Ивайло Калфин: Няма единствено възможен бюджет, винаги има какво да се направи

В бюджета няма нищо впечатляващо, освен да постигне 3% дефицит. Няма такова нещо като единствено възможен бюджет. В една държавна план-сметка има много системи, така че винаги има какво да се направи. Не видях някой от управляващите да излезе и да защити бюджета и не се изненадвам, че опозицията не го харесва. Това каза Ивайло Калфин, бивш министър на труда и социалната политика и изпълнителен директор на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд, базирана в Дъблин, Ирландия, в студиото на „Твоят ден” по NOVA NEWS.
По негови думи, ако няма бюджет, ще се стигне до нови избори.
Калфин обясни, че не е съгласен с настояването на бизнеса да продължи да получава субсидии за електроенергия отдавна, след като кризата е приключила, като в същото време иска да бъдат въведени социални системи. Той посочи, че бизнесът твърди, че увеличаването на данък дивидент е лошо за икономиката, но такава мярка се използва ”съвсем нормално в цял свят” и е свързана е с икономическия цикъл.
Оптимизация в публичния сектор
Калфин смята, че България има много голяма публична администрация, за което могат да бъдат предприети съответните действия. Той допълни, че съкращаването на пенсионери в армията и в МВР може да се случи с решение на министрите, без да е нужно да се пипа Закона. По негови обаче думи не навсякъде в социалните сфери може да има съкращения.
Ще бъде ли пренаписан бюджетът
Калфин не смята, че държавната план-сметка ще бъде върната. Според него бюджетът ще бъде приет, но може да бъдат направени някои малки промени в рамките на възможното.
Той обаче беше категоричен, че е необходимо управляващите да отговорят на въпросите.
