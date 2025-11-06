Новини
Явор Гечев: Има изключителен ентусиазъм у хората за партия на Радев

Явор Гечев: Има изключителен ентусиазъм у хората за партия на Радев

6 Ноември, 2025 19:09 1 005 67

Настоящият бюджет не притежава ясна посока или стратегическа визия

Явор Гечев: Има изключителен ентусиазъм у хората за партия на Радев - 1
Снимка: Архив
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Явор Гечев, съветник на президента Румен Радев, коментира, че в обществото се усеща изключителен ентусиазъм и желание за обединение около фигурата на държавния глава. По думите му много хора му се обаждат с въпроси и желание да се включат в евентуална бъдеща политическа формация, оглавена от президента.

Той обаче подчерта, че на този етап подобни намерения са само в сферата на обществените спекулации.

Гечев припомни, че самият президент ясно е заявил следното: че ако някога и когато реши да създаде партия, той лично и официално ще обяви това.

Съветникът на президента уточни още, че „партия в президентството не се прави“, като по този начин отхвърли идеята, че подобен политически проект би могъл да се организира от институцията на държавния глава.

Явор Гечев коментира и темата за държавния бюджет и бъдещото приемане на еврото. По думите му настоящият бюджет не притежава ясна посока или стратегическа визия, като от него не може да се очаква да произтекат реални положителни резултати за икономиката.

Той изрази и мнението, че макар в момента да има колебания и несигурност, след около шест до осем месеца — тоест до най-късно август 2026 г. — цените постепенно ще се стабилизират и нормализират. Коментарът му е в контекста на влизането ни в Еврозоната.


България
  • 1 Кирил

    22 17 Отговор
    Боташ

    Коментиран от #5, #42, #44

    19:11 06.11.2025

  • 2 Калинка

    19 17 Отговор
    Абсолютни лъжи! Хората искат справедливост, ако това ще да означава Радев в затвора за каквото и да е, което е наказуемо.

    Коментиран от #8, #10

    19:11 06.11.2025

  • 4 То си е

    17 12 Отговор
    партия на Путин!Алабала с Кремъл!

    19:18 06.11.2025

  • 5 Боташ, моташ, все тая

    20 11 Отговор

    До коментар #1 от "Кирил":

    На избори ще спечели този, който пред микрофоните заяви, че ще започне съдебно преследване на двамата Мазни и Охранени екземпляра, простата Тиква Борисов и аверчето му ПееФ.

    Коментиран от #11, #39

    19:19 06.11.2025

  • 7 Българин

    10 14 Отговор
    Супер ентосиазъм има! Всички искат да гласуват за ДПС, за да размажат гни дата от ГРУ!

    Коментиран от #9

    19:19 06.11.2025

  • 8 Казала

    12 7 Отговор

    До коментар #2 от "Калинка":

    Една Розова калинка

    19:20 06.11.2025

  • 10 Коментар до 2

    12 2 Отговор

    До коментар #2 от "Калинка":

    Как така стана от

    С ВАС СМЕ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ

    до Радев в затвора

    Той си е същия от 2020 година

    и пак въпроса е

    ЧЕЙ КРЫМ?

    19:21 06.11.2025

  • 11 Костадинов

    7 3 Отговор

    До коментар #5 от "Боташ, моташ, все тая":

    10 пъти обещаваше!

    Коментиран от #15, #19

    19:22 06.11.2025

  • 12 тоя

    9 5 Отговор
    ЛЪЖЕ!!!

    19:23 06.11.2025

  • 13 До август цените

    8 4 Отговор
    Ще се стабилизират НОРМАЛИЗИРАТ А до тогава НАГОРЕ НАГОРЕ НАГОРЕ. И ПОСЛЕ НОРМАЛНО ЛЕГАЛИЗИРАНЕ. А ЗА РАДЕВ НИЩО НОВО А МНОГО ХОРА ТРЪПНАТ В ОЧАКВАНЕ ДА СИ УГОЛЕМИ Юмручето си НО ЯВНО ВЪРВЯТ НЯКАКВИ УГОВОРКИ И АКО СЕ ДОГОВОРЯТ ПАРТИЯ НАНАЙСИ.

    19:23 06.11.2025

  • 14 Данко Харсъзина

    13 13 Отговор
    Боташ. Един милион долара на ден. Бай Ставри го зове.

    Коментиран от #65

    19:23 06.11.2025

  • 15 Ха ха

    4 2 Отговор

    До коментар #11 от "Костадинов":

    Току що,пак го обеща!

    19:24 06.11.2025

  • 16 Факт

    8 0 Отговор
    Влезе ли еврото, партиите няма да имат думата поне докато има война в Украйна. Затова е цялата врява около Магнитски.

    19:25 06.11.2025

  • 17 оня с питон.а

    9 5 Отговор
    почнаха да ни подгряват за поредния фалшименто проект. този път на Плешо щатската подлога. номера с новия спасител винаги работи в Ганюленд. я по-добре кажете кой ще го финансира да си правим изводите.

    19:25 06.11.2025

  • 18 Глас от Кремъл

    10 2 Отговор
    Възраждане се провали с еврото!Трябва нов проект!

    Коментиран от #22

    19:26 06.11.2025

  • 19 Да те светна по въпроса:

    7 8 Отговор

    До коментар #11 от "Костадинов":

    Костя Костадинов и партийката му е проект и рожба на герберо-пеевските крадци.

    Коментиран от #21

    19:26 06.11.2025

  • 20 Силиций

    6 3 Отговор
    " Малеееее,страх!"

    19:27 06.11.2025

  • 21 оня с питон.я

    3 8 Отговор

    До коментар #19 от "Да те светна по въпроса:":

    фактите говорят друго. ппдббспитн им седят по скутовете, не копейката.

    19:27 06.11.2025

  • 22 Прав си!

    10 1 Отговор

    До коментар #18 от "Глас от Кремъл":

    Депутатите от Възраждане имат имоти в белите европейски държави. Имат и огромни спестявания в евро и в долари.

    19:28 06.11.2025

  • 23 Всички от 1997

    2 2 Отговор
    подкрепят новия проект!Или децата им !

    19:29 06.11.2025

  • 24 Ентусиазъм ?

    3 3 Отговор
    нещо не значещо НИЩО при положение , че и те самите не знаят кое ги интусиазира ?

    19:29 06.11.2025

  • 26 Тошко Йорданов -ИТН

    2 6 Отговор
    В момента г-н Делян Пеевски помага безусловно на младежта и спорта, науката, медицината технологиите, иновациите и земеделието, както и разбира се на всички български граждани, изпаднали в нужда! Ако успеем да свалим позорните санкции и г-н Делян Пеевски има възможността да оперира с всичките си честно натрупани капитали, които в момента са блокирани от краварите, помощта му към народа български ще се удесетори и ще даде надежда и бъдеще на хиляди млади българчета!

    19:31 06.11.2025

  • 27 Възраждане

    0 1 Отговор
    с Меч и Величие,не става ли?

    19:32 06.11.2025

  • 30 Промяна

    5 4 Отговор
    ГОСПОДИНЕЕЕ КОМУНИСТ ОТ ВРЕМЕ ОНО КОГО ЛЪЖЕШ МАЛОУМНИЦИ ИМА ЛИ ОЩЕ ИЛИ РОБИ АХАФАХАХАХАХАХА

    19:34 06.11.2025

  • 31 ДАААА

    5 7 Отговор
    БЪЛГАРИТЕ
    СА ЗА ПАРТИЯ НА ПРЕЗИДЕНТА!

    Коментиран от #36

    19:35 06.11.2025

  • 32 ПИСНА НИ

    3 4 Отговор
    ОТ ДУ ПЕ ДАВ ЦИ

    19:36 06.11.2025

  • 34 Винкело

    3 2 Отговор
    И как точно "много хора му се обаждат" на президента, че и аз искам?

    19:37 06.11.2025

  • 35 КАКВИТО

    0 4 Отговор
    ВСЪЩНОСТ СА
    ФАКТИ-ТЕ

    19:37 06.11.2025

  • 36 Сокол

    2 1 Отговор

    До коментар #31 от "ДАААА":

    Почетна партия ,с почетен председател!

    19:38 06.11.2025

  • 37 Фори

    3 4 Отговор
    Радев е агент на КГБ и даже не се крие!

    19:39 06.11.2025

  • 38 Руми и Боко

    1 5 Отговор
    ще се менкат,като Вова и Митя!

    19:39 06.11.2025

  • 39 пламен

    3 3 Отговор

    До коментар #5 от "Боташ, моташ, все тая":

    Те могат всичко да кажат. Преди избори се казва всичко. Как ще съдят този или онзи. Те съдии ли са, лъжат ви. Всички са един дол дренки, само глупавите шарани не свършват

    19:39 06.11.2025

  • 40 Писмо

    0 3 Отговор
    на Гешев до Фердинанд!,,Погрижил съм се!Нашето момче и наследниците му,ще управляват ,още 100 години"!

    19:41 06.11.2025

  • 41 трън

    0 1 Отговор
    ха хаха

    19:41 06.11.2025

  • 43 ВЕРНО Е

    1 3 Отговор
    Тия сегашните партии мафиоти не стават за нищо , де що има пари ше опоскат и ще се чешат зад врата ....ни чули , ни видели !!!!

    19:42 06.11.2025

  • 44 Истината

    1 6 Отговор

    До коментар #1 от "Кирил":

    По темата Боташ, може да търсите обяснение от Деница Златева и Росен Христов (подписалите договора). Няма подписан договор от Румен Радев.

    Коментиран от #47, #56

    19:43 06.11.2025

  • 45 Айдеееее

    3 4 Отговор
    Боко и шиши при бай Ставри !

    19:43 06.11.2025

  • 46 Партия

    0 1 Отговор
    Единна България с грузинска мечта !ЕБГМ !

    19:45 06.11.2025

  • 47 Той ги

    0 1 Отговор

    До коментар #44 от "Истината":

    назначи!

    Коментиран от #55

    19:45 06.11.2025

  • 48 Ситуация

    0 1 Отговор
    Правилата са лоши,ама станете,да седнем!

    19:47 06.11.2025

  • 49 Бай Ламби

    4 2 Отговор
    Яворчо, младо момче си и не знам дали помниш ама то голем ентусиазъм имаше и при Ваньо Костов, после при Мони зара дет не знам що му викаха цар и след него при Бойко Методиев Борисов имаше също така голем ентусиазъм у хората. Да ти напомням ли какво стана след като хората им гласуваха голямо доверие и ги приеха като месии и спасители? Същото ще е и с поредния "спаител" на България вашият другар Румен Радев.

    Коментиран от #52

    19:47 06.11.2025

  • 50 Хипотетично

    2 1 Отговор
    Истинските стари бесепари точат лиги за реванш и бодро в строя с маршова военна стъпка да се изфукат в квартала колко са значими членове на руменовата партия.

    19:48 06.11.2025

  • 51 Неразбрал

    2 3 Отговор
    Някои да ми каже кои открадна 50 милиона за магистралата ......един взел поръчката , дал я на подизпълнител , той на кухи фирми.....и етоооо парите взели та изчезнали ....и никой не ги търси все едно са пет лева , и няма оари за богатите наши пенсионери....що ТЪЙ ????? Къде е независимата прокуратура и съд ...къде ?????

    Коментиран от #54

    19:50 06.11.2025

  • 52 Определено

    0 1 Отговор

    До коментар #49 от "Бай Ламби":

    Той вече ни спаси от липсата на газ чрез дотоворената от неговия Гълъб сделка с Боташ.

    19:51 06.11.2025

  • 53 Тервел

    3 3 Отговор
    Президентът Радев , като главнокомандващ да изкара армията от поделенията и да арестува Пеевски , Борисов , Трифонов и Зафиров за национална измяна и тероризъм срещу България и българския народ. Само ПРЕВРАТ ще ни спаси от тия 4 зверове.

    19:51 06.11.2025

  • 54 Ми то.....

    1 1 Отговор

    До коментар #51 от "Неразбрал":

    Независимата прокуратура и съдът треска ги тресе , че всеки е крал до насита и само боко да кихне се стряскат на сън все едно е имало земетресение от шеста степен , щото знае кои какво е направил и затуй се мотаят в краката му !!!!!

    19:53 06.11.2025

  • 55 Истината

    0 3 Отговор

    До коментар #47 от "Той ги":

    Интересна логика имаш. Значи ти ако ме назначиш на работа и аз направя нещо нередно, ти трябва да си виновен, така ли? Всеки си носи кръста.

    Коментиран от #58

    19:54 06.11.2025

  • 56 Обаче

    1 2 Отговор

    До коментар #44 от "Истината":

    Има преди сделката посещение на Румен Радев в Турция и среща с Ердоган. Служебното правителство на Гълъб Донев (дясна ръка на Р.Радев) чрез министрите (според ранга с този на Боташ) подписаха онова , което президента е договорил без клауза за прекратяване.

    19:56 06.11.2025

  • 57 Не става

    3 2 Отговор
    Няма такъв ентусиазъм , както му се иска на гечев. Със заклинания не става.

    19:56 06.11.2025

  • 58 няма вече наивници

    0 2 Отговор

    До коментар #55 от "Истината":

    Това твое съждение в дипломацията е известно като непряко "действие с ръкавици" :) Примера е на много много ниско житейско ниво и затова е нерелевантен.

    Коментиран от #62

    19:59 06.11.2025

  • 59 Сашо

    3 1 Отговор
    Господинът се държи като прдворен шут, няма ли поне малко достойство?

    20:00 06.11.2025

  • 60 Глупости

    2 1 Отговор
    За руска послога, няма да гласувам.

    20:02 06.11.2025

  • 61 ха, ха, ха...

    1 1 Отговор
    "...ентусиазъм у хората за партия на Радев"

    Какъв ентусиазъм, какви 5 лева? Хорта с ентусиазма отдавна не ходят да гласуват. От кога това се нарича ентусиазъм? Ентусиазма е само в средите на мародерите, които нямат търпение да оглозгат и последнота мръвка от кокала.

    20:05 06.11.2025

  • 62 Истината

    1 1 Отговор

    До коментар #58 от "няма вече наивници":

    Няма никаква разлика дали си назначен служебен министър или шеф на фирма. Примера е идентичен.

    Коментиран от #67

    20:06 06.11.2025

  • 63 Гандалф

    2 1 Отговор
    Само като разбереш, че е съветник на президента ти е ясно какво ще каже....

    20:07 06.11.2025

  • 64 Не става

    2 0 Отговор
    Няма такъв ентусиазъм , както му се иска на гечев. Със заклинания не става.

    20:07 06.11.2025

  • 65 А 18 млрд. дълг

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Данко Харсъзина":

    колко милиона са ?
    1млрд. = 1000 млн.

    20:10 06.11.2025

  • 66 Има дръжки!

    0 0 Отговор
    На хората им се повръща от партии!

    20:12 06.11.2025

  • 67 няма вече наивници

    0 0 Отговор

    До коментар #62 от "Истината":

    Дали си министър или шеф на фирма било еднаква отговорност и дали информираш президента или бабата на шефа си - също!?? Невероятно съждение?!!

    20:15 06.11.2025

