Новини
България
Тристранката заседава извънредно заради новия бюджет

5 Ноември, 2025 06:23, обновена 5 Ноември, 2025 06:28 581 12

Съсловната организация на професионалистите по здравни грижи ще може да участва в преговорите по Националния рамков договор между Здравната каса и Лекарския съюз

Снимка: БГНЕС
БНР БНР

Съветът за тристранно сътрудничество ще обсъди параметрите на финансовата рамка за догодина, предаде БНР.

Въпреки че по закон проектобюджетът трябва да бъде внесен в Народното събрание до 31 октомври, управляващите изчисляваха до последно детайлите по план-сметката.

В нея е заложено увеличение на минималната работна заплата до малко над 620 евро и увеличаване на данък дивидент и осигурителната тежест.

В проектобюджета за догодина е заложено увеличение с 2 процентни пункта на осигурителната вноска, както вече управляващите анонсираха. Заложен е и ръст на минималния осигурителен доход до 620,20 евро, както и на максималния - до 2352 евро.

В приходните мерки: увеличава се данък "дивидент" от 5 на 10 на сто. Хазартните оператори ще плащат вместо 20 вече 25 на сто върху оборота си. Заложен е и ръст на акцизите на тютюневите изделия, който ще продължи и през следващите години.

При разходите: издръжката за персонал в държавния сектор се увеличава с 5 на сто. Има повишаване на обезщетението за отглеждане на дете до 2-годишна възраст до 460,17 евро. От 50 на 75% се покачва паричното обезщетение за майка, която се е върнала на работа по време на втората година от раждането на детето ѝ.

Минималният размер на фискалния резерв в края на 2026 година може да бъде 2,4 млрд. евро. Брутният вътрешен продукт се очаква да надхвърли 120 милиарда евро и приходите и разходите по консолидираната програма се увеличават приблизително със 7 милиарда евро догодина, но при приходите ръстът е с по-бавен темп.

Средногодишната инфлация се очаква да запази темп от 3,5 на сто.

Съсловната организация на професионалистите по здравни грижи ще може да участва в преговорите по Националния рамков договор между Здравната каса и Лекарския съюз. Това предвиждат промени в Закона за здравното осигуряване, които ще бъдат обсъдени на второ четене в ресорната парламентарна комисия.

Според законопроекта представители на медицинските сестри, акушерките и останалите професионалисти, които се грижат за пациенти, ще бъдат канени от Българския лекарски съюз при договарянето на цените и обемите на медицинските дейности, заплащани от Здравната каса.

В проекта са заложени и промени, които допускат възможност при липса на споразумение по условията за работа между Касата и Фармацевтичния съюз, управителят на Касата еднолично да предлага промени, а Надзорният съвет да ги одобрява.

От съсловната организация се обявиха против поправките и заплашиха с протести, ако бъдат гласувани. От управляващото мнозинство заявиха, че текстовете ще отпаднат при второто четене на законопроекта.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Катастрофален

    8 0 Отговор
    както и самата тристранка !

    06:30 05.11.2025

  • 2 Не ставайте смешни тези узаконяват

    9 0 Отговор
    Кражбата на мафията! Ние отдавна нямаме държава и натрапеното евро го потвърждава! Елита ни е от престъпници!

    06:31 05.11.2025

  • 3 Милен Шопа

    6 1 Отговор
    Всички милиционери, военни, чиновници трябва сами да почнат да си плащат осигуровките, така ще има пари за пенции много при това.

    Коментиран от #8

    06:32 05.11.2025

  • 4 ООрана държава

    9 0 Отговор
    Ще орязват от бедните ли?

    06:32 05.11.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Хобит

    8 0 Отговор
    Беден богат носи.

    06:34 05.11.2025

  • 7 Последния Софиянец

    7 0 Отговор
    Тази година 19 млрд заем, догодина 21 млрд.За две години увеличиха външният дълг с 50 процента.За четири години ще го удвоят.

    06:40 05.11.2025

  • 8 Последния Софиянец

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Милен Шопа":

    С какво ще плащат като не изработват пари?

    06:41 05.11.2025

  • 9 в кратце

    1 0 Отговор
    Тристранката е триъгълника на Парапетката.

    06:56 05.11.2025

  • 10 Зона 51

    1 0 Отговор
    Тази "тристранка" е като табуретка на три крака. И то криви. Правителството и бюджета на жиуезниячуек са стабилни, колкото националите на Гонзо, независимо колко зле играят, всеки път падат, с повече или по-малко.

    07:04 05.11.2025

  • 11 Лили Иванова

    0 1 Отговор
    Да ме смятат и мен, че като не мога да си продам билетите в Арена, да не се налага да ги пускат онлайн, та хората с пари да ме правят популярна насила, въпреки залеза на славата ми...

    07:09 05.11.2025

  • 12 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    0 0 Отговор
    ВЕДНАГА СПИРАЙТЕ ПОМОЩИТЕ НА НЕГРАМОТНИТЕ НИТО УЧЕЩИ,НИТО РАБОТЕЩИ Ц! И! Г! АНИ!
    ЗНАЕЩИ САМО ДА БИЯТ БЪЛГАРСКИТЕ МЕДИЦИ.

    07:19 05.11.2025

