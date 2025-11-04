Мирчев: Представиха ни най-лошия бюджет от „Жан-Виденово време“ насам

Вчера ни беше представен най-лошият бюджет от "Жан-Виденово време" насам. Това заяви съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев на брифинг в централата на партията във връзка с предложения от Министерство на финансите проектобюджет за 2026 г.

Мирчев определи проектобюджета като „цунами за икономиката“. „Ще се противопоставим в парламента на такъв тип бюджет“, категоричен е той.

Според депутата от ПГ на ПП-ДБ Мартин Димитров „левичарската власт обявява война на средната класа и бизнеса“.

„Първо излъгаха, че няма да вдигат данъците, а данък „дивидент“ се увеличава от 5 на 10%“, подчерта той и посочи, че с 2-процентни пункта се увеличават осигуровките.

По думите му ГЕРБ правят най-голямото увеличение на данъчно-осигурителната тежест в последните 20 години и обвини управляващото мнозинство, че си „създават касичка за 5 млрд. лева".