Новини
България »
Нови аварии оставиха Асеновград без вода

Нови аварии оставиха Асеновград без вода

5 Ноември, 2025 06:29, обновена 5 Ноември, 2025 06:33 467 7

  • асеновград-
  • вода-
  • аварии

В селата около града водоснабдяването е нормално.

Нови аварии оставиха Асеновград без вода - 1
Снимка: Община Асеновград
БНР БНР

Усложни се обстановката в Асеновград. Почти цял ден вчера градът беше без вода, а снощи, след обработката на първоначалната авария на помпена станция Лаково, в непосредствена близост е възникнала нова.

Работата на екипите на ВиК продължава, но няма прогноза кога ще се пусне водата.

Две аварии на довеждащи водопроводи оставиха града на сухо. Захранващ водопровод до помпена станция „Лаково“ и друг край вилната зона Параколово са излезли от строя.

От сутринта вчера аварийните екипи работят за отстраняване на повредите като обещанието беше водоподаването да бъде възстановено до вечерта, но това така и не се случи заради новите пробиви.

В селата около Асеновград водоснабдяването е нормално.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ВиК

    2 0 Отговор
    Такса водомер.

    06:36 05.11.2025

  • 2 сбруя

    1 0 Отговор
    Водата ще се пусне по бельо и къса поличка.

    06:51 05.11.2025

  • 3 ПиПи

    1 0 Отговор
    Такса "Влагоизмер".

    06:52 05.11.2025

  • 4 Бойко Българоубиец

    1 0 Отговор
    Закривам територията 😏

    07:03 05.11.2025

  • 5 Ивелин Михайлов

    1 0 Отговор
    ГОТОВИ ЗА ЕВРОГЕЙЗОНАТА!

    07:03 05.11.2025

  • 6 няма дъ ривете

    0 0 Отговор
    Държавата е лош СОБСТВЕНИК затова В и К СТОПАНИСВА ИЗГРАДЕНОТО ОТ СОЦА----инвестира

    07:06 05.11.2025

  • 7 Васил лески

    1 0 Отговор
    При турците щяхте да живеете като хора

    07:18 05.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове