Новини
България »
Василев: Бюджетът е толкова скандален, че все още се чудя дали това е наглост или некомпетнтност

Василев: Бюджетът е толкова скандален, че все още се чудя дали това е наглост или некомпетнтност

5 Ноември, 2025 12:21 893 47

  • асен василев-
  • бюджет

Управляващите искаха, но нямаха желание и гласуваха "въздържал се" и "против" това майките втората година да получават 100% от средствата

Василев: Бюджетът е толкова скандален, че все още се чудя дали това е наглост или некомпетнтност - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Управляващите искаха, но нямаха желание и гласуваха "въздържал се" и "против" това майките втората година да получават 100% от средствата. Това е един от редките случаи, когато това е добре и за бюджета, тъй като работейки те внасят повече осигуровки, отколкото се изплащат, добре е за самите семейства, тъй като те получават 100% от майчинските, добре е и за работодателите", каза Асен Василев пред журналисти.

"Въпреки че ГЕРБ заявиха, че това било тяхно предложение от 2016, а БСП казаха, че те за това се борели цял живот - едните гласуваха "против", а другите се "въздържаха".

По думите му това показва, че управляващите не мислят за българските граждани. "Бюджетът е толкова скандален, че ще направим отделна пресконференция за него, аз все още се чудя дали това е повече наглост или повече некомпетнтност", каза той.

Василев определи като "абсолютна лъжа", че са преговаряли да отпаднат санкциите по "Магнитски".


България
Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 20 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    4 6 Отговор
    Атомното счети е и нагло и некомпетентно. Един дневник не може да върже.

    12:23 05.11.2025

  • 2 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    8 0 Отговор
    ТОВА Е И ДВЕТЕ.

    Коментиран от #21

    12:23 05.11.2025

  • 3 володя

    7 16 Отговор
    Ми нали това е твоя бюджет бе, кокорчо? Ти го измисли това да се дават порции на залужилите, да се вдигнат ненужно пенсии и заплати на учители, а на полицаите да се удвоят?!? Какво ривеш сега, те изпълняват твоите идеи!

    Коментиран от #4

    12:25 05.11.2025

  • 4 Не позна

    13 7 Отговор

    До коментар #3 от "володя":

    Това е бюджет на двете Мазни и Охранени парчета, Тиквата Борисов и Пееф.

    12:29 05.11.2025

  • 5 Пловдив

    13 4 Отговор
    Това правителство работи против българските граждани

    Коментиран от #16

    12:31 05.11.2025

  • 6 ГЕРБ

    8 4 Отговор
    Никога не са направили нещо в полза на средностатистическия българин а само обслужване на определени интереси

    Коментиран от #10

    12:34 05.11.2025

  • 7 Кит

    5 2 Отговор
    А аз се чудя къде отидоха осемте ти милиарда, Кокоране!
    Ти също с чудиш, ама си траеш за това чудене😂😂😂

    12:35 05.11.2025

  • 8 Наглост

    7 3 Отговор
    велика , некомпетентност , безотговорност , махленщина и и и……… Позор !

    12:35 05.11.2025

  • 9 Боташ

    6 4 Отговор
    Изяде бюджета

    12:36 05.11.2025

  • 10 Кит

    7 6 Отговор

    До коментар #6 от "ГЕРБ":

    А ПП-ДС колко много направи за българина и България!
    Едно голямо нищо направи!

    Коментиран от #12

    12:37 05.11.2025

  • 11 По скандален от популиста Асен няма

    9 9 Отговор
    По скандален и извратен от полу листа Асен Василев няма.
    Псевдофинансистът Асен Василев пак говори глупости. Пълен шарлатанин който не разбира от финанси. Щял да направи хората богати като вземе заем и им го раздаде да го връщат с лихвата. Това е което направи. За 4 години Асен Василев направи 41% инфлация а не официално много повече и изтегли над 20 милиарда дълг за да вземе комисионни от инвестиционните банки, изхарчи резервите за 15 милиарда и още остави дупка в бюджета за довиждане от 14 милиарда. Така че щетата от него е 50 милиарда без да броим лихвите които страната ще плаща за изтеглените заеми и щетите от неизпълнените договори за строежът на инвестиционните проекти и магистрали за които сега България плаща двойно на строителите. И като прибавим спрените и неусвоени милиарди от ЕС и ограбените пари от Митническите канали и несъбраните пари от митнически такси и данъци са били над 5 милиарда годишно. Щетите от шарлатаните и измамниците от ППДБ е за около 70 милиарда лева. Затова всичките от ППДБ Киро, Асен, Лена, Мирчев, Божанов, Денков и прочие всичките са за затвора. Всеки път когато Асен Василев не е бил министър или ППДБ не са били на власт, или Радев не имал служебно правителство приходите в бюджета нарастват главоломно с 5-7 милиарда на година. Което е доказателство че Радев и ППДБ са крали главозамайващо и са нанесли непоправими щети на България сравними само с щетите от прехода, разбойническата приватизация и комунистическото тоталитарно

    12:39 05.11.2025

  • 12 Дърт Вейдър

    5 5 Отговор

    До коментар #10 от "Кит":

    Ами примерно направиха детските градини безплатни, а Боко хвърля само на полицаите през джипката

    Коментиран от #13

    12:42 05.11.2025

  • 13 Промяна

    4 3 Отговор

    До коментар #12 от "Дърт Вейдър":

    И КЪДЕ ИМА БЕЗПЛАТНО КЪДЕ ПЛАЩАТ ГО ВСИЧКИ БЪЛГАРИ НЯМА НИЩО БЕЗПЛАТНО ПЕНЬОАР РАЗДАВА ПАРИ ОТ БЮДЖЕТ А НЕ СВОИ КУПУВА СИ ГЛАСОВЕ С ПАРИТЕ ОТ БЮДЖЕТ

    Коментиран от #15

    12:48 05.11.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Гост

    3 3 Отговор

    До коментар #13 от "Промяна":

    Това го прави господаря ти пееф

    Коментиран от #17

    12:49 05.11.2025

  • 16 Промяна

    3 3 Отговор

    До коментар #5 от "Пловдив":

    5 И 6 Един и същ си Стига драскай лъжи срещу България

    12:52 05.11.2025

  • 17 Промяна

    3 3 Отговор

    До коментар #15 от "Гост":

    Нямам намерение да влизам в спор с платени дописници

    12:54 05.11.2025

  • 18 Промяна

    5 5 Отговор
    АСЕНЕ КЪДЕ СА ОНЕЗИ 8 МИЛИАРДА ТЕЧОВЕ ПОМНИШ ЛИ КАКВО ЛЪЖЕШЕ ПО УСЛУЖЛИВИТЕ ТЕЛЕВИЗИИ МОСТОВЕ 5 ТУНЕЛИ МАГИСТРАЛИ МОШЕНИЦИ САБОТАЖНИЦИ СТЕ И НЕЗНАМ ЗАЩО ОЩЕ НЕ ВИ СЕ ТЪРСИ ОТГОВОРНОСТ КОЙ ВИ ПАЗИ ВАС

    Коментиран от #20

    12:56 05.11.2025

  • 19 Асен Василев мисли за Хората!!!

    2 4 Отговор
    -н Асен Василев посочва конкретен казус с майчинските — втората година да се получават 100% от средствата.
    Това е ясен социален ефект: семействата получават пълната подкрепа, работодателите са по-малко натоварени, а бюджетът не губи, защото вноските покриват разходите.
    Подобна аргументация от страна на г-н Асен Василев е рационална и поставя ХОРАТА и БЮДЖЕТА на Първо място!!!

    13:01 05.11.2025

  • 20 Възмутен

    2 4 Отговор

    До коментар #18 от "Промяна":

    Ей папагал Пеевски, пак ли повтаряш заучените клишета и лъжи на Пеевски и Борисов?!

    Коментиран от #26

    13:02 05.11.2025

  • 21 Така е! Прав си!

    3 4 Отговор

    До коментар #2 от "240 В УРАНОВИТЕ МИНИ":

    Калпавия Държавен Бюджет 2026 г. на селската счетоводителка Теменужка Петкова е и наглост, и НЕкомпетнтност

    13:04 05.11.2025

  • 22 Парадокс БГ

    3 3 Отговор
    Г-н Асен Василев подчертава Парадокс: партии като ГЕРБ и БСП могат да имат идеологически или исторически аргументи, но на практика гласуват ПРОТИВ.
    Това ясно показва липса на последователност и приоритет към гражданите, което е основен проблем в политическата култура.

    13:05 05.11.2025

  • 23 Разумен

    2 4 Отговор
    Асен Василев не обвинява просто опозицията или конкуренцията, а посочва конкретни действия: как се гласува, какво се случва с бюджета.
    Това е силен подход, защото фокусът е върху фактите, а не на празни обвинения.

    13:06 05.11.2025

  • 24 Отстояване на принципи

    1 4 Отговор
    Асен Василев нарича ЛЪЖА твърдението, че са преговаряли санкциите по „Магнитски“ — това показва, че се стреми към яснота и прозрачност.
    Подчертава се идеята, че истината и фактите имат значение, което е съществено за доверие в политиката.

    13:07 05.11.2025

  • 25 Асен Василев е интелигентен политик!

    3 4 Отговор
    Асен Василев в този случай подчертава социалния ефект, рационалния подход и прозрачността, като директно показва противоречията на управляващите. Това е стил на политика, който се опира на факти и конкретни резултати, което обективно е аргумент в негова подкрепа.

    Коментиран от #41

    13:08 05.11.2025

  • 26 Промяна

    4 3 Отговор

    До коментар #20 от "Възмутен":

    Василев лъжеше невежите по услужливите телевизии А И НАЙ ВАЖНОТО ПЕЕВСКИ И БОРИСОВ ЗАЕДНО ИМАТЕДИН МИЛИОН ГЛАСОПОДАВАТЕЛИ ТУК СА СЕГА И СЛЕДВАЩИТЕ 50 ГОДИНИ

    Коментиран от #28

    13:08 05.11.2025

  • 27 Подкрепа за българските семейства от ПП

    2 4 Отговор
    Гениалният финансист Асен Василев поставя хората над политическите интереси — ясно и директно!!!!

    Втората година майчинство да бъде 100% не е просто социална мярка, а инвестиция в Бъдещето на страната!!!

    Асен Василев иска семействата да получават пълната подкрепа, без да бъдат ощетявани от бюрокрация или политически игрички!!!

    Само ПП мислят за ХОРАТА!!!

    Коментиран от #36

    13:10 05.11.2025

  • 28 Напротив!

    2 5 Отговор

    До коментар #26 от "Промяна":

    Ти лъжеш нагло и безугледно!!!

    13:11 05.11.2025

  • 29 Логика, която защитава бюджета

    2 4 Отговор
    Решението на Асен Василев е добро и за бюджета, защото родителите продължават да плащат осигуровки, което компенсира разходите.
    Това показва смислена икономическа политика, а не просто популизъм.
    Подкрепата за майките и бюджетната стабилност не са противоположни, а синергични, което Асен Василев доказва.

    13:13 05.11.2025

  • 30 Разобличаване на политическа лицемерност

    2 4 Отговор
    Разобличаване на политическа лицемерност на ГЕРБ, ИТН, БСП, ДПС НН!
    • Управляващите ГЕРБ и БСП могат да твърдят, че са „за“, но гласуват против или се въздържат.
    • Това разкрива липса на последователност и грижа за гражданите — Асен Василев го казва открито, без заобикалки.
    • Той показва истината: действията говорят повече от празните декларации и лозунги на ГЕРБ и БСП.

    13:14 05.11.2025

  • 31 Честност и прозрачност

    3 4 Отговор
    Асен Василев опровергава твърденията за „преговори по Магнитски“ като АБСОЛЮТНА ЛЪЖА.
    Това е пример за непоколебимост и отстояване на фактите, а не на политическа конюнктура.

    13:15 05.11.2025

  • 32 Критика, която е конструктивна

    2 4 Отговор
    Асен Василев не просто критикува, а предлага ЯСЕН, КОНКРЕТЕН и рационален подход:
    Майките получават 100% от средствата.
    Бюджетът не губи.
    Работодателите не са ощетени.

    13:17 05.11.2025

  • 33 пепе

    5 1 Отговор
    дебе, ще се събираме за лов на кюфтета икебаб че времето изтича. А трябва да се яде

    13:17 05.11.2025

  • 34 Верно ли

    4 2 Отговор
    Що бе, Хасане, аз пък разбрах, че е направи копи-пейст от твоето творение от миналата година, па сега бил "скандален" :))) Това сигурно щото вашта партийка преживява на дивиденти :))))

    13:18 05.11.2025

  • 35 Асен Василев - Финансист номер 1 в БГ!

    3 4 Отговор
    Асен Василен не говори празни лозунги. Това е политика, която печели за всички — ХОРАТА, БИЗНЕСА и ДЪРЖАВАТА. И разобличава лицемерието на управляващите ГЕРБ, които предпочитат политическите игрички пред реалната полза за гражданите.

    Коментиран от #38

    13:18 05.11.2025

  • 36 Промяна

    4 2 Отговор

    До коментар #27 от "Подкрепа за българските семейства от ПП":

    27 НАДРАСКАЛ СИ НЯКОЛКО ОТВРАТИТЕЛНИ ЛЪЖИ ЗАЩО МАЛОУМНИЦИТЕ СВЪРШИХА А ТВОИТЕ ЛЪЖИ ЕДНИ И СЪЩИ ВЕЧЕ НЕ ВЪРВЯТ ВАСИЛЕВ Е ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ А И НЯКОЛКОТО ПОКРАЙ НЕГО САБОТАЖНИЦИ

    13:19 05.11.2025

  • 37 Асен Василев е харвардски Гений!!!

    2 4 Отговор
    Асен Василев и ПП се опитват да балансират интересите на хората и бизнеса едновременно, докато другите партии често мислят само за краткосрочни политически дивиденти или за себе си.
    За хората: майките получават 100% от майчинските, семействата са подпомогнати, социалната сигурност се запазва.
    За бюджета и бизнеса: вноските от родителите компенсират разходите, работодателите не са натоварени допълнително.
    Точно този триединен подход — хора, бизнес, бюджет — рядко се среща и показва мисъл за дългосрочно развитие, а не просто политически PR.

    Коментиран от #39

    13:20 05.11.2025

  • 38 Промяна

    3 2 Отговор

    До коментар #35 от "Асен Василев - Финансист номер 1 в БГ!":

    ВАСИЛЕВИЗМАМНИК ОСЪДЕН НЕЗНАМ ЗАЩО ТУК ВЕЧЕ НЕ ГО РАЗСЛЕДВАТ КОЙ ГО ДЪРЖИ ТОЗИ

    Коментиран от #44

    13:20 05.11.2025

  • 39 Промяна

    3 1 Отговор

    До коментар #37 от "Асен Василев е харвардски Гений!!!":

    37 СПРИ ДА ДРАСКАШ ГНУСОТИИ ЗА ОСЪДЕН ИЗМАМНИК ВЯРНО ЧЕ ТИ ПЛАЩАТ НО ДО ТУК НЕ СЕ НАПЪВАЙ МОЛЯ ТЕ

    Коментиран от #45

    13:21 05.11.2025

  • 40 Истината

    2 4 Отговор
    Докато ПП мислят за хората, бизнеса и бюджета едновременно, ГЕРБ работят само за олигарсите и големия бизнес. Политика за народа от ПП срещу политика за олигархичтите интереси от ГЕРБ!

    Коментиран от #42

    13:22 05.11.2025

  • 41 Промяна

    2 2 Отговор

    До коментар #25 от "Асен Василев е интелигентен политик!":

    25 СТИГА ДРАСКАЙ ГНУСНИ ЛЪЖИ 25

    13:23 05.11.2025

  • 42 Промяна

    2 2 Отговор

    До коментар #40 от "Истината":

    БРЕЙ НЯМАШ СПИРКА

    13:24 05.11.2025

  • 43 ххх

    1 1 Отговор
    Аз се чудя защо не са в пандиза с Кирчо дет се изнесе безшумно като пръд. Да не е по островите вече и медиите мълчат?

    13:25 05.11.2025

  • 44 Чест и почитания на Асен Василев!!

    2 2 Отговор

    До коментар #38 от "Промяна":

    Хайде стига с тези фалшиви обвинения изфабрикувани от пиарите на Пеевски и Борисов! Няма никаква официална присъда срещу Василев, всичко друго са слухове и спекулации. Не се поддавайте на паника и клюки — фактите са фактите, а не интернет тролове и емоционални постове.

    Коментиран от #46

    13:25 05.11.2025

  • 45 Истинската Промяна!!

    1 1 Отговор

    До коментар #39 от "Промяна":

    Спирайте с тези измислици! Василев няма нито присъда, нито разследване, това са само клюки и злобни внушения. Който разпространява такива слухове, лъже нарочно или е толкова необразован, че не различава фактите от фалшивите новини. Фокусирайте се върху реалните проблеми, а не върху измислени скандали. На Асен Василев.можете само праха да му дишате!! Неграмотни неможачи та ГЕРБ-ДПС НН!!!

    13:28 05.11.2025

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Разликата

    1 1 Отговор
    Асен Василев е с класа над Теменужка Петкова – реални действия, резултати и грижа за хората, не празни обещания и задкулисни интереси.

    Асен Василев притежава едно от най-престижните икономически образования в Света и доказан опит, докато Теменужка Петкова е учила в треторазряден университет. Разликата в професионалната подготовка е ясна и категорична – Василев е Лидер, който може да мисли стратегически и да управлява реални политики, а не да импровизира като некадърната Теменужка Петкова.

    13:31 05.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове