Новини
България »
Мартин Димитров: Искаме пренаписване на бюджета, вървим към катастрофа

Мартин Димитров: Искаме пренаписване на бюджета, вървим към катастрофа

6 Ноември, 2025 09:46 1 242 67

  • мартин димитров-
  • бюджет

Тези 5 млрд. касичка, които са предвидени като допълнителен дълг, с който не се финансира дефицитът, да се оттеглят веднага

Мартин Димитров: Искаме пренаписване на бюджета, вървим към катастрофа - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Поискахме оттегляне и пренаписване на бюджета, ако не се направи вървим към катастрофа през следващите години. Това заяви Мартин Димитров от ДБ във връзка с проектобюджета за 2026 година публикувам преди дни от Министерството на финансите.

"Тези 5 млрд. касичка, които са предвидени като допълнителен дълг, с който не се финансира дефицитът, да се оттеглят веднага. Да не се увеличава данъка върху дивидентите от 5 на 10%. Да няма увеличение на осигуровките, ако има по-голяма събираемост. Увеличението на максимално осигурителния доход да бъде на половина. Да отпадне СУПТО. Това са задължителни мерки", каза още той.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Къде

    19 1 Отговор
    ви е бюджета с Василев,да ги сравним?Цяла година,какво правихте?

    09:48 06.11.2025

  • 2 Абе

    12 3 Отговор
    Тоз Мартин Димитров не беше ли Нотариуса, къде го свитнаха.

    Коментиран от #4, #8

    09:49 06.11.2025

  • 3 гост

    13 11 Отговор
    Простака Тиква е престъпник!

    09:51 06.11.2025

  • 4 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    15 2 Отговор

    До коментар #2 от "Абе":

    Този е МаЛтинчо, набеден за политик❗

    09:51 06.11.2025

  • 5 Последния Софиянец

    20 7 Отговор
    19 млрд заем тази година и 21 млрд следващата.За две години увеличиха външният дълг с 50 процента.За още две ще го удвоят.

    09:52 06.11.2025

  • 6 Еврото ще ни оправи,

    16 4 Отговор
    като влезем в клуба на Богатите и ще потекат реките от мед и масло, споко, тъй рекоха хЪмпЪрцумяните.

    Коментиран от #48

    09:52 06.11.2025

  • 7 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    13 3 Отговор
    АЗ ДА ПИТАМ:
    НА 5 МЛН. НАСЕЛЕНИЕ ЗА КАКВО СА МУ 240 УПРАВЛЕНЦИ!!????

    Коментиран от #56

    09:53 06.11.2025

  • 8 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    9 0 Отговор

    До коментар #2 от "Абе":

    Оня беше Мартин Божанов - Нотариуса✝️

    Коментиран от #26

    09:53 06.11.2025

  • 9 Ние

    15 2 Отговор
    пък искаме да се съкрати администрацията от 500 хиляди на 250 хиляди.. и няма да се налага да се увеличават данъци и да се теглят кредити. Освен това формилите за всички останали разходи де не са обвързани с минималната заплата.

    Коментиран от #13, #52

    09:53 06.11.2025

  • 10 то е нормално да има разногласия .

    2 5 Отговор
    неизпълним означава че е нереален . без значение как се управлява държавата . тая година чакаха да съберат 50 милиарда . Не успяват . Теглят заеми . Има стачки . Ще видим .

    09:54 06.11.2025

  • 11 Започнете с Университетите!

    12 0 Отговор
    Там е пълно с калинки!
    Истински комунизъм!

    09:56 06.11.2025

  • 12 Хаха

    9 4 Отговор
    Каква кУтУстрофа бе, Мартине!?
    От юни месец ни облъчвате със съмишлениците си евроатлантици ПееФски и безкнижника как с приемането на еврото от първи януари влизаме в "клуба на богатите"! И "няма нужда" от референдум!
    Хайде сега, поемете цялата отговорност със съмишлениците си, докажете че сте прави и направете народа "богат" от 01.01.26 г. Ако не можете, хващайте се да ръчичките и отивайте там, където слънцето не изгрява....

    09:56 06.11.2025

  • 13 Истанбул

    5 1 Отговор

    До коментар #9 от "Ние":

    има ли 250 000 администрация,че е пет Българии ?

    09:57 06.11.2025

  • 14 гост

    13 1 Отговор
    Още дръжте патентните данъци. Фризьорски салони и таксиджии от години реализират печалби които не облагате може би близки до проклетата рафинерия.

    09:58 06.11.2025

  • 15 плюс минус

    7 3 Отговор
    Теменуго, Теменужка мари!
    Кого любиш, що ли правиш ....

    09:58 06.11.2025

  • 16 Администрацията

    13 1 Отговор
    задължително три месеца бригада в земеделието !

    Коментиран от #38

    09:59 06.11.2025

  • 17 Заради натикването в Еврозоната

    12 5 Отговор
    Именно за това вървим към катастрофа. Точно за това бюджета дава на цигани и на бирници даскали и милиция много повече пари за да си купи подкрепа.

    Коментиран от #37, #59

    10:00 06.11.2025

  • 18 Златен фонд

    6 0 Отговор
    Конституционно да се забрани харченето на повече от 90%

    10:01 06.11.2025

  • 19 Виж сега,

    10 8 Отговор
    Кокорчо изхарчи 9 милиарда за 9 дни. Тогава какво беше,крадене или парад на неможач, или и двете?

    Коментиран от #25

    10:01 06.11.2025

  • 20 анонимен

    9 2 Отговор
    Най големият грабеж и най голямата трагедия за България е плоският данък. Всеки , който го защитава е, или крадец/узаконява краденето си/, или е малоумен.
    В света няма нормална държава с плосък данък!
    Там ,където управляват престъпници/ с поставени лица/ има плосък данък , за да си узаконят краденето.

    Коментиран от #23, #39

    10:02 06.11.2025

  • 21 Хубаво

    8 1 Отговор
    е да критикуваш,но да представяш алтернатива!

    10:03 06.11.2025

  • 22 Точен е Димитров

    3 4 Отговор
    Д-р Костадинов лидер на партия "Възраждане" и чест автор във факти с платени публикации с извънредно изявление! България при това управление задлъжнява с 52 милиона на ден,но надежда има! Конфискация на 53-те милиарда откраднати от лицето Бойко Методиев Борисов, 61-те милиарда от лицето Делян Славчев Пеевски и по 100 милиона на месец които получава мафията зад ИТН отчисления от министерствата на транспорта,икономиката и здравеопазването. Незабавен арест за лицата Борисов,Пеевски и Станислав Трифонов опоскали България като термити.

    10:03 06.11.2025

  • 23 Коя държава

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "анонимен":

    е нормална?

    Коментиран от #64

    10:04 06.11.2025

  • 24 Радев върна България на мутрите

    5 3 Отговор
    Държавният дълг на България към края на 2021 г., когато вече третото правителство на Борисов беше сдадено, е бил около 33.3 млрд. лева, което представлява около 23.9% от брутния вътрешен продукт (БВП) на страната.

    За сравнение, към 2025 г. държавният дълг на България е нараснал до около 61.3 млрд. лева или около 27.8% от прогнозния БВП. Това показва значително увеличение на дълга в абсолютни стойности, но сравнително умерено нарастване като дял от икономиката.

    Така между 2021 и 2025 г. държавният дълг на България е нараснал с около 28 млрд. лева, като по-голяма част от това увеличение е концентрирано в последните две-три години.

    10:04 06.11.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Николай Василев бивш вицепремиер

    7 1 Отговор
    В 2 правителства и по негово време не се вземаха заеми да се крадат и раздават безразборно на полиция,военни и администрации...И е абсолютно прав за това -

    " Този бюджет е безумие и безотговорност. Не мога да повярвам, че същите хора, които бяха разумни, сега изпадат в такова умопомрачение. Това заяви пред Нова телевизия икономистът и бивш вицепремиер Николай Василев.

    Любопитен съм кой депутат от ГЕРБ или ИТН ще хареса и подкрепи този бюджет. И аз ги призовавам да не го подкрепят, заяви Василев.

    10:05 06.11.2025

  • 28 Д-р Милен Ставрев

    6 3 Отговор
    Изявлението е смес от реални числа и алармистка реторика.
    Факт е, че в бюджета има предвидени 5 млрд. лв. нов дълг и че се повишават данъкът върху дивидентите и осигуровките.
    Но твърдението, че това ще доведе до „икономическа катастрофа“, няма икономическо основание – показателите остават стабилни, а България продължава да има една от най-ниските данъчни тежести и дългови нива в ЕС.
    Реалният проблем не е в „катастрофата“, а в липсата на реформи и неефективност на разходите, което е далеч по-тих, но по-дълбок риск.

    10:05 06.11.2025

  • 29 Неразбрал

    2 3 Отговор
    Къде оттекоха хоремаците и защо Намагнитения мълчи ?

    10:06 06.11.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 НЕЗАБАВНО

    3 7 Отговор
    ИЗЛИЗАНЕ ОТ ЕВРОЗОНАТА!
    НИКАКВО ЕВРО!

    10:06 06.11.2025

  • 32 Всички икономисти, финансисти...

    5 4 Отговор
    Предричат фалит на България 2027 година и изпадане на държавата в неплатежоспособност. Замяна на дълг срещу собственост. Земята върху която са построени нашите домове става собственост на чужди фирми. Или плащане на тях на терените или ни вземат домовете. Боко,свинята и чалга oтрепката славуца разчитат дотогава вече да са напуснали държавата с милиардите.

    Коментиран от #66

    10:08 06.11.2025

  • 33 АхАхххАх

    3 2 Отговор
    На толкова много места не не се издават касови бележки, че ако всичко излезе на светло...на Мартинчо ше му стане лошо от истината. Съд, прокуратура, общинска администрация...пари под масата, хвърчат, рушвети...якоо!!! А иначе заеми, сега ше се краде вече в евро. за туй драпат толкоз за него, демек кражбите по две.

    10:08 06.11.2025

  • 34 Стига толкова ПП

    11 4 Отговор
    Мартине, после да не забравиш какво си казал! Щото сега ми се струва че се надяваш да сме забравили последните пет години безхаберие.

    10:08 06.11.2025

  • 35 Стани да седна

    0 2 Отговор
    Същото разправяха ГЕРБ,за ППДБ!

    10:08 06.11.2025

  • 36 Председателя на фискалния съвет

    4 2 Отговор
    2027 ще бъде година на голяма публична финансова криза в България. Тогава страната ще влезе в процедура по свръхдефицит, коментира бившият финансов министър и председател на Фискалния съвет Симеон Дянков по БНТ.

    За тази година определено има криене на дефицит, допълни той. По думите му заради влизането в еврозоната "си позволяхме да премълчаваме някои явни пропуски в публикуването на данни". Страната върви уверено към неплатежоспособност и това ще се усети през 2027 г. Предстои срив на икономика ,публични плащания и сриване на имотният пазар. Иначе казано - ФАЛИТ

    10:09 06.11.2025

  • 37 Хаха

    3 1 Отговор

    До коментар #17 от "Заради натикването в Еврозоната":

    Давал бил бюджета заплати...
    Ами да дават Домуса, Велефф, Банефф, Арабаджиеви, разни там банкерчета и пр. назначени бизнесмени, на които 35 години не стигат за "първоначално" натрупване на капитал! Все реват всеки ден от телевизора, като говорящи глави от телевизора, че били "високи" заплатите в България и да се "съкратят" държавните служители, щото на тях явно няма кой да им робува за жълти стотинки, от януари евроцентове!
    Много ясно, че всеки нормален човек ще предпочете сигурна, добре платена работа, нормално отношение, достатъчно отпуски и време за семейството, вместо да гърби за жълти евроцентове на назначените бизнесмени!

    10:12 06.11.2025

  • 38 Заедно с роми и цигани и катуните и те

    4 0 Отговор

    До коментар #16 от "Администрацията":

    Администрацията особено местната власт от провинцията са много големи дерибеи.

    10:13 06.11.2025

  • 39 ха ха

    2 2 Отговор

    До коментар #20 от "анонимен":

    всеки данък в България си е грабеж, защото срещу него нямаш нищо

    10:14 06.11.2025

  • 40 В понеделник нов бюджет

    1 1 Отговор
    И всичко ще е наред. На първо четене.

    10:14 06.11.2025

  • 41 И КО шъ стани

    4 0 Отговор
    Димитров Мартине. Лека корекция в касичката малко и зА вас и пак облякъл се е Илия но пак в тия. ТРАГЕДИЯ СТЕ. ПОЗОР СТЕ.

    10:18 06.11.2025

  • 42 Мнозинството ще си приеме бюджета

    2 2 Отговор
    Синдикатите представете си подкрепят правителството. Нищо не зависи от никого. Особено пък от опозицията. Работодателите са прави но до понеделник ако няма протести ще се примирят къде ще ходят.

    10:19 06.11.2025

  • 43 Гост

    0 1 Отговор
    Е то нали това е целта бе, мартинчо. Всичко е по планът

    10:20 06.11.2025

  • 44 Драго

    3 2 Отговор

    До коментар #25 от "ИСТИНАТА СРЕЩУ ДЕЗИНФОРМАЦИЯТА":

    Твоето не е дезинформация , твоето е незнание . Кажи по кои бюджети се работи през тези години, кой ги писа ? Кой говореше , че предпочита бюджет на дефицит и е против балансираните бюджети ? Ще се сетиш ли или да ти подскажа

    10:22 06.11.2025

  • 45 Роки

    2 0 Отговор
    Ами курвенгенцията?

    10:23 06.11.2025

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Дедо

    2 5 Отговор
    Абе дайте да назначим още полицаи да ги храним с нашите осигуровки. Дайте да вдигнем парите за дрехи без фактура в съдебната система от 5000 на 10000 лв. Дайте по още 2000 лева отгоре на даскалите. Увеличете администрацията ,даже работата в администрацията да стане потомствена със специален закон.

    Коментиран от #50, #60

    10:23 06.11.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Българин

    4 2 Отговор
    Най-голямата катастрофа е, че вие говорите пред хората, вместо да сте в Белене!

    10:27 06.11.2025

  • 50 Хаха

    2 2 Отговор

    До коментар #47 от "Дедо":

    Що, заввиждаш ли им!?
    Стани и ти полицай, обяви за работни места бол!
    И не, няма да са в лева, а в евро от 01.01.26 г. заплати и други плащания, защото влизаме в "клуба на богатите"!
    И не да се намаляват заплати, а всички трябва да станат такива, дори на учителите значително изостават!
    Дори с тези заплати, за дрехи и т.н., отново сме най-ниски в ЕС!

    10:30 06.11.2025

  • 51 Павел пенев

    3 2 Отговор
    Мартин е седесарски помияр и точно заради такива като него вървим вече 35 год. към катастрофа.

    10:30 06.11.2025

  • 52 Промяна

    4 3 Отговор

    До коментар #9 от "Ние":

    Президенството е пълно със чантаджии с огромни привилегии В парламента също има много за съкращения

    Коментиран от #65

    10:31 06.11.2025

  • 53 Всичко което трябва да знаете

    0 0 Отговор
    Изкуственият интелект изкарва една и съща консумация на българин на месо, мляко, яйца, .. последните 30 години.. Няма подобрен стандарт. Като средната заплата 1985г. купува 600 литра мляко, колкото сега, но сега от палма. Средната заплата 1995г. е купувала 1000 литра мляко. някой казал: "За 20 години БВП на глава от населението в Европейския съюз е нараснал с впечатляващите 188%, а на България с 600%. Числата показват успеха на европейския проект и неговото благотворно влияние върху икономиките на бившите социалистически страни, включително и на България." РЕАЛНО!!? Реално, с 40,8% нараства икономиката ни от 2000г. до 2007г., като БВП номинал в долари. И 33,6% от началото на 2007г. до 2020г. Не включвам ковид периодът и повишеното БВП след това от повишение на цените на токът. Значи 6 години преди ЕС, имаме 40,8% растеж, а после 12 години 33,6% растеж, в ЕС, без да отчитаме инфлацията. Ако махнем световната финансова криза около 2010г, и вземем период от 6 години до 2020 ковидът, растежът е 17,7%. Двойно по-малък растеж в ЕС. но с инфлацията може да е отрицателен. А в тези 6 години пред ковид, Северна Македония има растеж 19,15%.

    Коментиран от #58, #67

    10:31 06.11.2025

  • 54 Кит

    4 0 Отговор
    Да напомня: инфантилът Марти Митков никога, нищо не е работил в реалната икономика. Един счетоводен отчет на знае как да направи.
    Но има експертно мнение върху бюджетирането.
    И за АЕЦ Белене имаше мнение. Мнение, което сега е изчезнало вдън земята. Няма го. Изтрито.
    За такова човече иде реч.
    Клативъздухарче.

    10:32 06.11.2025

  • 55 Печелиш избори - правиш бюджет

    5 2 Отговор
    Като не си спечелил избори какъв бюджет ще правиш ти бе? Не можеш да правиш бюджет ако не си спечелил избори.

    10:33 06.11.2025

  • 56 Павел пенев

    1 2 Отговор

    До коментар #7 от "240 В УРАНОВИТЕ МИНИ":

    Те не са управленци а лумпени в нашето Противонародно събрание.

    10:33 06.11.2025

  • 57 Ори меси яж

    4 1 Отговор
    Толкова е лесно и просто.Изчаквате избори печелите ги ,сформирате правителство и правите бюджет.

    10:35 06.11.2025

  • 58 Кит

    1 0 Отговор

    До коментар #53 от "Всичко което трябва да знаете":

    Средната заплата 1995 е стигала за 1000 л мляко?
    Я пак!

    10:35 06.11.2025

  • 59 Еврото идва

    4 0 Отговор

    До коментар #17 от "Заради натикването в Еврозоната":

    Възраждане си отива.

    10:35 06.11.2025

  • 60 От сайта факти март 2025 г.

    1 1 Отговор

    До коментар #47 от "Дедо":

    В четири държави от Европейския съюз полицейските служители получават под 1250 евро месечно. Това са Унгария, Полша, Румъния и Хърватия, където възнагражденията надхвърлят 1050 евро. България заема челно място с 2699 евро.

    10:38 06.11.2025

  • 61 АМАH OT ИДИOTИ

    2 1 Отговор
    КЪМ КАТАСТРОФА ЛИ ВЪРВИМ ?!
    🤬
    АМИ НАЛИ ВИЕ XOMOCКСУAЛИCТИТE И3ПPАХТЕ ДЕБEЛOTO "Д И ДEБИЛECТОТО Б.
    🤣😆😝

    10:40 06.11.2025

  • 62 Питар

    4 0 Отговор
    Ние пък искаме да изчезнете от политическия хоризонт
    ШАРЛАТАНИ

    10:41 06.11.2025

  • 63 хах

    1 0 Отговор
    Утре ще са готови за коалиция, Ицо и Гнома ще са на дувара

    10:44 06.11.2025

  • 64 анонимен

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Коя държава":

    Всички държави с висок стандарт - САЩ,Англия, Германия, Франция, Италия, почти всички от ЕС и още много други, без тези с плосък данък.

    10:44 06.11.2025

  • 65 Хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #52 от "Промяна":

    И кво предлагаш - да ги съкратят, че да ходят да се молят на назначените домуси за работа за жълти евроцентове!
    Напротив - никакви съкращения! Ако искат мотивиран персонал назначените домуси да им предложат по-добри условия и възнаграждение от бюджетната сфера и служителите /поне можещите/сами ще си тръгнат от президентство, парламент и т.н. Дори Мартинчо няма да иска да е депутатин, но той е тежка номенклатура и за друго не го бива, освен говоряща глава....

    10:46 06.11.2025

  • 66 Да бе...

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "Всички икономисти, финансисти...":

    Ще ти вземат кърпените гащи, хептен кретени сте се събрали днес и обсъждате тема която не ви е ясна.

    10:53 06.11.2025

  • 67 съвременник

    0 0 Отговор

    До коментар #53 от "Всичко което трябва да знаете":

    През 1995 се роди дъщерята. Мляко нямаше. В събота купувах 5 литра прясно издоено от едно село и така го осигурявах. Доларът хвърчеше ежедневно. По едно време и бензин нямаше. Министър Васил Чичибаба премахна квотите за износ и изнесе житото, та и хляб нямаше.

    10:57 06.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове