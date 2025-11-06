Йордан Цонев: С Делян Пеевски сме обещали на хората, че няма да свиваме доходите

„Ивайло Мирчев и Асен Василев почти не бяха родени, когато по мое предложение в Тройната коалиция данъците станаха 10%“, каза Йордан Цонев от ДПС, коментирайки Бюджет 2026.

„Ако подкрепям бюджета сега в този му вид с едно минимално увеличаване на осигурителната вноска, то е защото развитието на икономиката и процесите в Европа го налагат“, обясни той.

„17 години България има на-ниската данъчна тежест по отношение на преките данъци. И най-ниската осигурителна. 17 години подпомагаме бизнеса и му осигуряваме среда, в която да се развива“, каза Цонев.

„Да припомня на бизнеса, че са получили 6,5 млрд. лева енергийни помощи. 2% повишаване на осигурителната тежест, е защото пенсионната система е тежко дебалансирана. Увеличихме пенсиите заради инфлацията и ковид кризата. Приходите растат с 6 млрд. лева, но парите не стигат“, обясни депутатът от ДПС.

„Със Симеон Дянков сме говорили много по тези теми. Той е от школата финансисти, които смята, че трябва да се свиват заплатите. С Делян Пеевски сме обещали на хората, че няма да свиваме техните доходи, независимо какво струва това на държавата. Не искаме да свиваме разходите за заплати на хората. Не искаме да свиваме капиталовите разходи за общините, които трябва да направят средата за хората по-добра. Не искаме да свиваме разходите и няма да ги свием“, каза още Йордан Цонев.

Според него бюджетът за 2026 година отговаря на политиките, които управляващата коалиция иска да води. „Не сме склонни на отстъпки, защото предварително направихме така, че това да е най-минималното увеличаване на тежестта“.