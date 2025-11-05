Новини
България »
НС сезира ЦИК за нелегитимност на депутат от "Величие", групата е застрашена от разпад

НС сезира ЦИК за нелегитимност на депутат от "Величие", групата е застрашена от разпад

5 Ноември, 2025 15:52 1 452 27

  • легитимност-
  • величие-
  • нс-
  • мария илиева

Депутатът от партия "Величие" Мария Илиева може да не е легитимен народен представител

НС сезира ЦИК за нелегитимност на депутат от "Величие", групата е застрашена от разпад - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Председателският съвет на Народното събрание е взел решение да сезира Централната избирателна комисия заради съмнения, че депутатът от партия "Величие" Мария Илиева може да не е легитимен народен представител.

Това е жената, която преди дни се извини публично на лидера Ивелин Михайлов за комуникационната грешка да се регистрира за заседание на НС заедно с останалите от ПГ, въпреки че лидерът им наредил да не помагат на мнозинството.

Новината съобщи в кулоарите на парламента лидерът на МЕЧ Радостин Василев. По думите му, осем от деветте парламентарни групи са подкрепили "изпращането на писмо до ЦИК за проверка на случая, предаде БНР.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    14 2 Отговор
    Играят мръсно

    15:55 05.11.2025

  • 2 честен ционист

    4 7 Отговор
    Определено жените от Величие са достойни за партньорки на Том Круз.

    Коментиран от #4

    15:55 05.11.2025

  • 3 удар по сектата

    5 9 Отговор
    Ай майкоу......Що посягате на далаверката бре душмани?

    15:55 05.11.2025

  • 4 Том Круз

    4 5 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Бих искал автограф от цялата им шайка.Много са добри.За Оскари са.....

    15:58 05.11.2025

  • 5 глоги

    4 6 Отговор
    ДепутатКАТА от партия "Величие"- Мария Илиева може да не е легитимНА народНА представителКА...

    Коментиран от #9, #27

    15:59 05.11.2025

  • 6 Дориана

    19 2 Отговор
    Сами се изяждат отвътре, агресия, просташко поведение и още по- просташки изказвания като се започне от Пеевски и се свърши с театралничеството на Борисов. Това не е Парламент , а цирк.

    16:00 05.11.2025

  • 7 Майна

    3 7 Отговор
    Кокошки наредени за сциологични яйца
    Съдействащи на един полуграмотен психар да мами лековерните
    Затънали и те в кредити за тая пирамида
    Всички са затвора
    Да защитаваш измамник е съучастие в престъпление

    16:03 05.11.2025

  • 8 Вариант Д

    12 2 Отговор
    Чрез МЕЧ ДТо разцепва и унищожава опозицията.

    16:04 05.11.2025

  • 9 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    1 2 Отговор

    До коментар #5 от "глоги":

    ДържавНА секретарКА, ХирургКА,
    КътлежКА, комарКА, циклопКА,
    абе от трънКА на глогинКА❗

    16:05 05.11.2025

  • 10 Майна

    5 7 Отговор
    Тая " банкерка" явно е съучастник в схемата как да теглят жертвите в един и същи ден кредит за да нямат банките информация..
    Тези са съучастнички.
    Ще се борят - тези, ха ха , да не бъдат разследвани и подведени под наказателна отговорност!
    Нямам думи

    16:07 05.11.2025

  • 11 Хе!

    16 0 Отговор
    Че то целият парламент е нелегетимен, от там правителството и всичко произлизащо! Нима забравихте Решението на КС, че изборите са доста опорочени!? Известен брой нелегитимни представители бяха изгонени от НС, а с техните гласове е избирано правителство!

    16:09 05.11.2025

  • 12 Спиро

    2 3 Отговор
    Трябва да се разпаднат, трябва да останат партии с лидери шопски пр--ти цъ--ли, само тогава прогреса е неизбежен.

    16:18 05.11.2025

  • 13 дано скоро гръмне АЕЦа да ни затрие

    4 1 Отговор
    изборите и правителството е ясно че е нелегтимно всички видяха как при всяко преборяване влиза по някоя нова партия
    пълна пародия сме

    16:19 05.11.2025

  • 14 Оня с коня

    5 2 Отговор
    1300 години безмислено съществевание

    Коментиран от #22

    16:19 05.11.2025

  • 15 ООрана държава

    0 0 Отговор
    Няма да им е за сефте

    16:20 05.11.2025

  • 16 Друг случай

    8 0 Отговор
    Ако НС и правителството са нелигитимни според изборните резултати защо вземат заплати и се правят на умрели лисици?

    16:20 05.11.2025

  • 17 Оня с коня

    5 0 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно!Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя кофтu ГЕH !

    16:20 05.11.2025

  • 18 град КОЗЛОДУЙ

    2 1 Отговор
    Като се събудиш е добре да се сетиш кой управлява кoчинaта и да ги зaплюеш ,което е добро начало за деня

    16:20 05.11.2025

  • 19 Иван

    0 2 Отговор
    Не се виждате, че от шоплука за нищо не ставате, навсякъде копаете дъното, ами винаги другите са ви виновни, се--ри шопски мр--ни.

    Коментиран от #21

    16:21 05.11.2025

  • 20 Факт

    1 0 Отговор
    То с празните чували кой е легитимен

    16:22 05.11.2025

  • 21 Последния Софиянец

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Иван":

    Ами тогава що напирате за Шоплука бе?!Стойте си по родните места!

    16:23 05.11.2025

  • 22 Боруна Лом

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Оня с коня":

    Кажи го на Майка си!

    16:24 05.11.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Стоян

    0 0 Отговор
    Кой напира за шоплука, хахаха 1 милион и двеста хиляди общо събрани от закритите селия. Ср--хте горе и на държавата, както би се изразил великият ви вожд и пръв ръководител. |А пък и имай късмет да ми се отвориш лице в лице.

    16:29 05.11.2025

  • 25 Последният Софиянец

    1 0 Отговор
    ЦЯЛАТА МАФИЯ 8 ПАРТИИ СЕ ОБЕДИНИХА СРЕЩУ ВЕЛИЧИЕ, ЗАЩОТО Е ЕДИНСТВЕНАТА РЕАЛНА ОПОЗИЦИЯ!

    16:30 05.11.2025

  • 26 Плочкаджия

    1 0 Отговор
    Пеевски купи руди гела

    16:31 05.11.2025

  • 27 Юрист

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "глоги":

    Целият парламент сте нелигитимни с 1 милион купени и 1 милион унищожени гласове

    16:32 05.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове