АСП на Доган се оплака от събарянето на „символа на свободата“ – сараите в Бояна

4 Ноември, 2025 17:08 793 28

АСП на Доган се оплака от събарянето на „символа на свободата“ – сараите в Бояна - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Партията на бившия лидер на ДПС Ахмед Доган излезе с остра реакция срещу събарянето на бившата резиденция – сараите в Бояна. Както стана ясно вчера тихомълком сградата е била съборена от новия собственик, след като Доган и последователите му бяха изгонени от комплекса миналата годна.

Ново, ужасяващо свидетелство за осъзнато, координирано и целенасочено действие срещу демокрацията в България, срещу устоите на гражданското общество и срещу принципите, върху които се гради правовата държава, пишат от Алианс за права и свободи, цитирани от debati.bg.

Само така може да бъде определено бруталното и демонстративно разрушаване на емблематичната база за обучение на млади кадри на Движението за права и свободи (ДПС) в Бояна – символ, изграден с труда, волята и вярата на поколения български граждани в правото, свободата и демокрацията.

Този обект не беше просто сграда. Той беше жива институция – сърце на демократичната мисъл и политическата култура на нова България. През последните повече от двадесет и две години през тази база преминаха хиляди активисти на ДПС – хора, които посвещаваха себе си на каузата за защита на човешките права, на местното самоуправление, на участието на гражданите в управлението и на равноправието като основен стълб на държавността.

Там се изграждаха лидери, възпитаваше се отговорност, отстояваше се достойнството на човека. Там се ковеше моралът на свободния политически процес – мястото, където демокрацията имаше дом.

Днес този дом беше изравнен със земята.

Багер бутна емблематичните сараи на Ахмед Доган в Бояна

Брутално. Демонстративно. Безнаказано.

Сякаш някой иска да ни върне в онези мрачни времена, когато страхът и беззаконието диктуваха живота на гражданите. Сякаш някой се стреми да покаже, че в България демокрацията е унизима, че законът може да се изопачи, че политическата воля на хиляди може да бъде погазена с един багер и няколко фалшифицирани документа.

Налице е вандалски акт, извършен чрез измама, злоупотреба и подмяна на собственост – престъпление не просто срещу едно движение, а срещу самата идея за законност, справедливост и морал.

Това е посегателство срещу устоите на държавността, срещу ценностите на Европейския съюз и на НАТО, част от които България се гордее да бъде.

Такъв акт е позор за институциите, ако те останат безучастни. Позор за държавата, ако мълчи. Позор за обществото, ако сведе глава.

Днес е изпитание за всички демократи в България – без значение от партийната им принадлежност.

Никой няма право да остане безучастен, когато един символ на свободата е разрушен, когато се унищожава място, в което са се формирали поколения млади хора, повярвали, че политиката може да бъде почтена, справедлива и насочена към човека.

Призоваваме всички последователи на идеите за права и свободи, всички демократично мислещи граждани, общественици, интелектуалци и организации – да изразят своята позиция, да не позволят този акт да бъде потулен, оправдан или забравен. Да изпратят своите протестни декларации до Алианса за права и свободи (АПС), до основните държавни институции, до медиите, до европейските структури и международните партньори на България.

Днес не защитаваме просто една сграда. Защитаваме идеята, че демокрацията не може да бъде съборена.

Че свободата не се руши с бетон и желязо.

Че достойнството на човека и вярата в справедливостта не могат да бъдат изравнени със земята.

Мълчанието днес ще бъде признание за съучастие.

Затова говорим. Затова протестираме. Затова отстояваме.

Защото свободата и демокрацията не се мерят в думи, а в дела – и в готовността да ги защитим, когато са в опасност.

Да изкрещим, че не ни е страх и няма да допуснем нова тоталитарна диктатура!


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 си дзън

    15 4 Отговор
    Доган се сравни с Г.Димитров и бутането на мавзолея бе. Машала.

    17:10 04.11.2025

  • 2 Кофти

    17 3 Отговор
    Наглостта на подобни екземпляри няма край, символ на свободата, дрън - дрън, не се наядоха някои , ей!

    17:11 04.11.2025

  • 3 Баничарницата

    7 1 Отговор
    На баничарница от прехода затвори, и го направи мерака, който сам обучи, докато пиеше.Съдба

    17:11 04.11.2025

  • 4 Само да питам

    10 1 Отговор
    Там ли бяха самоубили "мъжката секретарка" както го нарече Доган?

    17:12 04.11.2025

  • 5 Какъв

    14 2 Отговор
    символ на свободата може да бъде свърталището в Бояна на агент Сава и нему подобни ? Ядене , пиене и ескорт !

    17:13 04.11.2025

  • 6 хмммм

    6 2 Отговор
    АПС срещу беззаконието.

    17:14 04.11.2025

  • 7 От един

    8 0 Отговор
    ДС продукт , сега в ръцете на друг такъв . Ганьо зяпа гаргите .

    17:14 04.11.2025

  • 8 Анонимен

    6 1 Отговор
    То си е работа на собственика. По-големия проблем е защо Терзийски тича да спасява незаконните къщи на етносите?

    17:15 04.11.2025

  • 9 Трол

    6 1 Отговор
    Доган е идиот,идиоти са тез които са гласували о гласуват все още ,промити мозъци

    17:16 04.11.2025

  • 10 пешеходец

    5 1 Отговор
    Пак ли декларации ? Наистина с това ще запомня Доган и хората около него .Стане ли нещо , пишат декларации и нищо.......

    17:16 04.11.2025

  • 11 Последния Софиянец

    7 0 Отговор
    Шиш търси скритото злато на Доган в Сараите.Има слух за скрита златна стая.

    17:16 04.11.2025

  • 12 Некой

    4 0 Отговор
    Просто стана модно да си репресиран, докато за истинските жертви е забранено да се говори.

    17:16 04.11.2025

  • 13 Кривоверен алкаш

    4 0 Отговор
    Живото доказателство че Държавата.,,,,,,реши ли може да сготви всеки....една камара години Сараите на Доган и за отрицателно време гонене и събаряне...купища неправомерни действия...НЯМА ТАКАВА ДЪРЖАВА...не че много ми е мил Доган...говорим за правовите устои на България...

    17:16 04.11.2025

  • 14 Един

    5 3 Отговор
    Ако Тато беше останал на власт още-малко,Доган и приближените му,щяха да приключат в Белене.

    17:17 04.11.2025

  • 15 главно Д

    6 1 Отговор
    Съборих символа на разделението между дс агента и обикновения човек. Съборих символа не на демокрацията, а символа на този който разпределя баницата в България. Съборих и ще продължавам да събарям символите на всички дс агенти , които си повярваха и си помислиха , че ще надживеят Господ о силата им ще е вечна

    17:18 04.11.2025

  • 16 хорейшо

    4 0 Отговор
    Търси се нещо и заедно с това се заличава нещо

    Коментиран от #17

    17:19 04.11.2025

  • 17 Последния Софиянец

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "хорейшо":

    Доган е скрил златото в стените

    17:21 04.11.2025

  • 18 ЧИЧО

    4 0 Отговор
    Място за джумбарета! Обучение на бъдещи мошеници!

    17:22 04.11.2025

  • 19 Калоян

    6 0 Отговор
    Цялата свинщина в която живеем днес дължим основно на двама души: ахмед доган и бойко борисов. Без тяхната подкрепа и активно съдействие Свинян никога не би бил възможен, а днес той найстина е феномен-без образование, без ценз, без речник, без интелект но върти цяла една държава на малкия си пръст. И когато изхвърли единият от двамата си доскорошни господари като мръсен парцал от всичко което първият смяташе за свое, организацията вие на умряло и пише високопарни слова с претенции за темели на демокрацията у нас а всъщност една мафиотска организация съставена от посредствени хора. Не ни занимавайте със себе си другари, почивайте в мир.

    Коментиран от #24

    17:23 04.11.2025

  • 21 Даката

    2 0 Отговор
    "АСП на Доган се оплака от събарянето на „символа на свободията“ – сараите в Бояна"

    17:26 04.11.2025

  • 22 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    5 0 Отговор
    Глупак , демокрация никога не е имало, заради такива като теб, а сега си сърбай попарата! Дано след теб и Бойко Борисов и накрая и дебелото момче!

    17:26 04.11.2025

  • 23 ДРЪНДАРСКИ

    2 0 Отговор
    ЦИГА.НИН С ПРЕТЕНЦИИ...

    17:27 04.11.2025

  • 25 Цвете

    1 0 Отговор
    БИВШИ УПРАВЛЯВАЩИ, ИМА НАЧАЛО И КРАЙ НА ТЪРПИМОСТ. ВИЕ ПРЕКРАЧИХТЕ ВСЯКАКВИ ГРАНИЦА, ТАКА ЧЕ, НЯМА ОТ КАКВО ДА СЕ ЖАЛВАТЕ. ПИТО....ПЛАТЕНО. 🤑🤔🤫🫣🫡🤑🤔

    17:29 04.11.2025

  • 27 Цвете

    1 0 Отговор
    БИВШИ УПРАВЛЯВАЩИ, ИМА НАЧАЛО И КРАЙ НА ТЪРПИМОСТ. ВИЕ ПРЕКРАЧИХТЕ ВСЯКАКВИ ГРАНИЦА, ТАКА ЧЕ, НЯМА ОТ КАКВО ДА СЕ ЖАЛВАТЕ. ПИТО....ПЛАТЕНО. 🤑🤔🤫🫣🫡🤑🤔

    17:31 04.11.2025

