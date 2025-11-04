Новини
Разследването срещу Благомир Коцев и съветниците приключи

4 Ноември, 2025 20:38 1 792 16

Адвокатите им поискаха прекратяване на делото

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Всички петима обвиняеми по делото „Благомир Коцев“ вече са се запознали с материалите по обвинението. Разследването срещу задържания варненския кмет и общинските съветници приключи, съобщи бТВ.

Адвокатите им поискаха прекратяване на делото и премахване на мерките за неотклонение.

Защитниците на Йордан Кателиев и Николай Стефанов са категорични, че обвиненията срещу тях трябва да паднат. Заедно със задържания кмет Благомир Коцев, медийната му съветничка Антоанета Петрова и един бизнесмен са обвинени за участие в престъпно сдружаване.

„Той е привлечен като обвиняем за това, че заедно с Коцев и Стефанов са поискали подкуп…във връзка с конкретна обществена поръчка. Което си давате сметка, че е безсмислица, още повече с оглед проведената обществена поръчка, времето, в което е провеждана и обстоятелството, че тя е спечелена от кандидата, който е поискал най-ниска цена“, каза адв. Ивайло Костов от защитата на Йордан Кателиев.

„Ще поискам и прокуратурата да се произнесе и по мярката му за неотклонение домашен арест. Не считам, че към момента тя е адекватна такава. Ето защо се надявам в най-скоро бъдеще той да може пълноценно да изпълнява задълженията си“, заяви адв. Диляна Агова от защитата на Николай Стефанов.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    15 18 Отговор
    Всички кметове са за затвора.

    20:40 04.11.2025

  • 2 МИГ 29

    15 17 Отговор
    ППДБ са шарлатани !

    Коментиран от #4

    20:47 04.11.2025

  • 3 Да,бе

    15 6 Отговор
    За два милиарда годишен бюджет толкова от поръчковата съдебна власт...Независима до болка...

    20:47 04.11.2025

  • 4 Да бе

    18 8 Отговор

    До коментар #2 от "МИГ 29":

    Шарлатани са, щото не дават да се краде.

    Коментиран от #6, #9

    20:51 04.11.2025

  • 5 Българин

    8 8 Отговор
    За благо може да се направе изключение. Вместо да лежи до живот, по-добре да бъде публично обесен. На площад Георги Димитров в София! За кеф на жълтопаветниците и на целият български народ!

    Коментиран от #8, #13

    21:03 04.11.2025

  • 6 Драгалевския Кюмур

    6 6 Отговор

    До коментар #4 от "Да бе":

    Кики и Коки са руски агенти на Плешо.

    21:04 04.11.2025

  • 7 Евроатлантик

    5 2 Отговор
    Свобода за всички корумпирани!

    21:04 04.11.2025

  • 8 Мулетар

    4 4 Отговор

    До коментар #5 от "Българин":

    Преди това да го прекарат гол в клетка по бул. 9-ти Септември да го целиме с яйца и нечистотии.

    Коментиран от #16

    21:07 04.11.2025

  • 9 оня с питон.я

    8 6 Отговор

    До коментар #4 от "Да бе":

    последния, който не даваше да се краде в тая окаяна територия беше бай Тошо.

    21:10 04.11.2025

  • 10 смекчаващи обстоятелства

    4 5 Отговор
    Поискал е, но не е взел, нито са му дали подкуп, а веднага в кауша.

    21:11 04.11.2025

  • 11 Мис Бикини Мата Хари

    6 4 Отговор
    Много гербераски трол, бе!

    21:20 04.11.2025

  • 12 Николова , София

    6 7 Отговор
    Свобода за Благо Коцев ! Мафията в България има интерес Благо Коцев да е в ареста

    21:27 04.11.2025

  • 14 Бую

    4 1 Отговор
    Тутууууу Блажи ;)

    21:44 04.11.2025

  • 15 604

    1 2 Отговор

    До коментар #13 от "Кой те е":

    изсруд шо почвъш изречение с малкъ буквъ, негръмо умотник!

    21:45 04.11.2025

  • 16 Не се казва,

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "Мулетар":

    още повече пише "целимЕ", а "целиМ". Така е в българския книжовен език. А в софийския, можемЕ да мЕкаме само на "ВитошКа". Илитерати (неграмотници), такива.

    21:51 04.11.2025

