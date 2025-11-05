Новини
Кузман Илиев: Керванът не върви в добра посока, а към прекомерно задлъжняване

5 Ноември, 2025 10:46 871 30

С увеличаване на данък "дивидент" ние "казваме на целия инвестиционен свят, който гледа България, че в България, се наказва успешният

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

От март аз и моите колеги, а и други хора, са казвали, че вървим към свръхдефицит, че разходите действително са вън от контрола на политиците, сподели пред БНР икономическият анализатор и лидер на партия "България може" Кузман Илиев в коментар за проектобюджета за 2026 г.

"Абсолютен факт е, че продължава керванът да си върви. Той не върви в добра посока, а в посока на прекомерно задлъжняване, в посока на липса на стратегическа визия за това какво е ключово и как да имаме устойчив растеж", заяви Илиев.

Той направи паралел със семейство, което тегли бързи кредити, за да изглежда добре пред другите":"Само че всяка година, всеки месец, бързите кредити стават все по-големи и лихвите вървят нагоре".

Оценките в Бюджета са нереалистични, коментира Илиев пред "Хоризонт": "На нашите политици поведението им прилича на едни джебчии в метрото, които се оглеждат като шушумиги, мигат и не знаят какво се случва, защото всички стандарти на отчетност, всички добри практики, които трябваше да използват, за това обществото да е информирано накъде върви държавата финансово, те ги нарушиха".

С увеличаване на данък "дивидент" ние "казваме на целия инвестиционен свят, който гледа България, че в България, се наказва успешният", категоричен е той.

Вдигането на осигуровки е най-лошият вариант за увеличение на данъците, каза експертът за "Преди всички".

"Когато пазарът е толкова конкурентен, че битката е много, много жестока, за работна ръка, не могат да се намаляват плащанията и това, което следва, разбира се, е да се освобождават хора, да се намаляват инвестициите".

Растежът не е заради производство, а "буквално е само теглене на дълг, потребление и по този начин задвижване, през държавните разходи, на някакво усещане за благоденствие".

За да изплати кредитите си, държавата ще трябва да разпродава активи, от което губи суверенитет.

Илиев констатира, че благодарение на големия гратисен период, преди въвеждането на еврото, е дадена възможност на търговците да повишат цените предварително. Той допълни, че в България просперират близките до политиката, за сметка на обикновените хора, но: "Когато прекършиш гръбнака на магарето, което тегли каруцата, тя непременно ще затъне в калта".


  • 1 122111

    7 1 Отговор
    Кервана е ясно на къде върви а ние сме здраво завързани за него вече.

    10:47 05.11.2025

  • 2 честен ционист

    7 5 Отговор
    Ганчо задлъжнява вместо укропам. Всеки жив Ганчо вече дължи по около USD 66000, а даже не са му дали една дъвка за награда.

    Коментиран от #4, #14

    10:48 05.11.2025

  • 3 Друг път няма

    7 0 Отговор
    Или си с народа или си против народа. Това трябва ясно да се заяви от всеки политически субект.

    10:49 05.11.2025

  • 4 Ако му дадат дъвка

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Да не си извади пломбите.

    Коментиран от #8

    10:50 05.11.2025

  • 5 Глав

    2 9 Отговор
    Всяка мафия клон на бившите служби в БГ и СССР си има говорители.Е този е от към тези зад президента.Не се награбиха.Ше се избият за далаверите.Започнаха в интерес на руснаците и саботажи от високо ниво- Боташ ,Кредити ВЕЦ Чаира и пр.

    Коментиран от #24

    10:51 05.11.2025

  • 6 Пич

    6 0 Отговор
    Брях...!!! И колко от разходите за Украйна или Уестингхаус ще отрежете...?!

    10:53 05.11.2025

  • 7 Трол

    4 0 Отговор
    Керванът върви право към Али Баба и 40-те разбойници.

    10:55 05.11.2025

  • 8 честен ционист

    4 2 Отговор

    До коментар #4 от "Ако му дадат дъвка":

    Пломби в устата и златни коронки по зъбите имаха старите хора, но те вече измряха. Днес младите масово ходят без зъби, или теглят кредит за присадки в Турция, ако съвсем са им изпадали.

    10:55 05.11.2025

  • 9 Няма пазар на труда мосю

    6 0 Отговор
    ТЕ НЕ вземат образовани българи на работа , а необразованите не искат да работят , но и без друго нищо не могат да правят. Те Не искат образовани хора за да не им заемат работните места. Това е проблема. Ако образован човек остане без работа това е краят. От личен опит го казвам. За жалост.

    10:58 05.11.2025

  • 10 Хахо

    5 4 Отговор
    Олигархията реве ще трябва да плащат От дивиденти от социални осигуровки върху реалните заплати Да излязат на светло !!От два дни наети лица като този ревът по медиите .

    10:59 05.11.2025

  • 11 Керванът не върви в добра посока,

    9 1 Отговор
    НАТЮ, тенекии, барути и Украйна ....

    10:59 05.11.2025

  • 12 Естествено че

    5 1 Отговор
    Трябва да има увеличаване на данък "дивидент" ! Да не сме офшорна зона случайно

    11:00 05.11.2025

  • 13 И бюджета на Германия

    2 1 Отговор
    Е буквално само теглене на дълг, нали? ...

    11:02 05.11.2025

  • 14 Ганчо е за гъби

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Той от това живее на терасата ги суши и пече. Подсигурен е. За зимата. Глупака.

    Коментиран от #19

    11:04 05.11.2025

  • 15 Симеон Иванов

    4 3 Отговор
    "целия инвестиционен свят, който гледа България" ....
    Смях в залата - то едни инвестиции валят - направо порой ....
    След като и европейските инвеститори (VW) избират нечленка на ЕС (Турция) за какво изобщо говори тоя мушморок !???

    Коментиран от #17

    11:13 05.11.2025

  • 16 За големите вериги по самотаксуването

    3 0 Отговор
    Изобщо има ли някакви данъци или просто се нареждаме искам да кажа навеждаме на касичките и на касиерките и се самотаксуваме самодоволно !?!

    11:15 05.11.2025

  • 17 Турция е кандидат член на ЕС

    3 1 Отговор

    До коментар #15 от "Симеон Иванов":

    Много преди България. Те могат да точат предприсъединителните фондове и това ги устройва. Те са стабилни за разлика от нас.

    11:20 05.11.2025

  • 18 БОЛГЪ

    4 1 Отговор
    хаха, в България, се наказва успешният!!! не, в БГ се наказва честният, а успешният в 90% от случаите не е вода ненапита!!!
    въпросът е, какво ще прави българинът, когато започнат да разпродават държавата му!?
    и какво прави сега ГЛЕДА и търпи, до кога?

    Коментиран от #25

    11:22 05.11.2025

  • 19 провинциалист

    2 1 Отговор

    До коментар #14 от "Ганчо е за гъби":

    Ганчо има два избора - дали да е за обединените ОПГ-тата в парламента или да е за Гражданите на България (ГъБи). Питай гласувалите за ПП/ДБ какво получиха и си прави изводите.

    11:23 05.11.2025

  • 20 тиква баба и 40те чекмеджара

    3 0 Отговор
    Керванът не върви в добра посока ли?

    ние отбрахме охранените камили натоварени с пълни чекмеджета
    пък вие пак гласувайте за нас

    11:23 05.11.2025

  • 21 Този го

    3 5 Отговор
    слушах по БНР и толкова нелепици изтърси. Един доста некадърен икономист, а и водещата му пригласяше с копейковски ентусиазъм. Все едно слушах радио Москва.

    Коментиран от #30

    11:24 05.11.2025

  • 22 Българин

    0 3 Отговор
    Поне част от парите ще стигнат до обикновените българи. Так те ще погат да си поемат малко въздух, пред тоталната катастрофа която ни очаква идните деситилетия!

    11:25 05.11.2025

  • 23 Боклуците на Боклука

    2 0 Отговор
    Така ще е Кузмане, докато има крадци като Тиквата и Шиши и техните обръчи от подлоги. Ти никога не говориш за тях и нужната лустрация за вкарването им затвора. За нищо не ставаш, а само плямпаш.

    11:25 05.11.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Важното е че има компютър или поне

    3 0 Отговор

    До коментар #18 от "БОЛГЪ":

    Телефон и дращи каквото се сети на поразия .

    11:29 05.11.2025

  • 26 всеки има кусури

    1 0 Отговор
    а бюджета явно е оръфан . самата алчност да се вземат пари се вижда навсякъде . а който няма достатъчно е усмиван . на показ са успешни бегейци . шенгена и свободното минаване на границите . и тировете по бързо и мечтата на някои за фирмен растеж в шенгенската зона за бизнеса . а сега оплаквания . Стига се до заключението че няма доволни . оказа се че ако някой доктор взема 2 милиона годишна заплата е нормално . така правят и с другите професии . за директора артист , за директора лесничей , за директора на трамвайджиите и още много .

    11:30 05.11.2025

  • 27 Данък дивидент отнася ли се за

    1 0 Отговор
    Западните супермаркети и хипермаркети ?

    11:32 05.11.2025

  • 28 Хохо Бохо

    1 0 Отговор
    Така е в клуба на кредитните милионери наречен еврозона. Франция ни е целта, дълг трикратен на БВП.

    11:33 05.11.2025

  • 29 Много

    1 0 Отговор
    нещастен вид има Кузман на снимката....🤔

    11:46 05.11.2025

  • 30 име

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Този го":

    Пич, докато си заровил глава в пясъка на сляпата русофилия и полирания ти мозък свежда всичко до руски агенти и путинизъм, няма как да станеш по-добре, ако ще и един чувал с евро да ти подарят. Щото, глупака, който не знае как да изкара пари, не знае и как да ги задържи. А съждения в стил критично мислене, ппимерно, че не е разумно да вярваш на всичко, което хвърчи, като гледам са много далеч от ограничената ти копанка.

    11:47 05.11.2025

