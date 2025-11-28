Хасан Адемов: Оттеглянето на бюджета има своята политическа цена, която управляващите не искат да платят

Оттеглянето на бюджета има своята политическа цена, която управляващите не искат да платят. Това каза Хасан Адемов от АПС пред журналисти в кулоарите на парламента, цитиран от "Фокус".
"Той трябва да бъде оттеглен и няма никакъв проблем в това. Оказа се, че единствено възможният бюджет има алтернатива", коментира е Адемов.
"Партиите се събраха, за да защитават националния интерес, а част от него е стабилната фискална политика. За съжаление управляващото мнозинство защитава своя теснопартиен интерес през бюджета, каза още той.
"Мандатоносителят обеща бюджетът да бъде изтеглен", заяви Хасан Адемов.
По думите му за малките бюджети може да се изготви допълнителен доклад.
"Осъждаме агресията и езика на омразата, насочени към всеки български гражданин", заяви Севим Али от АПС.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Къде са избирателите ви
16:57 28.11.2025
2 ФАКТ Е
Коментиран от #3
16:57 28.11.2025
3 Ще те допълня
До коментар #2 от "ФАКТ Е":Това е постоянното миризливо състояние на простатата и крадлива герберска Тиква Борисов.
16:58 28.11.2025
4 Точно така е
16:59 28.11.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Вегани ли сте ?
Коментиран от #7, #9
17:10 28.11.2025
7 КАК КАКВО
До коментар #6 от "Вегани ли сте ?":ВАДИМ ЧУКОВЕТЕ И ГИ ПОЧВАМЕ.
БЕЗ БОЙ НЯМА ДА СТАНЕ.
17:15 28.11.2025
8 Прокопиев
17:18 28.11.2025
9 Кръчматя
До коментар #6 от "Вегани ли сте ?":Махди, Ела да те черпя едно голямо от заведението, ще замръзнете в тая пушалня ?
17:29 28.11.2025