговор
    Хайде спрете със съветите си НЕбългари!
    Вие ли ще ни казвате на нас българите -
    как да живеем в собствената си държава България!
    Аман се каза от "умните" анализи на НЕбългарите.
    Що не си идете във вашите Родини и там да казвате
    на вашите хора как да си живеете там.
    То бива и бива нахалство, ама този НЕбългарин мина
    всякакви граници да ходи по телевизиите
    и ръси ли ръси недомислици за българския народ,
    който не му е негов народ. Аман дебелоочие

    09:04 04.11.2025

  • 12 ООрана държава

    13 2 Отговор
    Айде и тоя с 200.... Абе вие с банкята да не сте рода?

    09:04 04.11.2025

  • 13 Пич

    14 1 Отговор
    Нямате ли някой друг тъпак който да ни облъчва за разнообразие , че този ни втръсна от досада!!!

    09:05 04.11.2025

  • 14 5 стинки за изтъркан лаф...!

    13 1 Отговор

    До коментар #6 от "форева гербер":

    Но всъщност ,май...май...скоро Урсулиянците,ще ни докарат до там,че да завиждаме,дори и на руснаците...!

    09:06 04.11.2025

  • 15 банкеръ

    16 2 Отговор
    Левоне , като взе пари да рекламираш еврото , всичко беше цветя и рози . Сега ли прозря истината , че не сме готови за еврото ?

    09:09 04.11.2025

  • 16 Кръвопийците

    6 1 Отговор
    малий, как плачат за намалените дивиденти от 10 на 5% и за 2% повече осигуровки, а за данък свръх печалба направо се тръшкат на земята, нямат наяждане тия, еййй .........

    09:15 04.11.2025

  • 17 сбруя

    5 3 Отговор
    Нещата не са кърпи,че да ги кърпиш,бре дядка!

    09:16 04.11.2025

  • 18 Последния Софиянец

    13 0 Отговор
    Доскоро ни сваляше звезди от небето за Еврозоната.

    09:16 04.11.2025

  • 19 Асен

    11 1 Отговор
    Въпрос на време е България да обяви фалит!

    09:17 04.11.2025

  • 20 щъркел

    4 0 Отговор
    Асенчо,и това ще стане,пич,само е нужно малко време. Към първи януари по-нататък.

    09:23 04.11.2025

  • 21 Този

    3 0 Отговор
    Прав си е човека,но в държавата на лупаците това ще се случи.Руски хора българи ни водят на там.Първо Боташ,сега други 18 млрд кредити и още 10 за 26 та год.Народа лапа ,не работи и штрака с пръсти.

    09:25 04.11.2025

  • 22 Много бързоо

    4 1 Отговор
    Обърна палачинката баш химикоумнико

    09:25 04.11.2025

  • 23 икономист

    6 0 Отговор
    Няма как с лъжливи данни , да се променя цялата финансова система и това да не доведе до проблем

    09:26 04.11.2025

  • 24 Геро

    8 2 Отговор

    До коментар #3 от "Перо":

    Тоя и като химик в Кремиковци,пак си беше пълна нула...!

    09:27 04.11.2025

  • 25 алхимик

    9 2 Отговор
    Само се замислете , след като Кристин Лагард , Кристалина и цялото войнство са тук заради еврото , дали ни мислят доброто ?

    09:28 04.11.2025

  • 26 Факт

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Перо":

    Бил е някъде. Ти къде си бил тогава?

    09:32 04.11.2025

  • 27 Жоро

    6 3 Отговор

    До коментар #6 от "форева гербер":

    Допреди един месец говореше други хубави неща и за еврото и как сме в клуба на богатите. Сега какво стана? Арменска му работа. 😡

    09:32 04.11.2025

  • 28 Кочо Дъргата

    6 2 Отговор
    Колко е хубаво да си в България сега. Там е Дянков, Пърцумянчо, Борисов (продавача на България), целия фискален борд, шефчето на БНБ, ИПИ с Лъчзар Богданов! Предлагам на господата да не бързат да напускат територията на страната. Ще става по-хубаво. Еврото ни чака. И тях също.

    Е, не е ли прекрасно?!

    09:32 04.11.2025

  • 29 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    5 2 Отговор
    Хъмпъцумяните и Мошета мислят за добитъка какви хубави кифтета могат да направят !

    09:32 04.11.2025

  • 30 бай Бончо

    8 3 Отговор
    С умиление си спомням как на левчето беше записано , че е обезпечено със злато и всички активи на банката . Сега губим суверенитет , губим финансовата система и много други неща и ни карат да аплодираме това , че ни затриват . Не разбирам западния стандарт при които държавите са потънали в кредити за да си плащат задълженията .

    09:32 04.11.2025

  • 31 ЧИЧО

    4 0 Отговор
    Така е,защото сте много алчни и ненаядни крадци.По честен начин ли забогатяхте!Защото с честен труд богат не се става а гърбат!

    09:34 04.11.2025

  • 32 провинциалист

    4 2 Отговор
    Тая фурнаджийска лопата да не би да говори, че има риск за нещо? Или да го цитирам и днес?

    09:34 04.11.2025

  • 33 фен

    2 0 Отговор
    ТВ интервю с проф. Елиът, старши преподавател в Харвард, съветник по фин. въпроси в Сената на САЩ. Коментира се растящата спирала на цените на стоките, но и на заплатите, някъде около 8%. Заплатите поизостават, както винаги, но като цяло благосъстоянието е увеличено значително. И въпреки това има предложение за фиксиране на цените, на което професорът отговаря: Няма как да стане, в една свободна икономика като американската контролът е мръсна дума. "Проект Интернесин", 1974 г.

    09:35 04.11.2025

  • 34 Георгиев

    4 0 Отговор
    Хампи започна да се страхува за своя имидж и леко започна да се дистанцира. Бързо забрави как даваше вечери на този същия елит на Бойко и как аплодираше изборната му победа от първия ред. Спазва зададената линия от ЕК и ЕЦБ, но се прави и на интересен, защото всички виждаме как държавата ще се сгромоляса под управлението на тия некадърници. От мен: да започнат реформи сега 600 000 държавни служители, които получават заплати, класове за прослужено време, а осигуровките? Да съкратят 200 000 на първо време, а после още толкова. Ето ти бъдеща работна ръка. Ама това бил на Бойко електората? Вярно, но когато на политическия терен излезе Румен Радев това вече ще е без значение. Вижте проучванията от преди две седмици. Бойко свърши. Да си хваща пътя, да си вземе жената и детето и да изживее остатъка на живота като човек. За Шиши - друг път.

    Коментиран от #49

    09:38 04.11.2025

  • 35 потребител

    3 2 Отговор
    Левоне ,Левоне , всичко което изкарваше пари за държавата го откраднахте или разрушихте , откъде да дойдат парите .Бай Тошо , хубав -лош , даваше задачи за петилетката и всичко работеше на пълни обороти .За целия соц , заемите на България са 10 милрд долара , от които арабите имат да ни връщат 7 и за всеки случай сме си вдигнали 40 тона злато .Хората имаха спестовни книжки в ДСК , а не кредити , тоест -спестявали са , намираш ли разликата . Всичко за последните 36 години е лъжа , за да могат шепа хора да са милиардери .

    Коментиран от #37

    09:38 04.11.2025

  • 36 Територията е

    2 1 Отговор
    генетически комунистическа!

    09:39 04.11.2025

  • 37 Още един неграмотен русофил

    1 2 Отговор

    До коментар #35 от "потребител":

    А сега знаеш ли хората колко имат в ДСК?
    Това че има съдрани галоши не означава нищо.

    Коментиран от #45

    09:41 04.11.2025

  • 38 здраво мислещ

    5 0 Отговор
    Днес имам среща със счетоводителя за да си закрия фирмата след Нова година .Колкото и да ми е мъчно , не мога да плащам по високи данъци и осугуровки . Аз самия ще си търся работа или ще се изнасям от държавата .Съжалявам да го кажа , но няма да плащам за чужди грешки .

    09:42 04.11.2025

  • 39 хаха

    1 0 Отговор
    Сега вече хората усещат как хвърчим към стената. От 1.1 тия с доход 2000лв чисто ще са с новото ДОО на 1953- 47лв надолу. Това при инфлация реална спрямо началото на 2024 към 100% за основните стоки и повечето услуги. Тия с 4000 нето заради новия МОД и ДООто ще са с 700лв назад- брутото им е над 4600лв.
    Ако продължат да изравняват данъците- двойни цени заради ставките до 40-50%, и това само за оставане на старото чисто. Т.е. обедняване наполовина до няколко години, огромен ръст на безработицата, закриване на фирми и предприятия(кой ще фалира, кой чужденец ще си рече що да е тук на немски данък, като е избягал от него насам). С бюджета за 2026 ни връщат някъде към началото на 2000те години- с инфлацията сметната човек стигнал 3-4000 заплата става като с 1000-1500 през ония години като покупателна способност. С повече данъци може и Виденов да ни се стори рай. Все пак едно е при доходи 2 пъти нашите да усетят сътресенията на еврозоната, друго е с нашите с икономика основно аутсорсинг/ишлемета.

    09:42 04.11.2025

  • 40 нолпио

    1 0 Отговор
    Тебе арменски лъжлив и крадлив боклук, трябва само един път да те извъртят през редките зъби. Ти си от бандата на Драгалевския лъжлив и крадлив циганин Иван. Изредихте ни се на българите поне 3 банди лъжливи и крадлив цигани, и всичките давате интервюта. Когато почнете да давате показания, тогава ще е отблъскване от дъното. Само трябва да те извъртят през редките зъби, може и без 200 да е. Слава на Господ Иисус Христос, лъжата и лъжците са обречени на гибел. Наближава ви времето.

    09:42 04.11.2025

  • 41 ШЕФА

    3 0 Отговор
    Този престъпник бивш Шеф на Комисията по след приватизационен контрол който трябваше преди 20 г да е в затвора е дежурният лъжец по всички телевизий.Преди два месеца лъжеше за светло бъдеще с Еврото,а сега говори точно обратното,тази арменска жмуда !

    09:43 04.11.2025

  • 42 оня с коня

    1 0 Отговор
    Нещата са пределно прости,но за Умни глави.НЯМА КАК цените да не растат НЕЗАВИСИМО от Заплатата на Българина и дали той Купува,или спазва тъпата препоръка "За Бога братя - не купувайте",най-малко това пък има нещо общо с Еврото.Цялата работа е в това,че сме в ШЕНГЕН и ЕС- без Граници и без Митници,т.е. ако цените ни са ниски,Европа ще ни изкупи "без остатък",като факт е,че Румънци и Гърци вече са отпочнали тая "Процедура".А как находчивият Ганьо например да не натовари един Микробус със Цигари СЪС Бандерол и съвсем законно и безпрепятствено да не ги закара в Зап. Европа,където струват ТРОЙНО/в Румъния - двойно/?Ами Цената на Горивата?Ами ВСИЧКО ОСТАНАЛО?И ще е така на принципа на Скачените съдове докато Заплатите ни не се Изравнят,но ПОНЕ се доближат до Европейските,респективно и цените,затова и неслучайно Европа ни натиска да вдигаме Акциза на Цигарите,защото с нашите цени подбиваме техните и вредим на Икономиката им.Решението пък се налага от самосебе си- Високи заплати,но СЪКРАЩЕНИЯ на ненужните Държ. Служители/ПОНЕ 50%/,за да не Фалираме!

    09:43 04.11.2025

  • 43 Варна

    2 0 Отговор
    Някой виждал ли е по гнусен и долен човек от този ?

    Коментиран от #50

    09:44 04.11.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 потребител

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Още един неграмотен русофил":

    И колко имат хората ? Ти знаеш ли навремето колко богати бяха всички ? Населението беше над 9 милиона , а не като сега 6 . Всеки с апартамент , вила или селска къща без кредит и кола от Мототехника чисто новичка , пари на книжка за всеки член от семейството .Едно дете като се роди му правиха влог и като стане на 18 му даваха парите .Изобщо не искам да ти обяснявам колко струва сега медицината и зъболечението , а тогава е напълно безплатно , нито искам да ти обяснвам , че хората се пенсионираха на 56 години .

    09:47 04.11.2025

  • 46 хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Добре дошли в Еврозоната глупаци!":

    Има много общо с еврото:
    1. Бордът е спирачката за теглене на кредити и да се държи нисък дефицит.
    2. ЕЦБ одобрява бюджета и натиска за новите разходи- Украйна, армия, зелена сделка и т.н.
    3. Еврозоната е с еднакви данъчни ставки в пъти над нашите. Как да ни оставят с 10% плосък и техните фирми да бягат насам? Защо трудът ни да е по-нисък и да работим евтино на ишлеме/аутсорс? С висок данък цените при днешните ни заплати ще се покачат рязко- 50% данък значи ДВОЙНА ЦЕНА, за да ти остане стария приход. Клиентите ще избягат- защо да аутсорсват, а не да наемат немец? То ще наемат индийци, но тук няма да стоят.
    И сегашният бюджет е само началото. МВФ, БСП, ПП, "експерти", КТ Подкрепа вече си говорят открито да въвеждаме прогресивен данък.

    09:49 04.11.2025

  • 47 бюджет ще има

    0 0 Отговор
    а бюджетници има много . такива дето се хвалят , такива дето само се оплакват . но един бюджет като се направи след година ще го коригират и допълнят според нуждите . така е винаги . има затъващи и проблемни държавни фирми . там да помагат . има инфлация . има и около 400 000 незаети в трудоспособна възраст . не сме във война с РФ . Няма причини да сме в рецесия . На кметовете трябва да се помага .

    09:50 04.11.2025

  • 48 гост

    0 0 Отговор
    За всичко е виновен Тиква и неговите послушковци! Тиква трябва да бъде линчуван!

    09:51 04.11.2025

  • 49 хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "Георгиев":

    Единственото, което трябва да направят, е да вържат със закон ДАНЪК ПЕЧАЛБА ПЛЮС ДИВИДЕНТ ДА Е РАВЕН НА ДОД и БЮДЖЕТНИЦИТЕ ДА СИ ПЛАЩАТ ОСИГУРОВКИТЕ "ОТ РАБОТНИК". Ако им бъркаше в джоба, дали биха гласували за повишение на ДОО и дивидента?

    09:51 04.11.2025

  • 50 провинциалист

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "Варна":

    оня с трабантчето

    09:52 04.11.2025

