Мартин Димитров: Искаме пренаписване на бюджета, вървим към катастрофа

Поискахме оттегляне и пренаписване на бюджета, ако не се направи вървим към катастрофа през следващите години. Това заяви Мартин Димитров от ДБ във връзка с проектобюджета за 2026 година публикувам преди дни от Министерството на финансите.

"Тези 5 млрд. касичка, които са предвидени като допълнителен дълг, с който не се финансира дефицитът, да се оттеглят веднага. Да не се увеличава данъка върху дивидентите от 5 на 10%. Да няма увеличение на осигуровките, ако има по-голяма събираемост. Увеличението на максимално осигурителния доход да бъде на половина. Да отпадне СУПТО. Това са задължителни мерки", каза още той.