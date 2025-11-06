Новини
Депутатите решиха: Потребителят ще може да се откаже, ако мобилен оператор вдигне едностранно цените

6 Ноември, 2025 16:26 1 124 19

Промените бяха гласувани на второ четене на три законопроекта на Закона за електронните съобщения

Илюстративна снимка БГНЕС
Ани Ефремова

Парламентът одобри право на отказ при индексация на цените на мобилните оператори, което е в услуга на над 3 милиона потребители. Промените бяха гласувани на второ четене на три законопроекта на Закона за електронните съобщения, съобщават от БНР.

Основната тема в дебата беше защитата на потребителите при договори с мобилни оператори и приложението на европейския акт за цифрови услуги. Най-широк интерес предизвика законопроектът на Мартин Димитров от ПП - ДБ, който предложи при едностранно увеличение на цените от страна на мобилните оператори потребителите да имат право да прекратят договора си без неустойка.

По думите му над 3 милиона абонати ще могат да се възползват от това право, като в перспектива се очаква и навлизането на повече виртуални оператори:

"Това е важен пробив, добро дело в посока хората да имат повече избор и да има повече конкуренция в българското общество, да можеш да избираш, да се отказваш и съответно мобилните оператори да знаят, че ти не си техен за целия срок от две години".

От групата на "Възраждане" също изразиха подкрепа на промените. Депутатът Никола Димитров заяви, че досега подобен механизъм е съществувал само като договорна практика:

"Да направим по-дълъг срок от три месеца, в който потребителите реално да видят всички оператори с колко точно индексират цените, тъй като знаем, че операторите не го правят с един и същи процент".

Не беше прието предложението на Божидар Божанов, с което се прекратяваха практиките, които възпрепятстват преносимостта на телефонни номера. С него се забраняваше мобилните оператори да отказват преносимост при прекратяване на договор, независимо от това коя страна е инициирала прекратяването.

В рамките на дебата Ивайло Чоров от "Възраждане" предупреди, че някои от разпоредбите крият коварни предпоставки за въвеждане на легална цензура:

"Тази фигура на доверен подател на практика се превръща в един онлайн-прокурор, който по собствено усмотрение ще може да посочва:

"Ти грешиш, ти не следваш основната линия на партията, ти не следваш основната линия на обществото. Ти трябва да бъдеш наказан. Отделно се създава и одобрен следовател".


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Айдеее А1

    16 0 Отговор
    Фалираха

    16:28 06.11.2025

  • 2 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    15 1 Отговор
    Нищо ново .

    Един от операторите за две години ми дигна таксите със 107 % с някакви оправдания (инфлация,повишаване на разходите,текуща икон.ситуаци и пр. алабализми).

    Звънях ,питах и ми отговориха можете да се откажете от услугите ни .

    Коментиран от #3, #4

    16:30 06.11.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 И като се откажеш кво

    15 0 Отговор

    До коментар #2 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    Отиваш на същото при един от другите два.

    16:34 06.11.2025

  • 5 Петжи облъчване

    12 0 Отговор
    И защо депутатите трябва да го решават това? Едностранна промяна на параметри по предварително сключен договор го правят невалиден, автоматично.

    Коментиран от #12

    16:38 06.11.2025

  • 6 механик

    10 3 Отговор
    Какво има да решават ? Потребителят винаги може да се откаже . Губят време и се правят че работят . ОСТАВКА !

    16:38 06.11.2025

  • 7 Даката

    7 0 Отговор
    Ще измислят допълнителна клауза с която абоната, ще бъде скубан до последно...като примерно... ето на 1238 страница от договора, който сте подписал с малки букви, четливо е написано, че се отказвате от душата си... какво неясно има???

    16:40 06.11.2025

  • 8 Георги

    10 0 Отговор
    и къде ще иде? Те ги вдигат едновременно.

    16:40 06.11.2025

  • 9 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    17 1 Отговор
    И трите оператири са монопол и са се разбрали за стригането.

    ДВЕПМА

    Коментиран от #15

    16:41 06.11.2025

  • 10 отиваш при другия

    5 0 Отговор
    на още по-куц план. пример: някави санираха и отрязаха кабелине на интернета и кабелната и цял месец виваком не искат да възстановят услаугта, защото трябвало да копаят за едни абонат каро има и протоколо за оглед. в същото време таксата си върви, а отказа е равен на 3 такси

    16:41 06.11.2025

  • 11 Мафия

    9 0 Отговор
    Те трите оператора са картел, вдигат цените в един и същи ден, а държавата нищо не прави срещу картела.

    16:44 06.11.2025

  • 12 Даката

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Петжи облъчване":

    Освен ако не е упоменато в договора, който подписвате...а това отдавна, задължително присъства във всички договори към телефонни оператори... Така, че това е добро, да можеш да напсуваш оператора, без неустойка.

    16:45 06.11.2025

  • 13 Опа

    7 1 Отговор
    Това е безсмислено, вместо да им забранят да променят условията по договора, те просто оставят вратичка да се откажеш. И като го направя кво? Да отида при другите измамници? Пълен прах в очите и нищо правене.

    16:47 06.11.2025

  • 14 безпартиен

    4 0 Отговор
    А как да се откажем от депутатите?С избори явно не става! Тези около 750 Хил. чакащи заплати от държавния и общинския бюджети заедно с роднините у правят около 2.5 гласували!От 6.4 милиона население извадете тези 650 хил.малолетни и непълнолетни и ще видите РЕАЛНО как едни хора направиха стаж за пенсия САМО в управлението на страната !Останалите бонусите ги броим!Сега търся работно място на заплата от бюджета и НЯМА!Що така?

    16:47 06.11.2025

  • 15 Сливаком

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    Когато са три фирми се нарича картел, при горивата, парното, тока и водата е монопол.

    16:49 06.11.2025

  • 16 Тома

    6 0 Отговор
    И трите оператора са картел.Така че и при който да отидеш си е....

    16:49 06.11.2025

  • 17 Ганчо от територията

    4 0 Отговор
    Телекомите са НАДдържавни и това е във цял сват. Може закона да ги по спъва някък, но в крайна сметка ощетен остава клиента. В 21 век телефоните толкова са се вкоренили във ниждите на хората, че чак ме зове гората като си помисля какво беше преди 15 години и какво ли ще е след 15 години

    16:50 06.11.2025

  • 18 Вместо да

    4 0 Отговор
    ..имитират дейност, по-добре да пусна още два оператора и нещата ще се нормализират, а сега тия три оператори имат картелни споразумения и като се откажеш, отиваш при другия мародер

    16:53 06.11.2025

  • 19 Анонимен

    2 0 Отговор
    То за едностранно вдигане на цените и сега можеш да прекратиш без неустойка (и не само за мобилните оператори). Проблемът е, че е вече договорено двустранно в договорите. Пак се правят, че вършат нещо за народа.

    16:57 06.11.2025

