Хасан Адемов: Оттеглянето на бюджета има своята политическа цена, която управляващите не искат да платят

Оттеглянето на бюджета има своята политическа цена, която управляващите не искат да платят. Това каза Хасан Адемов от АПС пред журналисти в кулоарите на парламента, цитиран от "Фокус".

"Той трябва да бъде оттеглен и няма никакъв проблем в това. Оказа се, че единствено възможният бюджет има алтернатива", коментира е Адемов.

"Партиите се събраха, за да защитават националния интерес, а част от него е стабилната фискална политика. За съжаление управляващото мнозинство защитава своя теснопартиен интерес през бюджета, каза още той.

"Мандатоносителят обеща бюджетът да бъде изтеглен", заяви Хасан Адемов.

По думите му за малките бюджети може да се изготви допълнителен доклад.

"Осъждаме агресията и езика на омразата, насочени към всеки български гражданин", заяви Севим Али от АПС.