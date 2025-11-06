Васил Терзиев предлага да има заместник-кмет по градоустройството

Кметът Васил Терзиев внесе в Столичния общински съвет доклад с предложение за нова структура на администрацията, изготвена след задълбочен анализ на функциите, процесите и отговорностите в управлението на града.
Промяната надгражда започнатите управленски реформи на кмета Васил Терзиев и има за цел не просто организационно пренареждане, а по-устойчива и предвидима система на управление, която осигурява по-ясно разпределение на отговорностите, по-висока ефективност и по-добра координация между екипите.
Всички изменения се извършват без увеличаване на общата численост на администрацията, чрез оптимизация на съществуващия ресурс с цел по-бързо и резултатно изпълнение на приоритетите на града.
„Тази структура е резултат от внимателен анализ на процесите. Предлагаме модел, който не обслужва конкретни хора, а обществения интерес, и търсим устойчивост – модел, който ще работи еднакво добре и след този мандат. Не искаме временни, оперативни решения, а управленска рамка, която да носи резултати във времето“, заяви кметът на София Васил Терзиев.
Една от ключовите промени в новата структура е създаването на позицията заместник-кмет по градоустройство – фигура, която ще има стратегическа роля за интегриране на всички процеси, свързани с планирането и развитието на София.
Решението цели да възстанови баланса между политическата отговорност и експертната независимост в градоустройството.
Новият заместник-кмет ще бъде носител на стратегическите решения и на политическата отговорност за резултатите – така, както е във всички модерни европейски столици.
В същото време главният архитект запазва и ще продължи да упражнява своите експертни правомощия по Закона за устройство на територията – издаване на разрешения за строеж, одобряване на проекти и контрол върху законосъобразността и качеството на строителството.
По този начин се постига ясно разграничение на функциите: политическото ниво определя визията и приоритетите, а експертното – гарантира качеството и спазването на закона.
“През годините в София се стигна до изкривяване на баланса, при което главният архитект се превърна във властова фигура – позиция, каквато законодателят никога не е предвиждал. Главният архитект трябва да бъде експерт, избран с конкурс, който гарантира професионализъм и независимост, но не и човек, който определя политиката на развитие на града. С тази реформа възстановяваме справедливия ред, при който кметът и заместник-кметът носят политическата отговорност, а главният архитект – експертната“, заяви кметът на София Васил Терзиев.
Оптимизация и ефективност без раздуване на администрацията
Новата структура предвижда създаването на ново направление „Сигурност“, звено за стратегически комуникации, инспекторат за противодействие на корупцията и административна единица за поддръжка на изградените обекти – промени, които осигуряват модерна и функционална рамка за управление, отговаряща на стандартите на една съвременна европейска столица.
Предлаганите промени не предвиждат увеличаване на щатните бройки - Столична община ще работи със същия брой служители, но по-ефективно. Новата структура подрежда функциите така, че да няма дублиране между звената и всеки екип да знае ясно своята роля и отговорност.
Чрез по-добра координация и вътрешна организация общината ще може да реализира повече проекти, с по-малко бюрокрация и по-бързи резултати за гражданите.
Ясно разделение на отговорностите и нова култура за хоризонтално взаимодействие
С новата структура се въвежда чисто разграничение между стратегическите, експертните и административните функции, като се създават по-преки линии на отчетност и контрол.
Промяната въвежда и нов модел на сътрудничество между различните направления – екипна работа по общи проекти и интегрирани решения в интерес на гражданите на София.
Докладът за новата структура ще се разглежда на заседание на Столичния общински съвет на 13 ноември.
1 И аз предлагам да има заместник на замес
Коментиран от #4
20:12 06.11.2025
2 Да,бе
20:15 06.11.2025
3 Калинки с пачки
20:17 06.11.2025
4 Да де
До коментар #1 от "И аз предлагам да има заместник на замес":Трудна работа е кметската, особено след погрома над София от Фъндъчка и Тиквоча Борисов.
20:26 06.11.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 нова длъжност
20:38 06.11.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Господин
20:39 06.11.2025
16 между другото
20:40 06.11.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 ?????
И що ми блокирахте тва онова за кмета 10 пъти?
Там нямаше нищо като спам или нещо обидно.
Само въпроси и констатации.
Ако имате топки ще ги възстановите всичките за да стане ясно как блокирате най-обикновени глупости.
Ама едва ли.
20:47 06.11.2025
21 Кочо
20:47 06.11.2025
22 Софийски
20:49 06.11.2025
23 Този да вземе камиони толкова на брой
Някой си играе с лозунга на комунистите че София е синьо гето
20:52 06.11.2025
24 Промяна
20:56 06.11.2025
25 Т.КПЛЕВ
ПОВЕЧЕ ПАРИ ОТИВАТ ЗА ИЗДРЪЖКАТА ИМ ОТКОЛКОТО ДА СА ПОЛЕЗНИ С НЕЩО.
ЕЛЕ.ТИЯ ПО СЕЛЦА И ГРАДЧЕТА ОТ СУТРИН ДО СЛЕДОБЕД ДРЕМАТ И АБСОЛЮТНО НИКАКВА РАБОТА НЕ ВЪРШАТ.
НИКАКВА РЕФОРМА НЕЩО НЕ ПРАВАТ ТИЯ ПОЛИТИЦИ ОТ ГЕРБ И ДРУЖКИТЕ ИМ НЕЩО КАТО СЛИВАНЕ ОБЕДИНЕНИЕ СЪКРАШЕНИЯ.
20:57 06.11.2025
26 Крайно време
21:42 06.11.2025