Румен Радев: Заборчляваме

4 Ноември, 2025 21:10

  • румен радев-
  • христина христова-
  • бюджет 2026

Дългът ще стигне 37,6 млрд. евро през 2026 година

Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Във вчерашния ден Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) излезе с декларация, в която остро осъжда проектобюджета за 2026 година.

„Това не са просто технически пропуски, а системно отношение към трудещите се и към бизнеса в България“, заяви ротационният председател на АОБР за 2025 г. и председател на Управителния съвет на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) - Румен Радев, в предаването „Лице в лице“ по бТВ.

„Получихме параметрите на бюджета буквално в последния момент, с уведомление, че днес трябва да заседава бюджетната комисия, а утре - тристранният съвет. Това са абсурдни срокове. Но проблемът не е само в тях, липсата на диалог е показателна. Ние поискахме разговор още през септември, но позициите ни бяха игнорирани“, каза Радев.

„Законът за бюджета предвижда допълнително емитиране на дълг до 10,5 милиарда евро през 2026 година. Но нека припомня - само през текущата 2025 година от шестте ние вече сме заели 5,2 милиарда. През 2024 година дългът беше 24,2 милиарда евро, през 2025 се очаква да достигне 31,3 милиарда, а през 2026 – 37,6 милиарда евро. Като относителен дял това означава покачване от 23% през 2024 до 27,8% през тази година и 31,3% догодина. Ние заборчляваме“, заяви той.

И определи бюджета като „популистки“ и предупреди, че в него се залагат нереалистични приходи.

„Очакваното изпълнение за 2025 г. е 11 млрд. евро приходи от ДДС, а в новия бюджет се предвиждат 15 млрд. – с 4 млрд. повече. Това е абсолютно нереалистично. Самият директор на НАП не показа увереност, че ще успее да ги събере“, заяви Радев.

Бившият социален министър Христина Христова подкрепи част от критиките, като подчерта, че „недостатъчният диалог винаги води до негативи“.

„Добрият диалог ражда разумни предложения и усещане за ред и справедливост. Но нека говорим за параметрите – 3% процента дефицит и 2,7% ръст на БВП са обещани. Това са добри цифри, но зад тях има съмнения за реалистичност. Приходите от ДДС и Плана за устойчивост може и да не се реализират“, каза Христова.

Тя предупреди, че повишаването на минималния осигурителен доход и минималната работна заплата ще увеличи тежестта върху работодателите.

„Осигурителната вноска расте, а 60% от нея плаща работодателят. Това е сериозна тежест. Също така включването на европейската директива за минимални заплати беше направено погрешно – тя елиминира колективното договаряне“, добави тя.

Въпреки критиките Христова посочи и някои положителни страни на бюджета.

„Вижда се приоритет към образованието - увеличение на стандартите за издръжка на ученици и на средствата за държавно делегирани дейности. Това е добре. Добра е и програмата за инвестиции в общините, особено за водоснабдяване и инфраструктура – магистрали „Хемус“ и „Струма“. Но плащанията към общините се прехвърлят към Българската банка за развитие, което поражда въпроси - дали не се прави, за да не се отчита в дефицита“, коментира Христова.


  • 1 Реалист

    0 3 Отговор
    Колоните на Сорос занирчват такива са заповедите от ФАЩ

    Коментиран от #16

    21:12 04.11.2025

  • 2 май му е време

    1 2 Отговор
    да се провъзгласи и за академик - вече и от финанси разбира, от икономика, от вънина и вътрешна политика, охрана,автопарк - напълно готов е и за премиер, но без академична титла няма да тежи достатъчно, на време е!

    21:13 04.11.2025

  • 3 Бесен - Язовец

    4 2 Отговор
    Българире сте роби на западните фашисти

    21:13 04.11.2025

  • 4 подвеждащо

    1 1 Отговор
    Що не си ползва бащиното име вместо известната президентска фамилия?

    21:13 04.11.2025

  • 5 ами затова

    2 3 Отговор
    съвкупно да благодарим на далновидния Кокорчо - на него дължим това финансово положение,щото стартираме с 18 млрд дълг като начало

    21:15 04.11.2025

  • 6 рундьо

    0 5 Отговор
    боташ КОГА???

    Коментиран от #8

    21:15 04.11.2025

  • 7 Последния Софиянец

    4 0 Отговор
    Тази година 19 млрд заем, догодина 21 млрд.За две години ще увеличат външният дълг с 50 процента

    21:16 04.11.2025

  • 8 Ивелин Михайлов

    7 2 Отговор

    До коментар #6 от "рундьо":

    Гербавата тро ляга не зацепи че това е друг Радев 😆

    Коментиран от #9, #15

    21:17 04.11.2025

  • 9 ГЕРБ

    0 5 Отговор

    До коментар #8 от "Ивелин Михайлов":

    ПОБЕДА!!!

    21:18 04.11.2025

  • 10 Гост

    5 0 Отговор
    България е една ши"ба"на дупка

    21:18 04.11.2025

  • 11 Работодател

    4 0 Отговор
    Аз коментирам данък дивидент ...сега ,до края на годината ще изкарат с 5% доста пари от дивидент ,но след 1.1.26 ..аз вече така ще направя да не вадя пари на който да плащам данък ,че някой си е изхабил зъбите като яде на моята софра ( държавата )

    21:20 04.11.2025

  • 12 Тити

    2 0 Отговор
    До края на мандата при Боко може да стигне и 100 милиарда.

    21:21 04.11.2025

  • 13 Българин

    0 4 Отговор
    Правителството поне дава по нещо хората, за да се отпуснат поне за малко преди десетилетията тотална мизерия, които ни очакват!

    21:23 04.11.2025

  • 14 Мдаа

    0 0 Отговор
    Имаше един филм "Живот на заем"- 2010 г. Та така и с последната българска територия.

    21:24 04.11.2025

  • 15 и какво от това

    1 2 Отговор

    До коментар #8 от "Ивелин Михайлов":

    и тоя е същия крадец и лъжец като чорапа и другите толупи

    21:25 04.11.2025

  • 16 Ай сакън !

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Реалист":

    Не са борчове. Заемченца са !
    И не са 31 млрд , ами 53 млрд € .

    21:37 04.11.2025

  • 17 пеев

    2 0 Отговор
    наздраве, румене !

    21:39 04.11.2025

  • 18 Гост

    0 0 Отговор
    Ами как иначе да пълниш гушите на всички вредни отпадъци да държавни заплати за нищоправене и на индианците, а пък и 60-70% от икономиката ти да е не в сиво, ами направо на черно

    21:54 04.11.2025

  • 20 ?????

    0 0 Отговор
    Свиквайте.
    Заборчляваме.

    21:58 04.11.2025

  • 21 ...

    0 0 Отговор
    Теглят борчове за да ги откраднат...

    22:06 04.11.2025

  • 22 604

    0 0 Отговор
    румене ти си гарантъ ве, ти че плащаш нас дим дъ ни няма, всичку нъ черну в сивия сектур!!!!!! за бога не си плащайте данъците, нищо не им дължим, взеха ни 3 нули от пъръ позлатенъ, нъл помнити или?!

    22:07 04.11.2025

