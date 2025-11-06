Мартин Димитров: Искаме пренаписване на бюджета, вървим към катастрофа

Поискахме оттегляне и пренаписване на бюджета, ако не се направи вървим към катастрофа през следващите години. Това заяви Мартин Димитров от ДБ във връзка с проектобюджета за 2026 година публикувам преди дни от Министерството на финансите.
"Тези 5 млрд. касичка, които са предвидени като допълнителен дълг, с който не се финансира дефицитът, да се оттеглят веднага. Да не се увеличава данъка върху дивидентите от 5 на 10%. Да няма увеличение на осигуровките, ако има по-голяма събираемост. Увеличението на максимално осигурителния доход да бъде на половина. Да отпадне СУПТО. Това са задължителни мерки", каза още той.
1 Къде
09:48 06.11.2025
2 Абе
Коментиран от #4, #8
09:49 06.11.2025
3 гост
09:51 06.11.2025
4 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #2 от "Абе":Този е МаЛтинчо, набеден за политик❗
09:51 06.11.2025
5 Последния Софиянец
09:52 06.11.2025
6 Еврото ще ни оправи,
Коментиран от #48
09:52 06.11.2025
7 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
НА 5 МЛН. НАСЕЛЕНИЕ ЗА КАКВО СА МУ 240 УПРАВЛЕНЦИ!!????
Коментиран от #56
09:53 06.11.2025
8 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #2 от "Абе":Оня беше Мартин Божанов - Нотариуса✝️
Коментиран от #26
09:53 06.11.2025
9 Ние
Коментиран от #13, #52
09:53 06.11.2025
10 то е нормално да има разногласия .
09:54 06.11.2025
11 Започнете с Университетите!
Истински комунизъм!
09:56 06.11.2025
12 Хаха
От юни месец ни облъчвате със съмишлениците си евроатлантици ПееФски и безкнижника как с приемането на еврото от първи януари влизаме в "клуба на богатите"! И "няма нужда" от референдум!
Хайде сега, поемете цялата отговорност със съмишлениците си, докажете че сте прави и направете народа "богат" от 01.01.26 г. Ако не можете, хващайте се да ръчичките и отивайте там, където слънцето не изгрява....
09:56 06.11.2025
13 Истанбул
До коментар #9 от "Ние":има ли 250 000 администрация,че е пет Българии ?
09:57 06.11.2025
14 гост
09:58 06.11.2025
15 плюс минус
Кого любиш, що ли правиш ....
09:58 06.11.2025
16 Администрацията
Коментиран от #38
09:59 06.11.2025
17 Заради натикването в Еврозоната
Коментиран от #37, #59
10:00 06.11.2025
18 Златен фонд
10:01 06.11.2025
19 Виж сега,
Коментиран от #25
10:01 06.11.2025
20 анонимен
В света няма нормална държава с плосък данък!
Там ,където управляват престъпници/ с поставени лица/ има плосък данък , за да си узаконят краденето.
Коментиран от #23, #39
10:02 06.11.2025
21 Хубаво
10:03 06.11.2025
22 Точен е Димитров
10:03 06.11.2025
23 Коя държава
До коментар #20 от "анонимен":е нормална?
Коментиран от #64
10:04 06.11.2025
24 Радев върна България на мутрите
За сравнение, към 2025 г. държавният дълг на България е нараснал до около 61.3 млрд. лева или около 27.8% от прогнозния БВП. Това показва значително увеличение на дълга в абсолютни стойности, но сравнително умерено нарастване като дял от икономиката.
Така между 2021 и 2025 г. държавният дълг на България е нараснал с около 28 млрд. лева, като по-голяма част от това увеличение е концентрирано в последните две-три години.
10:04 06.11.2025
27 Николай Василев бивш вицепремиер
" Този бюджет е безумие и безотговорност. Не мога да повярвам, че същите хора, които бяха разумни, сега изпадат в такова умопомрачение. Това заяви пред Нова телевизия икономистът и бивш вицепремиер Николай Василев.
Любопитен съм кой депутат от ГЕРБ или ИТН ще хареса и подкрепи този бюджет. И аз ги призовавам да не го подкрепят, заяви Василев.
10:05 06.11.2025
28 Д-р Милен Ставрев
Факт е, че в бюджета има предвидени 5 млрд. лв. нов дълг и че се повишават данъкът върху дивидентите и осигуровките.
Но твърдението, че това ще доведе до „икономическа катастрофа“, няма икономическо основание – показателите остават стабилни, а България продължава да има една от най-ниските данъчни тежести и дългови нива в ЕС.
Реалният проблем не е в „катастрофата“, а в липсата на реформи и неефективност на разходите, което е далеч по-тих, но по-дълбок риск.
10:05 06.11.2025
29 Неразбрал
10:06 06.11.2025
31 НЕЗАБАВНО
НИКАКВО ЕВРО!
10:06 06.11.2025
32 Всички икономисти, финансисти...
Коментиран от #66
10:08 06.11.2025
33 АхАхххАх
10:08 06.11.2025
34 Стига толкова ПП
10:08 06.11.2025
35 Стани да седна
10:08 06.11.2025
36 Председателя на фискалния съвет
За тази година определено има криене на дефицит, допълни той. По думите му заради влизането в еврозоната "си позволяхме да премълчаваме някои явни пропуски в публикуването на данни". Страната върви уверено към неплатежоспособност и това ще се усети през 2027 г. Предстои срив на икономика ,публични плащания и сриване на имотният пазар. Иначе казано - ФАЛИТ
10:09 06.11.2025
37 Хаха
До коментар #17 от "Заради натикването в Еврозоната":Давал бил бюджета заплати...
Ами да дават Домуса, Велефф, Банефф, Арабаджиеви, разни там банкерчета и пр. назначени бизнесмени, на които 35 години не стигат за "първоначално" натрупване на капитал! Все реват всеки ден от телевизора, като говорящи глави от телевизора, че били "високи" заплатите в България и да се "съкратят" държавните служители, щото на тях явно няма кой да им робува за жълти стотинки, от януари евроцентове!
Много ясно, че всеки нормален човек ще предпочете сигурна, добре платена работа, нормално отношение, достатъчно отпуски и време за семейството, вместо да гърби за жълти евроцентове на назначените бизнесмени!
10:12 06.11.2025
38 Заедно с роми и цигани и катуните и те
До коментар #16 от "Администрацията":Администрацията особено местната власт от провинцията са много големи дерибеи.
10:13 06.11.2025
39 ха ха
До коментар #20 от "анонимен":всеки данък в България си е грабеж, защото срещу него нямаш нищо
10:14 06.11.2025
40 В понеделник нов бюджет
10:14 06.11.2025
41 И КО шъ стани
10:18 06.11.2025
42 Мнозинството ще си приеме бюджета
10:19 06.11.2025
43 Гост
10:20 06.11.2025
44 Драго
До коментар #25 от "ИСТИНАТА СРЕЩУ ДЕЗИНФОРМАЦИЯТА":Твоето не е дезинформация , твоето е незнание . Кажи по кои бюджети се работи през тези години, кой ги писа ? Кой говореше , че предпочита бюджет на дефицит и е против балансираните бюджети ? Ще се сетиш ли или да ти подскажа
10:22 06.11.2025
45 Роки
10:23 06.11.2025
47 Дедо
Коментиран от #50, #60
10:23 06.11.2025
49 Българин
10:27 06.11.2025
50 Хаха
До коментар #47 от "Дедо":Що, заввиждаш ли им!?
Стани и ти полицай, обяви за работни места бол!
И не, няма да са в лева, а в евро от 01.01.26 г. заплати и други плащания, защото влизаме в "клуба на богатите"!
И не да се намаляват заплати, а всички трябва да станат такива, дори на учителите значително изостават!
Дори с тези заплати, за дрехи и т.н., отново сме най-ниски в ЕС!
10:30 06.11.2025
51 Павел пенев
10:30 06.11.2025
52 Промяна
До коментар #9 от "Ние":Президенството е пълно със чантаджии с огромни привилегии В парламента също има много за съкращения
Коментиран от #65
10:31 06.11.2025
53 Всичко което трябва да знаете
Коментиран от #58, #67
10:31 06.11.2025
54 Кит
Но има експертно мнение върху бюджетирането.
И за АЕЦ Белене имаше мнение. Мнение, което сега е изчезнало вдън земята. Няма го. Изтрито.
За такова човече иде реч.
Клативъздухарче.
10:32 06.11.2025
55 Печелиш избори - правиш бюджет
10:33 06.11.2025
56 Павел пенев
До коментар #7 от "240 В УРАНОВИТЕ МИНИ":Те не са управленци а лумпени в нашето Противонародно събрание.
10:33 06.11.2025
57 Ори меси яж
10:35 06.11.2025
58 Кит
До коментар #53 от "Всичко което трябва да знаете":Средната заплата 1995 е стигала за 1000 л мляко?
Я пак!
10:35 06.11.2025
59 Еврото идва
До коментар #17 от "Заради натикването в Еврозоната":Възраждане си отива.
10:35 06.11.2025
60 От сайта факти март 2025 г.
До коментар #47 от "Дедо":В четири държави от Европейския съюз полицейските служители получават под 1250 евро месечно. Това са Унгария, Полша, Румъния и Хърватия, където възнагражденията надхвърлят 1050 евро. България заема челно място с 2699 евро.
10:38 06.11.2025
61 АМАH OT ИДИOTИ
🤬
АМИ НАЛИ ВИЕ XOMOCКСУAЛИCТИТE И3ПPАХТЕ ДЕБEЛOTO "Д И ДEБИЛECТОТО Б.
🤣😆😝
10:40 06.11.2025
62 Питар
ШАРЛАТАНИ
10:41 06.11.2025
63 хах
10:44 06.11.2025
64 анонимен
До коментар #23 от "Коя държава":Всички държави с висок стандарт - САЩ,Англия, Германия, Франция, Италия, почти всички от ЕС и още много други, без тези с плосък данък.
10:44 06.11.2025
65 Хаха
До коментар #52 от "Промяна":И кво предлагаш - да ги съкратят, че да ходят да се молят на назначените домуси за работа за жълти евроцентове!
Напротив - никакви съкращения! Ако искат мотивиран персонал назначените домуси да им предложат по-добри условия и възнаграждение от бюджетната сфера и служителите /поне можещите/сами ще си тръгнат от президентство, парламент и т.н. Дори Мартинчо няма да иска да е депутатин, но той е тежка номенклатура и за друго не го бива, освен говоряща глава....
10:46 06.11.2025
66 Да бе...
До коментар #32 от "Всички икономисти, финансисти...":Ще ти вземат кърпените гащи, хептен кретени сте се събрали днес и обсъждате тема която не ви е ясна.
10:53 06.11.2025
67 съвременник
До коментар #53 от "Всичко което трябва да знаете":През 1995 се роди дъщерята. Мляко нямаше. В събота купувах 5 литра прясно издоено от едно село и така го осигурявах. Доларът хвърчеше ежедневно. По едно време и бензин нямаше. Министър Васил Чичибаба премахна квотите за износ и изнесе житото, та и хляб нямаше.
10:57 06.11.2025