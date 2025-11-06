Новини
България и РСМ подписаха за изграждането на жп тунел

6 Ноември, 2025 13:27

Проектната му дължина е около 2,4 км

България и РСМ подписаха за изграждането на жп тунел - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова

Споразумение за изграждане на трансграничен железопътен тунел между България и Северна Македония бе подписано на железопътната гара в Гюешево. Подписаха го вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов и колегата му Александър Николоски.

Тунелът е ключов елемент от транспортния коридор "Западни Балкани – Източно Средиземноморие" и стратегическия Коридор номер 8.

Трансграничният тунел ще осигури липсващата железопътна свързаност между България и Република Северна Македония и ще подобри транспортния достъп между Черно море и Адриатика.

Проектната дължина на тунела е около 2,4 км, а половината от него се намира на територията на България.

Очаква се изграждането му да подпомогне икономическото развитие на региона и да засили интеграцията на транспортните мрежи на ниво ЕС и НАТО.

На церемонията присъстваха представители на Европейската комисия, дипломатическите мисии на държавите от ЕС и НАТО в България, както и представители на Европейската инвестиционна банка, Европейската банка за възстановяване и развитие и Световната банка.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Орел

    4 0 Отговор
    Колко пъти го подписват този договор? Голяма смешка

    13:32 06.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Руснаков

    2 0 Отговор
    Тези две държави, трябва да са много близки,не използваха преводач....

    14:03 06.11.2025

  • 4 604

    0 0 Отговор
    Всеки си строи нъ териториятъ, ко подписвъте с тия пишман българи зевзетдтци, не заслужавът!

    14:04 06.11.2025

  • 5 гражданин

    1 0 Отговор
    това е оня Николовски, дето нарече нашите политици мизерници, сега седи на маса с тях, къде бе брате, защо се подценяваш така, излагаш се, като са мизерници, блокирай ги, игнорирай ги, и изчахате с твоя шеф Мицко, първо да ви минат изборите, и сега подписвате, е кой е мизерника и измамника тогава, не сте ли вие

    14:04 06.11.2025

