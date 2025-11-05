Новини
България »
Зам.-министър открива първата конференция за психично здраве на работното място

Зам.-министър открива първата конференция за психично здраве на работното място

5 Ноември, 2025 09:32 691 16

  • конференция-
  • психично здраве-
  • работно място

MindFit Summit се провежда на 18 ноември в Интер Експо Център

Зам.-министър открива първата конференция за психично здраве на работното място - 1
Снимка: Майндфит
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Заместник-министърът на здравеопазването Добромира Карева ще открие първата по рода си конференция за психично здраве на работното място MindFit Summit на 18 ноември в Интер Експо Център в София.

С това Министерство на здравеопазването поставя акцент върху значимостта на темата за психичното здраве у нас и насърчава работодателите да обръщат внимание на състоянието на своите служители не само по отношение на физическото им състояние.

В рамките на еднодневната конференция психолози, психотерапевти и специалисти в сферата на човешките ресурси от страна и чужбина ще дават статистики и практични съвети за психически здравословна работна среда. Сред темите са “Работното място през призмата на различните поколения”, “Как изкуственият интелект променя пазара на труда”, “Егото като пречка да получаваш критика и да се развиваш”, “Мобинг – Ефектът от моралния тормоз на работното място”, “След майчинството: психично здраве, граници и завръщане на работа”, “Работещи техники за превенция на бърнаут” и други.

Част от темите ще бъдат под формата на лекции, други - като дискусионни панели, а някои от тях ще са последвани от тематични уъркшопи с до 20 участници. Конференцията е насочена към работодатели, мениджъри и специалисти Човешки ресурси в различни по размер бизнеси.

В списъка с лектори влиза един от водещите специалисти на Балканите по темата за здравословна работна среда Никола Илийин (Сърбия). Освен него на сцената ще се качат доказани психолози, психотерапевти и представители на бизнеса като Чудомир Делчев, Стефан Желев, Георги Добрев, Александър Граматиков, Виктория Викторова и други. Водещ пък ще бъде специалистът по дигитален маркетинг и изкуствен интелект Етиен Янев.

В допълнение на знанията, които ще даде на присъстващите, MindFit Summit ще подкрепи и каузата “Капачки за бъдеще” и дейностите на Лазар Радков чрез дарение на част от сумата, постъпила от билети, както и чрез посветено пространство в експо зоната пред зала “Витоша”.

“Изключително развълнувани сме, че срещаме подобна подкрепа”, споделя един от основателите на MindFit Вероника Йончева. “Колкото и да се заблуждаваме, че можем да отделим личния от професионалния живот, това рядко е възможно, така че е от първостепенна важност всеки да работи на физически и психически безопасно място. Говоря с много хора по темата и мога да кажа, че дори сме закъснели с подобно мащабно събитие.”

MindFit Summit ще се проведе в зали “Витоша” и “Родопи” на Интер Експо Център между 9:30 и 18:30 ч на 18 ноември. Входът е с билети, които могат да се закупят на summit.mindfit.bg.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 глоги

    3 0 Отговор
    Заместник-министърКАТА на здравеопазването- Добромира Карева ....

    09:36 05.11.2025

  • 2 Доктор Гълъбова

    5 0 Отговор
    В парламента всички са за преглед.

    09:37 05.11.2025

  • 3 зеленчук

    4 0 Отговор
    Дядо й Кар ли се е казвал? Мотокар или електрокар? Скок-подскок.

    Коментиран от #15

    09:37 05.11.2025

  • 4 си дзън

    6 0 Отговор
    Какво ли е психичното здраве на работното място на всички държавни служители с
    бонуси от 100 000 лева е много интересно.

    09:39 05.11.2025

  • 5 Лили Иванова

    2 0 Отговор
    Браво! Омръзнало ми е от вещици, които бърн аутват. Я да си гледат работата! 😀

    09:40 05.11.2025

  • 6 много объркват нервите си

    2 0 Отговор
    работа, почивка, заплата, спане , семейство, съпрузи, деца и хоп изведнъж полудяват . катастрофи, убииства , престъпления , а лудница няма . слънчасват хората и ходят кат облъчени и объркани . агресират се . свръх умора . затова и браншовете се сдружават . постоянно искат по големи заплати , повече хора на терен , по голяма защита , по големи пенсии , по нови технологии . а това също много ги товари психически . и фирмите отиват към фалити . топлофикация , средния бизнес с внос и износ , тираджииския бранш , ами където има и шмекерии . по затворите все нечовешки условия . 10 в една клетка и 4 надзирателя . и бягат .

    09:42 05.11.2025

  • 7 Бърнаут по руски

    1 3 Отговор
    В България когато някой се претовари по руски обичай го уволняват!

    09:43 05.11.2025

  • 8 ЗАЩО,ЗАЩО,ЗАЩО

    4 0 Отговор
    Психичното здраве на работното място,в което се подразбира психичното здраве на работещите,не на работодателите.Изкарайте сега работещите хора луди,а работодателите психично устойчиви и здрави.ЕГОТО ДА ПОЛУЧАВАШ КРИТИКА.Айде мило момиче,опитай се да критикуваш работодателя си и да видим,как ще стои въпроса с егото?

    09:43 05.11.2025

  • 9 Трол

    4 1 Отговор
    Ако министърката лекува лично, ще има ефект.

    09:44 05.11.2025

  • 10 80% от народеца е

    6 0 Отговор
    тотално кукуруку!

    09:45 05.11.2025

  • 11 Болнични в Бяла Европа

    4 2 Отговор
    В белите държави ,при претоварването с работа -Бърнаут се дават болнични! В ПроРуска България просто се уволнява!

    Коментиран от #14

    09:45 05.11.2025

  • 12 Държавен служител

    6 1 Отговор
    Ако те опъна един път, и ще ми преминат от раз всичките психични отклонения.

    09:45 05.11.2025

  • 13 илиев

    4 0 Отговор
    цялата ни държава барбар с лапчите от парламента е за лечение

    09:46 05.11.2025

  • 14 Или

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Болнични в Бяла Европа":

    Ги принуждават да напускат.....за да може да сложат някой друг на тяхното място.И това го има.Ако не те кандърдисам,ще те сандърдисъм/един вид натиск до разболяване или подлудяване/.Психично здрав=власт,независимо къде упражнаваш власт.

    09:52 05.11.2025

  • 15 честен ционист

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "зеленчук":

    Вероятно фамилията идва от турската дума за поле "кър", но за благозвучие е сменила една буквичка.

    09:55 05.11.2025

  • 16 цитат

    0 0 Отговор
    “Никога не знаеш кой с кого си пие кафето.” Най-доброто обяснение, което съм чувала защо атмосферата на работното място не подлежи на ремонт и оттам винаги ще има проблеми с психичното здраве на робското място. Човекът беше обект на терор от години. Или лижеш правилния гз, или обикаляш офисите, докато попаднеш на екип. Понеже има изключения. Ама и българите много търпим.

    10:23 05.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове