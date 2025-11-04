АСП на Доган се оплака от събарянето на „символа на свободата“ – сараите в Бояна

Партията на бившия лидер на ДПС Ахмед Доган излезе с остра реакция срещу събарянето на бившата резиденция – сараите в Бояна. Както стана ясно вчера тихомълком сградата е била съборена от новия собственик, след като Доган и последователите му бяха изгонени от комплекса миналата годна.

Ново, ужасяващо свидетелство за осъзнато, координирано и целенасочено действие срещу демокрацията в България, срещу устоите на гражданското общество и срещу принципите, върху които се гради правовата държава, пишат от Алианс за права и свободи, цитирани от debati.bg.

Само така може да бъде определено бруталното и демонстративно разрушаване на емблематичната база за обучение на млади кадри на Движението за права и свободи (ДПС) в Бояна – символ, изграден с труда, волята и вярата на поколения български граждани в правото, свободата и демокрацията.

Този обект не беше просто сграда. Той беше жива институция – сърце на демократичната мисъл и политическата култура на нова България. През последните повече от двадесет и две години през тази база преминаха хиляди активисти на ДПС – хора, които посвещаваха себе си на каузата за защита на човешките права, на местното самоуправление, на участието на гражданите в управлението и на равноправието като основен стълб на държавността.

Там се изграждаха лидери, възпитаваше се отговорност, отстояваше се достойнството на човека. Там се ковеше моралът на свободния политически процес – мястото, където демокрацията имаше дом.

Днес този дом беше изравнен със земята.

Багер бутна емблематичните сараи на Ахмед Доган в Бояна

Брутално. Демонстративно. Безнаказано.

Сякаш някой иска да ни върне в онези мрачни времена, когато страхът и беззаконието диктуваха живота на гражданите. Сякаш някой се стреми да покаже, че в България демокрацията е унизима, че законът може да се изопачи, че политическата воля на хиляди може да бъде погазена с един багер и няколко фалшифицирани документа.

Налице е вандалски акт, извършен чрез измама, злоупотреба и подмяна на собственост – престъпление не просто срещу едно движение, а срещу самата идея за законност, справедливост и морал.

Това е посегателство срещу устоите на държавността, срещу ценностите на Европейския съюз и на НАТО, част от които България се гордее да бъде.

Такъв акт е позор за институциите, ако те останат безучастни. Позор за държавата, ако мълчи. Позор за обществото, ако сведе глава.

Днес е изпитание за всички демократи в България – без значение от партийната им принадлежност.

Никой няма право да остане безучастен, когато един символ на свободата е разрушен, когато се унищожава място, в което са се формирали поколения млади хора, повярвали, че политиката може да бъде почтена, справедлива и насочена към човека.

Призоваваме всички последователи на идеите за права и свободи, всички демократично мислещи граждани, общественици, интелектуалци и организации – да изразят своята позиция, да не позволят този акт да бъде потулен, оправдан или забравен. Да изпратят своите протестни декларации до Алианса за права и свободи (АПС), до основните държавни институции, до медиите, до европейските структури и международните партньори на България.

Днес не защитаваме просто една сграда. Защитаваме идеята, че демокрацията не може да бъде съборена.

Че свободата не се руши с бетон и желязо.

Че достойнството на човека и вярата в справедливостта не могат да бъдат изравнени със земята.

Мълчанието днес ще бъде признание за съучастие.

Затова говорим. Затова протестираме. Затова отстояваме.

Защото свободата и демокрацията не се мерят в думи, а в дела – и в готовността да ги защитим, когато са в опасност.

Да изкрещим, че не ни е страх и няма да допуснем нова тоталитарна диктатура!