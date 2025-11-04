Новини
България »
Мирчев: Представиха ни най-лошия бюджет от „Жан-Виденово време“ насам

Мирчев: Представиха ни най-лошия бюджет от „Жан-Виденово време“ насам

4 Ноември, 2025 13:54 752 26

  • ивайло мирчев-
  • бюджет

Ще се противопоставим в парламента на такъв тип бюджет

Мирчев: Представиха ни най-лошия бюджет от „Жан-Виденово време“ насам - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Вчера ни беше представен най-лошият бюджет от "Жан-Виденово време" насам. Това заяви съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев на брифинг в централата на партията във връзка с предложения от Министерство на финансите проектобюджет за 2026 г.

Мирчев определи проектобюджета като „цунами за икономиката“. „Ще се противопоставим в парламента на такъв тип бюджет“, категоричен е той.

Според депутата от ПГ на ПП-ДБ Мартин Димитров „левичарската власт обявява война на средната класа и бизнеса“.

„Първо излъгаха, че няма да вдигат данъците, а данък „дивидент“ се увеличава от 5 на 10%“, подчерта той и посочи, че с 2-процентни пункта се увеличават осигуровките.

По думите му ГЕРБ правят най-голямото увеличение на данъчно-осигурителната тежест в последните 20 години и обвини управляващото мнозинство, че си „създават касичка за 5 млрд. лева".


България
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Милицията

    15 4 Отговор
    хареса бюджета

    13:56 04.11.2025

  • 2 вие подкрепяхте

    6 9 Отговор
    до вчера голямото д и престъпника от банкя

    13:58 04.11.2025

  • 3 Хасковски каунь

    11 7 Отговор
    Не споменавай името на Жан Виденов ! Това е най-честния Премиер ,свален от англосаксите умишлено.
    Какво щеше да стане ако банките умишлено не дадоха 18 000 000 000 на Тригъзиевото правителство?

    14:00 04.11.2025

  • 4 до ходещите мъртви

    10 3 Отговор
    държавата де факто е във фалит и се крепи от непосилни данъци и заеми, но и това е до време --- още преди 2027 ще сме затънали така, че ще ни трябва отново 20 години да се стабилизираме и те така ....

    Коментиран от #25

    14:01 04.11.2025

  • 5 Промяна

    5 4 Отговор
    Този е НИКОЙ ЖАЛЪК СИ Бюджет евросистеми всичко е одобрено вече Нищоправещ

    14:01 04.11.2025

  • 6 Стефан Рангелов

    7 8 Отговор
    Тъпак, ти от нищо не разбираш, имаш една голяма уста в която цяла София да се избере не може да я запълни.

    14:01 04.11.2025

  • 7 Ддд

    7 7 Отговор
    Мирчев, нали искахте реформи, ето вдигат данъците.
    Вие какви реформи искахте, уволняват всички държавни служители, и оставят само вас на държавна заплата?
    А бизнесът и той е решил, че думичката реформа е, държавата да продължава да ги оставя, да правят див капитализъм в България, и да спестяват пари от данъци.

    14:01 04.11.2025

  • 8 Промяна

    4 6 Отговор
    И кой ти иска мнение на теб САБОТЬОР Вън от парламента

    14:02 04.11.2025

  • 9 Катастрофален

    9 2 Отговор
    бюджет , катастрофално хищно управление , тоталната катастрофа в държавата е много близо !

    14:03 04.11.2025

  • 10 Хаха

    2 2 Отговор
    Мирчев: Представиха ни най-лошия бюджет от „Жан-Виденово време“ насам

    За благото на народа 🤣

    14:05 04.11.2025

  • 11 смях

    3 3 Отговор
    Шефът на троловете се обади - заработва хонорара.

    14:05 04.11.2025

  • 12 иди ми дойди ми

    2 2 Отговор
    „създават си кучка- касичка за 5 млрд. лева,които някой ще замъкне по чужбините".

    14:06 04.11.2025

  • 13 Последния Софиянец

    7 2 Отговор
    Тази година 19 000 000 000 заем а догодина 21 000 000 000.За две години увеличиха външният дълг с 50 процента.

    14:06 04.11.2025

  • 14 баба Даба много слаба

    1 1 Отговор
    Ще ни орежат пенсиите,както стана едно време при Иван Костов.

    14:09 04.11.2025

  • 15 бай Бончо

    2 1 Отговор
    Това означава , че всички след Бай Тошо , са по неможещи от него . Той имаше 10 милиарда долара дълг за целия период , но арабите имаха да ни дават 7 милиарда

    14:11 04.11.2025

  • 16 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    1 2 Отговор
    АБЕ НЯМА ЛИ КОЙ НАЙ-НАКРАЯ ДА ГИ
    В! З! Р! И! ВИ ТЕЗИ БОК! ЛУЦИ В ПАРЛАМЕНТА!!

    Коментиран от #18

    14:11 04.11.2025

  • 17 Ддд

    1 3 Отговор
    Някой да припомни, колко държавни бюджета е правил Мирчев?
    Да кажа сега НУЛА.
    Правеше ги А.Василев, който започна тази практика за дефицит в бюджета. Но другаря Мирчев удобно пропуска тази истина.
    А бюджетите на А.Василев са като лавина той тръгна по този път, сега следващите управления не могат да спрат, защото хората ще кажат. Ето дойдоха тези и пак постна пица, пак ограничения на пенсии, минимални, социални и т.н.

    14:13 04.11.2025

  • 18 Ддд

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "240 В УРАНОВИТЕ МИНИ":

    И после ще дойдат нови 240, може да са и по Т.,Ъ%ПИ от сегашните.

    14:14 04.11.2025

  • 19 Любопитен

    0 1 Отговор
    Мирчев, изгонете Асен Василев от вашата парламентарна група за да ви повярва някой?!

    14:16 04.11.2025

  • 20 Ура,,Ура

    1 0 Отговор
    Това са политиците с множество телохранители, които мислят"ЗА ХОРАТА". Честито на техните заблудени избиратели.

    14:17 04.11.2025

  • 21 Голямото Д

    2 0 Отговор
    Мишкии, вие даже не протестирате срещу мен, няма да пусна кокала никога!
    Ревете, докато ви стрижа като овци!
    Лично и интимно ваш, Д

    Коментиран от #23

    14:17 04.11.2025

  • 22 кой да знае

    1 0 Отговор
    Жан Виденов беше последния истински министър председател, кйто водеше държавата към проспирите!

    14:18 04.11.2025

  • 23 Ддд

    1 1 Отговор

    До коментар #21 от "Голямото Д":

    Мирчев т ли си?
    Знаех си че, зад това голямо Д си ти, а не някой друг.

    14:21 04.11.2025

  • 24 Ддд

    0 1 Отговор
    Защо никъде в медиите на Прокопиев, не пише че ДБ имали предложение за ПРИВАТИЗАЦИЯ на всички почивни станции в България? А УЖ бяха против отпадане на обекти с отпаднало предназначение.
    Краде им се на ПП-ДБ две не виждат.
    Наследниците на И. Костов, Мирчев и Божанов искали да стават собственици на имоти с "отпаднала необходимост" на Морето и планината, които са били на печалба през годините. :))))
    Мамини сладки. не можаха да се облажат от ПВУ, сега мислят други далавери!

    14:26 04.11.2025

  • 25 Шопо

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "до ходещите мъртви":

    Като влезем в еврозоната кредитния рейтинг на България ще се повиши, ще може да теглим още кредити.

    14:29 04.11.2025

  • 26 Председателя на фискалния съвет

    1 0 Отговор
    2027 ще бъде година на голяма публична финансова криза в България. Тогава страната ще влезе в процедура по свръхдефицит, коментира бившият финансов министър и председател на Фискалния съвет Симеон Дянков по БНТ.

    За тази година определено има криене на дефицит, допълни той. По думите му заради влизането в еврозоната "си позволяхме да премълчаваме някои явни пропуски в публикуването на данни". Страната върви уверено към неплатежоспособност и това ще се усети през 2027 г. Предстои срив на икономика ,публични плащания и сриване на имотният пазар. Иначе казано - ФАЛИТ

    14:29 04.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове