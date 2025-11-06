Ивайло Мирчев: Не е добре, когато някой лъже

Вчера опитът на Бойко Борисов да избели своя партньор Делян Пеевски претърпя пълна катастрофа, каза Ивайло Мирчев.
Христо Иванов разказа истината, а вторият шамар бе забит от британското посолство, поясни той.
Не е добре, когато някой лъже, заяви Мирчев в кулоарите на парламента, предаде NOVINI.BG.
Сега може би ще очакваме позиция на "Уолстрийт джърнал", каза той.
6 АМАH OT ИДИOTИ
НАЛИ ВИЕ И3БЕЛИХTE БOKО ???
😝😆🤣
10:54 06.11.2025
