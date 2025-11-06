Депутатите решиха: Потребителят ще може да се откаже, ако мобилен оператор вдигне едностранно цените

Парламентът одобри право на отказ при индексация на цените на мобилните оператори, което е в услуга на над 3 милиона потребители. Промените бяха гласувани на второ четене на три законопроекта на Закона за електронните съобщения, съобщават от БНР.

Основната тема в дебата беше защитата на потребителите при договори с мобилни оператори и приложението на европейския акт за цифрови услуги. Най-широк интерес предизвика законопроектът на Мартин Димитров от ПП - ДБ, който предложи при едностранно увеличение на цените от страна на мобилните оператори потребителите да имат право да прекратят договора си без неустойка.

По думите му над 3 милиона абонати ще могат да се възползват от това право, като в перспектива се очаква и навлизането на повече виртуални оператори:

"Това е важен пробив, добро дело в посока хората да имат повече избор и да има повече конкуренция в българското общество, да можеш да избираш, да се отказваш и съответно мобилните оператори да знаят, че ти не си техен за целия срок от две години".

От групата на "Възраждане" също изразиха подкрепа на промените. Депутатът Никола Димитров заяви, че досега подобен механизъм е съществувал само като договорна практика:

"Да направим по-дълъг срок от три месеца, в който потребителите реално да видят всички оператори с колко точно индексират цените, тъй като знаем, че операторите не го правят с един и същи процент".

Не беше прието предложението на Божидар Божанов, с което се прекратяваха практиките, които възпрепятстват преносимостта на телефонни номера. С него се забраняваше мобилните оператори да отказват преносимост при прекратяване на договор, независимо от това коя страна е инициирала прекратяването.

В рамките на дебата Ивайло Чоров от "Възраждане" предупреди, че някои от разпоредбите крият коварни предпоставки за въвеждане на легална цензура:

"Тази фигура на доверен подател на практика се превръща в един онлайн-прокурор, който по собствено усмотрение ще може да посочва:

"Ти грешиш, ти не следваш основната линия на партията, ти не следваш основната линия на обществото. Ти трябва да бъдеш наказан. Отделно се създава и одобрен следовател".