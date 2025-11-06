Крум Зарков: Санкциите "Магнитски" не се свалят чрез лобиране. Спорно е доколко изобщо може да бъдат свалени

Санкциите "Магнитски" не подлежат на сваляне чрез лобиране. Спорно е доколко изобщо може да бъдат свалени. Това заяви пред бТВ бившият правосъден министър Крум Зарков.

"Британското посолство заяви вчера, че тази процедура не става с разговори. Допълниха и че санкциите не се случват само с доноси и медийни публикации", разкри още той.

Зарков е сигурен, че "тук става нещо друго" и напомни, че Бойко Борисов е българският премиер с най-дълъг стаж и че е говорил с Дейвид Камерън, не само британски външен министър, но и бивш британски премиер.

"Това има значение за нашата държава, не за санкциите."

"Британците и американците се пазят сами себе си, и налагат различни санкции по съответните им закони, от нечисти действия на лицата, които санкционират – а какво правим ние си е наша работа."