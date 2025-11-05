"Управляващите искаха, но нямаха желание и гласуваха "въздържал се" и "против" това майките втората година да получават 100% от средствата. Това е един от редките случаи, когато това е добре и за бюджета, тъй като работейки те внасят повече осигуровки, отколкото се изплащат, добре е за самите семейства, тъй като те получават 100% от майчинските, добре е и за работодателите", каза Асен Василев пред журналисти.
"Въпреки че ГЕРБ заявиха, че това било тяхно предложение от 2016, а БСП казаха, че те за това се борели цял живот - едните гласуваха "против", а другите се "въздържаха".
По думите му това показва, че управляващите не мислят за българските граждани. "Бюджетът е толкова скандален, че ще направим отделна пресконференция за него, аз все още се чудя дали това е повече наглост или повече некомпетнтност", каза той.
Василев определи като "абсолютна лъжа", че са преговаряли да отпаднат санкциите по "Магнитски".
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
12:23 05.11.2025
2 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
Коментиран от #21
12:23 05.11.2025
3 володя
Коментиран от #4
12:25 05.11.2025
4 Не позна
До коментар #3 от "володя":Това е бюджет на двете Мазни и Охранени парчета, Тиквата Борисов и Пееф.
12:29 05.11.2025
5 Пловдив
Коментиран от #16
12:31 05.11.2025
6 ГЕРБ
Коментиран от #10
12:34 05.11.2025
7 Кит
Ти също с чудиш, ама си траеш за това чудене😂😂😂
12:35 05.11.2025
8 Наглост
12:35 05.11.2025
9 Боташ
12:36 05.11.2025
10 Кит
До коментар #6 от "ГЕРБ":А ПП-ДС колко много направи за българина и България!
Едно голямо нищо направи!
Коментиран от #12
12:37 05.11.2025
11 По скандален от популиста Асен няма
Псевдофинансистът Асен Василев пак говори глупости. Пълен шарлатанин който не разбира от финанси. Щял да направи хората богати като вземе заем и им го раздаде да го връщат с лихвата. Това е което направи. За 4 години Асен Василев направи 41% инфлация а не официално много повече и изтегли над 20 милиарда дълг за да вземе комисионни от инвестиционните банки, изхарчи резервите за 15 милиарда и още остави дупка в бюджета за довиждане от 14 милиарда. Така че щетата от него е 50 милиарда без да броим лихвите които страната ще плаща за изтеглените заеми и щетите от неизпълнените договори за строежът на инвестиционните проекти и магистрали за които сега България плаща двойно на строителите. И като прибавим спрените и неусвоени милиарди от ЕС и ограбените пари от Митническите канали и несъбраните пари от митнически такси и данъци са били над 5 милиарда годишно. Щетите от шарлатаните и измамниците от ППДБ е за около 70 милиарда лева. Затова всичките от ППДБ Киро, Асен, Лена, Мирчев, Божанов, Денков и прочие всичките са за затвора. Всеки път когато Асен Василев не е бил министър или ППДБ не са били на власт, или Радев не имал служебно правителство приходите в бюджета нарастват главоломно с 5-7 милиарда на година. Което е доказателство че Радев и ППДБ са крали главозамайващо и са нанесли непоправими щети на България сравними само с щетите от прехода, разбойническата приватизация и комунистическото тоталитарно
12:39 05.11.2025
12 Дърт Вейдър
До коментар #10 от "Кит":Ами примерно направиха детските градини безплатни, а Боко хвърля само на полицаите през джипката
Коментиран от #13
12:42 05.11.2025
13 Промяна
До коментар #12 от "Дърт Вейдър":И КЪДЕ ИМА БЕЗПЛАТНО КЪДЕ ПЛАЩАТ ГО ВСИЧКИ БЪЛГАРИ НЯМА НИЩО БЕЗПЛАТНО ПЕНЬОАР РАЗДАВА ПАРИ ОТ БЮДЖЕТ А НЕ СВОИ КУПУВА СИ ГЛАСОВЕ С ПАРИТЕ ОТ БЮДЖЕТ
Коментиран от #15
12:48 05.11.2025
15 Гост
До коментар #13 от "Промяна":Това го прави господаря ти пееф
Коментиран от #17
12:49 05.11.2025
16 Промяна
До коментар #5 от "Пловдив":5 И 6 Един и същ си Стига драскай лъжи срещу България
12:52 05.11.2025
17 Промяна
До коментар #15 от "Гост":Нямам намерение да влизам в спор с платени дописници
12:54 05.11.2025
18 Промяна
Коментиран от #20
12:56 05.11.2025
19 Асен Василев мисли за Хората!!!
Това е ясен социален ефект: семействата получават пълната подкрепа, работодателите са по-малко натоварени, а бюджетът не губи, защото вноските покриват разходите.
Подобна аргументация от страна на г-н Асен Василев е рационална и поставя ХОРАТА и БЮДЖЕТА на Първо място!!!
13:01 05.11.2025
20 Възмутен
До коментар #18 от "Промяна":Ей папагал Пеевски, пак ли повтаряш заучените клишета и лъжи на Пеевски и Борисов?!
Коментиран от #26
13:02 05.11.2025
21 Така е! Прав си!
До коментар #2 от "240 В УРАНОВИТЕ МИНИ":Калпавия Държавен Бюджет 2026 г. на селската счетоводителка Теменужка Петкова е и наглост, и НЕкомпетнтност
13:04 05.11.2025
22 Парадокс БГ
Това ясно показва липса на последователност и приоритет към гражданите, което е основен проблем в политическата култура.
13:05 05.11.2025
23 Разумен
Това е силен подход, защото фокусът е върху фактите, а не на празни обвинения.
13:06 05.11.2025
24 Отстояване на принципи
Подчертава се идеята, че истината и фактите имат значение, което е съществено за доверие в политиката.
13:07 05.11.2025
25 Асен Василев е интелигентен политик!
Коментиран от #41
13:08 05.11.2025
26 Промяна
До коментар #20 от "Възмутен":Василев лъжеше невежите по услужливите телевизии А И НАЙ ВАЖНОТО ПЕЕВСКИ И БОРИСОВ ЗАЕДНО ИМАТЕДИН МИЛИОН ГЛАСОПОДАВАТЕЛИ ТУК СА СЕГА И СЛЕДВАЩИТЕ 50 ГОДИНИ
Коментиран от #28
13:08 05.11.2025
27 Подкрепа за българските семейства от ПП
Втората година майчинство да бъде 100% не е просто социална мярка, а инвестиция в Бъдещето на страната!!!
Асен Василев иска семействата да получават пълната подкрепа, без да бъдат ощетявани от бюрокрация или политически игрички!!!
Само ПП мислят за ХОРАТА!!!
Коментиран от #36
13:10 05.11.2025
28 Напротив!
До коментар #26 от "Промяна":Ти лъжеш нагло и безугледно!!!
13:11 05.11.2025
29 Логика, която защитава бюджета
Това показва смислена икономическа политика, а не просто популизъм.
Подкрепата за майките и бюджетната стабилност не са противоположни, а синергични, което Асен Василев доказва.
13:13 05.11.2025
30 Разобличаване на политическа лицемерност
• Управляващите ГЕРБ и БСП могат да твърдят, че са „за“, но гласуват против или се въздържат.
• Това разкрива липса на последователност и грижа за гражданите — Асен Василев го казва открито, без заобикалки.
• Той показва истината: действията говорят повече от празните декларации и лозунги на ГЕРБ и БСП.
13:14 05.11.2025
31 Честност и прозрачност
Това е пример за непоколебимост и отстояване на фактите, а не на политическа конюнктура.
13:15 05.11.2025
32 Критика, която е конструктивна
Майките получават 100% от средствата.
Бюджетът не губи.
Работодателите не са ощетени.
13:17 05.11.2025
33 пепе
13:17 05.11.2025
34 Верно ли
13:18 05.11.2025
35 Асен Василев - Финансист номер 1 в БГ!
Коментиран от #38
13:18 05.11.2025
36 Промяна
До коментар #27 от "Подкрепа за българските семейства от ПП":27 НАДРАСКАЛ СИ НЯКОЛКО ОТВРАТИТЕЛНИ ЛЪЖИ ЗАЩО МАЛОУМНИЦИТЕ СВЪРШИХА А ТВОИТЕ ЛЪЖИ ЕДНИ И СЪЩИ ВЕЧЕ НЕ ВЪРВЯТ ВАСИЛЕВ Е ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ А И НЯКОЛКОТО ПОКРАЙ НЕГО САБОТАЖНИЦИ
13:19 05.11.2025
37 Асен Василев е харвардски Гений!!!
За хората: майките получават 100% от майчинските, семействата са подпомогнати, социалната сигурност се запазва.
За бюджета и бизнеса: вноските от родителите компенсират разходите, работодателите не са натоварени допълнително.
Точно този триединен подход — хора, бизнес, бюджет — рядко се среща и показва мисъл за дългосрочно развитие, а не просто политически PR.
Коментиран от #39
13:20 05.11.2025
38 Промяна
До коментар #35 от "Асен Василев - Финансист номер 1 в БГ!":ВАСИЛЕВИЗМАМНИК ОСЪДЕН НЕЗНАМ ЗАЩО ТУК ВЕЧЕ НЕ ГО РАЗСЛЕДВАТ КОЙ ГО ДЪРЖИ ТОЗИ
Коментиран от #44
13:20 05.11.2025
39 Промяна
До коментар #37 от "Асен Василев е харвардски Гений!!!":37 СПРИ ДА ДРАСКАШ ГНУСОТИИ ЗА ОСЪДЕН ИЗМАМНИК ВЯРНО ЧЕ ТИ ПЛАЩАТ НО ДО ТУК НЕ СЕ НАПЪВАЙ МОЛЯ ТЕ
Коментиран от #45
13:21 05.11.2025
40 Истината
Коментиран от #42
13:22 05.11.2025
41 Промяна
До коментар #25 от "Асен Василев е интелигентен политик!":25 СТИГА ДРАСКАЙ ГНУСНИ ЛЪЖИ 25
13:23 05.11.2025
42 Промяна
До коментар #40 от "Истината":БРЕЙ НЯМАШ СПИРКА
13:24 05.11.2025
43 ххх
13:25 05.11.2025
44 Чест и почитания на Асен Василев!!
До коментар #38 от "Промяна":Хайде стига с тези фалшиви обвинения изфабрикувани от пиарите на Пеевски и Борисов! Няма никаква официална присъда срещу Василев, всичко друго са слухове и спекулации. Не се поддавайте на паника и клюки — фактите са фактите, а не интернет тролове и емоционални постове.
Коментиран от #46
13:25 05.11.2025
45 Истинската Промяна!!
До коментар #39 от "Промяна":Спирайте с тези измислици! Василев няма нито присъда, нито разследване, това са само клюки и злобни внушения. Който разпространява такива слухове, лъже нарочно или е толкова необразован, че не различава фактите от фалшивите новини. Фокусирайте се върху реалните проблеми, а не върху измислени скандали. На Асен Василев.можете само праха да му дишате!! Неграмотни неможачи та ГЕРБ-ДПС НН!!!
13:28 05.11.2025
47 Разликата
Асен Василев притежава едно от най-престижните икономически образования в Света и доказан опит, докато Теменужка Петкова е учила в треторазряден университет. Разликата в професионалната подготовка е ясна и категорична – Василев е Лидер, който може да мисли стратегически и да управлява реални политики, а не да импровизира като некадърната Теменужка Петкова.
13:31 05.11.2025