Новини
България »
Ивайло Калфин: Няма единствено възможен бюджет, винаги има какво да се направи

Ивайло Калфин: Няма единствено възможен бюджет, винаги има какво да се направи

6 Ноември, 2025 10:45 307 3

  • ивайло калфин-
  • бюджет-
  • дефицит

По негови думи, ако няма бюджет, ще се стигне до нови избори

Ивайло Калфин: Няма единствено възможен бюджет, винаги има какво да се направи - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

В бюджета няма нищо впечатляващо, освен да постигне 3% дефицит. Няма такова нещо като единствено възможен бюджет. В една държавна план-сметка има много системи, така че винаги има какво да се направи. Не видях някой от управляващите да излезе и да защити бюджета и не се изненадвам, че опозицията не го харесва. Това каза Ивайло Калфин, бивш министър на труда и социалната политика и изпълнителен директор на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд, базирана в Дъблин, Ирландия, в студиото на „Твоят ден” по NOVA NEWS.

По негови думи, ако няма бюджет, ще се стигне до нови избори.

Калфин обясни, че не е съгласен с настояването на бизнеса да продължи да получава субсидии за електроенергия отдавна, след като кризата е приключила, като в същото време иска да бъдат въведени социални системи. Той посочи, че бизнесът твърди, че увеличаването на данък дивидент е лошо за икономиката, но такава мярка се използва ”съвсем нормално в цял свят” и е свързана е с икономическия цикъл.

Оптимизация в публичния сектор

Калфин смята, че България има много голяма публична администрация, за което могат да бъдат предприети съответните действия. Той допълни, че съкращаването на пенсионери в армията и в МВР може да се случи с решение на министрите, без да е нужно да се пипа Закона. По негови обаче думи не навсякъде в социалните сфери може да има съкращения.

Ще бъде ли пренаписан бюджетът

Калфин не смята, че държавната план-сметка ще бъде върната. Според него бюджетът ще бъде приет, но може да бъдат направени някои малки промени в рамките на възможното.

Той обаче беше категоричен, че е необходимо управляващите да отговорят на въпросите.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ганю

    1 0 Отговор
    време е за избори
    30 % съкращение на чантаджиите които са
    600 хил. и 600 хил.до 25 г безработни
    само сме за европа бравос
    за индустрията нищо не сте направили
    през тези години само данъци и такси.

    10:51 06.11.2025

  • 2 Сега Калфата руснак ли е или украинец ,ч

    1 0 Отговор
    Не мога да разбера как се пребоядиса само.

    Коментиран от #3

    10:53 06.11.2025

  • 3 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Сега Калфата руснак ли е или украинец ,ч":

    те тетоА подписА за безплатните бази
    на САШт в България❗
    И не са на НАТьО, а са на САШт‼️

    10:57 06.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове