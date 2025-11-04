Мирчев: Представиха ни най-лошия бюджет от „Жан-Виденово време“ насам

Вчера ни беше представен най-лошият бюджет от "Жан-Виденово време" насам. Това заяви съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев на брифинг в централата на партията във връзка с предложения от Министерство на финансите проектобюджет за 2026 г.
Мирчев определи проектобюджета като „цунами за икономиката“. „Ще се противопоставим в парламента на такъв тип бюджет“, категоричен е той.
Според депутата от ПГ на ПП-ДБ Мартин Димитров „левичарската власт обявява война на средната класа и бизнеса“.
„Първо излъгаха, че няма да вдигат данъците, а данък „дивидент“ се увеличава от 5 на 10%“, подчерта той и посочи, че с 2-процентни пункта се увеличават осигуровките.
По думите му ГЕРБ правят най-голямото увеличение на данъчно-осигурителната тежест в последните 20 години и обвини управляващото мнозинство, че си „създават касичка за 5 млрд. лева".
1 Милицията
13:56 04.11.2025
2 вие подкрепяхте
13:58 04.11.2025
3 Хасковски каунь
Какво щеше да стане ако банките умишлено не дадоха 18 000 000 000 на Тригъзиевото правителство?
14:00 04.11.2025
4 до ходещите мъртви
Коментиран от #25
14:01 04.11.2025
5 Промяна
14:01 04.11.2025
6 Стефан Рангелов
14:01 04.11.2025
7 Ддд
Вие какви реформи искахте, уволняват всички държавни служители, и оставят само вас на държавна заплата?
А бизнесът и той е решил, че думичката реформа е, държавата да продължава да ги оставя, да правят див капитализъм в България, и да спестяват пари от данъци.
14:01 04.11.2025
8 Промяна
14:02 04.11.2025
9 Катастрофален
14:03 04.11.2025
10 Хаха
За благото на народа 🤣
14:05 04.11.2025
11 смях
14:05 04.11.2025
12 иди ми дойди ми
14:06 04.11.2025
13 Последния Софиянец
14:06 04.11.2025
14 баба Даба много слаба
14:09 04.11.2025
15 бай Бончо
14:11 04.11.2025
16 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
В! З! Р! И! ВИ ТЕЗИ БОК! ЛУЦИ В ПАРЛАМЕНТА!!
Коментиран от #18
14:11 04.11.2025
17 Ддд
Да кажа сега НУЛА.
Правеше ги А.Василев, който започна тази практика за дефицит в бюджета. Но другаря Мирчев удобно пропуска тази истина.
А бюджетите на А.Василев са като лавина той тръгна по този път, сега следващите управления не могат да спрат, защото хората ще кажат. Ето дойдоха тези и пак постна пица, пак ограничения на пенсии, минимални, социални и т.н.
14:13 04.11.2025
18 Ддд
До коментар #16 от "240 В УРАНОВИТЕ МИНИ":И после ще дойдат нови 240, може да са и по Т.,Ъ%ПИ от сегашните.
14:14 04.11.2025
19 Любопитен
14:16 04.11.2025
20 Ура,,Ура
14:17 04.11.2025
21 Голямото Д
Ревете, докато ви стрижа като овци!
Лично и интимно ваш, Д
Коментиран от #23
14:17 04.11.2025
22 кой да знае
14:18 04.11.2025
23 Ддд
До коментар #21 от "Голямото Д":Мирчев т ли си?
Знаех си че, зад това голямо Д си ти, а не някой друг.
14:21 04.11.2025
24 Ддд
Краде им се на ПП-ДБ две не виждат.
Наследниците на И. Костов, Мирчев и Божанов искали да стават собственици на имоти с "отпаднала необходимост" на Морето и планината, които са били на печалба през годините. :))))
Мамини сладки. не можаха да се облажат от ПВУ, сега мислят други далавери!
14:26 04.11.2025
25 Шопо
До коментар #4 от "до ходещите мъртви":Като влезем в еврозоната кредитния рейтинг на България ще се повиши, ще може да теглим още кредити.
14:29 04.11.2025
26 Председателя на фискалния съвет
За тази година определено има криене на дефицит, допълни той. По думите му заради влизането в еврозоната "си позволяхме да премълчаваме някои явни пропуски в публикуването на данни". Страната върви уверено към неплатежоспособност и това ще се усети през 2027 г. Предстои срив на икономика ,публични плащания и сриване на имотният пазар. Иначе казано - ФАЛИТ
14:29 04.11.2025