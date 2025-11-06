Новини
България »
Йотова: Този бюджет може бъде заплаха както за нас, българските граждани, така и за самата еврозона

6 Ноември, 2025 18:13

Това е отношение към президентската институция, но то е и отношение към държавността

Йотова: Този бюджет може бъде заплаха както за нас, българските граждани, така и за самата еврозона - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Този бюджет може да бъде заплаха за нас - българските граждани в следващата година, защото в него за бъдещето на България, за развитие, за икономика, няма нито една дума, а само таблици и пренасяне на едни парични средства от единия джоб в другия. Но той може да стане заплаха и за самата еврозона, коментира пред журналисти в град Левски вицепрезидентът Илияна Йотова предложения от управляващите бюджет за 2026 г.

По думите ѝ, въпреки личните ѝ очаквания, се е оказало, че това е бюджет, който никой не иска. Не го искат управляващите, не го иска финансовият министър, не го иска министър-председателят, защото иначе как ще си обясним факта, че до този момент не сме чули от никой от тях двамата нито един аргумент в защита на този бюджет, допълни Йотова.

Тя призова институциите в България да работят заедно в следващите месеци.

Изпълнителната власт, въпреки заклинанията, вричанията, отричанията, изключенията, правилата, не може да се пребори с вдигането на цените, каза още тя.

България е една от най-скъпите държави в Европейския съюз (ЕС), на второ място по брой на работещи бедни и доход на населението, който не може да стигне далеч средния за ЕС, допълни вицепрезидентът.

За избори ще мислим като му дойде времето, каза Йотова в отговор на въпрос дали обмисля да се кандидатира на предстоящите президентски избори.

Аз не съм от хората, които гледат на президентските избори заради власт, заради самата власт. Отдавна съм се отказала от подобен тип мислене, защото политици, които ни докараха до това положение - за тях властта беше култ. Аз не съм от хората, за които властта е култ, каза още Илияна Йотова.

Не се учудвам, че беше отхвърлено ветото на президента, свързано с продажбата на активи на "Лукойл", защото дори по тази толкова деликатна, сериозна и тревожна тема нямаше никакви аргументи, без дискусия, каза вицепрезидентът Илияна Йотова пред журналисти в град Левски.

Това е отношение към президентската институция, но то е и отношение към държавността и тя се демонстрира категорично от това правителство вече почти една година, каза още вицепрезидентът.

По-рано днес парламентът отхвърли ветото на президента Румен Радев и прие повторно Закона за допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите със 125 гласа „за“, 74 „против“ и без въздържали се. Приетите отново промени предвиждат продажбата на активи на руската нефтодобивна компания „Лукойл" в България да става само след решение на Министерския съвет при налично положително становище на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС).

По думите на Илияна Йотова до този момент нито министърът на енергетиката, нито министър-председателят, нито който и да е от управляващото мнозинство не е успокоил българските граждани, че няма да има проблем с горивата. Ние не знаем какво ще стане с рафинерията, ние не знаем откъде и как ще дойдат новите доставки, как ще направим така, че да не се вдигат цените на петролните продукти, каза още тя.

Ние не знаем още нещо важно – каква ще бъде съдбата на хилядите хора, които работят там, за целия този регион и цяла България, отбеляза Йотова.

Йотова определи процеса като непрозрачен, в който се цели да се продаде рафинерията на лица, които са близки до управляващите, но имат проблем със собствеността.

Как ще го преодолеят така, че да гарантират по-нататъшния живот на рафинерията – това е най-дълбоко пазената тайна от българския народ, каза Илияна Йотова.

Вицепрезидентът е в Левски за откриването на скулптурната композиция „Земляците“, която представя актьорите Георги Парцалев и Григор Вачков и писателя Дончо Цончев.


България
