Тристранката заседава извънредно заради новия бюджет

Съветът за тристранно сътрудничество ще обсъди параметрите на финансовата рамка за догодина, предаде БНР.



Въпреки че по закон проектобюджетът трябва да бъде внесен в Народното събрание до 31 октомври, управляващите изчисляваха до последно детайлите по план-сметката.



В нея е заложено увеличение на минималната работна заплата до малко над 620 евро и увеличаване на данък дивидент и осигурителната тежест.



В проектобюджета за догодина е заложено увеличение с 2 процентни пункта на осигурителната вноска, както вече управляващите анонсираха. Заложен е и ръст на минималния осигурителен доход до 620,20 евро, както и на максималния - до 2352 евро.



В приходните мерки: увеличава се данък "дивидент" от 5 на 10 на сто. Хазартните оператори ще плащат вместо 20 вече 25 на сто върху оборота си. Заложен е и ръст на акцизите на тютюневите изделия, който ще продължи и през следващите години.



При разходите: издръжката за персонал в държавния сектор се увеличава с 5 на сто. Има повишаване на обезщетението за отглеждане на дете до 2-годишна възраст до 460,17 евро. От 50 на 75% се покачва паричното обезщетение за майка, която се е върнала на работа по време на втората година от раждането на детето ѝ.



Минималният размер на фискалния резерв в края на 2026 година може да бъде 2,4 млрд. евро. Брутният вътрешен продукт се очаква да надхвърли 120 милиарда евро и приходите и разходите по консолидираната програма се увеличават приблизително със 7 милиарда евро догодина, но при приходите ръстът е с по-бавен темп.



Средногодишната инфлация се очаква да запази темп от 3,5 на сто.

Съсловната организация на професионалистите по здравни грижи ще може да участва в преговорите по Националния рамков договор между Здравната каса и Лекарския съюз. Това предвиждат промени в Закона за здравното осигуряване, които ще бъдат обсъдени на второ четене в ресорната парламентарна комисия.



Според законопроекта представители на медицинските сестри, акушерките и останалите професионалисти, които се грижат за пациенти, ще бъдат канени от Българския лекарски съюз при договарянето на цените и обемите на медицинските дейности, заплащани от Здравната каса.



В проекта са заложени и промени, които допускат възможност при липса на споразумение по условията за работа между Касата и Фармацевтичния съюз, управителят на Касата еднолично да предлага промени, а Надзорният съвет да ги одобрява.



От съсловната организация се обявиха против поправките и заплашиха с протести, ако бъдат гласувани. От управляващото мнозинство заявиха, че текстовете ще отпаднат при второто четене на законопроекта.