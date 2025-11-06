Новини
Йордан Цонев: С Делян Пеевски сме обещали на хората, че няма да свиваме доходите

6 Ноември, 2025 15:03 738 29

Депутатът от ДПС е категоричен, че коалицията не е склонна на отстъпки и няма да свият разходите

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова

„Ивайло Мирчев и Асен Василев почти не бяха родени, когато по мое предложение в Тройната коалиция данъците станаха 10%“, каза Йордан Цонев от ДПС, коментирайки Бюджет 2026.

„Ако подкрепям бюджета сега в този му вид с едно минимално увеличаване на осигурителната вноска, то е защото развитието на икономиката и процесите в Европа го налагат“, обясни той.

„17 години България има на-ниската данъчна тежест по отношение на преките данъци. И най-ниската осигурителна. 17 години подпомагаме бизнеса и му осигуряваме среда, в която да се развива“, каза Цонев.

„Да припомня на бизнеса, че са получили 6,5 млрд. лева енергийни помощи. 2% повишаване на осигурителната тежест, е защото пенсионната система е тежко дебалансирана. Увеличихме пенсиите заради инфлацията и ковид кризата. Приходите растат с 6 млрд. лева, но парите не стигат“, обясни депутатът от ДПС.

„Със Симеон Дянков сме говорили много по тези теми. Той е от школата финансисти, които смята, че трябва да се свиват заплатите. С Делян Пеевски сме обещали на хората, че няма да свиваме техните доходи, независимо какво струва това на държавата. Не искаме да свиваме разходите за заплати на хората. Не искаме да свиваме капиталовите разходи за общините, които трябва да направят средата за хората по-добра. Не искаме да свиваме разходите и няма да ги свием“, каза още Йордан Цонев.

Според него бюджетът за 2026 година отговаря на политиките, които управляващата коалиция иска да води. „Не сме склонни на отстъпки, защото предварително направихме така, че това да е най-минималното увеличаване на тежестта“.


  • 1 Правилно

    12 0 Отговор
    Спрете течовете на парите извън държавата, не спирайте парите на българите!

    15:07 06.11.2025

  • 2 ментата пак ва лъже

    17 0 Отговор
    Защо тогава в бюджета намалявате заплатите без вашите на армията и ченгеджийските структури които си ги увеличавате пак.

    15:08 06.11.2025

  • 3 Йордан Цонев ли? .....

    13 0 Отговор
    Атлантизма може да съществува единствено и само в недемократична среда, без дебати, без референдуми, с фалшифицирани избори, корумпирани политолози, без аргументация и в режим на цензура и парламентарна атлантическа диктатура! Управляван от рядко крадливи, продажни, корумпирани и най-важното рядко глупави хора, Това е истината. За съжаление от нацисти, ционисти и атлантици друго не може да се очаква. Това е положението хора Ако не ви харесва Нацистка Атлантическа Лудост го заявете ясно и се борете с нея. Иначе страдайте и си мълчете. Продължавайте да гласувате за млади и неграмотни атлантически нацисти и се радвайте после на парламентарната им нацистка диктатура. Непряката демокрация е форма на ДИКТАТУРА ! Разберете го хора. !!!! Непряката демокрация е ПАРЛАМЕНТАРНА ДИКТАТУРА !!! Спомнете си какво каза Йордан Цонев: ТЕ(народа) имат единственото право да избират НАС и точка. От там на татък никакви права нямат. НИЕ ще правим каквото си решим и сметнем че ни е изгодно и за това за което ни е платено ...и точно същото виждаме и сега от тези самозабравили се атлантически боклуци... А вие това ли желаете да ви питам? Брутална атлантическо нацистка парламентарна диктатура дошла с измама на власт и обслужвана естествено от подобни политикани, пишман "експерти" и политически изроооди и жандармерия . ПОЗОР....

    15:10 06.11.2025

  • 4 Цвете

    15 1 Отговор
    ТИ ЩЕ ВЛЕЗЕШ В ИСТОРИЯТА НА БЪЛГАРСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ, КАТО ПЕНСИОНИРАН ДЕПУТАТ, ЛЕТЯЛ ОТ ПАРТИЯ НА ПАРТИЯ, ДОКАТО СЕ ДОКОПАШ ДО КОКАЛА. НАГЛЕЦ И ХИТРЕЦ СЕЛСКИ ИЗЛЕЗЕ. 🙃🙃🙃😉😉

    Коментиран от #22

    15:10 06.11.2025

  • 5 БАДЖИ

    12 0 Отговор
    ЩО ТИ ВИКАТ------МЕНТАТА .РАЗКАЖИ МУШМУЛО КАК ОБИКАЛЯШЕ ТАКСИТА РЕЦЕПЦИИ ДА МЕНКАШ ВАЛУТА И КАЛ ПРОЛЕТ ЦЪФНА НА СЛЪНЧАКА И КАК НА ПРОЛЕТ ТАТКО И ТЕ БУТНА ВПЕРЕД ГИДИ ДОНОСНИК ГАДЕН

    15:10 06.11.2025

  • 6 Йордан Цонев ли ?

    12 0 Отговор
    Тоя дето от 5 бюджета дето прави нито един не се оказа нито балансиран, нито дори близко до истината .... той ли?

    15:12 06.11.2025

  • 7 Цвете

    8 0 Отговор
    ТИ ЩЕ ВЛЕЗЕШ В ИСТОРИЯТА НА БЪЛГАРСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ, КАТО ПЕНСИОНИРАН ДЕПУТАТ, ЛЕТЯЛ ОТ ПАРТИЯ НА ПАРТИЯ, ДОКАТО СЕ ДОКОПАШ ДО КОКАЛА. НАГЛЕЦ И ХИТРЕЦ СЕЛСКИ ИЗЛЕЗЕ. 🙃🙃🙃😉😉

    Коментиран от #11

    15:12 06.11.2025

  • 8 Емигрант

    13 0 Отговор
    Сега да ви питам КОЙ ВЯРВА НА ТАЗИ МЕНТА ? Ще преброя вярващите по минусите ви !

    15:12 06.11.2025

  • 9 Йордан Цонев ли ?

    11 0 Отговор
    Спомнете си какво каза Йордан Цонев: ТЕ(народа) имат единственото право да избират НАС и точка. От там на татък никакви права нямат. НИЕ ще правим каквото си решим и сметнем че ни е изгодно и за това за което ни е платено ... в парламентарна комисия и още поне три пъти във времето

    15:14 06.11.2025

  • 10 Блазе Ви

    9 0 Отговор
    Ментата и обещание !?

    15:17 06.11.2025

  • 11 Емигрант

    7 0 Отговор

    До коментар #7 от "Цвете":

    А сещате ли се г-жо /г-це/, че този противен хомосапиенс олицетворение на всички видове слагачество сам не се е сложил в НС, а с гласовете на българи ? Много чудно е защо и той не е в списък "Магнитски" ?

    15:17 06.11.2025

  • 12 Йордан Цонев ли ?

    7 0 Отговор
    Бюджети със занижени приходи и излишък които в края на годината се разпределяха както те решат. Да ама плодовете на „дебелите крави“ от минали години се изядоха ....както каза един нобелов лауреат по икономика миналата седмица относно Европа

    15:18 06.11.2025

  • 13 Последния Софиянец

    5 0 Отговор
    На кои хора?

    15:20 06.11.2025

  • 14 Ментата

    7 0 Отговор
    от село Карапелит бил обещал , представи си ! И кой му е повярвал ? То , че около Доган ли не пърхаше , после като кутре след КараДъ врати му отваря и затваря , сега не изпуска Пеевски . Абе , ментаржия .

    15:21 06.11.2025

  • 15 Йордан Цонев ли ?

    6 0 Отговор
    Дето сега казва: "Да припомня на бизнеса, че са получили 6,5 млрд. лева енергийни помощи" .... над 8 милиарда са впрочем но въпроса е на кой и защо ? И защо българина не можеше един грам злато да си купи примерно от КЦМ ? Щом го субсидира? А Цонев? ... А сега и олово даже не може ....

    Коментиран от #27

    15:23 06.11.2025

  • 16 Буко Баламата

    4 0 Отговор
    Няма да ги свивате а ще ги намалите.

    15:23 06.11.2025

  • 17 Град Симитли

    7 0 Отговор
    На снимката прилича на селския и. от...

    15:24 06.11.2025

  • 18 супер долен крадец

    5 0 Отговор
    пълен боклук

    15:24 06.11.2025

  • 19 ВЕНЦИ ЧАМА

    1 0 Отговор
    ЩО СА БАВИШ МИШКО

    15:30 06.11.2025

  • 20 Тоя па

    3 0 Отговор
    Г.ъ.з.з.з

    Никой не ти вярва мента

    15:30 06.11.2025

  • 21 получили 6,5 млрд. лева енергийни помощи

    2 0 Отговор
    Ама са над 8 милиарда впрочем, но въпроса е на кой и защо ? И защо българина не можеше един грам злато да си купи примерно от КЦМ ? Щом самият той го субсидира? А Цонев? ... А сега и олово даже не може нали? .... предатели гнусни ... да цитирам ли разговори а? Кореспонденция....да видят хората що за боклуци сте ....

    15:31 06.11.2025

  • 22 Просто мръсник

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Цвете":

    И това е , но те са много , на всеки сантиметър и гооолям мтъсник, леле колко съжалявам че съм в тая т.н държава

    15:31 06.11.2025

  • 23 Хасковски каунь

    1 0 Отговор
    Смехурку!
    Ел.енергията с 8%, газта с 8%, осигуровките, данъци, минимална заплата - също нагоре. Рефлектира в стоките
    Ще видите какво ще става с потребителската кошница и услугите - свят ще ви се завие. Уж няма да дигат цените

    15:32 06.11.2025

  • 24 пешо

    1 0 Отговор
    данчо ментата много отдавна е приел исляма

    15:33 06.11.2025

  • 25 УСА боклук

    0 0 Отговор
    Ще барнат цените

    15:33 06.11.2025

  • 26 Сложиха Беров в джоба си

    0 0 Отговор
    А бе, няма ли някой да повдигне въпроса за криминализиране на умищлено крадене на разликата от приходите и фалшифицираните разходи на мафиотите като тоя.
    Явно няма.То Ясен, ППДБ им се обясняват и май извиняват, че са опозиция...
    Щели да понесат политическа отговорност моля ви...Закоровели ...

    15:36 06.11.2025

  • 27 "българина не можеше един грам злато

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Йордан Цонев ли ?":

    да си купи примерно от КЦМ" ......Коя година и защо затвориха дори фирмения магазин на КЦМ а? Помниш ли Цонев? А? Точно когато за първи път лично ти почна да лобираш за енергийните им помощи в парламентарните комисии ... Помниш ли?

    15:36 06.11.2025

  • 28 Мнение

    0 0 Отговор
    Йордан Цонев е един типичен пример за метастаза на тумор. Полезен е е единствено на себе си и на тумора. От останалите смуче жизнена сила и средства

    15:37 06.11.2025

  • 29 пери

    0 0 Отговор
    Като чуя, че ще правите нещо "за хората" и ми става лошо. Аман от демагогиите ви. Ние, хората, не се надяваме на нищо добро от вас, така че стига с тая мантра.

    15:37 06.11.2025

