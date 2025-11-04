Иван Таков за кризата с боклука в София: Следващите договори, които изтичат, са в "Подуяне", "Слатина" и "Изгрев"

Оттук нататък вариантите не са много. По-скоро нещата ще се задълбочават. Предупреждавахме, искахме - нищо не се случи. В момента имаме два района в много тежко положение. И тази ситуация няма да се оправи с лозунги. Решава се с мисъл и предварителна подготовка. Много сериозно трябва да се работи към разширяване на софийското предприятие.
Това каза общинският съветник Иван Таков във връзка с кризата с боклука в София в ефира на БНТ, цитиран от novini.bg.
По думите му софийското дружество няма необходимия капацитет, за да поеме и засегнатите райони.
"Следващите договори, които изтичат са в районите "Подуяне", "Слатина" и "Изгрев". Разговарял съм с част от районните кметове и мисля, че може временно да се измисли вариант, който няма да оправи ситуацията, но поне да се облекчи удара", обясни Таков.
Доц. Киселова го каза прекрасно и затвори темата. Самата тя не се смята за жертва и БСП не е жертва. Киселова каза "камъни се хвърлят само по плодородно дърво". Това беше есенцията за мен, посочи Таков след промените в управляващото мнозинство и оставката на Наталия Киселова.
Във връзка с предстоящото разглеждане и приемане на Бюджет 2026, общинският съветник добави: "Можеше повече от нашите предложения в данъчната политика да бъдат приети".
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #7
09:29 04.11.2025
2 Софйски
09:30 04.11.2025
3 Трол
Коментиран от #6
09:30 04.11.2025
4 Анелия Андреева
09:31 04.11.2025
5 ЧИЧО
09:31 04.11.2025
6 честен ционист
До коментар #3 от "Трол":Има и друг вариант. Софиянци да живеят в гета и да не припарват до чистия център, който ще служи за реклама на просперираща страната в Еврозоната.
09:33 04.11.2025
7 учуден
До коментар #1 от "честен ционист":Тя,Кисельова какъв плод оставя след себе си?Колко деца роди?
09:33 04.11.2025
8 вариант
09:36 04.11.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.