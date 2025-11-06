Новини
Васил Терзиев предлага да има заместник-кмет по градоустройството

Васил Терзиев предлага да има заместник-кмет по градоустройството

6 Ноември, 2025 20:09

Нова структура на Столична община

Васил Терзиев предлага да има заместник-кмет по градоустройството - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова
Кметът Васил Терзиев внесе в Столичния общински съвет доклад с предложение за нова структура на администрацията, изготвена след задълбочен анализ на функциите, процесите и отговорностите в управлението на града.

Промяната надгражда започнатите управленски реформи на кмета Васил Терзиев и има за цел не просто организационно пренареждане, а по-устойчива и предвидима система на управление, която осигурява по-ясно разпределение на отговорностите, по-висока ефективност и по-добра координация между екипите.

Всички изменения се извършват без увеличаване на общата численост на администрацията, чрез оптимизация на съществуващия ресурс с цел по-бързо и резултатно изпълнение на приоритетите на града.

„Тази структура е резултат от внимателен анализ на процесите. Предлагаме модел, който не обслужва конкретни хора, а обществения интерес, и търсим устойчивост – модел, който ще работи еднакво добре и след този мандат. Не искаме временни, оперативни решения, а управленска рамка, която да носи резултати във времето“, заяви кметът на София Васил Терзиев.

Една от ключовите промени в новата структура е създаването на позицията заместник-кмет по градоустройство – фигура, която ще има стратегическа роля за интегриране на всички процеси, свързани с планирането и развитието на София.

Решението цели да възстанови баланса между политическата отговорност и експертната независимост в градоустройството.
Новият заместник-кмет ще бъде носител на стратегическите решения и на политическата отговорност за резултатите – така, както е във всички модерни европейски столици.
В същото време главният архитект запазва и ще продължи да упражнява своите експертни правомощия по Закона за устройство на територията – издаване на разрешения за строеж, одобряване на проекти и контрол върху законосъобразността и качеството на строителството.

По този начин се постига ясно разграничение на функциите: политическото ниво определя визията и приоритетите, а експертното – гарантира качеството и спазването на закона.

“През годините в София се стигна до изкривяване на баланса, при което главният архитект се превърна във властова фигура – позиция, каквато законодателят никога не е предвиждал. Главният архитект трябва да бъде експерт, избран с конкурс, който гарантира професионализъм и независимост, но не и човек, който определя политиката на развитие на града. С тази реформа възстановяваме справедливия ред, при който кметът и заместник-кметът носят политическата отговорност, а главният архитект – експертната“, заяви кметът на София Васил Терзиев.

Оптимизация и ефективност без раздуване на администрацията
Новата структура предвижда създаването на ново направление „Сигурност“, звено за стратегически комуникации, инспекторат за противодействие на корупцията и административна единица за поддръжка на изградените обекти – промени, които осигуряват модерна и функционална рамка за управление, отговаряща на стандартите на една съвременна европейска столица.

Предлаганите промени не предвиждат увеличаване на щатните бройки - Столична община ще работи със същия брой служители, но по-ефективно. Новата структура подрежда функциите така, че да няма дублиране между звената и всеки екип да знае ясно своята роля и отговорност.

Чрез по-добра координация и вътрешна организация общината ще може да реализира повече проекти, с по-малко бюрокрация и по-бързи резултати за гражданите.

Ясно разделение на отговорностите и нова култура за хоризонтално взаимодействие

С новата структура се въвежда чисто разграничение между стратегическите, експертните и административните функции, като се създават по-преки линии на отчетност и контрол.

Промяната въвежда и нов модел на сътрудничество между различните направления – екипна работа по общи проекти и интегрирани решения в интерес на гражданите на София.

Докладът за новата структура ще се разглежда на заседание на Столичния общински съвет на 13 ноември.


България
Напиши коментар:


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 И аз предлагам да има заместник на замес

    12 0 Отговор
    И така докато уредим всички наши на държавна софра !

    Коментиран от #4

    20:12 06.11.2025

  • 2 Да,бе

    15 0 Отговор
    На първо място трябва активен зам.кмет,щото кмета е пасивен,та се не знае ...

    20:15 06.11.2025

  • 3 Калинки с пачки

    10 0 Отговор
    А заместник-кмет на еврото

    20:17 06.11.2025

  • 4 Да де

    7 4 Отговор

    До коментар #1 от "И аз предлагам да има заместник на замес":

    Трудна работа е кметската, особено след погрома над София от Фъндъчка и Тиквоча Борисов.

    20:26 06.11.2025

  • 13 нова длъжност

    4 0 Отговор
    Това е бягство от отговорност на Шивачев.

    20:38 06.11.2025

  • 15 Господин

    7 0 Отговор
    разочарование

    20:39 06.11.2025

  • 16 между другото

    10 0 Отговор
    Заместник-кметовете обикновено не се занимават в детайли с работата в общината. Главните архитекти се занимават с това. В някои общини имат и главен инженер, който е директор на съответната дирекция и върши цялата работа. Къде е вашият главен иженер?

    20:40 06.11.2025

  • 20 ?????

    4 0 Отговор
    Ха ха.
    И що ми блокирахте тва онова за кмета 10 пъти?
    Там нямаше нищо като спам или нещо обидно.
    Само въпроси и констатации.
    Ако имате топки ще ги възстановите всичките за да стане ясно как блокирате най-обикновени глупости.
    Ама едва ли.

    20:47 06.11.2025

  • 21 Кочо

    8 0 Отговор
    Терзиев, време е да зачислиш на зам, кметовете по една мотика да окопават градинските в София и заплатите им да са само за това, което са изкопали. Само тогава ще има смисъл да назначаваш още един кмет. Бъди здрав!

    20:47 06.11.2025

  • 22 Софийски

    4 0 Отговор
    И кой, то няма един читав. Тази специалност е сложна и никой не учи по нея и не я разбира.

    20:49 06.11.2025

  • 23 Този да вземе камиони толкова на брой

    6 0 Отговор
    Колкото са камионите на хранителните вериги и ще реши задачата за изчистване на София
    Някой си играе с лозунга на комунистите че София е синьо гето

    20:52 06.11.2025

  • 24 Промяна

    3 0 Отговор
    КМЕТ КОЙТО ДА СЪБИРА И ИЗВОЗВА БОКЛУЦИТЕ ДА ЧИСТИ ИМА ЛИ ПЪЛНА МИЗЕРИЯ ПЪЛНА ОСТАВКА

    20:56 06.11.2025

  • 25 Т.КПЛЕВ

    2 1 Отговор
    В БЪЛГАРИЯ НА ВСЕКИ КИЛОМЕТЪР ОБЩИНА И ПО СЕЛЦА И ПАЛАНКИ.
    ПОВЕЧЕ ПАРИ ОТИВАТ ЗА ИЗДРЪЖКАТА ИМ ОТКОЛКОТО ДА СА ПОЛЕЗНИ С НЕЩО.
    ЕЛЕ.ТИЯ ПО СЕЛЦА И ГРАДЧЕТА ОТ СУТРИН ДО СЛЕДОБЕД ДРЕМАТ И АБСОЛЮТНО НИКАКВА РАБОТА НЕ ВЪРШАТ.
    НИКАКВА РЕФОРМА НЕЩО НЕ ПРАВАТ ТИЯ ПОЛИТИЦИ ОТ ГЕРБ И ДРУЖКИТЕ ИМ НЕЩО КАТО СЛИВАНЕ ОБЕДИНЕНИЕ СЪКРАШЕНИЯ.

    20:57 06.11.2025

  • 26 Крайно време

    1 0 Отговор
    е да си назначи някой,който да го завива нощем.Самп раздува администрацията този неможач

    21:42 06.11.2025

