Депутатите не приеха да вдигнат парите за втората година майчинство

След повече от час дебати, народните представители не приеха законовите промени на ПП-ДБ в Кодекса за социално осигуряване (КСО), касаещи заплащане на пълното обезщетение на втората година за майчинството. Депутатите гласуваха с 84 гласа "За", 14 гласа "против" и 97 гласа въздържали се.

Депутатът от ПП-ДБ Венко Сабрутев, който е сред вносителите на текстовете, настоя за прегласуване и се обърна към депутатите от БСП-Обединена левица, посочи news.bg.

"Имате възможност да покажете, че сте лява партия или контролирана партия. Ако сте лява партия, сега е моментът да го покажете. Това не е разход за бюджета, но за сметка на това е добавена стойност за младите семейства и майките с деца", аргументира се депутатът.

Въпреки неговия призива, депутатите отново не приеха промените в Кодекса за социално осигуряване.

Законопроектът дава възможност на майките, когато се връщат на работа доброволно, да получат пълното обезщетение за майчинството. Настоящият законопроект е дългоочакван от младите семейства и бизнеса и предоставя допълнителна подкрепа за майките, за семейния бюджет и по-справедливо да се отглеждат децата.

В началото на дебатите Венко Сабрутев представи мотивите на законопроекта, тъй като по думите му липсва доклад на Комисията по социална политика. "На ГЕРБ не им пука за младите семейства, майките и децата на България", посочи народният представител.

Впоследствие се заформи разправия между парламентарните групи на ПП-ДБ, "Възраждане" и "Има такъв народ".

Първо депутатът от "Възраждане" Георги Иванов заяви, че темата за майчинството се използва от народните представители за трупане на политически дивидент и политическа дъвка. Той иска младите семейства да усетят подкрепата на държавата, както и да бъдат стимулирани да раждат деца.

От своя страна Венко Сабрутев запита популистко ли е да се погрижиш за младите семейства на държавата. "Това се нарича грижа и това, което вашата партия не разбира какво означава. Вие знаете само що е то пари, но кога държавните пари ще се върнат в обществото?", запита депутатът от ПП-ДБ, обръщай се този път към парламентарната група на "Има такъв народ". Той смята, че парите не се връщат към майките и към младите семейства с аргумент, че остават в касичката на Делян Пеевски.

Цветан Предов от "Има такъв народ" запита Сабрутев защо ПП-ДБ не са вдигнали майчинството в 47-ото и 49-ото Народно събрание.

Венко Сабрутев се заяде и с БСП-Обединена левица, като ги нападна, че няма как да не подкрепят пълното обезщетени за майчинството.

Депутатът от БСП Владимир Георгиев пък определи поведението на народния представител от ПП-ДБ като лицемерно и че има неуважително отношение спрямо колегите си.