Ивайло Мирчев: Не е добре, когато някой лъже

6 Ноември, 2025 10:46 532 8

  • ивайло мирчев-
  • бойко борисов-
  • магнитски

Вчера опитът на Бойко Борисов да избели своя партньор Делян Пеевски претърпя пълна катастрофа

Ивайло Мирчев: Не е добре, когато някой лъже - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Вчера опитът на Бойко Борисов да избели своя партньор Делян Пеевски претърпя пълна катастрофа, каза Ивайло Мирчев.

Христо Иванов разказа истината, а вторият шамар бе забит от британското посолство, поясни той.

Не е добре, когато някой лъже, заяви Мирчев в кулоарите на парламента, предаде NOVINI.BG.

Сега може би ще очакваме позиция на "Уолстрийт джърнал", каза той.


  • 1 Кит

    4 1 Отговор
    А в скута добре ли беше, Ивчо?

    10:49 06.11.2025

  • 2 Не е добре

    4 0 Отговор
    Не добре баща ти да е вечният първи секретар на БКП в община Крушари , а сега да ни учиш на думбалумбакрация.

    10:49 06.11.2025

  • 3 Гост

    3 0 Отговор
    Борисов вече прави неща с който си съсипва партията. Корнелия втори номер.

    10:50 06.11.2025

  • 4 Вашето мнение

    4 0 Отговор
    Трябва да отбележим, че ристю и мирчев стояха удобно в скута на шиши.

    10:51 06.11.2025

  • 5 си дзън

    1 0 Отговор
    Този път Баце го минаха с 200.

    10:52 06.11.2025

  • 6 АМАH OT ИДИOTИ

    4 0 Отговор
    МИРЧЕВ,
    НАЛИ ВИЕ И3БЕЛИХTE БOKО ???
    😝😆🤣

    10:54 06.11.2025

  • 7 хах

    1 0 Отговор
    Бойко им е медиен враг , довчера реваха за коалиция

    10:58 06.11.2025

  • 8 цоикасде

    1 0 Отговор
    НАМАгнитения Владко, масон и циганин ГЕРБ, със досие на лъжец и крадец, доказан в Америка, пише в България, бюджета на държавата??? Сеща ли се някой крадец дали няма да ограби парите на българите, след като от 2009 г до днес това прави??? Сещате ли се лъжци и крадци ГЕРБ, дали няма да окрадат парите на българите??? Слава на Господ Иисус Христос, вчера и от посолството изритаха в топките циганина от ГЕРБ банкя.

    11:00 06.11.2025

