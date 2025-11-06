Новини
България »
Депутатите разглеждат промени в Закона за автомобилните превози

Депутатите разглеждат промени в Закона за автомобилните превози

6 Ноември, 2025 06:30, обновена 6 Ноември, 2025 06:34 865 18

  • парламевнт-
  • заседание-
  • депутати

НС ще обсъжда Закон за безопасността по време на спортни мероприятия

Депутатите разглеждат промени в Закона за автомобилните превози - 1
Снимка: БГНЕС
БНР БНР

Депутатите ще обсъдят дали да разрешат отпадане на задължението на превозвачите, извършващи превоз на пътници по междуселищни автобусни линии в общини, чийто административен център се намира в друга община, да ползват автогари.

Промяната в Закона за автомобилните превози на практика ще се прилага само в четири общини в България - Добричка, Марица, Родопи и Тунджа, които обхващат общо 151 населени места.

Техният проблем е, че линиите са нерентабилни и трудно намират превозвачи за тях. В същото време автобусната услуга често е единственият начин за придвижване на жителите.

Вносители на предложението са депутати от формациите от парламентарното мнозинство - ГЕРБ-СДС, ДПС-Ново начало, БСП и ИТН.

Преди това народните представители трябва да приемат процедурните правила за кандидатиране и избор на генерален директор на Българската телеграфна агенция.

В дневния ред е включено и обсъждане на първо четене на изцяло нов Закон за безопасността и сигурността по време на спортни мероприятия, внесен от депутати от ГЕРБ-СДС, както и окончателно приемане на промените в законите за електронните съобщения и за пазарите на финансови инструменти.

НС трябва да ратифицира и рамково споразумение за заем в размер на 250 млн. евро с Банката за развитие на Съвета на Европа.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Аз само да попитам....

    6 0 Отговор
    А нещо за убийствата по пътищата и затова как келеши без грам опит карат коли от по 250 коня ?
    Или то там всичко е наред.
    Колкото повече жертви по улиците, толкова повече пари в държавната система.

    06:41 06.11.2025

  • 3 Въпрос ?

    3 0 Отговор
    Тия камери за незнам колко си милиона дето висят навсякъде и дето са свързани към полицията някой гледа ли ги ?
    И ако ги гледа защо полицията холерира всички престъпления ро улиците на градовете в абсурдистан ?

    06:44 06.11.2025

  • 4 Даниел

    5 0 Отговор
    Когато си платил,за да станеш депутат управленското ниво е такова

    06:46 06.11.2025

  • 5 Или

    7 0 Отговор
    Райка си гледа телефона за инструкции , или Ботокса ! И ми ги курдисали на такива постове за позор на позорите ! Нищо читаво нито от единия , нито от другия ! На Бою стоката !5

    Коментиран от #8

    06:56 06.11.2025

  • 6 Ха ха ха ха ха ха

    5 0 Отговор
    Тая е включила на калкулатор и смята от всичките рушвети и кражби за нея чисто какво остава и си мисли ,,абе гълтъм ама поне си заслужава" !

    06:59 06.11.2025

  • 7 Тия

    5 0 Отговор
    двамата имат ли книжки ?

    06:59 06.11.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Въпрос ?

    5 0 Отговор
    За гълта-чева ли говориш ?

    07:00 06.11.2025

  • 10 Така

    2 1 Отговор
    Така ли,пак заеми?Много крадат тия гербавите и магнитния дерибей.Тези милиони го гълтат на закуска.Имс ли калашници в тая държава ?Открит е сезона на глиганите диви ,наслука!

    Коментиран от #14

    07:12 06.11.2025

  • 11 надарена кака

    1 0 Отговор
    Дреме ми на коприненитепрашки!

    07:16 06.11.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Радев върна България на мутрите

    1 1 Отговор
    Държавният дълг на България към края на 2021 г., когато вече третото правителство на Борисов беше сдадено, е бил около 33.3 млрд. лева, което представлява около 23.9% от брутния вътрешен продукт (БВП) на страната.

    За сравнение, към 2025 г. държавният дълг на България е нараснал до около 61.3 млрд. лева или около 27.8% от прогнозния БВП. Това показва значително увеличение на дълга в абсолютни стойности, но сравнително умерено нарастване като дял от икономиката.

    Така между 2021 и 2025 г. държавният дълг на България е нараснал с около 28 млрд. лева, като по-голяма част от това увеличение е концентрирано в последните две-три години.

    Коментиран от #15

    07:33 06.11.2025

  • 14 дано само

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Така":

    Дано крадците да са по-грамотни от теб.

    07:34 06.11.2025

  • 15 ОПАСЕН ГЛУПАК

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "Радев върна България на мутрите":

    Си ти.

    Коментиран от #16, #17

    07:40 06.11.2025

  • 16 пред математиката

    0 1 Отговор

    До коментар #15 от "ОПАСЕН ГЛУПАК":

    и троловете на Дондуков мълчат.

    Коментиран от #18

    07:41 06.11.2025

  • 17 не само ти

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "ОПАСЕН ГЛУПАК":

    МИСЛИШ ТАКА---НЕКА ПЛЯЦАТ МИНУСИ КОЛКОТО ИСКАТ

    07:45 06.11.2025

  • 18 КОЯ МАТЕМАТИКА

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "пред математиката":

    НАЧЕКМЕДЖАН НА НАМАГНИТЕНИЯ НА ФЪРЧУЛЕТИТЕ НА ОФШОРКИТЕ НА БЕЗВОДИЕТО НА ИНФЛАЦИЯТА НА ЗАЕМИТЕ НА ОВЛАДЯВАНЕ НА СЪДЕБНАТА СИСТЕМА -Я ВЗЕМИ МЕТЛАТА ОПРИ Я МЕЖДУ ОЧИТЕ И ДРЪПНИ СПУСАКА КЕЛЕШ

    07:49 06.11.2025

