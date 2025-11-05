Мартин Димитров: Проектът за Бюджет 2026 трябва да бъде изцяло преработен. Минати си всички разумни граници

Коалицията "Продължаваме Промяната - Демократична България" поиска проектобюджетът на правителството да бъде изтеглен и изцяло преработен. В предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS депутатът Мартин Димитров определи финансовия план като "война срещу средната класа и бизнеса" и предупреди, че внасянето му в парламента в настоящия вид би било "голяма грешка".

Според него с предложения финансов план са "минати всички разумни граници". Той предупреди управляващите да не упорстват и да не внасят проекта в парламента в този му вид. "Ако продължат да упорстват да го внасят, ще направят много голяма грешка", подчерта депутатът

Повишаване на данъци и осигуровки

Димитров изброи няколко конкретни мерки в проектобюджета, които според него са пряк удар срещу гражданите и предприемачите. "Кой им е виновен, че излъгаха? Кой им е виновен, че казаха „няма да вдигат данъците”, попита риторично той, определяйки тази стъпка като "много тежък удар срещу бизнеса и предприемчивите хора".

Той разкритикува и повишаването на осигуровките с два процентни пункта. "Това означава всяко средно семейство с двама работещи, хора, да плащат 100 лв. повече всеки месец", коментира Димитров. Той добави към списъка и рекордното увеличение на максималния осигурителен доход.

Според Димитров правителството не прави дори "бегъл опит за намаляване на разходите" и не предлага никакви реформи, въпреки че от ПП-ДБ са предложили между 30 и 40 конкретни мерки за по-голяма ефективност, включително и в сферата на здравеопазването. "Стига вече с оправданията! Първият бюджет, който приемаха, се оправдаваха. Сега пак се оправдават. Сега отговорността е изцяло тяхна", заяви той.