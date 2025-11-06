България и РСМ подписаха за изграждането на жп тунел

Споразумение за изграждане на трансграничен железопътен тунел между България и Северна Македония бе подписано на железопътната гара в Гюешево. Подписаха го вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов и колегата му Александър Николоски.

Тунелът е ключов елемент от транспортния коридор "Западни Балкани – Източно Средиземноморие" и стратегическия Коридор номер 8.

Трансграничният тунел ще осигури липсващата железопътна свързаност между България и Република Северна Македония и ще подобри транспортния достъп между Черно море и Адриатика.

Проектната дължина на тунела е около 2,4 км, а половината от него се намира на територията на България.

Очаква се изграждането му да подпомогне икономическото развитие на региона и да засили интеграцията на транспортните мрежи на ниво ЕС и НАТО.

На церемонията присъстваха представители на Европейската комисия, дипломатическите мисии на държавите от ЕС и НАТО в България, както и представители на Европейската инвестиционна банка, Европейската банка за възстановяване и развитие и Световната банка.