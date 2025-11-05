Кузман Илиев: Керванът не върви в добра посока, а към прекомерно задлъжняване

От март аз и моите колеги, а и други хора, са казвали, че вървим към свръхдефицит, че разходите действително са вън от контрола на политиците, сподели пред БНР икономическият анализатор и лидер на партия "България може" Кузман Илиев в коментар за проектобюджета за 2026 г.

"Абсолютен факт е, че продължава керванът да си върви. Той не върви в добра посока, а в посока на прекомерно задлъжняване, в посока на липса на стратегическа визия за това какво е ключово и как да имаме устойчив растеж", заяви Илиев.

Той направи паралел със семейство, което тегли бързи кредити, за да изглежда добре пред другите":"Само че всяка година, всеки месец, бързите кредити стават все по-големи и лихвите вървят нагоре".

Оценките в Бюджета са нереалистични, коментира Илиев пред "Хоризонт": "На нашите политици поведението им прилича на едни джебчии в метрото, които се оглеждат като шушумиги, мигат и не знаят какво се случва, защото всички стандарти на отчетност, всички добри практики, които трябваше да използват, за това обществото да е информирано накъде върви държавата финансово, те ги нарушиха".

С увеличаване на данък "дивидент" ние "казваме на целия инвестиционен свят, който гледа България, че в България, се наказва успешният", категоричен е той.

Вдигането на осигуровки е най-лошият вариант за увеличение на данъците, каза експертът за "Преди всички".

"Когато пазарът е толкова конкурентен, че битката е много, много жестока, за работна ръка, не могат да се намаляват плащанията и това, което следва, разбира се, е да се освобождават хора, да се намаляват инвестициите".

Растежът не е заради производство, а "буквално е само теглене на дълг, потребление и по този начин задвижване, през държавните разходи, на някакво усещане за благоденствие".

За да изплати кредитите си, държавата ще трябва да разпродава активи, от което губи суверенитет.

Илиев констатира, че благодарение на големия гратисен период, преди въвеждането на еврото, е дадена възможност на търговците да повишат цените предварително. Той допълни, че в България просперират близките до политиката, за сметка на обикновените хора, но: "Когато прекършиш гръбнака на магарето, което тегли каруцата, тя непременно ще затъне в калта".