Иван Таков за кризата с боклука в София: Следващите договори, които изтичат, са в "Подуяне", "Слатина" и "Изгрев"

Оттук нататък вариантите не са много. По-скоро нещата ще се задълбочават. Предупреждавахме, искахме - нищо не се случи. В момента имаме два района в много тежко положение. И тази ситуация няма да се оправи с лозунги. Решава се с мисъл и предварителна подготовка. Много сериозно трябва да се работи към разширяване на софийското предприятие.

Това каза общинският съветник Иван Таков във връзка с кризата с боклука в София в ефира на БНТ, цитиран от novini.bg.

По думите му софийското дружество няма необходимия капацитет, за да поеме и засегнатите райони.

"Следващите договори, които изтичат са в районите "Подуяне", "Слатина" и "Изгрев". Разговарял съм с част от районните кметове и мисля, че може временно да се измисли вариант, който няма да оправи ситуацията, но поне да се облекчи удара", обясни Таков.

Доц. Киселова го каза прекрасно и затвори темата. Самата тя не се смята за жертва и БСП не е жертва. Киселова каза "камъни се хвърлят само по плодородно дърво". Това беше есенцията за мен, посочи Таков след промените в управляващото мнозинство и оставката на Наталия Киселова.

Във връзка с предстоящото разглеждане и приемане на Бюджет 2026, общинският съветник добави: "Можеше повече от нашите предложения в данъчната политика да бъдат приети".