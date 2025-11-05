Зам.-министър открива първата конференция за психично здраве на работното място

Заместник-министърът на здравеопазването Добромира Карева ще открие първата по рода си конференция за психично здраве на работното място MindFit Summit на 18 ноември в Интер Експо Център в София.

С това Министерство на здравеопазването поставя акцент върху значимостта на темата за психичното здраве у нас и насърчава работодателите да обръщат внимание на състоянието на своите служители не само по отношение на физическото им състояние.

В рамките на еднодневната конференция психолози, психотерапевти и специалисти в сферата на човешките ресурси от страна и чужбина ще дават статистики и практични съвети за психически здравословна работна среда. Сред темите са “Работното място през призмата на различните поколения”, “Как изкуственият интелект променя пазара на труда”, “Егото като пречка да получаваш критика и да се развиваш”, “Мобинг – Ефектът от моралния тормоз на работното място”, “След майчинството: психично здраве, граници и завръщане на работа”, “Работещи техники за превенция на бърнаут” и други.

Част от темите ще бъдат под формата на лекции, други - като дискусионни панели, а някои от тях ще са последвани от тематични уъркшопи с до 20 участници. Конференцията е насочена към работодатели, мениджъри и специалисти Човешки ресурси в различни по размер бизнеси.

В списъка с лектори влиза един от водещите специалисти на Балканите по темата за здравословна работна среда Никола Илийин (Сърбия). Освен него на сцената ще се качат доказани психолози, психотерапевти и представители на бизнеса като Чудомир Делчев, Стефан Желев, Георги Добрев, Александър Граматиков, Виктория Викторова и други. Водещ пък ще бъде специалистът по дигитален маркетинг и изкуствен интелект Етиен Янев.

В допълнение на знанията, които ще даде на присъстващите, MindFit Summit ще подкрепи и каузата “Капачки за бъдеще” и дейностите на Лазар Радков чрез дарение на част от сумата, постъпила от билети, както и чрез посветено пространство в експо зоната пред зала “Витоша”.

“Изключително развълнувани сме, че срещаме подобна подкрепа”, споделя един от основателите на MindFit Вероника Йончева. “Колкото и да се заблуждаваме, че можем да отделим личния от професионалния живот, това рядко е възможно, така че е от първостепенна важност всеки да работи на физически и психически безопасно място. Говоря с много хора по темата и мога да кажа, че дори сме закъснели с подобно мащабно събитие.”

MindFit Summit ще се проведе в зали “Витоша” и “Родопи” на Интер Експо Център между 9:30 и 18:30 ч на 18 ноември. Входът е с билети, които могат да се закупят на summit.mindfit.bg.