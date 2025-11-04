Разследването срещу Благомир Коцев и съветниците приключи

Всички петима обвиняеми по делото „Благомир Коцев“ вече са се запознали с материалите по обвинението. Разследването срещу задържания варненския кмет и общинските съветници приключи, съобщи бТВ.
Адвокатите им поискаха прекратяване на делото и премахване на мерките за неотклонение.
Защитниците на Йордан Кателиев и Николай Стефанов са категорични, че обвиненията срещу тях трябва да паднат. Заедно със задържания кмет Благомир Коцев, медийната му съветничка Антоанета Петрова и един бизнесмен са обвинени за участие в престъпно сдружаване.
„Той е привлечен като обвиняем за това, че заедно с Коцев и Стефанов са поискали подкуп…във връзка с конкретна обществена поръчка. Което си давате сметка, че е безсмислица, още повече с оглед проведената обществена поръчка, времето, в което е провеждана и обстоятелството, че тя е спечелена от кандидата, който е поискал най-ниска цена“, каза адв. Ивайло Костов от защитата на Йордан Кателиев.
„Ще поискам и прокуратурата да се произнесе и по мярката му за неотклонение домашен арест. Не считам, че към момента тя е адекватна такава. Ето защо се надявам в най-скоро бъдеще той да може пълноценно да изпълнява задълженията си“, заяви адв. Диляна Агова от защитата на Николай Стефанов.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
20:40 04.11.2025
2 МИГ 29
Коментиран от #4
20:47 04.11.2025
3 Да,бе
20:47 04.11.2025
4 Да бе
До коментар #2 от "МИГ 29":Шарлатани са, щото не дават да се краде.
Коментиран от #6, #9
20:51 04.11.2025
5 Българин
Коментиран от #8, #13
21:03 04.11.2025
6 Драгалевския Кюмур
До коментар #4 от "Да бе":Кики и Коки са руски агенти на Плешо.
21:04 04.11.2025
7 Евроатлантик
21:04 04.11.2025
8 Мулетар
До коментар #5 от "Българин":Преди това да го прекарат гол в клетка по бул. 9-ти Септември да го целиме с яйца и нечистотии.
Коментиран от #16
21:07 04.11.2025
9 оня с питон.я
До коментар #4 от "Да бе":последния, който не даваше да се краде в тая окаяна територия беше бай Тошо.
21:10 04.11.2025
10 смекчаващи обстоятелства
21:11 04.11.2025
11 Мис Бикини Мата Хари
21:20 04.11.2025
12 Николова , София
21:27 04.11.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Бую
21:44 04.11.2025
15 604
До коментар #13 от "Кой те е":изсруд шо почвъш изречение с малкъ буквъ, негръмо умотник!
21:45 04.11.2025
16 Не се казва,
До коментар #8 от "Мулетар":още повече пише "целимЕ", а "целиМ". Така е в българския книжовен език. А в софийския, можемЕ да мЕкаме само на "ВитошКа". Илитерати (неграмотници), такива.
21:51 04.11.2025