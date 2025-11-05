Новини
България »
Всички градове »
Росен Желязков се надява другата седмица диалогът между социалните партньори да бъде подновен

Росен Желязков се надява другата седмица диалогът между социалните партньори да бъде подновен

5 Ноември, 2025 21:33 619 27

  • росен желязков-
  • диалог-
  • социални партньори

Премиерът посочи, че троицата на диалога - работодатели, синдикати и правителство, може да работи само и единствено в своята пълнота. „Ние като общество сме един кошер, в който можем и да жужим, и да жилим, но трябва да правим мед“, отбеляза Желязков.

Росен Желязков се надява другата седмица диалогът между социалните партньори да бъде подновен - 1
Снимка: МС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

„Работата на което и да е правителство не може да бъде изолирана, не може да бъде самоцелна. И днешният ден също го показва. Това, че работодателите не дойдоха на среща е форма на диалог. Невербалната комуникация също е комуникация и ние мисля, че ще излезем по-силни от тази ситуация и другата седмица ще се похвалим с един истински ефективен диалог“. Това заяви министър-председателят Росен Желязков в изказването си по време на отбелязването на Деня на металурга в София, съобщават от пресцентъра на Министерски съвет.

Премиерът посочи, че троицата на диалога - работодатели, синдикати и правителство, може да работи само и единствено в своята пълнота. „Ние като общество сме един кошер, в който можем и да жужим, и да жилим, но трябва да правим мед“, отбеляза Желязков.

В изказването си министър-председателят открои значението на развитието на металургията. „5% от БВП и 12% от износа са свързани именно с този отрасъл, което показва, че той е структуроопределящ в нашата страна. Важен е също така за цяла Европа. Това не е производство от черно-белите филми, в него има много цвят, има много добавена стойност“, отбеляза Желязков. По думите му това е устойчив сектор, който въпреки сериозните предизвикателства от последните години, има сериозен потенциал, за чието развитие е важен добре функциониращият общ пазар.

Премиерът Желязков акцентира също върху образованието и създаването на висококвалифицирани специалисти. Ако има две константни политики за нашата страна, това е демографията и образованието, посочи министър-председателят. По думите му именно те ще направят българската икономика, българската индустрия и България перспективно място за живеене.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Точна статия

    10 0 Отговор
    Д-р Костадинов лидер на партия "Възраждане" и чест автор във факти с платени публикации с извънредно изявление! България при това управление задлъжнява с 52 милиона на ден,но надежда има! Конфискация на 53-те милиарда откраднати от лицето Бойко Методиев Борисов, 61-те милиарда от лицето Делян Славчев Пеевски и по 100 милиона на месец които получава мафията зад ИТН отчисления от министерствата на транспорта,икономиката и здравеопазването. Незабавен арест за лицата Борисов,Пеевски и Станислав Трифонов опоскали България като термити.

    Коментиран от #26

    21:34 05.11.2025

  • 2 тоя

    11 0 Отговор
    кога ще обясни за далаверата с водопада?

    21:36 05.11.2025

  • 3 Пази

    10 0 Отговор
    Боже , Жилясков да прави мед за България и българите ! Той все до кацата с меда и наготово гребе с пълни шепи . Мед не прави , но хотели .

    21:37 05.11.2025

  • 4 На Роско жената съм

    4 0 Отговор
    Ах , браво Роско ! И аз съм като теб - ще подновявам ! Я.....тляка идва ! Ще го чакам със затворени очи и отворена уста !

    21:38 05.11.2025

  • 5 Тоя къде живее че

    9 0 Отговор
    металургията.... „5% от БВП и 12% от износа ?

    21:38 05.11.2025

  • 6 Росен Болхариев

    3 0 Отговор
    Ич ми не е зор!!!

    21:43 05.11.2025

  • 7 Още малко и ще повярвам че

    5 1 Отговор
    двата производителя на бетонно желязо "Стомана индъстри" и "Промет" и заводът "Алкомет" в Шумен създават 5% от БВП и 12% от износа.. Пълни глупости

    Коментиран от #18, #25

    21:47 05.11.2025

  • 8 В общество обаче освен

    5 0 Отговор
    работодатели, синдикати и правителство има и пенсионери да му припомня на дЖилезку ... Те къде са в тристранката ?

    21:53 05.11.2025

  • 9 демографията и образованието

    4 0 Отговор
    И двете сме гола вода ...

    22:05 05.11.2025

  • 10 Леле майкооо,

    3 0 Отговор
    Металургията била структуроопределяща в нашата страна.....

    Коментиран от #21

    22:07 05.11.2025

  • 11 наблюдател

    3 0 Отговор
    Роската прилича на анимационен герой... с водопад.

    22:07 05.11.2025

  • 12 Гост

    1 0 Отговор
    Аз мислех, че се надява да открива хотелът и водопада да тече в пълен обем.

    22:13 05.11.2025

  • 13 Гост

    1 0 Отговор
    Гледам много от коментилащите дори са прочели статията

    22:14 05.11.2025

  • 14 Майна

    2 1 Отговор
    Защо да изразявам мнение..
    Какво значение има когато е отправено към невежи, изгубили самоуважението си..
    Иначе много коментари за войната
    Погледнете как живеете..
    Изгубили сте и достойнство ,и чест...
    Заслужавате си всичко, щом не реагирате ..
    По българските земи няма народ , толкова е видно..

    22:22 05.11.2025

  • 15 Тоя да бега

    1 0 Отговор
    Колкото по бързо толкова по хубаво

    22:25 05.11.2025

  • 16 структуроопределяща .... с 200

    1 0 Отговор
    Водещите 10 страни – големи
    производители на стомана осигуряват 85 % от световното производство.
    Китай запазва първото място по производство на сурова стомана в света.
    През 2023 г. Китай е произвел 1019 млн. тона, или 54% от световното
    производство. На второ място е Индия с дял от 7.5%. Трето и четвърто място
    заемат съответно Япония и САЩ, с дялове от около 4,5 %. Русия се нарежда
    на пето място с дял от 4 %. Германия, Турция, Бразилия и Иран заемат от
    шесто до десето място, с дялове в диапазона от 1.6 % до 1.9 % от световното
    производство на сурова стомана.

    22:27 05.11.2025

  • 17 Майна

    2 0 Отговор
    Към всички, които застанаха зад Възраждане- респект.
    Към Страхил и Недялков- Респект.
    Към другите малки и организации -;трябваше да сте възрожденци, а не да търсите някакъв си друг патриотизъм..
    Във време на война се обединяваш около този, който е повел народа- това е Възраждане!
    Браво и на Костадинов !

    22:27 05.11.2025

  • 18 Ами не вярвай а се образовай

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "Още малко и ще повярвам че":

    Ползвай Гугъл бе тъпе? Ще видиш още колко металургия има в България.

    Коментиран от #20, #23

    22:28 05.11.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 структуроопределяща .... с 200

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Ами не вярвай а се образовай":

    Водещи държави - производители през 2023, 2024 и 2025 г. в ЕС....
    1 Германия
    2 Италия
    3 Испания
    4 Франция
    5 Австрия
    6 Полша
    7 Белгия
    8 Нидерландия
    9 Словакия
    10 Швеция

    Коментиран от #22

    22:31 05.11.2025

  • 21 А не бе

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Леле майкооо,":

    Не производството на матраци е структуро определящо.

    22:31 05.11.2025

  • 22 Е и какво искаш да кажеш с тази статисти

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "структуроопределяща .... с 200":

    Те тези държави и хляб произвеждат повече от нас. Дай да спрем и производството на хляб.

    22:33 05.11.2025

  • 23 Я у лево бре

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Ами не вярвай а се образовай":

    Ползвай си Гугъл ти .....

    Коментиран от #27

    22:33 05.11.2025

  • 24 Шменти капели

    1 0 Отговор
    И мики маус истории ... Например бетонно желязо, което се използва в строителството, влиза у нас като инструментална стомана от трети държави ....

    22:37 05.11.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Промяна

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Точна статия":

    АЗ МИСЛЕХ ЧЕ РАДЕВ НИ Е ОЩЕТИЛ НАЙ МНОГО С 1 МИЛИОН НА ДЕН А БОРИСОВ И ПЕЕВСКИ С 52 МИЛИОНА НА ДЕН

    22:39 05.11.2025

  • 27 Не бе, ти си у лево и много назад

    1 1 Отговор

    До коментар #23 от "Я у лево бре":

    Човека ти отваря очите ти рупаш ли рупаш. Простак.

    22:41 05.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол