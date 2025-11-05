Мартин Димитров: Проектът за Бюджет 2026 трябва да бъде изцяло преработен. Минати си всички разумни граници

Коалицията "Продължаваме Промяната - Демократична България" поиска проектобюджетът на правителството да бъде изтеглен и изцяло преработен. В предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS депутатът Мартин Димитров определи финансовия план като "война срещу средната класа и бизнеса" и предупреди, че внасянето му в парламента в настоящия вид би било "голяма грешка".
Според него с предложения финансов план са "минати всички разумни граници". Той предупреди управляващите да не упорстват и да не внасят проекта в парламента в този му вид. "Ако продължат да упорстват да го внасят, ще направят много голяма грешка", подчерта депутатът
Повишаване на данъци и осигуровки
Димитров изброи няколко конкретни мерки в проектобюджета, които според него са пряк удар срещу гражданите и предприемачите. "Кой им е виновен, че излъгаха? Кой им е виновен, че казаха „няма да вдигат данъците”, попита риторично той, определяйки тази стъпка като "много тежък удар срещу бизнеса и предприемчивите хора".
Той разкритикува и повишаването на осигуровките с два процентни пункта. "Това означава всяко средно семейство с двама работещи, хора, да плащат 100 лв. повече всеки месец", коментира Димитров. Той добави към списъка и рекордното увеличение на максималния осигурителен доход.
Според Димитров правителството не прави дори "бегъл опит за намаляване на разходите" и не предлага никакви реформи, въпреки че от ПП-ДБ са предложили между 30 и 40 конкретни мерки за по-голяма ефективност, включително и в сферата на здравеопазването. "Стига вече с оправданията! Първият бюджет, който приемаха, се оправдаваха. Сега пак се оправдават. Сега отговорността е изцяло тяхна", заяви той.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Паразити и фашисти
Три са стълбовете по които държавата се разрушава
1. Свръх Администрация, при това силно политизирана
2. Безконтролно изтичане на обшествени финансови потоци
3. Безконтролно движение на сиви финансови потоци
18:41 05.11.2025
2 Др.Тодор Живков 🇧🇬
18:41 05.11.2025
3 Николай Василев финансов експерт
В 2 правителства и по негово време не се вземаха заеми да се крадат и раздават безразборно на полиция,военни и администрации...И е абсолютно прав за това -
" Този бюджет е безумие и безотговорност. Не мога да повярвам, че същите хора, които бяха разумни, сега изпадат в такова умопомрачение. Това заяви пред Нова телевизия икономистът и бивш вицепремиер Николай Василев.
Любопитен съм кой депутат от ГЕРБ или ИТН ще хареса и подкрепи този бюджет. И аз ги призовавам да не го подкрепят, заяви Василев.
18:41 05.11.2025
4 Др.Тодор Живков 🇧🇬
Коментиран от #7, #12
18:43 05.11.2025
5 малтин димитлоф
18:43 05.11.2025
6 гост
„Много трябва да се притесняваме. България е в исторически период на задлъжняване – такъв, какъвто не е имало от 80-те години на миналия век. Правил съм си труда да изследвам всяко едно десетилетие оттогава досега”, каза Стефан Антонов.
18:44 05.11.2025
7 Др.Тодор Живков 🇧🇬
До коментар #4 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":Смучкаш ли смучкаш ли сиренясали ?!?1
Коментиран от #10
18:44 05.11.2025
8 Председателя на фискалния съвет
За тази година определено има криене на дефицит, допълни той. По думите му заради влизането в еврозоната "си позволяхме да премълчаваме някои явни пропуски в публикуването на данни". Страната върви уверено към неплатежоспособност и това ще се усети през 2027 г. Предстои срив на икономика ,публични плащания и сриване на имотният пазар. Иначе казано - ФАЛИТ
18:45 05.11.2025
9 Щом тези
18:46 05.11.2025
11 България влиза в световната
Коментиран от #14
18:47 05.11.2025
12 Глупав фашист
До коментар #4 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":Живково мекотело, ти и дружинката ти трябваше да бягате през глава в Москва!!! Но армията от политически селяндурчета с пагони, смеещи да се наричат генерали, ви опази. За да се облагодетелстват и те от властта и парите и децата им да са в държавните институции като богоизмазаните. В България не се случи това, което е нормално да се случи когато пада един диктаторски режим. Да ви се отреже достъпа до власт и пари, на всички които са участвали в подвластната на Москва система и да бягате към къде, право при господарите си в Москва. Където са Асад и други подобни любимци.
Коментиран от #15, #17
18:55 05.11.2025
13 БОЛЕЗНЕНО ПРОБУЖДАНЕ
19:00 05.11.2025
14 Нима
До коментар #11 от "България влиза в световната":Фалирахте я всички безделници които укриват пари на поразия! Всички, които крадат, грабят, далавери, укриват, не плащат данъци, осигуровки, ниски заплати. Изнасят за апартаменти зад граница. Хотели, апартаменти с асансьори, мезонети, самолети, екскурзии. Всички вие които гласувате за патреотарските партии. Ами това са партиите на мафията! Какво трябва да се случи за да разберете, че винаги залагате на фалшиви патриоти и хартиени юмруци.
19:01 05.11.2025
15 Аха
До коментар #12 от "Глупав фашист":1989 година е черна за българския народ. Годината в която българската армия (генералите) заби нож в гърба на народа!
19:02 05.11.2025
16 И ако много се бавят
19:05 05.11.2025
17 Др.Тодор Живков 🇧🇬
До коментар #12 от "Глупав фашист":Краварите се оттеглят бг лизачите на краварски ассове какво ще ви правим?
Бел ене или Цариградско на ламБите?!?!
19:06 05.11.2025
18 Др.Тодор Живков 🇧🇬
България в икономически възход!
Реват само гладни и съдрани копейки!
Усукващи се около кофите за смет!
Коментиран от #21, #22
19:08 05.11.2025
19 НЕ намаляване на разходите са нужни
- 50 000 UAH — еднократно парично обезщетение при раждане на първото и всяко следващо дете;
- 7 000 UAH/месец — помощ за грижи за дете до 1 година. За дете с увреждане — 10 500 UAH/месец....Ако към 1 януари 2026 г. детето все още не е навършило 1 година, родителите продължават да получават настоящите 860 UAH и допълнителни 7000 UAH/месец, докато детето навърши 1 година;
- 8 000 UAH/месец — това е детска ясла за грижи за дете от 1 до 3 години, която може да се използва за заплащане на детска градина, клубове или други услуги, изплаща се в случай на заетост на майката. За деца с увреждания 12 000 UAH/месец.
- „Бебешки пакет“ - ще бъде предоставен в натура или под формата на парично обезщетение за неговата стойност......- 5 000 UAH — „Студентски пакет“, еднократно плащане за ученици от 1-ви клас.
- 7000 UAH — помощ за бременни жени, които не са официално заети. Изплаща се 70 дни преди раждането.
Според народния депутат целта на тази инициатива е да се създадат благоприятни условия за повишаване на раждаемостта и съчетаване на родителството с професионалната д
19:08 05.11.2025
20 Цървул
19:09 05.11.2025
21 Др.Тодор Живков 🇧🇬
До коментар #18 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":Смучкаш ли смучкаш ли сиренясали ?!?1
Вкусно е нали?
19:09 05.11.2025
23 Некадърници
19:12 05.11.2025
24 Помагачи на Украйна, да продължавам ли .
- 7000 UAH — помощ за бременни жени, които не са официално заети. Изплаща се 70 дни преди раждането.
Според народния депутат целта на тази инициатива е да се създадат благоприятни условия за повишаване на раждаемостта и съчетаване на родителството с професионалната дейност чрез подкрепа на семействата по време на бременност, след раждане и докато се грижат за дете.......
19:12 05.11.2025
25 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
ДОРИ И С 200........ПРОЦЕНТА ДА УВЕЛИЧИТЕ ЗАПЛАТИТЕ НА МИЛИЦИОНЕРИТЕ,НЯМА КАК ДА ВИ СПАСЯТ ОТ "НАРОДНАТА ЛЮБОВ".....
19:19 05.11.2025
26 Ани
Цитата по спомен.
Как се сетих за тази сцена: До вчера ПП/ДС публикуваха колажи със шкафчета и чекмеджета и лобираха да се "дадат пари на хората". Особено активен в това беше Асен Б аба. Сега изведнъж след като предизвикаха инфлация нечувана от времето на Жан Виденов, се сетиха че трябва да се харчи разумно.
Дето се казва, от устата на Мартин Димитров, право в божиите уши.
19:21 05.11.2025
27 Това е истината
Коментиран от #29
19:24 05.11.2025
28 Спират се парите за НАТО и Украйна
19:29 05.11.2025
29 Да да
До коментар #27 от "Това е истината":И когато алчния бандит бизнесмен ти излиза на печалба 0 лева? Какво ще му вземеш? Трябва яростно преследване. Но от кой когато всички са в системата и "всички правят така"..
19:36 05.11.2025
30 Хаха
Мартине куха кратуно иди в Русия да видиш, чистота, сигурност, деца четящи и образовани, магазини пълни и то със западни стоки!
Народен съд от Иван Костов та до гардеробиерката на Славчо Зулуса!
Каторжен Труд и конфискация на имуществото на рода до 10 коляно
19:38 05.11.2025