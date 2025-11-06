Главният архитект на София отказва да подаде оставка

Главният архитект на София Богдана Панайотова отказва да подаде оставка.

Това каза тя пред БНТ в "Денят започва" след като вчера кметът Васил Терзиев поиска оставката ѝ.

По думите ѝ не е ясно защо ѝ е поискана.

"Получих предходния ден SMS, въпреки че г-н Васил Терзиев не е в София, въпреки че знае, че съм в болница. В моя SMS няма абсолютно никакви мотиви, няма никакви причини. Просто внезапно получено, че било редно да прекратим взаимоотношения. Така че аз не мисля, че имам право дори на някаква нормална реакция, докато очи в очи не ми се каже устно как и по какви причини аз съм нарушила принципи или начини на работа, с които съм заявила, че ще работим заедно", заяви тя.