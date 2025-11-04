Новини
Иван Таков за кризата с боклука в София: Следващите договори, които изтичат, са в "Подуяне", "Слатина" и "Изгрев"

4 Ноември, 2025 09:25 389 9

Доц. Киселова го каза прекрасно и затвори темата. Самата тя не се смята за жертва и БСП не е жертва. Киселова каза "камъни се хвърлят само по плодородно дърво". Това беше есенцията за мен, посочи Таков след промените в управляващото мнозинство и оставката на Наталия Киселова.

Иван Таков за кризата с боклука в София: Следващите договори, които изтичат, са в "Подуяне", "Слатина" и "Изгрев" - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Оттук нататък вариантите не са много. По-скоро нещата ще се задълбочават. Предупреждавахме, искахме - нищо не се случи. В момента имаме два района в много тежко положение. И тази ситуация няма да се оправи с лозунги. Решава се с мисъл и предварителна подготовка. Много сериозно трябва да се работи към разширяване на софийското предприятие.

Това каза общинският съветник Иван Таков във връзка с кризата с боклука в София в ефира на БНТ, цитиран от novini.bg.

По думите му софийското дружество няма необходимия капацитет, за да поеме и засегнатите райони.

"Следващите договори, които изтичат са в районите "Подуяне", "Слатина" и "Изгрев". Разговарял съм с част от районните кметове и мисля, че може временно да се измисли вариант, който няма да оправи ситуацията, но поне да се облекчи удара", обясни Таков.

Във връзка с предстоящото разглеждане и приемане на Бюджет 2026, общинският съветник добави: "Можеше повече от нашите предложения в данъчната политика да бъдат приети".


  • 1 честен ционист

    6 0 Отговор
    "камъни се хвърлят само по плодородно дърво". Цялата плодовитост се е събрала у Киселева.

    Коментиран от #7

    09:29 04.11.2025

  • 2 Софйски

    3 0 Отговор
    Паркинги направете, какво се занимавате с глупости

    09:30 04.11.2025

  • 3 Трол

    3 1 Отговор
    Вариантът е само един и той е софиянци сами да се грижат за сметопочистването в столицата.

    Коментиран от #6

    09:30 04.11.2025

  • 4 Анелия Андреева

    3 1 Отговор
    Ще има надуване и изгряване на нови боклученски проблемчета.

    09:31 04.11.2025

  • 5 ЧИЧО

    2 2 Отговор
    Стига сте занимавали цяла БГ с вашия боклук,оправяйте се.

    09:31 04.11.2025

  • 6 честен ционист

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Трол":

    Има и друг вариант. Софиянци да живеят в гета и да не припарват до чистия център, който ще служи за реклама на просперираща страната в Еврозоната.

    09:33 04.11.2025

  • 7 учуден

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Тя,Кисельова какъв плод оставя след себе си?Колко деца роди?

    09:33 04.11.2025

  • 8 вариант

    4 0 Отговор
    Комшиите ще поемат почистването но нашите са назландисват защото не могат да крадат.Това е проблема им.

    09:36 04.11.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

