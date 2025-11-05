Новини
България »
Всички градове »
Мартин Димитров: Проектът за Бюджет 2026 трябва да бъде изцяло преработен. Минати си всички разумни граници

Мартин Димитров: Проектът за Бюджет 2026 трябва да бъде изцяло преработен. Минати си всички разумни граници

5 Ноември, 2025 18:39 769 30

  • мартин димитров-
  • бюджет 2026-
  • преработен-
  • разумни граници

Димитров изброи няколко конкретни мерки в проектобюджета, които според него са пряк удар срещу гражданите и предприемачите. "Кой им е виновен, че излъгаха? Кой им е виновен, че казаха „няма да вдигат данъците”, попита риторично той, определяйки тази стъпка като "много тежък удар срещу бизнеса и предприемчивите хора".

Мартин Димитров: Проектът за Бюджет 2026 трябва да бъде изцяло преработен. Минати си всички разумни граници - 1
Снимка: NovaNews
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Коалицията "Продължаваме Промяната - Демократична България" поиска проектобюджетът на правителството да бъде изтеглен и изцяло преработен. В предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS депутатът Мартин Димитров определи финансовия план като "война срещу средната класа и бизнеса" и предупреди, че внасянето му в парламента в настоящия вид би било "голяма грешка".

Според него с предложения финансов план са "минати всички разумни граници". Той предупреди управляващите да не упорстват и да не внасят проекта в парламента в този му вид. "Ако продължат да упорстват да го внасят, ще направят много голяма грешка", подчерта депутатът

Повишаване на данъци и осигуровки

Димитров изброи няколко конкретни мерки в проектобюджета, които според него са пряк удар срещу гражданите и предприемачите. "Кой им е виновен, че излъгаха? Кой им е виновен, че казаха „няма да вдигат данъците”, попита риторично той, определяйки тази стъпка като "много тежък удар срещу бизнеса и предприемчивите хора".

Той разкритикува и повишаването на осигуровките с два процентни пункта. "Това означава всяко средно семейство с двама работещи, хора, да плащат 100 лв. повече всеки месец", коментира Димитров. Той добави към списъка и рекордното увеличение на максималния осигурителен доход.

Според Димитров правителството не прави дори "бегъл опит за намаляване на разходите" и не предлага никакви реформи, въпреки че от ПП-ДБ са предложили между 30 и 40 конкретни мерки за по-голяма ефективност, включително и в сферата на здравеопазването. "Стига вече с оправданията! Първият бюджет, който приемаха, се оправдаваха. Сега пак се оправдават. Сега отговорността е изцяло тяхна", заяви той.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Паразити и фашисти

    18 0 Отговор
    Просто разпуснете администрацията която не произвежда нищо. Няма нужда от тези хора на държавна работа, защо няма възвръщаемост от тези хора. Хората не са длъжни да изхранват определена паразитна част от обществото, която гласува са управляващи партии! Да се спрат течовете към Пламенките! Към тях се източват много финансови средства! Откъдето отново няма възвръщаемост за държавата. Това са два абсолютно губещи стълба в държавата. Има и трети стълб, сивите пари! Държавата не прави нищо за да поеме контрол над тези пари и да изиска информация за източника на тези пари. При липса на такъв и да се конфискуват! Държавата е на безпрецедентен самотек, където определени мафиотизирани фракции единствено се интересуват от това кой да има по-хубаво място под пробитата делва с "мед". През чиито пробойни вместо мед течат безконтролно пари.

    Три са стълбовете по които държавата се разрушава
    1. Свръх Администрация, при това силно политизирана
    2. Безконтролно изтичане на обшествени финансови потоци
    3. Безконтролно движение на сиви финансови потоци

    18:41 05.11.2025

  • 2 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    4 3 Отговор
    Ма Нафти не имаш още два реактора за затваряне !

    18:41 05.11.2025

  • 3 Николай Василев финансов експерт

    9 2 Отговор
    И вицепремиер в 2 правителства -

    В 2 правителства и по негово време не се вземаха заеми да се крадат и раздават безразборно на полиция,военни и администрации...И е абсолютно прав за това -

    " Този бюджет е безумие и безотговорност. Не мога да повярвам, че същите хора, които бяха разумни, сега изпадат в такова умопомрачение. Това заяви пред Нова телевизия икономистът и бивш вицепремиер Николай Василев.

    Любопитен съм кой депутат от ГЕРБ или ИТН ще хареса и подкрепи този бюджет. И аз ги призовавам да не го подкрепят, заяви Василев.

    18:41 05.11.2025

  • 4 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    3 7 Отговор
    ЧЕСТИТО ЕВРО НА НАРОДА ЧЕСТИТО НА ЕВРОПЕЙСКА БЪЛГАРИЯ ЗА ДЪРЖАВА С ПРАВИЛА ЗАКОНИ ЕВРОПЕЙСКИ БОРИСОВ ЛИДЕР 20 ГОДИНИ ГЕРБ ПОБЕДИТЕЛ 20 ГОДИНИ С ПЕЕВСКИ ВЪЗРОДИХА БЪЛГАРИЯ

    Коментиран от #7, #12

    18:43 05.11.2025

  • 5 малтин димитлоф

    4 6 Отговор
    от аутизма лазбирам от всичко и в скута уплавлявахме смело

    18:43 05.11.2025

  • 6 гост

    11 0 Отговор
    Икономисти,банкери ,финансисти всички със зловеща прогноза за необратим фалит на държавата през 2027 г. И Лъчезар Богданов от Института за пазарна икономика,и бившият финансов министър и вицепремиер в момента председател на фискалния съвет Симеон Дянков ,и члена на същия съвет Любомир Каримански,дори и Левон Хампарцумян. И след задаващия се фалит на държавата ,правителството на мафията ИТН -ГЕРБ-БСП -ДПС (Пеевски) увеличи заплатите на полицаите тази година със 70% и на останалите силови структури и държавна администрация с 50%. Което струва на държавата ,тоест на Българският народ 1,8 млрд.годишно. А ето и анализа на финансовия наблюдател Стефан Антонов пред факти-
    „Много трябва да се притесняваме. България е в исторически период на задлъжняване – такъв, какъвто не е имало от 80-те години на миналия век. Правил съм си труда да изследвам всяко едно десетилетие оттогава досега”, каза Стефан Антонов.

    18:44 05.11.2025

  • 7 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    3 3 Отговор

    До коментар #4 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    Смучкаш ли смучкаш ли сиренясали ?!?1

    Коментиран от #10

    18:44 05.11.2025

  • 8 Председателя на фискалния съвет

    8 1 Отговор
    2027 ще бъде година на голяма публична финансова криза в България. Тогава страната ще влезе в процедура по свръхдефицит, коментира бившият финансов министър и председател на Фискалния съвет Симеон Дянков по БНТ.

    За тази година определено има криене на дефицит, допълни той. По думите му заради влизането в еврозоната "си позволяхме да премълчаваме някои явни пропуски в публикуването на данни". Страната върви уверено към неплатежоспособност и това ще се усети през 2027 г. Предстои срив на икономика ,публични плащания и сриване на имотният пазар. Иначе казано - ФАЛИТ

    18:45 05.11.2025

  • 9 Щом тези

    4 13 Отговор
    Евроатлантици ревът във хор на умряло значи бюджета е правилен и трябва да бъде приет в този му вид

    18:46 05.11.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 България влиза в световната

    12 4 Отговор
    Финансова история как държава е фалирана за 3 години от тикви, свиня и неграмотни чалгари. Декември 2023 г.дойде първото правителство на Главчев. След нови избори дойде второто на Главчев. Това правителство си беше на боко и шиши. Преди 11 месеца дойде това на тиквун,шопар и чалгари. За 3 години 38 милиарда нови заеми. През 2027 г.само лихвите 6 милиарда. Икономика няма производство няма, чужди инвестиции липсват. Държавата 2027 г.обявява фалит и се закрива.

    Коментиран от #14

    18:47 05.11.2025

  • 12 Глупав фашист

    7 0 Отговор

    До коментар #4 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    Живково мекотело, ти и дружинката ти трябваше да бягате през глава в Москва!!! Но армията от политически селяндурчета с пагони, смеещи да се наричат генерали, ви опази. За да се облагодетелстват и те от властта и парите и децата им да са в държавните институции като богоизмазаните. В България не се случи това, което е нормално да се случи когато пада един диктаторски режим. Да ви се отреже достъпа до власт и пари, на всички които са участвали в подвластната на Москва система и да бягате към къде, право при господарите си в Москва. Където са Асад и други подобни любимци.

    Коментиран от #15, #17

    18:55 05.11.2025

  • 13 БОЛЕЗНЕНО ПРОБУЖДАНЕ

    9 3 Отговор
    Всички вече разбират, че Боко и Шиши ограбиха България до кокал, но е малко късно.

    19:00 05.11.2025

  • 14 Нима

    6 0 Отговор

    До коментар #11 от "България влиза в световната":

    Фалирахте я всички безделници които укриват пари на поразия! Всички, които крадат, грабят, далавери, укриват, не плащат данъци, осигуровки, ниски заплати. Изнасят за апартаменти зад граница. Хотели, апартаменти с асансьори, мезонети, самолети, екскурзии. Всички вие които гласувате за патреотарските партии. Ами това са партиите на мафията! Какво трябва да се случи за да разберете, че винаги залагате на фалшиви патриоти и хартиени юмруци.

    19:01 05.11.2025

  • 15 Аха

    2 2 Отговор

    До коментар #12 от "Глупав фашист":

    1989 година е черна за българския народ. Годината в която българската армия (генералите) заби нож в гърба на народа!

    19:02 05.11.2025

  • 16 И ако много се бавят

    3 0 Отговор
    Отиваме на удобрение от ЕЦБ нали? Това ли е целта?

    19:05 05.11.2025

  • 17 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    3 2 Отговор

    До коментар #12 от "Глупав фашист":

    Краварите се оттеглят бг лизачите на краварски ассове какво ще ви правим?

    Бел ене или Цариградско на ламБите?!?!

    19:06 05.11.2025

  • 18 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    4 3 Отговор
    България в подем!

    България в икономически възход!

    Реват само гладни и съдрани копейки!

    Усукващи се около кофите за смет!

    Коментиран от #21, #22

    19:08 05.11.2025

  • 19 НЕ намаляване на разходите са нужни

    2 2 Отговор
    А бизнеса да си плаща както в Европа и впрочем !.....Помагачи на Украйна: ....., аз друго искам да споделя. За Украйна! Не за България.... От 1 януари обезщетението за раждане в Украйна ще бъде 50 000 гривни. Върховната рада гласува за Закон № 13532, който засилва подкрепата за родителите, заяви депутатът Олексий Гончаренко. Както е посочено в документа, от 2026 г. плащанията ще бъдат както следва:
    - 50 000 UAH — еднократно парично обезщетение при раждане на първото и всяко следващо дете;
    - 7 000 UAH/месец — помощ за грижи за дете до 1 година. За дете с увреждане — 10 500 UAH/месец....Ако към 1 януари 2026 г. детето все още не е навършило 1 година, родителите продължават да получават настоящите 860 UAH и допълнителни 7000 UAH/месец, докато детето навърши 1 година;
    - 8 000 UAH/месец — това е детска ясла за грижи за дете от 1 до 3 години, която може да се използва за заплащане на детска градина, клубове или други услуги, изплаща се в случай на заетост на майката. За деца с увреждания 12 000 UAH/месец.
    - „Бебешки пакет“ - ще бъде предоставен в натура или под формата на парично обезщетение за неговата стойност......- 5 000 UAH — „Студентски пакет“, еднократно плащане за ученици от 1-ви клас.
    - 7000 UAH — помощ за бременни жени, които не са официално заети. Изплаща се 70 дни преди раждането.
    Според народния депутат целта на тази инициатива е да се създадат благоприятни условия за повишаване на раждаемостта и съчетаване на родителството с професионалната д

    19:08 05.11.2025

  • 20 Цървул

    5 1 Отговор
    Нищо не разбираш от бюджет . Искам това , искам онова . Не ставаш .

    19:09 05.11.2025

  • 21 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    2 1 Отговор

    До коментар #18 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    Смучкаш ли смучкаш ли сиренясали ?!?1

    Вкусно е нали?

    19:09 05.11.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Некадърници

    4 1 Отговор
    Взимат от мизерните пари на работещите и бедните, за да ги дадат на един неграмотен, едва изкарал по милост средно полицай. Срам, срам, срам! На това ли му казват "правова и справедлива държава"? Дано се задавят тези неграмотни, но алчни, корумпирани крадци!

    19:12 05.11.2025

  • 24 Помагачи на Украйна, да продължавам ли .

    1 0 Отговор
    - 5 000 UAH — „Студентски пакет“, еднократно плащане за ученици от 1-ви клас.

    - 7000 UAH — помощ за бременни жени, които не са официално заети. Изплаща се 70 дни преди раждането.

    Според народния депутат целта на тази инициатива е да се създадат благоприятни условия за повишаване на раждаемостта и съчетаване на родителството с професионалната дейност чрез подкрепа на семействата по време на бременност, след раждане и докато се грижат за дете.......

    19:12 05.11.2025

  • 25 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    2 0 Отговор
    ТОЗИ БЮДЖЕТ НЕ Е НАПРАВЕН ДА Е В ПОЛЗА НА БЪЛГАРИТЕ, А ДА Е УДОБЕН НА ЧУЖДОЗЕМЦИТЕ , СЪШО ТОЛКОВА КОРУМПИРАНИ, КОЛКОТО НАШАТА МАФИЯ.
    ДОРИ И С 200........ПРОЦЕНТА ДА УВЕЛИЧИТЕ ЗАПЛАТИТЕ НА МИЛИЦИОНЕРИТЕ,НЯМА КАК ДА ВИ СПАСЯТ ОТ "НАРОДНАТА ЛЮБОВ".....

    19:19 05.11.2025

  • 26 Ани

    2 0 Отговор
    В Новия Завет има една такава сцена: Учениците на Исус му казват че някакви мошенници лекуват хора в негово име. Исус им казал: Не ги спирайте. Защото който е лекувал в мое име, не може изведнъж да се обърне срещу мен.
    Цитата по спомен.
    Как се сетих за тази сцена: До вчера ПП/ДС публикуваха колажи със шкафчета и чекмеджета и лобираха да се "дадат пари на хората". Особено активен в това беше Асен Б аба. Сега изведнъж след като предизвикаха инфлация нечувана от времето на Жан Виденов, се сетиха че трябва да се харчи разумно.
    Дето се казва, от устата на Мартин Димитров, право в божиите уши.

    19:21 05.11.2025

  • 27 Това е истината

    1 1 Отговор
    Закон е нужен спешно поне 20-25-30 % от облагаемата печалба на фирмите и корпорациите преди облагане с данъци да се разпределя задължително по закон като 13,14,15,16,17 и т.н заплата. И да се премахнат ваучерите естествено. Върху допълнителните заплати естествено и осигуровки ще се платят което е допълнителен бонус към системата. Елементарно е да се направи.

    Коментиран от #29

    19:24 05.11.2025

  • 28 Спират се парите за НАТО и Украйна

    1 2 Отговор
    И бюджета ще се балансира ! Простичко е нали ?

    19:29 05.11.2025

  • 29 Да да

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Това е истината":

    И когато алчния бандит бизнесмен ти излиза на печалба 0 лева? Какво ще му вземеш? Трябва яростно преследване. Но от кой когато всички са в системата и "всички правят така"..

    19:36 05.11.2025

  • 30 Хаха

    0 0 Отговор
    Поредния нещастник дето до преди пет месеца ревяха за еврото, много добре знаели, къде ще отидем!
    Мартине куха кратуно иди в Русия да видиш, чистота, сигурност, деца четящи и образовани, магазини пълни и то със западни стоки!
    Народен съд от Иван Костов та до гардеробиерката на Славчо Зулуса!
    Каторжен Труд и конфискация на имуществото на рода до 10 коляно

    19:38 05.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол