Крум Зарков: Санкциите "Магнитски" не се свалят чрез лобиране. Спорно е доколко изобщо може да бъдат свалени

Санкциите "Магнитски" не подлежат на сваляне чрез лобиране. Спорно е доколко изобщо може да бъдат свалени. Това заяви пред бТВ бившият правосъден министър Крум Зарков.
"Британското посолство заяви вчера, че тази процедура не става с разговори. Допълниха и че санкциите не се случват само с доноси и медийни публикации", разкри още той.
Зарков е сигурен, че "тук става нещо друго" и напомни, че Бойко Борисов е българският премиер с най-дълъг стаж и че е говорил с Дейвид Камерън, не само британски външен министър, но и бивш британски премиер.
"Това има значение за нашата държава, не за санкциите."
"Британците и американците се пазят сами себе си, и налагат различни санкции по съответните им закони, от нечисти действия на лицата, които санкционират – а какво правим ние си е наша работа."
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 мьрсулана + разбойко = ❤️
08:54 06.11.2025
2 Шиши
08:55 06.11.2025
3 Иван Вазов
Ако бъде осъден и изтърпи присъда лишаване от свобода, санкциите биха могли теоретично да паднат.
Коментиран от #5, #8
08:57 06.11.2025
4 Намагнитен Евроаталантик антисоросоид
08:59 06.11.2025
5 Последния Софиянец
До коментар #3 от "Иван Вазов":Магнитски е американският,,Миротворец,,
09:00 06.11.2025
6 Зъл пес
Коментиран от #7
09:03 06.11.2025
7 Последния Софиянец
До коментар #6 от "Зъл пес":В България има 1300 джамии.
Коментиран от #10
09:04 06.11.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Зъл пес
До коментар #7 от "Последния Софиянец":Прочети бг историята и пак пиши.
09:08 06.11.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 ООрана държава
09:11 06.11.2025
14 Невменяем
09:12 06.11.2025
15 Град Симитли
09:12 06.11.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Странно, но факт
09:27 06.11.2025