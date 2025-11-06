Йордан Цонев: С Делян Пеевски сме обещали на хората, че няма да свиваме доходите

„Ивайло Мирчев и Асен Василев почти не бяха родени, когато по мое предложение в Тройната коалиция данъците станаха 10%“, каза Йордан Цонев от ДПС, коментирайки Бюджет 2026.
„Ако подкрепям бюджета сега в този му вид с едно минимално увеличаване на осигурителната вноска, то е защото развитието на икономиката и процесите в Европа го налагат“, обясни той.
„17 години България има на-ниската данъчна тежест по отношение на преките данъци. И най-ниската осигурителна. 17 години подпомагаме бизнеса и му осигуряваме среда, в която да се развива“, каза Цонев.
„Да припомня на бизнеса, че са получили 6,5 млрд. лева енергийни помощи. 2% повишаване на осигурителната тежест, е защото пенсионната система е тежко дебалансирана. Увеличихме пенсиите заради инфлацията и ковид кризата. Приходите растат с 6 млрд. лева, но парите не стигат“, обясни депутатът от ДПС.
„Със Симеон Дянков сме говорили много по тези теми. Той е от школата финансисти, които смята, че трябва да се свиват заплатите. С Делян Пеевски сме обещали на хората, че няма да свиваме техните доходи, независимо какво струва това на държавата. Не искаме да свиваме разходите за заплати на хората. Не искаме да свиваме капиталовите разходи за общините, които трябва да направят средата за хората по-добра. Не искаме да свиваме разходите и няма да ги свием“, каза още Йордан Цонев.
Според него бюджетът за 2026 година отговаря на политиките, които управляващата коалиция иска да води. „Не сме склонни на отстъпки, защото предварително направихме така, че това да е най-минималното увеличаване на тежестта“.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Правилно
15:07 06.11.2025
2 ментата пак ва лъже
15:08 06.11.2025
3 Йордан Цонев ли? .....
15:10 06.11.2025
4 Цвете
Коментиран от #22
15:10 06.11.2025
5 БАДЖИ
15:10 06.11.2025
6 Йордан Цонев ли ?
15:12 06.11.2025
7 Цвете
Коментиран от #11
15:12 06.11.2025
8 Емигрант
15:12 06.11.2025
9 Йордан Цонев ли ?
15:14 06.11.2025
10 Блазе Ви
15:17 06.11.2025
11 Емигрант
До коментар #7 от "Цвете":А сещате ли се г-жо /г-це/, че този противен хомосапиенс олицетворение на всички видове слагачество сам не се е сложил в НС, а с гласовете на българи ? Много чудно е защо и той не е в списък "Магнитски" ?
15:17 06.11.2025
12 Йордан Цонев ли ?
15:18 06.11.2025
13 Последния Софиянец
15:20 06.11.2025
14 Ментата
15:21 06.11.2025
15 Йордан Цонев ли ?
Коментиран от #27
15:23 06.11.2025
16 Буко Баламата
15:23 06.11.2025
17 Град Симитли
15:24 06.11.2025
18 супер долен крадец
15:24 06.11.2025
19 ВЕНЦИ ЧАМА
15:30 06.11.2025
20 Тоя па
Никой не ти вярва мента
15:30 06.11.2025
21 получили 6,5 млрд. лева енергийни помощи
15:31 06.11.2025
22 Просто мръсник
До коментар #4 от "Цвете":И това е , но те са много , на всеки сантиметър и гооолям мтъсник, леле колко съжалявам че съм в тая т.н държава
15:31 06.11.2025
23 Хасковски каунь
Ел.енергията с 8%, газта с 8%, осигуровките, данъци, минимална заплата - също нагоре. Рефлектира в стоките
Ще видите какво ще става с потребителската кошница и услугите - свят ще ви се завие. Уж няма да дигат цените
15:32 06.11.2025
24 пешо
15:33 06.11.2025
25 УСА боклук
15:33 06.11.2025
26 Сложиха Беров в джоба си
Явно няма.То Ясен, ППДБ им се обясняват и май извиняват, че са опозиция...
Щели да понесат политическа отговорност моля ви...Закоровели ...
15:36 06.11.2025
27 "българина не можеше един грам злато
До коментар #15 от "Йордан Цонев ли ?":да си купи примерно от КЦМ" ......Коя година и защо затвориха дори фирмения магазин на КЦМ а? Помниш ли Цонев? А? Точно когато за първи път лично ти почна да лобираш за енергийните им помощи в парламентарните комисии ... Помниш ли?
15:36 06.11.2025
28 Мнение
15:37 06.11.2025
29 пери
15:37 06.11.2025