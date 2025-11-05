Росен Желязков се надява другата седмица диалогът между социалните партньори да бъде подновен

„Работата на което и да е правителство не може да бъде изолирана, не може да бъде самоцелна. И днешният ден също го показва. Това, че работодателите не дойдоха на среща е форма на диалог. Невербалната комуникация също е комуникация и ние мисля, че ще излезем по-силни от тази ситуация и другата седмица ще се похвалим с един истински ефективен диалог“. Това заяви министър-председателят Росен Желязков в изказването си по време на отбелязването на Деня на металурга в София, съобщават от пресцентъра на Министерски съвет.
Премиерът посочи, че троицата на диалога - работодатели, синдикати и правителство, може да работи само и единствено в своята пълнота. „Ние като общество сме един кошер, в който можем и да жужим, и да жилим, но трябва да правим мед“, отбеляза Желязков.
В изказването си министър-председателят открои значението на развитието на металургията. „5% от БВП и 12% от износа са свързани именно с този отрасъл, което показва, че той е структуроопределящ в нашата страна. Важен е също така за цяла Европа. Това не е производство от черно-белите филми, в него има много цвят, има много добавена стойност“, отбеляза Желязков. По думите му това е устойчив сектор, който въпреки сериозните предизвикателства от последните години, има сериозен потенциал, за чието развитие е важен добре функциониращият общ пазар.
Премиерът Желязков акцентира също върху образованието и създаването на висококвалифицирани специалисти. Ако има две константни политики за нашата страна, това е демографията и образованието, посочи министър-председателят. По думите му именно те ще направят българската икономика, българската индустрия и България перспективно място за живеене.
1 Точна статия
Коментиран от #26
21:34 05.11.2025
2 тоя
21:36 05.11.2025
3 Пази
21:37 05.11.2025
4 На Роско жената съм
21:38 05.11.2025
5 Тоя къде живее че
21:38 05.11.2025
6 Росен Болхариев
21:43 05.11.2025
7 Още малко и ще повярвам че
Коментиран от #18, #25
21:47 05.11.2025
8 В общество обаче освен
21:53 05.11.2025
9 демографията и образованието
22:05 05.11.2025
10 Леле майкооо,
Коментиран от #21
22:07 05.11.2025
11 наблюдател
22:07 05.11.2025
12 Гост
22:13 05.11.2025
13 Гост
22:14 05.11.2025
14 Майна
Какво значение има когато е отправено към невежи, изгубили самоуважението си..
Иначе много коментари за войната
Погледнете как живеете..
Изгубили сте и достойнство ,и чест...
Заслужавате си всичко, щом не реагирате ..
По българските земи няма народ , толкова е видно..
22:22 05.11.2025
15 Тоя да бега
22:25 05.11.2025
16 структуроопределяща .... с 200
производители на стомана осигуряват 85 % от световното производство.
Китай запазва първото място по производство на сурова стомана в света.
През 2023 г. Китай е произвел 1019 млн. тона, или 54% от световното
производство. На второ място е Индия с дял от 7.5%. Трето и четвърто място
заемат съответно Япония и САЩ, с дялове от около 4,5 %. Русия се нарежда
на пето място с дял от 4 %. Германия, Турция, Бразилия и Иран заемат от
шесто до десето място, с дялове в диапазона от 1.6 % до 1.9 % от световното
производство на сурова стомана.
22:27 05.11.2025
17 Майна
Към Страхил и Недялков- Респект.
Към другите малки и организации -;трябваше да сте възрожденци, а не да търсите някакъв си друг патриотизъм..
Във време на война се обединяваш около този, който е повел народа- това е Възраждане!
Браво и на Костадинов !
22:27 05.11.2025
18 Ами не вярвай а се образовай
До коментар #7 от "Още малко и ще повярвам че":Ползвай Гугъл бе тъпе? Ще видиш още колко металургия има в България.
Коментиран от #20, #23
22:28 05.11.2025
20 структуроопределяща .... с 200
До коментар #18 от "Ами не вярвай а се образовай":Водещи държави - производители през 2023, 2024 и 2025 г. в ЕС....
1 Германия
2 Италия
3 Испания
4 Франция
5 Австрия
6 Полша
7 Белгия
8 Нидерландия
9 Словакия
10 Швеция
Коментиран от #22
22:31 05.11.2025
21 А не бе
До коментар #10 от "Леле майкооо,":Не производството на матраци е структуро определящо.
22:31 05.11.2025
22 Е и какво искаш да кажеш с тази статисти
До коментар #20 от "структуроопределяща .... с 200":Те тези държави и хляб произвеждат повече от нас. Дай да спрем и производството на хляб.
22:33 05.11.2025
23 Я у лево бре
До коментар #18 от "Ами не вярвай а се образовай":Ползвай си Гугъл ти .....
Коментиран от #27
22:33 05.11.2025
24 Шменти капели
22:37 05.11.2025
26 Промяна
До коментар #1 от "Точна статия":АЗ МИСЛЕХ ЧЕ РАДЕВ НИ Е ОЩЕТИЛ НАЙ МНОГО С 1 МИЛИОН НА ДЕН А БОРИСОВ И ПЕЕВСКИ С 52 МИЛИОНА НА ДЕН
22:39 05.11.2025
27 Не бе, ти си у лево и много назад
До коментар #23 от "Я у лево бре":Човека ти отваря очите ти рупаш ли рупаш. Простак.
22:41 05.11.2025