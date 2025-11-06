Новини
България »
Главният архитект на София отказва да подаде оставка

Главният архитект на София отказва да подаде оставка

6 Ноември, 2025 08:40 1 312 52

  • богдана панайотова-
  • оставка-
  • главен архитект

По думите ѝ не е ясно защо ѝ е поискана

Главният архитект на София отказва да подаде оставка - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Главният архитект на София Богдана Панайотова отказва да подаде оставка.

Това каза тя пред БНТ в "Денят започва" след като вчера кметът Васил Терзиев поиска оставката ѝ.

По думите ѝ не е ясно защо ѝ е поискана.

"Получих предходния ден SMS, въпреки че г-н Васил Терзиев не е в София, въпреки че знае, че съм в болница. В моя SMS няма абсолютно никакви мотиви, няма никакви причини. Просто внезапно получено, че било редно да прекратим взаимоотношения. Така че аз не мисля, че имам право дори на някаква нормална реакция, докато очи в очи не ми се каже устно как и по какви причини аз съм нарушила принципи или начини на работа, с които съм заявила, че ще работим заедно", заяви тя.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лост

    31 1 Отговор
    Хайде сега и тази ще изкара в болничен до. Нова година.

    08:43 06.11.2025

  • 2 Подаването на оставка

    21 2 Отговор
    Е начин за замитане и отказ за правосъдие на престъпниците!
    Защо тая корупция да подава оставка!
    Арест, присъда и доживотна присъда! Без право на замяна!

    08:46 06.11.2025

  • 3 Това лудо презастрояване

    32 0 Отговор
    е свързано с много рушвети!

    08:46 06.11.2025

  • 4 ТО И ЕДИН ПРОКУРОР

    31 1 Отговор
    НЕ Я ПОДАДЕ

    Коментиран от #6

    08:46 06.11.2025

  • 5 небостъргачи за можачи

    20 0 Отговор
    ДП: пожелаваме ти бързо оздравяване,чакаме те пред герба в партийния дом за снимка

    08:49 06.11.2025

  • 6 Новичок

    19 0 Отговор

    До коментар #4 от "ТО И ЕДИН ПРОКУРОР":

    И един министър на Културата също.Пфу...

    08:49 06.11.2025

  • 7 цербер

    15 0 Отговор
    Главната архитектка на София.

    Коментиран от #16

    08:49 06.11.2025

  • 8 Мнение

    19 1 Отговор
    И тази няглата се е вкопчила в позицията си, сякаш е вечна там на този стол. Кмета й писа, че не може да работи с нея!

    08:50 06.11.2025

  • 9 Трол

    15 12 Отговор
    Кметът също трябва да подаде оставка.

    08:51 06.11.2025

  • 10 очевидец

    17 2 Отговор
    Майсторът- фаянсаджия чу за бюджет 2026, който вдига данъци и осигуровки, отпи от кафето и си го премести в другия крачол.

    Коментиран от #21

    08:51 06.11.2025

  • 11 хаберих

    13 0 Отговор
    Две приятелки влизат в магазин за дрехи. Идва консултантката,за да им помага:
    - Какъв размер сте?
    - Ами, височина 170 см, 90-60-90, руса, гърди...
    Приятелката й казва:
    - Ленчеее, това да не ти е фейсбук-а ?!

    08:52 06.11.2025

  • 12 Факт

    5 1 Отговор
    Ах каква ми е "пудра" !

    08:55 06.11.2025

  • 13 Реалист

    12 7 Отговор
    Кметът на София Васил Терзиев е човекът, който носи политическата и административната отговорност за развитието на града и за ефективната работа на общината. Той вижда реалната динамика между отделните звена и осъзнава, че съвместната работа с главния архитект трябва да бъде продуктивна. В този смисъл, молбата на кмета главният архитект да подаде оставка не е акт на лично желание, а стремеж към рационално управление и защита на интересите на гражданите.

    Коментиран от #26

    08:56 06.11.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Хаха

    9 2 Отговор
    Сега Васко ДС-то няма начин да я смени и ще трябва да я търпи... Хаха, направи си конкурс само преди 6 месеца за да я назначи, да беше внимава по-добре

    08:58 06.11.2025

  • 16 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    9 0 Отговор

    До коментар #7 от "цербер":

    Как е женски род на ШУТ❓🤔

    08:58 06.11.2025

  • 17 Хе!

    14 2 Отговор
    Кефка Костадинова също не иска да сдава поста! Почистващите фирми обжалват провеждането на обществена поръчка и спират избор на друга фирма за сметопочистване, до произнасянето на уважаемия безпристрастен съд! Носете битовите отпадъци в уважаемия съд! Никой не иска да се махка! Варненския кмет и той още упорства, но е в последната фаза на изгонване от поста!

    08:58 06.11.2025

  • 18 Тази е вредна за гражданите на София!!

    9 5 Отговор
    Главният архитект на София Богдана Панайотова
    показва НЕПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ и липса на гъвкавост. Отказът ѝ да се съобрази с кмета и да напусне позицията, когато съвместната работа очевидно НЕ функционира, СЪЗДАВА БЛОКАЖИ и забавя важни проекти за града. Това е проява на личен интерес и инат, който поставя егото над обществената отговорност. Поддържането на подобна позиция в администрацията води до конфликти, намалява ефективността на екипа и в крайна сметка вреди на гражданите на София.

    Коментиран от #25

    08:58 06.11.2025

  • 19 Кит

    7 6 Отговор
    Уволнение със СМС?
    Няма проблем, когато смс-ът е от ДС!
    / Питате се защо момчето в Общината изглежда и постъпва като кр е те н? Много просто - постъпва така, защото е кр е те н! Само пълен к....н може да се хвали предизборно как джобовете му пращят препълнени със супер-експерти във всички области на едно градско управление, а после вече трета година постът на ГА / и повечето от останалите ръководни позиции/ да е във 100% вакуум! /
    Това е положението - радвайте му се!
    /А иначе приятелите от ДС на дедо и тате спокойно си заградиха пътеката за Златните мостове, сега те са на власт в общината и стана възможно онова, което от 30 години им отказваха! ДСУшко спокойно превърна Княжеската градина в бунище насред центъра на София! Върти боянчаните като пумпали вече две години по детелината до резиденция Бояна. Сменя крушки по парковете и после се хвали с тези подвизи на лъскави пресконференции.
    Честито на всички!/

    Коментиран от #30

    08:59 06.11.2025

  • 20 Бай Иван

    9 7 Отговор
    На кмета са му необходими поне два мандата за да изрине тази окопала се сган и да започне да функционира що годе нормално тая система в столицата. Все пак от някъде трябва да започне и бавно, но ще се получи. Така и с Винето и другото голямо Д ще се получи, няма лесно. Газ !!!

    Коментиран от #31, #33

    08:59 06.11.2025

  • 21 Моряка

    6 1 Отговор

    До коментар #10 от "очевидец":

    Съмнявам се дали си го е преместил.При такава липса на фаявсаджии,,доход,колкото на десеттина лекари и плащане на ръка,и аз няма да си го преместя.

    09:02 06.11.2025

  • 22 Парадокс София

    6 7 Отговор
    Главният архитект на София демонстрира упорита непреклонност, която вече пречи на ефективното управление на столицата. В момент, в който съвместната работа с кмета е очевидно блокирана, отказът ѝ да подаде оставка не е акт на принципност, а проява на личен инат и самозаблуда. Тя поставя собственото си его над интересите на града и неговите граждани, като затруднява реализацията на ключови проекти и създава хаос в администрацията.

    09:03 06.11.2025

  • 23 Гошо

    8 0 Отговор
    Има си хас ганяшка нагла мусура да подаде оставка, това за 30 год. не се е случвсло

    09:03 06.11.2025

  • 24 Стана традиция

    8 2 Отговор
    да назначат някого на висок пост и слез малко да се окаже, че той е не само гербераст, но и новоначалник! Ако един кмет не може да смени някой от администрацията и сам да си избира екипа, не следва да му се търси отговорност! Защо ли му трябваше да се захваща с тази гнила столица! Гледай си бизнеса и като нямаш собствени сили за натиск и респект, си налягай пърцалите!

    09:03 06.11.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Фен

    6 5 Отговор

    До коментар #13 от "Реалист":

    Това важи за кой да е нормален кмет. Не и за ДС изтърсак, подкрепен от неориентирани розови еднорози.

    09:03 06.11.2025

  • 27 Наглост и инат на Богдана Панайотова ..

    6 5 Отговор
    Вместо да търси компромиси и да се съобразява с общия интерес, главният архитект се държи като институционално недосегаема фигура, игнорирайки моралната и професионална отговорност, която идва с поста ѝ. Това поведение е недостойно за човек на такава позиция и поставя под въпрос способността ѝ да ръководи сложната архитектурна и градоустройствена политика на София.

    09:04 06.11.2025

  • 28 пешо

    4 4 Отговор
    влязла е в болница след като е разбрала че ще я махат като всички наглеци

    Коментиран от #45, #47, #48

    09:05 06.11.2025

  • 29 Васил

    5 4 Отговор
    Тая кранта уж нямаше търпение да подаде оставка! На думи лесно ама как се пуска кокъл!

    Коментиран от #35

    09:05 06.11.2025

  • 30 Ай стига вече...

    3 4 Отговор

    До коментар #19 от "Кит":

    Абе стига с тая ДС бре. Той и Делян Пеевски е внек на човек от ДС, ама на ...

    Коментиран от #36

    09:06 06.11.2025

  • 31 Кит

    4 0 Отговор

    До коментар #20 от "Бай Иван":

    Два са малко - пиши му поне четири, Шиши не може да го изринат за два мандата, едро момче е / освен ако не наемат експерта-шишилог Ивчо Немирчев, той ще го изрине за две седмици!/ 😂😂😂

    09:07 06.11.2025

  • 32 Венци

    3 5 Отговор
    Герберастката не пуска кокала.

    Коментиран от #42

    09:07 06.11.2025

  • 33 Ако няма

    4 2 Отговор

    До коментар #20 от "Бай Иван":

    собствени въоръжени сили и пет мандата няма да му стигнат! По скоро него ще изринат, заедно с буклука с който го затрупаха! Комунистите едно време натъпкаха класовия враг по лагерите, отнеха му икономическата власт като национализираха фабриката му, настаниха се в дома му, а него натириха в Белене и интернираха в провинцията, хвърлиха един бой на който не слуша и още управляват, но вече като атлантици!

    Коментиран от #39

    09:07 06.11.2025

  • 34 665

    4 2 Отговор
    Първо некадърният милиционерски гейзер трябва да напусне !

    Коментиран от #37

    09:08 06.11.2025

  • 35 Тото

    2 3 Отговор

    До коментар #29 от "Васил":

    Точно така — често на думи хората обещават лесно, но когато стане въпрос за действие, се вкопчват за поста си. Това е комбинация от страх, инат и желание да не изглеждат „слаби“.
    В случая с главния архитект (или други фигури като Стефка Костадинова) обещанията за оставка звучат добре пред медиите, но „пускането на кокъла“ изисква реално действие — да се откажеш от властта и удобството на позицията. Именно тук се вижда разликата между думи и дела:
    • Думите: „Имам готовност да се оттегля, ако е необходимо.“
    • Действието: Всъщност да напуснеш поста и да позволиш на града/организацията да работи нормално.
    Това показва колко трудно е за някои хора да поставят обществения интерес над личния комфорт. Впечатлението е недостойност, защото обществото очаква лидерство, а не „закотвяне на стола“.

    09:09 06.11.2025

  • 36 Кит

    0 1 Отговор

    До коментар #30 от "Ай стига вече...":

    Ма, моля ти се - хубаво си е да ни управляват колегите ти от Народната милиция, няма спор!

    09:09 06.11.2025

  • 37 Обидите са липса на аргументи!

    1 4 Отговор

    До коментар #34 от "665":

    Коментарът ти е глупав и нарушава правилата за писане на коментари! Опитай се отново да напишеш нещо, но смислено!

    Коментиран от #38

    09:10 06.11.2025

  • 38 665

    1 1 Отговор

    До коментар #37 от "Обидите са липса на аргументи!":

    Така ли бе пепейски троле. Кое от изброените не е вярно ?

    Коментиран от #40

    09:13 06.11.2025

  • 39 Възмутен

    3 3 Отговор

    До коментар #33 от "Ако няма":

    Това е класическа картина на „институционален залп“: хора като тази гл. аархитектка Богдана Патайотова , които са се окопали на ключови позиции в администрацията, и които поставят партийни интереси на ГЕРЦ над обществения интерес.

    В случая с ГЕРБ в община София:

    Лицата, които са на длъжностите като нея, често са поставяни там не заради експертиза, а заради партийна лоялност.

    Когато на власт дойде кмет от друга партия, тези служители могат да саботират решения, да забавят проекти и да създават бюрократични пречки.

    Така градът и гражданите страдат, защото приоритетът вече не е доброто управление, а „запазването на кокъла“ и партийния контрол на ГЕРБ.

    Този тип поведение създава впечатлението за хронична неподвижност и блокиране на Промяната, дори когато всички виждат, че съвместната работа не върви.

    В практиката това означава: кметът може да има ясна визия за града, но без подкрепата на администрацията — или с вътрешно съпротивление — ефективността на управлението се подкопава.

    Такива като главната архитектка Богдана Панайотова трябва да бъдат изринати с голямата лопата.

    Коментиран от #51

    09:16 06.11.2025

  • 40 Хахаха

    1 1 Отговор

    До коментар #38 от "665":

    Опитай отново, пак не ти се получи! Мой имаш нужда от помощ...

    09:18 06.11.2025

  • 41 Верно ли

    3 3 Отговор
    Аз пък искам оставката на кмета, защото е ясно, първо, че го нагласиха на този пост според договорката с двете шишита, и второ - явно няма капацитета да се оправи с отговорността на длъжността, която изпълнява! С другата мек@ китк@ Боневица само реват, че някой им е виновен за нещо, направили са една голяма нула откакто заемат длъжностите си и само си увеличиха заплатките, в общи линии.

    09:18 06.11.2025

  • 42 Ирония

    3 1 Отговор

    До коментар #32 от "Венци":

    Те герберите всички са един дол дренки, неуки "калинки" сложени да пречат!!

    09:19 06.11.2025

  • 43 Хе!

    1 1 Отговор
    Има Власт в сянка и тя назначава и освобождава! Стефка в деня на вота топло поздрави Лечева и на следващия ден я натиснаха и се изметна като тройно салто с два винта и прескок! Богдана дори да иска да се махне, ако Тъмните сили не разрешават, тя ще изпълнява! Това е Строителната мафия! Видяхте какво се случи на Иванчева! Ако Йотова не бе я освободила, циганките вече щяха да са я ликвидирали по затворите!

    09:19 06.11.2025

  • 44 665

    1 2 Отговор
    Пепейският трол разпределен тъдява, по добре да ходи да тъпче кофите ,не да се скатава на топло. Да тренира , че от 1ви декември го чакат още 3 района. Междувременно ,патронът му ляворезбов бори мафията в
    Бразилия! Забележителен абдурд.

    09:22 06.11.2025

  • 45 Това е стратегическо укриване!

    2 1 Отговор

    До коментар #28 от "пешо":

    Това е често срещан „трик“ при хора на власт, които се оказват под натиск — нещо като последна линия на защита или опит да се забави процесът. Да се забавят процедурите.
    Когато някой „внезапно“ влиза в болница, процедурите за отстраняване или предаване на поста често се забавят.
    Това дава време на лицето да организира подкрепа, да се консултира с юристи или просто да отложи момента на решението.

    09:23 06.11.2025

  • 46 Просто мнение

    0 1 Отговор
    Нищо лично, но главният архитект трябва да е роден в София, за да се грижи за града не от позицията на гастрольор.

    Коментиран от #50

    09:24 06.11.2025

  • 47 Тактика за манипулация

    1 1 Отговор

    До коментар #28 от "пешо":

    Понякога влизането в болница формално, без сериозен здравословен проблем — просто като трик за избягване на конфронтация.
    Това е психологически ход: „ако съм болен, не може да ме махнете веднага“.

    09:25 06.11.2025

  • 48 Болницата като прикритие

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "пешо":

    Когато стане „напечено“, някои хора използват болницата като прикритие, за да се защитят и да забавят неизбежното. За обществото и за екипа това е знак за липса на отговорност и отказ да се изправят пред последствията.

    09:26 06.11.2025

  • 49 Ами,

    1 0 Отговор
    Кмета се нуждае не от критики, а от подкрепа! Глутница хиени налитат отгоре му и го ръфат и столицата, където все трябва да има няколкостотин хиляди по знаещи, морални и отговорни хора не се вдига да дащити не него, а себе си! А той други аргументи няма, като въоръжени групировки, подкрепа на външна велика сила, покровителство на мафията като други първи сили! Единствено хората, но те не показват в нужната степен достойнство, почтеност и рефлекс! На тази почва виреят тикви, пръсета, богданки, калинки! По визията ще ги познаете - вижте тази, новата прецедателка на НС, зам. омбудсманката, защо не и самата омбусманка! А Павела Митева е председател на Енергийната комисия в НС - ужаст, ужаст, ужаст!

    Коментиран от #52

    09:27 06.11.2025

  • 50 Не мисля така!

    1 0 Отговор

    До коментар #46 от "Просто мнение":

    Професионалната компетентност не зависи от мястото на раждане. Архитекти, урбанисти и администратори могат да се справят отлично с управлението на град, който не е техен роден град, стига да имат опит, познания и ангажимент.

    09:27 06.11.2025

  • 51 Верно ли

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "Възмутен":

    Абе как па ви ги раждат такива главите, че чак пък и ги пишете по форумите не мога да разбера. "Окопала се била" - нали точно този кмет я е назначил след конкурс м.април т.г., а сега, доколкото става ясно от това, което са публикували в Капитал е искал да назначи някое друго аверче на някаква измислена длъжност "заместник-кмет по градско планиране", пък тази не била въодушевена, та сега иска да я маха. И праща СМСи, докато се развява в Бразилия за сметка на данъкоплатците!

    09:28 06.11.2025

  • 52 Абсолютно съм съгласен

    1 0 Отговор

    До коментар #49 от "Ами,":

    Абсолютно съм съгласен — кметът на София е поставен в изключително трудна ситуация, изправен срещу глутница интереси и самозабравили се фигури, които блокират управлението на града заради лични и партийни сметки. Вместо подкрепа и конструктивно сътрудничество, той е атакуван от хора, които поставят собственото си удобство и власт над благото на столицата.

    Градът се нуждае от лидери като него — с визия, смелост и готовност да се изправят срещу корупция и саботажи. Но докато обществеността и част от администрацията не покажат достойнство, почтеност и активен граждански рефлекс, тези, които действат за собствен интерес, ще продължават да виреят. Подкрепата на кмета не е просто жест към личността му, а гаранция за това София да бъде град, който работи за хората, а не за привилегировани групировки.

    09:29 06.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове