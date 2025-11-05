Новини
България »
Алена Илчева: Финансисти и счетоводители от два дни разнищват безумията на Бюджет 2026. Положението е самоубийствено!

Алена Илчева: Финансисти и счетоводители от два дни разнищват безумията на Бюджет 2026. Положението е самоубийствено!

5 Ноември, 2025 14:23 917 13

  • алена илчева-
  • бюджет 2026-
  • бюджет-
  • финанси

Светлият бизнес в България не е политически представен. Никой не го стимулира и защитава с последователна политика

Алена Илчева: Финансисти и счетоводители от два дни разнищват безумията на Бюджет 2026. Положението е самоубийствено! - 1
Снимка: БГНЕС
Факти Факти

Финансисти и счетоводители от два дни разнищват безумията на бюджет 2026, аз съм маркетолог и мен ме бива в това да превеждам сложните неща на по-лесен език. И да не сте собственик на бизнес, тези промени касаят всички ни. Всички.

За това предупреди във "Фейсбук" Алена Илчева.

1. В държавата общо взето се делим на:
Работодатели.
Служители.
Самоосигуряващи се.
Бюджетни/държавни служители.
Нетрудоспособни (непълнолетни, пенсионери, ТЕЛК…) + безработни.
Първите най-много, после по ред вторите и третите плащаме за себе си, за четвъртите и за петите, които пък са грубо над 2/3 от населението на България (2 млн пенсионери + 1.4 млн нетрудоспособни и 600000 държавна администрация + бюджетни + 200000 безработни). Ако първите намалеят или обеднеят, този и без това крехък баланс ще отиде на кино. А това касае всички по веригата.

2. България не е малка страна, но е ограничен пазар. Казвам го, защото общото схващане е, че “ако правиш бизнес, можеш да си позволиш всичко”. Реалността обаче е, че за класическите малки и средни бизнеси (производства, селско стопанство, неспециализирани, не дигитални услуги) тук пазарът е със сравнително нисък таван, тоест нямат кой знае какви възможности за растеж.

Това означава, че вдигането на осигурителния праг и на данък дивидент директно ще се отрази на джоба на малките работодатели, тъй като той е сравнително плитък. Цени не могат да се вдигат по няколко причини, с по-малко служители или бизнесът би се свил, или часовете работа биха се увеличили. Означава да се работи повече за същото.

Единственият начин да се запълни дупката е с прогресивно преминаване към сивия сектор.
Големият бизнес пък не обича скъпите кадри на средно ниво. Всяко повдигане на прага означава потенциални свивания, релокирсне на екипи или на цялостни дейности. Ей къде е Индия и живи-здрави.
Тоест прочети отново точка 1.

3. Светлият бизнес в България не е политически представен. Никой не го стимулира и защитава с последователна политика. Ни-кой. Това го прави безкрайно лесна плячка за всякакви данъчни прищявки и популистки послания за по-добри социални политики за хората.

Данъците в България са кражба. Буквално. Защо е ясно. НАП е бухалка. Изцеждането на светлия бизнес и пропъждането му на тъмно единствено ще напълнят чужди тъмни касички, не бива някой да си мисли, че извиването на ръцете на бизнеса ще доведе до по-добър живот и повече каквито и да е придобивки.
Защото точка 1.

И това е без въобще да коментираме другите точки от проектобюджета или да влизаме в икономическите прогнози за предстоящата година.

Положението е самоубийствено. Според мен е крайно време българският бизнес да започне да се обединява на политическо ниво, за да даде адекватен политически отпор. ПОЛИТИЧЕСКИ. Иначе всички сме “чао”, който в какъвто смисъл си избере.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.9 от 20 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    11 0 Отговор
    ДЪРЖАВА В КОЯТО МИЛИАРДЕРИ СА СПАС РУСЕВ - ШОФЬОР В УБО И ГЕОРГИ ГЕРГОВ ДИРЕКТОР НА СВИНЕКОМПЛЕКСА В СЕЛО МАНОЛЕ ПЛОВДИВСКО,
    НЕ МОЖЕ ДА ИМА СВЯСТЕН БЮДЖЕТ :)

    14:31 05.11.2025

  • 2 си дзън

    12 0 Отговор
    Обяснявам какво става в момента с малките фирми. Всички с някакво натрупване за инвестиция го теглят
    като дивидент и плащат данък 5%. За 2026 няма да разпределят дивидент. Инвестициите ще станат
    на малки парченца и ще минават като разход и фирмите няма да платят и данък печалба. С други думи:
    за 2026 - за бюджета минус 15%, вместо +15%. Честито на съдии, прокурори, полицаи, агенции и др.

    Коментиран от #12

    14:31 05.11.2025

  • 3 Гръмотин пулицай

    13 0 Отговор
    Нали и тоз месец ша дигните с пейсе пруцента заплатата на трудещите се пулицаи?

    Коментиран от #11

    14:32 05.11.2025

  • 4 665

    1 4 Отговор
    Алена с0р0с0ид , Шишо иде с багира - да ви закОпа до Доган !

    14:34 05.11.2025

  • 5 ясно виждащ

    9 0 Отговор
    Данък дивидент +ДДС+осигуровки и други косвени данъци . Дали фирмите няма да изчезнат от държавата ,а ? Няма бизнес който изкарва някакви пари и после ги изхвърля , заради политически решения .

    14:38 05.11.2025

  • 6 урсула

    2 0 Отговор
    Може никой да не плати данък дивидент , като например направи някакъв разход и се изкара на загуба .С печалбата си купувате кола на фирмата , съответно нямате печалба и не разпределяте дивидент и не плащате данък .

    Коментиран от #8

    14:41 05.11.2025

  • 7 д-р Боян Ставрев

    2 2 Отговор
    Бюджет 2026 не е „самоубийствен“, както се твърди.
    Алена Илчева правилно отбелязва, че бизнесът у нас е натоварен и слабо защитен политически, но останалото е емоция, не факт.
    Данъкът дивидент се вдига само за собствениците на фирми, не за служителите. Осигуровките се увеличават с едва 2 пункта – тежест, но не катастрофа.
    България остава с най-ниски данъци и един от най-ниските дългове в ЕС.
    Истинският проблем не е в ставките, а в това как държавата харчи събраните пари – без реформи, прозрачност и доверие.
    Фискална криза няма. Има криза на управлението и на справедливостта.

    14:41 05.11.2025

  • 8 си дзън

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "урсула":

    В грешка си. Минаваш през амортизация бе. Оди у русията да даваш акъл

    14:46 05.11.2025

  • 9 Петър

    0 3 Отговор
    Не виждам какво е толкова самоубийствено в бюджета. Всичко в този свят се променя, расте, ами ще растат и данъци, осигуровки, обществени плащания. Тези нашенски бизнесмени са се разтреперили да би да им спадне печалбата, ами ще се понапрегнат малко ще инвестират в по добри технологии и практики. За мен проблемът на този бюджет е най вече радутата държавна администрация, излишно надутите плащания на полиция, кат, спец. служби. А резултат от тяхната дейност е толкова мижав, че същия такъв ще могат да го свършат и с 50% съкращения на персонал. Това са излишни,средства, които биха могли да помогнат в други свери на живот. Също така няма никакъв контрол на средствата изразходвани от НЗОК, частните болници надуват цени, пишат несъществуващи диагнози и в крайна сметка , ни здравеопазване има, нито средства се икономисват. Наскоро мои познат ми каза за диагноза от частна болница на 86 годишната му майка, ,,увеличена простата и извършени манипулаций по ретуширане на простата,,. Ето докъде се е докарало здравеопазването ни. Затова си мисля, че бюджета хич не е лош, други са проблемите, съвсем други!

    14:46 05.11.2025

  • 10 Права си, но

    2 0 Отговор
    Лошото е, че е късно - вече СМЕ чао!

    14:48 05.11.2025

  • 11 и те ще са с яко увеличение

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Гръмотин пулицай":

    и военните яко ги раним с пръжолки

    14:53 05.11.2025

  • 12 Брабинеца

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    ич не е нужно да разпределяш дивидент. може да си увуличиш капитала с него и пак да си инвестираш. то българина най мрази да му бъркат на две места, едното е в джоба. Ама как никой не се усети последните години колко милиарди изтеглихме кредити и платихме за въоръжение - 16 фърчоплана, три кораба, 100 и няколко страйкъра, ракетни установки, инвестиции в Казанлък и Сопот за чужди интереси и колко неща подарихме

    Коментиран от #13

    14:54 05.11.2025

  • 13 си дзън

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Брабинеца":

    Ами нали трябва да папкаш. Капитал не се яде.

    15:03 05.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове