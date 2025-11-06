Главният архитект на София отказва да подаде оставка

Главният архитект на София Богдана Панайотова отказва да подаде оставка.
Това каза тя пред БНТ в "Денят започва" след като вчера кметът Васил Терзиев поиска оставката ѝ.
По думите ѝ не е ясно защо ѝ е поискана.
"Получих предходния ден SMS, въпреки че г-н Васил Терзиев не е в София, въпреки че знае, че съм в болница. В моя SMS няма абсолютно никакви мотиви, няма никакви причини. Просто внезапно получено, че било редно да прекратим взаимоотношения. Така че аз не мисля, че имам право дори на някаква нормална реакция, докато очи в очи не ми се каже устно как и по какви причини аз съм нарушила принципи или начини на работа, с които съм заявила, че ще работим заедно", заяви тя.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Лост
08:43 06.11.2025
2 Подаването на оставка
Защо тая корупция да подава оставка!
Арест, присъда и доживотна присъда! Без право на замяна!
08:46 06.11.2025
3 Това лудо презастрояване
08:46 06.11.2025
4 ТО И ЕДИН ПРОКУРОР
Коментиран от #6
08:46 06.11.2025
5 небостъргачи за можачи
08:49 06.11.2025
6 Новичок
До коментар #4 от "ТО И ЕДИН ПРОКУРОР":И един министър на Културата също.Пфу...
08:49 06.11.2025
7 цербер
Коментиран от #16
08:49 06.11.2025
8 Мнение
08:50 06.11.2025
9 Трол
08:51 06.11.2025
10 очевидец
Коментиран от #21
08:51 06.11.2025
11 хаберих
- Какъв размер сте?
- Ами, височина 170 см, 90-60-90, руса, гърди...
Приятелката й казва:
- Ленчеее, това да не ти е фейсбук-а ?!
08:52 06.11.2025
12 Факт
08:55 06.11.2025
13 Реалист
Коментиран от #26
08:56 06.11.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Хаха
08:58 06.11.2025
16 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #7 от "цербер":Как е женски род на ШУТ❓🤔
08:58 06.11.2025
17 Хе!
08:58 06.11.2025
18 Тази е вредна за гражданите на София!!
показва НЕПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ и липса на гъвкавост. Отказът ѝ да се съобрази с кмета и да напусне позицията, когато съвместната работа очевидно НЕ функционира, СЪЗДАВА БЛОКАЖИ и забавя важни проекти за града. Това е проява на личен интерес и инат, който поставя егото над обществената отговорност. Поддържането на подобна позиция в администрацията води до конфликти, намалява ефективността на екипа и в крайна сметка вреди на гражданите на София.
Коментиран от #25
08:58 06.11.2025
19 Кит
Няма проблем, когато смс-ът е от ДС!
/ Питате се защо момчето в Общината изглежда и постъпва като кр е те н? Много просто - постъпва така, защото е кр е те н! Само пълен к....н може да се хвали предизборно как джобовете му пращят препълнени със супер-експерти във всички области на едно градско управление, а после вече трета година постът на ГА / и повечето от останалите ръководни позиции/ да е във 100% вакуум! /
Това е положението - радвайте му се!
/А иначе приятелите от ДС на дедо и тате спокойно си заградиха пътеката за Златните мостове, сега те са на власт в общината и стана възможно онова, което от 30 години им отказваха! ДСУшко спокойно превърна Княжеската градина в бунище насред центъра на София! Върти боянчаните като пумпали вече две години по детелината до резиденция Бояна. Сменя крушки по парковете и после се хвали с тези подвизи на лъскави пресконференции.
Честито на всички!/
Коментиран от #30
08:59 06.11.2025
20 Бай Иван
Коментиран от #31, #33
08:59 06.11.2025
21 Моряка
До коментар #10 от "очевидец":Съмнявам се дали си го е преместил.При такава липса на фаявсаджии,,доход,колкото на десеттина лекари и плащане на ръка,и аз няма да си го преместя.
09:02 06.11.2025
22 Парадокс София
09:03 06.11.2025
23 Гошо
09:03 06.11.2025
24 Стана традиция
09:03 06.11.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Фен
До коментар #13 от "Реалист":Това важи за кой да е нормален кмет. Не и за ДС изтърсак, подкрепен от неориентирани розови еднорози.
09:03 06.11.2025
27 Наглост и инат на Богдана Панайотова ..
09:04 06.11.2025
28 пешо
Коментиран от #45, #47, #48
09:05 06.11.2025
29 Васил
Коментиран от #35
09:05 06.11.2025
30 Ай стига вече...
До коментар #19 от "Кит":Абе стига с тая ДС бре. Той и Делян Пеевски е внек на човек от ДС, ама на ...
Коментиран от #36
09:06 06.11.2025
31 Кит
До коментар #20 от "Бай Иван":Два са малко - пиши му поне четири, Шиши не може да го изринат за два мандата, едро момче е / освен ако не наемат експерта-шишилог Ивчо Немирчев, той ще го изрине за две седмици!/ 😂😂😂
09:07 06.11.2025
32 Венци
Коментиран от #42
09:07 06.11.2025
33 Ако няма
До коментар #20 от "Бай Иван":собствени въоръжени сили и пет мандата няма да му стигнат! По скоро него ще изринат, заедно с буклука с който го затрупаха! Комунистите едно време натъпкаха класовия враг по лагерите, отнеха му икономическата власт като национализираха фабриката му, настаниха се в дома му, а него натириха в Белене и интернираха в провинцията, хвърлиха един бой на който не слуша и още управляват, но вече като атлантици!
Коментиран от #39
09:07 06.11.2025
34 665
Коментиран от #37
09:08 06.11.2025
35 Тото
До коментар #29 от "Васил":Точно така — често на думи хората обещават лесно, но когато стане въпрос за действие, се вкопчват за поста си. Това е комбинация от страх, инат и желание да не изглеждат „слаби“.
В случая с главния архитект (или други фигури като Стефка Костадинова) обещанията за оставка звучат добре пред медиите, но „пускането на кокъла“ изисква реално действие — да се откажеш от властта и удобството на позицията. Именно тук се вижда разликата между думи и дела:
• Думите: „Имам готовност да се оттегля, ако е необходимо.“
• Действието: Всъщност да напуснеш поста и да позволиш на града/организацията да работи нормално.
Това показва колко трудно е за някои хора да поставят обществения интерес над личния комфорт. Впечатлението е недостойност, защото обществото очаква лидерство, а не „закотвяне на стола“.
09:09 06.11.2025
36 Кит
До коментар #30 от "Ай стига вече...":Ма, моля ти се - хубаво си е да ни управляват колегите ти от Народната милиция, няма спор!
09:09 06.11.2025
37 Обидите са липса на аргументи!
До коментар #34 от "665":Коментарът ти е глупав и нарушава правилата за писане на коментари! Опитай се отново да напишеш нещо, но смислено!
Коментиран от #38
09:10 06.11.2025
38 665
До коментар #37 от "Обидите са липса на аргументи!":Така ли бе пепейски троле. Кое от изброените не е вярно ?
Коментиран от #40
09:13 06.11.2025
39 Възмутен
До коментар #33 от "Ако няма":Това е класическа картина на „институционален залп“: хора като тази гл. аархитектка Богдана Патайотова , които са се окопали на ключови позиции в администрацията, и които поставят партийни интереси на ГЕРЦ над обществения интерес.
В случая с ГЕРБ в община София:
Лицата, които са на длъжностите като нея, често са поставяни там не заради експертиза, а заради партийна лоялност.
Когато на власт дойде кмет от друга партия, тези служители могат да саботират решения, да забавят проекти и да създават бюрократични пречки.
Така градът и гражданите страдат, защото приоритетът вече не е доброто управление, а „запазването на кокъла“ и партийния контрол на ГЕРБ.
Този тип поведение създава впечатлението за хронична неподвижност и блокиране на Промяната, дори когато всички виждат, че съвместната работа не върви.
В практиката това означава: кметът може да има ясна визия за града, но без подкрепата на администрацията — или с вътрешно съпротивление — ефективността на управлението се подкопава.
Такива като главната архитектка Богдана Панайотова трябва да бъдат изринати с голямата лопата.
Коментиран от #51
09:16 06.11.2025
40 Хахаха
До коментар #38 от "665":Опитай отново, пак не ти се получи! Мой имаш нужда от помощ...
09:18 06.11.2025
41 Верно ли
09:18 06.11.2025
42 Ирония
До коментар #32 от "Венци":Те герберите всички са един дол дренки, неуки "калинки" сложени да пречат!!
09:19 06.11.2025
43 Хе!
09:19 06.11.2025
44 665
Бразилия! Забележителен абдурд.
09:22 06.11.2025
45 Това е стратегическо укриване!
До коментар #28 от "пешо":Това е често срещан „трик“ при хора на власт, които се оказват под натиск — нещо като последна линия на защита или опит да се забави процесът. Да се забавят процедурите.
Когато някой „внезапно“ влиза в болница, процедурите за отстраняване или предаване на поста често се забавят.
Това дава време на лицето да организира подкрепа, да се консултира с юристи или просто да отложи момента на решението.
09:23 06.11.2025
46 Просто мнение
Коментиран от #50
09:24 06.11.2025
47 Тактика за манипулация
До коментар #28 от "пешо":Понякога влизането в болница формално, без сериозен здравословен проблем — просто като трик за избягване на конфронтация.
Това е психологически ход: „ако съм болен, не може да ме махнете веднага“.
09:25 06.11.2025
48 Болницата като прикритие
До коментар #28 от "пешо":Когато стане „напечено“, някои хора използват болницата като прикритие, за да се защитят и да забавят неизбежното. За обществото и за екипа това е знак за липса на отговорност и отказ да се изправят пред последствията.
09:26 06.11.2025
49 Ами,
Коментиран от #52
09:27 06.11.2025
50 Не мисля така!
До коментар #46 от "Просто мнение":Професионалната компетентност не зависи от мястото на раждане. Архитекти, урбанисти и администратори могат да се справят отлично с управлението на град, който не е техен роден град, стига да имат опит, познания и ангажимент.
09:27 06.11.2025
51 Верно ли
До коментар #39 от "Възмутен":Абе как па ви ги раждат такива главите, че чак пък и ги пишете по форумите не мога да разбера. "Окопала се била" - нали точно този кмет я е назначил след конкурс м.април т.г., а сега, доколкото става ясно от това, което са публикували в Капитал е искал да назначи някое друго аверче на някаква измислена длъжност "заместник-кмет по градско планиране", пък тази не била въодушевена, та сега иска да я маха. И праща СМСи, докато се развява в Бразилия за сметка на данъкоплатците!
09:28 06.11.2025
52 Абсолютно съм съгласен
До коментар #49 от "Ами,":Абсолютно съм съгласен — кметът на София е поставен в изключително трудна ситуация, изправен срещу глутница интереси и самозабравили се фигури, които блокират управлението на града заради лични и партийни сметки. Вместо подкрепа и конструктивно сътрудничество, той е атакуван от хора, които поставят собственото си удобство и власт над благото на столицата.
Градът се нуждае от лидери като него — с визия, смелост и готовност да се изправят срещу корупция и саботажи. Но докато обществеността и част от администрацията не покажат достойнство, почтеност и активен граждански рефлекс, тези, които действат за собствен интерес, ще продължават да виреят. Подкрепата на кмета не е просто жест към личността му, а гаранция за това София да бъде град, който работи за хората, а не за привилегировани групировки.
09:29 06.11.2025