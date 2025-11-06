Новини
Крум Зарков: Санкциите "Магнитски" не се свалят чрез лобиране. Спорно е доколко изобщо може да бъдат свалени

Крум Зарков: Санкциите "Магнитски" не се свалят чрез лобиране. Спорно е доколко изобщо може да бъдат свалени

6 Ноември, 2025 08:51 704 17

Британското посолство заяви вчера, че тази процедура не става с разговори. Допълниха и че санкциите не се случват само с доноси и медийни публикации

Мария Атанасова

Санкциите "Магнитски" не подлежат на сваляне чрез лобиране. Спорно е доколко изобщо може да бъдат свалени. Това заяви пред бТВ бившият правосъден министър Крум Зарков.

"Британското посолство заяви вчера, че тази процедура не става с разговори. Допълниха и че санкциите не се случват само с доноси и медийни публикации", разкри още той.

Зарков е сигурен, че "тук става нещо друго" и напомни, че Бойко Борисов е българският премиер с най-дълъг стаж и че е говорил с Дейвид Камерън, не само британски външен министър, но и бивш британски премиер.

"Това има значение за нашата държава, не за санкциите."

"Британците и американците се пазят сами себе си, и налагат различни санкции по съответните им закони, от нечисти действия на лицата, които санкционират – а какво правим ние си е наша работа."


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 мьрсулана + разбойко = ❤️

    7 1 Отговор
    мьжа ми лобира с ваште пари

    08:54 06.11.2025

  • 2 Шиши

    4 0 Отговор
    И в най укрепената крепост може да влезе магаре натоварено със злато.

    08:55 06.11.2025

  • 3 Иван Вазов

    5 1 Отговор
    Санкциите по Магнитски предполагат, че човекът трябва да понесе санкции от собствената си държава - да бъде съден и да лежи в затвора. Това е смисълът на санкциите. Санкциите са наложени именно, защото въпросният човек не е осъден и не е в затвора.
    Ако бъде осъден и изтърпи присъда лишаване от свобода, санкциите биха могли теоретично да паднат.

    Коментиран от #5, #8

    08:57 06.11.2025

  • 4 Намагнитен Евроаталантик антисоросоид

    2 0 Отговор
    Невинен съм и работя за хората !

    08:59 06.11.2025

  • 5 Последния Софиянец

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Иван Вазов":

    Магнитски е американският,,Миротворец,,

    09:00 06.11.2025

  • 6 Зъл пес

    4 3 Отговор
    Точно па от Лондонстан ще ни учат на каквото и да било.Да си гледат мусулм@нския кмет дето усилено строи църкви с минарета.

    Коментиран от #7

    09:03 06.11.2025

  • 7 Последния Софиянец

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Зъл пес":

    В България има 1300 джамии.

    Коментиран от #10

    09:04 06.11.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Зъл пес

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "Последния Софиянец":

    Прочети бг историята и пак пиши.

    09:08 06.11.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 ООрана държава

    7 1 Отговор
    Бойко е бил яко натискан че да ходи да се моли като сиgанка на тоя и ония да не намагнетизират шиши, браво бойче тотално удари дъното

    09:11 06.11.2025

  • 14 Невменяем

    3 1 Отговор
    Аз вярвам на всяка дума на Баце! Първо му вярвам, че санкциите са по съчинени доноси на ППДБ! И сега второ му вярвам, че след това всички от ППДБ (и Киро, и Асен, и Христо, и Денков) са съдействали да паднат санкциите! Затова отдавна паднаха санкциите и на Влади Горанов, и Пеевски! А, чакай, малко!? Нещо даде на късо...

    09:12 06.11.2025

  • 15 Град Симитли

    4 1 Отговор
    Боцо днес ще мине през мазето на НС--да не би да го докопат мисирките! :))

    09:12 06.11.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Странно, но факт

    0 1 Отговор
    Крум се оказа много голяма мижитурка. На Боко и Шиши.

    09:27 06.11.2025

