Депутатите разглеждат промени в Закона за автомобилните превози

Депутатите ще обсъдят дали да разрешат отпадане на задължението на превозвачите, извършващи превоз на пътници по междуселищни автобусни линии в общини, чийто административен център се намира в друга община, да ползват автогари.
Промяната в Закона за автомобилните превози на практика ще се прилага само в четири общини в България - Добричка, Марица, Родопи и Тунджа, които обхващат общо 151 населени места.
Техният проблем е, че линиите са нерентабилни и трудно намират превозвачи за тях. В същото време автобусната услуга често е единственият начин за придвижване на жителите.
Вносители на предложението са депутати от формациите от парламентарното мнозинство - ГЕРБ-СДС, ДПС-Ново начало, БСП и ИТН.
Преди това народните представители трябва да приемат процедурните правила за кандидатиране и избор на генерален директор на Българската телеграфна агенция.
В дневния ред е включено и обсъждане на първо четене на изцяло нов Закон за безопасността и сигурността по време на спортни мероприятия, внесен от депутати от ГЕРБ-СДС, както и окончателно приемане на промените в законите за електронните съобщения и за пазарите на финансови инструменти.
НС трябва да ратифицира и рамково споразумение за заем в размер на 250 млн. евро с Банката за развитие на Съвета на Европа.
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Аз само да попитам....
Или то там всичко е наред.
Колкото повече жертви по улиците, толкова повече пари в държавната система.
06:41 06.11.2025
3 Въпрос ?
И ако ги гледа защо полицията холерира всички престъпления ро улиците на градовете в абсурдистан ?
06:44 06.11.2025
4 Даниел
06:46 06.11.2025
5 Или
Коментиран от #8
06:56 06.11.2025
6 Ха ха ха ха ха ха
06:59 06.11.2025
7 Тия
06:59 06.11.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Въпрос ?
07:00 06.11.2025
10 Така
Коментиран от #14
07:12 06.11.2025
11 надарена кака
07:16 06.11.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Радев върна България на мутрите
За сравнение, към 2025 г. държавният дълг на България е нараснал до около 61.3 млрд. лева или около 27.8% от прогнозния БВП. Това показва значително увеличение на дълга в абсолютни стойности, но сравнително умерено нарастване като дял от икономиката.
Така между 2021 и 2025 г. държавният дълг на България е нараснал с около 28 млрд. лева, като по-голяма част от това увеличение е концентрирано в последните две-три години.
Коментиран от #15
07:33 06.11.2025
14 дано само
До коментар #10 от "Така":Дано крадците да са по-грамотни от теб.
07:34 06.11.2025
15 ОПАСЕН ГЛУПАК
До коментар #13 от "Радев върна България на мутрите":Си ти.
Коментиран от #16, #17
07:40 06.11.2025
16 пред математиката
До коментар #15 от "ОПАСЕН ГЛУПАК":и троловете на Дондуков мълчат.
Коментиран от #18
07:41 06.11.2025
17 не само ти
До коментар #15 от "ОПАСЕН ГЛУПАК":МИСЛИШ ТАКА---НЕКА ПЛЯЦАТ МИНУСИ КОЛКОТО ИСКАТ
07:45 06.11.2025
18 КОЯ МАТЕМАТИКА
До коментар #16 от "пред математиката":НАЧЕКМЕДЖАН НА НАМАГНИТЕНИЯ НА ФЪРЧУЛЕТИТЕ НА ОФШОРКИТЕ НА БЕЗВОДИЕТО НА ИНФЛАЦИЯТА НА ЗАЕМИТЕ НА ОВЛАДЯВАНЕ НА СЪДЕБНАТА СИСТЕМА -Я ВЗЕМИ МЕТЛАТА ОПРИ Я МЕЖДУ ОЧИТЕ И ДРЪПНИ СПУСАКА КЕЛЕШ
07:49 06.11.2025