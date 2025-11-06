Явор Гечев: Има изключителен ентусиазъм у хората за партия на Радев

Явор Гечев, съветник на президента Румен Радев, коментира, че в обществото се усеща изключителен ентусиазъм и желание за обединение около фигурата на държавния глава. По думите му много хора му се обаждат с въпроси и желание да се включат в евентуална бъдеща политическа формация, оглавена от президента.
Той обаче подчерта, че на този етап подобни намерения са само в сферата на обществените спекулации.
Гечев припомни, че самият президент ясно е заявил следното: че ако някога и когато реши да създаде партия, той лично и официално ще обяви това.
Съветникът на президента уточни още, че „партия в президентството не се прави“, като по този начин отхвърли идеята, че подобен политически проект би могъл да се организира от институцията на държавния глава.
Явор Гечев коментира и темата за държавния бюджет и бъдещото приемане на еврото. По думите му настоящият бюджет не притежава ясна посока или стратегическа визия, като от него не може да се очаква да произтекат реални положителни резултати за икономиката.
Той изрази и мнението, че макар в момента да има колебания и несигурност, след около шест до осем месеца — тоест до най-късно август 2026 г. — цените постепенно ще се стабилизират и нормализират. Коментарът му е в контекста на влизането ни в Еврозоната.
1 Кирил
Коментиран от #5, #42, #44
19:11 06.11.2025
2 Калинка
Коментиран от #8, #10
19:11 06.11.2025
4 То си е
19:18 06.11.2025
5 Боташ, моташ, все тая
До коментар #1 от "Кирил":На избори ще спечели този, който пред микрофоните заяви, че ще започне съдебно преследване на двамата Мазни и Охранени екземпляра, простата Тиква Борисов и аверчето му ПееФ.
Коментиран от #11, #39
19:19 06.11.2025
7 Българин
Коментиран от #9
19:19 06.11.2025
8 Казала
До коментар #2 от "Калинка":Една Розова калинка
19:20 06.11.2025
10 Коментар до 2
До коментар #2 от "Калинка":Как така стана от
С ВАС СМЕ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ
до Радев в затвора
Той си е същия от 2020 година
и пак въпроса е
ЧЕЙ КРЫМ?
19:21 06.11.2025
11 Костадинов
До коментар #5 от "Боташ, моташ, все тая":10 пъти обещаваше!
Коментиран от #15, #19
19:22 06.11.2025
12 тоя
13 До август цените
19:23 06.11.2025
14 Данко Харсъзина
Коментиран от #65
19:23 06.11.2025
15 Ха ха
До коментар #11 от "Костадинов":Току що,пак го обеща!
19:24 06.11.2025
16 Факт
19:25 06.11.2025
17 оня с питон.а
19:25 06.11.2025
18 Глас от Кремъл
Коментиран от #22
19:26 06.11.2025
19 Да те светна по въпроса:
До коментар #11 от "Костадинов":Костя Костадинов и партийката му е проект и рожба на герберо-пеевските крадци.
Коментиран от #21
19:26 06.11.2025
20 Силиций
19:27 06.11.2025
21 оня с питон.я
До коментар #19 от "Да те светна по въпроса:":фактите говорят друго. ппдббспитн им седят по скутовете, не копейката.
19:27 06.11.2025
22 Прав си!
До коментар #18 от "Глас от Кремъл":Депутатите от Възраждане имат имоти в белите европейски държави. Имат и огромни спестявания в евро и в долари.
19:28 06.11.2025
23 Всички от 1997
19:29 06.11.2025
24 Ентусиазъм ?
19:29 06.11.2025
26 Тошко Йорданов -ИТН
19:31 06.11.2025
27 Възраждане
19:32 06.11.2025
30 Промяна
19:34 06.11.2025
31 ДАААА
СА ЗА ПАРТИЯ НА ПРЕЗИДЕНТА!
Коментиран от #36
19:35 06.11.2025
32 ПИСНА НИ
19:36 06.11.2025
34 Винкело
19:37 06.11.2025
35 КАКВИТО
ФАКТИ-ТЕ
19:37 06.11.2025
36 Сокол
До коментар #31 от "ДАААА":Почетна партия ,с почетен председател!
19:38 06.11.2025
37 Фори
19:39 06.11.2025
38 Руми и Боко
19:39 06.11.2025
39 пламен
До коментар #5 от "Боташ, моташ, все тая":Те могат всичко да кажат. Преди избори се казва всичко. Как ще съдят този или онзи. Те съдии ли са, лъжат ви. Всички са един дол дренки, само глупавите шарани не свършват
19:39 06.11.2025
40 Писмо
19:41 06.11.2025
41 трън
19:41 06.11.2025
43 ВЕРНО Е
19:42 06.11.2025
44 Истината
До коментар #1 от "Кирил":По темата Боташ, може да търсите обяснение от Деница Златева и Росен Христов (подписалите договора). Няма подписан договор от Румен Радев.
Коментиран от #47, #56
19:43 06.11.2025
45 Айдеееее
19:43 06.11.2025
46 Партия
19:45 06.11.2025
47 Той ги
До коментар #44 от "Истината":назначи!
Коментиран от #55
19:45 06.11.2025
48 Ситуация
19:47 06.11.2025
49 Бай Ламби
Коментиран от #52
19:47 06.11.2025
50 Хипотетично
19:48 06.11.2025
51 Неразбрал
Коментиран от #54
19:50 06.11.2025
52 Определено
До коментар #49 от "Бай Ламби":Той вече ни спаси от липсата на газ чрез дотоворената от неговия Гълъб сделка с Боташ.
19:51 06.11.2025
53 Тервел
19:51 06.11.2025
54 Ми то.....
До коментар #51 от "Неразбрал":Независимата прокуратура и съдът треска ги тресе , че всеки е крал до насита и само боко да кихне се стряскат на сън все едно е имало земетресение от шеста степен , щото знае кои какво е направил и затуй се мотаят в краката му !!!!!
19:53 06.11.2025
55 Истината
До коментар #47 от "Той ги":Интересна логика имаш. Значи ти ако ме назначиш на работа и аз направя нещо нередно, ти трябва да си виновен, така ли? Всеки си носи кръста.
Коментиран от #58
19:54 06.11.2025
56 Обаче
До коментар #44 от "Истината":Има преди сделката посещение на Румен Радев в Турция и среща с Ердоган. Служебното правителство на Гълъб Донев (дясна ръка на Р.Радев) чрез министрите (според ранга с този на Боташ) подписаха онова , което президента е договорил без клауза за прекратяване.
19:56 06.11.2025
57 Не става
19:56 06.11.2025
58 няма вече наивници
До коментар #55 от "Истината":Това твое съждение в дипломацията е известно като непряко "действие с ръкавици" :) Примера е на много много ниско житейско ниво и затова е нерелевантен.
Коментиран от #62
19:59 06.11.2025
59 Сашо
20:00 06.11.2025
60 Глупости
20:02 06.11.2025
61 ха, ха, ха...
Какъв ентусиазъм, какви 5 лева? Хорта с ентусиазма отдавна не ходят да гласуват. От кога това се нарича ентусиазъм? Ентусиазма е само в средите на мародерите, които нямат търпение да оглозгат и последнота мръвка от кокала.
20:05 06.11.2025
62 Истината
До коментар #58 от "няма вече наивници":Няма никаква разлика дали си назначен служебен министър или шеф на фирма. Примера е идентичен.
Коментиран от #67
20:06 06.11.2025
63 Гандалф
20:07 06.11.2025
64 Не става
20:07 06.11.2025
65 А 18 млрд. дълг
До коментар #14 от "Данко Харсъзина":колко милиона са ?
1млрд. = 1000 млн.
20:10 06.11.2025
66 Има дръжки!
20:12 06.11.2025
67 няма вече наивници
До коментар #62 от "Истината":Дали си министър или шеф на фирма било еднаква отговорност и дали информираш президента или бабата на шефа си - също!?? Невероятно съждение?!!
20:15 06.11.2025