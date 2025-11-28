Новини
България »
Всички градове »
Хасан Адемов: Оттеглянето на бюджета има своята политическа цена, която управляващите не искат да платят

Хасан Адемов: Оттеглянето на бюджета има своята политическа цена, която управляващите не искат да платят

28 Ноември, 2025 16:51 680 9

  • хасан адемов-
  • оттегляне-
  • бюджет-
  • цена-
  • управляващи

"Оказа се, че единствено възможният бюджет има алтернатива", коментира депутатът от АПС

Хасан Адемов: Оттеглянето на бюджета има своята политическа цена, която управляващите не искат да платят - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Оттеглянето на бюджета има своята политическа цена, която управляващите не искат да платят. Това каза Хасан Адемов от АПС пред журналисти в кулоарите на парламента, цитиран от "Фокус".

"Той трябва да бъде оттеглен и няма никакъв проблем в това. Оказа се, че единствено възможният бюджет има алтернатива", коментира е Адемов.

"Партиите се събраха, за да защитават националния интерес, а част от него е стабилната фискална политика. За съжаление управляващото мнозинство защитава своя теснопартиен интерес през бюджета, каза още той.

"Мандатоносителят обеща бюджетът да бъде изтеглен", заяви Хасан Адемов.

По думите му за малките бюджети може да се изготви допълнителен доклад.

"Осъждаме агресията и езика на омразата, насочени към всеки български гражданин", заяви Севим Али от АПС.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Къде са избирателите ви

    9 1 Отговор
    Господин Хасан Адемов, ако г.р.у.хчото Пеевски не ви е погълнал всички от бившето ДПС, изкарайте си избирателите на площада.

    16:57 28.11.2025

  • 2 ФАКТ Е

    9 1 Отговор
    След вчерашният протест срещу бюджета, Борисов бил в прединфарктно състояние и се нас.рал

    Коментиран от #3

    16:57 28.11.2025

  • 3 Ще те допълня

    7 1 Отговор

    До коментар #2 от "ФАКТ Е":

    Това е постоянното миризливо състояние на простатата и крадлива герберска Тиква Борисов.

    16:58 28.11.2025

  • 4 Точно така е

    7 1 Отговор
    Чрез бюджета крадат от народа. Селски номера.

    16:59 28.11.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Вегани ли сте ?

    3 1 Отговор
    Оцеляването на Българския народ и качеството му на живот, за следващите 20г., за децата му зависи от това на колко свой сънародни канибали ще успее да счупи зъбите, защото язвите на местния свободен капитал освен в малките населени места вече могат да се видят открито и в по големите градове. Канибализма като бизнес модел ли е правилната форма за развитие на едно общество. След освобождението България и народа и е под могъщото психологическо влияние на редица западни и източни сили. Като най тежките национални катастрофи са винаги следствие на вътрешни решения от поставени фигури по влияние. Този обществен кредит продължава за сметка на здравото българско семейство столетие и повече, но сега когато от същите тези сили то открито е обявено за ненужно. Какво правим ?

    Коментиран от #7, #9

    17:10 28.11.2025

  • 7 КАК КАКВО

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Вегани ли сте ?":

    ВАДИМ ЧУКОВЕТЕ И ГИ ПОЧВАМЕ.
    БЕЗ БОЙ НЯМА ДА СТАНЕ.

    17:15 28.11.2025

  • 8 Прокопиев

    0 1 Отговор
    Банго Иван и Боко явно гладсят нова сглобка клопка.протест за бюджета ,ама не за оставка на титаните,но какво да очакваш от тия бездарни ментета .сценария е много прозрачен,ама за светата им това ме е проблем

    17:18 28.11.2025

  • 9 Кръчматя

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Вегани ли сте ?":

    Махди, Ела да те черпя едно голямо от заведението, ще замръзнете в тая пушалня ?

    17:29 28.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол