Депутатите не приеха да вдигнат парите за втората година майчинство

Депутатите не приеха да вдигнат парите за втората година майчинство

5 Ноември, 2025 11:56, обновена 5 Ноември, 2025 11:56 1 580 37

Цветан Предов от "Има такъв народ" запита Сабрутев защо ПП-ДБ не са вдигнали майчинството в 47-ото и 49-ото Народно събрание

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

След повече от час дебати, народните представители не приеха законовите промени на ПП-ДБ в Кодекса за социално осигуряване (КСО), касаещи заплащане на пълното обезщетение на втората година за майчинството. Депутатите гласуваха с 84 гласа "За", 14 гласа "против" и 97 гласа въздържали се.

Депутатът от ПП-ДБ Венко Сабрутев, който е сред вносителите на текстовете, настоя за прегласуване и се обърна към депутатите от БСП-Обединена левица, посочи news.bg.

"Имате възможност да покажете, че сте лява партия или контролирана партия. Ако сте лява партия, сега е моментът да го покажете. Това не е разход за бюджета, но за сметка на това е добавена стойност за младите семейства и майките с деца", аргументира се депутатът.

Въпреки неговия призива, депутатите отново не приеха промените в Кодекса за социално осигуряване.

Законопроектът дава възможност на майките, когато се връщат на работа доброволно, да получат пълното обезщетение за майчинството. Настоящият законопроект е дългоочакван от младите семейства и бизнеса и предоставя допълнителна подкрепа за майките, за семейния бюджет и по-справедливо да се отглеждат децата.

В началото на дебатите Венко Сабрутев представи мотивите на законопроекта, тъй като по думите му липсва доклад на Комисията по социална политика. "На ГЕРБ не им пука за младите семейства, майките и децата на България", посочи народният представител.

Впоследствие се заформи разправия между парламентарните групи на ПП-ДБ, "Възраждане" и "Има такъв народ".

Първо депутатът от "Възраждане" Георги Иванов заяви, че темата за майчинството се използва от народните представители за трупане на политически дивидент и политическа дъвка. Той иска младите семейства да усетят подкрепата на държавата, както и да бъдат стимулирани да раждат деца.

От своя страна Венко Сабрутев запита популистко ли е да се погрижиш за младите семейства на държавата. "Това се нарича грижа и това, което вашата партия не разбира какво означава. Вие знаете само що е то пари, но кога държавните пари ще се върнат в обществото?", запита депутатът от ПП-ДБ, обръщай се този път към парламентарната група на "Има такъв народ". Той смята, че парите не се връщат към майките и към младите семейства с аргумент, че остават в касичката на Делян Пеевски.

Цветан Предов от "Има такъв народ" запита Сабрутев защо ПП-ДБ не са вдигнали майчинството в 47-ото и 49-ото Народно събрание.

Венко Сабрутев се заяде и с БСП-Обединена левица, като ги нападна, че няма как да не подкрепят пълното обезщетени за майчинството.

Депутатът от БСП Владимир Георгиев пък определи поведението на народния представител от ПП-ДБ като лицемерно и че има неуважително отношение спрямо колегите си.


Оценка 2.1 от 15 гласа.
Оценка 2.1 от 15 гласа.
  • 1 МхтоМхто

    33 1 Отговор
    Изроди. Друга дума нямам за тях. Сега ще си вдигнат заплатите предполагам. Майка им

    11:55 05.11.2025

  • 2 Последния Софиянец

    17 1 Отговор
    Те нямат ли деца?

    Коментиран от #29

    11:57 05.11.2025

  • 3 бтредфг

    8 1 Отговор
    Ами то ако дадат пари на майките, няма как да откраднат от тях ГЕРБ, ДПС -Шишко ИТН и БСП. Но трагедията е още по голяма. Руди - Скеча и Радул дето гледа като наасран, са срам и позор за цяла България, но са в парламента и ги хранята българите. Вече 2ра седмица напазарувания Плевенски циганин Руди ходи и клевети на воля Величие. Този некадърник най вероятно си е взел дипломата за юрист като е дал 1 стадо кози. Напазарували са катуна на Руди - Скеча и където види микрофон и мисирка този циганин седъжи като наркоман без доза. Слава на Господ Иисус Христос, лъжата и лъжците са обречени на гибел. Група Скеч приключи. РАдуле срам и позор си палячо.

    Коментиран от #16

    12:02 05.11.2025

  • 4 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    13 1 Отговор
    УВЕЛИЧЕТЕ ПОМОЩИТЕ ЗА Ц! И! Г! АНИТЕ, ЗА ДА СТЕ СИГУРНИ,ЧЕ ЩЕ ГЛАСУВАТ ЗА ВАС.

    12:04 05.11.2025

  • 5 Точна статия

    16 1 Отговор
    Против вдигане на майчинството гласуваха "против" единствено от ИТН. ГЕРБ БСП И ДПС се въздържаха а "ЗА" всички останали. Цветан Предов и Станислав Балабанов от ИТН обясниха че са гласували "ПРОТИВ" за да може средствата да бъдат насочени към МВР за полицаите които работят на терен

    Коментиран от #12, #19

    12:04 05.11.2025

  • 6 Последния Софиянец

    17 0 Отговор
    БСП гласуваха против майките.

    12:05 05.11.2025

  • 7 14 гласа "против" и 97 гласа въздържали

    11 0 Отговор
    важното е офсите заблудени пак да ги преизберат
    да ги стрижат до кожа яко

    12:05 05.11.2025

  • 9 ккк

    18 0 Отговор
    Бойо пак излъга - нали каза че уж дал пари за лекари, за майки и за какво ли не , бутайте ги тези крадци вече , омръзнаха ни да ни крадът и да ни лъжат

    12:06 05.11.2025

  • 10 Булдог

    6 0 Отговор
    ,, Сите" (Ситите) депутати - Чумата да ги омлати!

    12:07 05.11.2025

  • 11 Хасан Мехмед

    4 1 Отговор
    Ей скъперници, тъкмо мислех да заредя Айшето.

    12:09 05.11.2025

  • 12 199 гласували

    6 0 Отговор

    До коментар #5 от "Точна статия":

    а къде са другите 41 търтея
    на хранилка
    ако са болнави
    болнични имат ли

    пълен цирк с наивни зрители ръкопляскайки им
    ги преизбират

    12:10 05.11.2025

  • 13 Веса

    8 0 Отговор
    Обезщетенията за майчинство втората година още преди 1989 г са били винаги свързани с минималната заплата .Позор за БСП !

    12:10 05.11.2025

  • 14 Булдог

    5 0 Отговор
    Я тоя , зашикавелият " в последно времв (Балабанов) е забравил времената когато с преяръзка(дамска) на мутрата си плюеше ,, полицайте на терен!

    12:12 05.11.2025

  • 15 фен на сидеров

    7 0 Отговор
    Банда БОКЛУЦИ !

    12:14 05.11.2025

  • 16 диаседр

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "бтредфг":

    Имат и един Просташки по прякор адвокат, дето с Руди гела къде са учили право е загадка. Единственото обяснение е че Възраждане и катуна Скеч, са платена опозиция, напазарувана от ГЕРБ и ДПС-Шишко. Пиеска дето играят на българите вече 35 години. Крадците си купуват и опозицията и всички си ядат кюфтета в бюфета и си делят кражбите. Сега поръчката е да се напада Величие и Ивелин Михайлов и Плевенския циганин Руди е в атака. Как са взели декларация и кои им я е дал ако е вярно не казват. Кой им натисна копчето не казват. Мисирките не питат от къде имат лична декларация ако не е измама. Група СКЕЧ и Руди гела се насрааха пред всички. Слава на Господ Иисус Христос всеки вижда пиеската.

    12:14 05.11.2025

  • 17 Криминалната

    5 0 Отговор
    тройка само взема ! Аргументи нямаха никакви освен грозна мсхленщина , безотговорност , лъжи и невероятна злоба ! Отврат !

    12:18 05.11.2025

  • 19 Сатана Z

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Точна статия":

    Вече си мисля че тези долни,полуграмотни и крадливи чалгари умишлено правят да бъдат тотално и жестоко мразени ,за да имат повод скоро да избягат с крадените милиарди от заемите. Не може чак такива мазохисти да бъдат!!! Да се изказват от парламентарната трибуна и да настояват заплатите на полицаите да бъдат увеличение не с 14,8 процента от догодина както е заложено в бюджета и са обвързани със средната заплата а със 17,9 процента от парите на майчинските!

    12:22 05.11.2025

  • 20 Някой

    8 0 Отговор
    Публикация от която нищо смислено не разбрах. Нито колко е майчинството през първата година нито колко през втората. Нито колко е било предложението. Нито колко ще струва на бюджета, колко са децата/майките..

    12:23 05.11.2025

  • 21 Социална държава

    4 1 Отговор
    В България трябва да се въведе гарантиран доход от минимум 300 лева месечно за всеки, над 18 годишна възраст. Който не притежава МПС и имот с цена над 100 000 евро.
    А ако е самотен родител на не повече от 2 деца плюс 200 евро за всяко дете, т.е. не повече от 600 евро.

    БСП са менте социалисти, Румен Радев е менте социалист, ИТН = ГЕРБ, ГЕРБ = ДПС.

    12:33 05.11.2025

  • 22 Счетоводителя

    7 0 Отговор
    Няма как да вдигнат парите за майчинство...ще се развали баланса на депутатските заплати.

    12:34 05.11.2025

  • 23 Ех,българино, българино!

    8 0 Отговор
    Кога ще се събудиш,българино?

    12:35 05.11.2025

  • 24 Директора

    6 0 Отговор
    После, нямало деца, няма и да има. Гадовееееее

    12:40 05.11.2025

  • 25 Бойко Българоубиец

    6 0 Отговор
    Стига сте ми раждали бе пречите ми на бюджета не остава за крадене!!!

    12:43 05.11.2025

  • 26 Мнение

    2 0 Отговор
    Продължаваме Промяната мислят за младите СЕМЕЙСТВА С ДЕЦА, за младите МАЙКИ!!
    ИТН и ГЕРБ мислят за собствения си ДЖОБ и офшорните си сметки!!

    12:53 05.11.2025

  • 27 Парадокс БГ

    2 0 Отговор
    Само Продължаваме Промяната мисли за бъдещето на България, за бъдещото поколение, за това младите хора да остават в България!

    12:54 05.11.2025

  • 28 Всичко което трябва да знаете

    0 0 Отговор
    Изкуственият интелект изкарва една и съща консумация на българин на месо, мляко, яйца, .. последните 30 години.. Няма подобрен стандарт. Като средната заплата 1985г. купува 600 литра мляко, колкото сега, но сега от палма. Средната заплата 1995г. е купувала 1000 литра мляко. някой казал: "За 20 години БВП на глава от населението в Европейския съюз е нараснал с впечатляващите 188%, а на България с 600%. Числата показват успеха на европейския проект и неговото благотворно влияние върху икономиките на бившите социалистически страни, включително и на България." РЕАЛНО!!? Реално, с 40,8% нараства икономиката ни от 2000г. до 2007г., като БВП номинал в долари. И 33,6% от началото на 2007г. до 2020г. Не включвам ковид периодът и повишеното БВП след това от повишение на цените на токът. Значи 6 години преди ЕС, имаме 40,8% растеж, а после 12 години 33,6% растеж, в ЕС, без да отчитаме инфлацията. Ако махнем световната финансова криза около 2010г, и вземем период от 6 години до 2020 ковидът, растежът е 17,7%. Двойно по-малък растеж в ЕС. но с инфлацията може да е отрицателен. А в тези 6 години пред ковид, Северна Македония има растеж 19,15%.

    12:58 05.11.2025

  • 29 Азз

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Техните са в чижбина

    13:01 05.11.2025

  • 31 Сатана Z

    0 1 Отговор
    На запад майчинството трае 6 месеца.След това -арбайтен.Никой не е длъжен да изхранва циганите ,които се плодят като зайци

    13:05 05.11.2025

  • 32 Ами да си намалят заплатите и колите

    1 0 Отговор
    Нали ще се борим с демографската криза, то без деца не става

    13:06 05.11.2025

  • 33 хихи

    0 0 Отговор
    Този бюджет е резултат от кръстоска между отрицателната селекция на народни представители (провеждана от Бойко Борисов 15години) с Парламент избран с измама.

    13:14 05.11.2025

  • 34 Фикри

    0 0 Отговор
    Тия ялови, така наречени депутати, кои ги е раждал?

    13:17 05.11.2025

  • 35 очаквано

    0 0 Отговор
    На депутатите чуждите деца не им трябват, трябват им пари за техните деца. Демографската криза е последното нещо, което може да ги разстрои.

    13:18 05.11.2025

  • 37 123456

    0 0 Отговор
    За майки и деца , за бъдещето на България - пари не дават ! За полицаи и военни - пари бол ! Направете си изводи какви ни управляват - пре....

    13:30 05.11.2025

