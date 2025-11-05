Усложни се обстановката в Асеновград. Почти цял ден вчера градът беше без вода, а снощи, след обработката на първоначалната авария на помпена станция Лаково, в непосредствена близост е възникнала нова.
Работата на екипите на ВиК продължава, но няма прогноза кога ще се пусне водата.
Две аварии на довеждащи водопроводи оставиха града на сухо. Захранващ водопровод до помпена станция „Лаково“ и друг край вилната зона Параколово са излезли от строя.
От сутринта вчера аварийните екипи работят за отстраняване на повредите като обещанието беше водоподаването да бъде възстановено до вечерта, но това така и не се случи заради новите пробиви.
В селата около Асеновград водоснабдяването е нормално.
Нови аварии оставиха Асеновград без вода
