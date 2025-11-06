Депутатите разглеждат промени в Закона за автомобилните превози

Депутатите ще обсъдят дали да разрешат отпадане на задължението на превозвачите, извършващи превоз на пътници по междуселищни автобусни линии в общини, чийто административен център се намира в друга община, да ползват автогари.

Промяната в Закона за автомобилните превози на практика ще се прилага само в четири общини в България - Добричка, Марица, Родопи и Тунджа, които обхващат общо 151 населени места.

Техният проблем е, че линиите са нерентабилни и трудно намират превозвачи за тях. В същото време автобусната услуга често е единственият начин за придвижване на жителите.

Вносители на предложението са депутати от формациите от парламентарното мнозинство - ГЕРБ-СДС, ДПС-Ново начало, БСП и ИТН.

Преди това народните представители трябва да приемат процедурните правила за кандидатиране и избор на генерален директор на Българската телеграфна агенция.

В дневния ред е включено и обсъждане на първо четене на изцяло нов Закон за безопасността и сигурността по време на спортни мероприятия, внесен от депутати от ГЕРБ-СДС, както и окончателно приемане на промените в законите за електронните съобщения и за пазарите на финансови инструменти.

НС трябва да ратифицира и рамково споразумение за заем в размер на 250 млн. евро с Банката за развитие на Съвета на Европа.