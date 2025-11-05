Новини
България »
"Спаси София": Най-лошата прогноза се сбъдва

"Спаси София": Най-лошата прогноза се сбъдва

5 Ноември, 2025 16:03 867 6

  • спаси софия-
  • сметопочистване-
  • борис бонев

Прекратяването на поръчката за почистването за Зони 3 (Слатина, Подуяне и Изгрев) и 6 (Люлин и Красно село) е обжалвано

"Спаси София": Най-лошата прогноза се сбъдва - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„За съжаление, най-лошите ни страхове се сбъднаха и почистването на София ще бъде силно усложнено поне в следващите няколко месеца. Днес е обжалвано решението на Столична община да прекрати поръчките за "Люлин", "Красно село", "Подуяне", "Слатина" и "Изгрев". Така, докато съдът не се произнесе по обжалването София няма да може да възлага пряко, нито и да сключва други договори за същите зони“, заяви Борис Бонев, лидер на "Спаси София" и допълни:

„Резултатът от това е, че кризата с боклука ще се задълбочи, тъй като недостатъчния за три района общински капацитет ще трябва да бъде разделен вече на 6. Освен сметопочистването, София няма техника и за чистенето на снега, а вероятно същата съдба ще сполети и други 12 района до края на годината“.

"Спаси София" напомни, че неслучайно са предупреждавали още преди година, че трябва поръчката за чистотата да се пусне достатъчно рано, за да има време за всички трикове, които хората с прякори ще се опитат да изиграят. Днес забавянето с пускането на поръчката ще струва на софиянци скъпо – ще посрещнем Нова година с криза с боклука не в 2, а в 5 района с общо население над 500 000 души. А след Нова година – в почти цяла София.

"Спаси София" продължава да настоява, че е редно Столична община в спешен порядък да увеличи и укрепи капацитета на общинския Завод за боклуци, за да може той да поеме почистването на повече от столичните райони. „Забавянето, което кметът Терзиев допусна, е непростимо. Потупването по рамото как всичко било наред, криза нямало и всеки притеснен е просто алармист, са приказки на човек, който явно не разбира с какви мафиоти си има работа. Мафиоти, които имат зад себе си целия държавен апарат, който да им помага, ако е решено софиянци да бъдат наказвани.“ – коментираха още от "Спаси София".

„Очакваме от кмета, като се върне от слънчева Бразилия, да каже какво следва. Да, наградите са хубаво признание, но да се върнеш с еко награда в град, който брои часовете до екологична катастрофа, едва ли е нещо, което може да се хвърли пак в краката на някой друг нарочен за виновен.“ – отбеляза Бонев.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    1 2 Отговор
    Г-н Терзиев събира ценен опит в Бразилия как е организирано сметопочистването там.

    16:06 05.11.2025

  • 2 Дориана

    3 0 Отговор
    Като не сте единни и се изяждате взаимно от вътре, боричкайки се за власт така ще бъде накрая ще унищожите София. И после никой няма да иска да понесе отговорността, защото ще продължите да се нападате. До гуша дойдохте на хората.

    16:13 05.11.2025

  • 3 ЙЕЛОУ ТАКСИ

    3 0 Отговор
    Кой ще ни спаси от Велопедалистите от "Спаси София"

    16:19 05.11.2025

  • 4 Открийте разликите

    0 0 Отговор
    Кмета на София
    Смета на София
    Кмета на Кофия
    Смета на Кофия
    Сметта се пише с две тт

    16:32 05.11.2025

  • 5 Като се решава проблем с боклука

    1 0 Отговор
    Се сключва скъп договор и паралелно се поставят контейнери за разделно събиране
    Не съм толкова богат да си позволявам ефтини неща

    16:35 05.11.2025

  • 6 Георги

    0 0 Отговор
    как така "силно усложнено", какво сложно има в непочистването? Толкова е просто, никой не ходи и не почиства.

    16:36 05.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове