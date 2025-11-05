"Спаси София": Най-лошата прогноза се сбъдва

„За съжаление, най-лошите ни страхове се сбъднаха и почистването на София ще бъде силно усложнено поне в следващите няколко месеца. Днес е обжалвано решението на Столична община да прекрати поръчките за "Люлин", "Красно село", "Подуяне", "Слатина" и "Изгрев". Така, докато съдът не се произнесе по обжалването София няма да може да възлага пряко, нито и да сключва други договори за същите зони“, заяви Борис Бонев, лидер на "Спаси София" и допълни:

„Резултатът от това е, че кризата с боклука ще се задълбочи, тъй като недостатъчния за три района общински капацитет ще трябва да бъде разделен вече на 6. Освен сметопочистването, София няма техника и за чистенето на снега, а вероятно същата съдба ще сполети и други 12 района до края на годината“.

"Спаси София" напомни, че неслучайно са предупреждавали още преди година, че трябва поръчката за чистотата да се пусне достатъчно рано, за да има време за всички трикове, които хората с прякори ще се опитат да изиграят. Днес забавянето с пускането на поръчката ще струва на софиянци скъпо – ще посрещнем Нова година с криза с боклука не в 2, а в 5 района с общо население над 500 000 души. А след Нова година – в почти цяла София.

"Спаси София" продължава да настоява, че е редно Столична община в спешен порядък да увеличи и укрепи капацитета на общинския Завод за боклуци, за да може той да поеме почистването на повече от столичните райони. „Забавянето, което кметът Терзиев допусна, е непростимо. Потупването по рамото как всичко било наред, криза нямало и всеки притеснен е просто алармист, са приказки на човек, който явно не разбира с какви мафиоти си има работа. Мафиоти, които имат зад себе си целия държавен апарат, който да им помага, ако е решено софиянци да бъдат наказвани.“ – коментираха още от "Спаси София".

„Очакваме от кмета, като се върне от слънчева Бразилия, да каже какво следва. Да, наградите са хубаво признание, но да се върнеш с еко награда в град, който брои часовете до екологична катастрофа, едва ли е нещо, което може да се хвърли пак в краката на някой друг нарочен за виновен.“ – отбеляза Бонев.