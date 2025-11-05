НС сезира ЦИК за нелегитимност на депутат от "Величие", групата е застрашена от разпад

Председателският съвет на Народното събрание е взел решение да сезира Централната избирателна комисия заради съмнения, че депутатът от партия "Величие" Мария Илиева може да не е легитимен народен представител.
Това е жената, която преди дни се извини публично на лидера Ивелин Михайлов за комуникационната грешка да се регистрира за заседание на НС заедно с останалите от ПГ, въпреки че лидерът им наредил да не помагат на мнозинството.
Новината съобщи в кулоарите на парламента лидерът на МЕЧ Радостин Василев. По думите му, осем от деветте парламентарни групи са подкрепили "изпращането на писмо до ЦИК за проверка на случая, предаде БНР.
