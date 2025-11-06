Явор Гечев: Има изключителен ентусиазъм у хората за партия на Радев

Явор Гечев, съветник на президента Румен Радев, коментира, че в обществото се усеща изключителен ентусиазъм и желание за обединение около фигурата на държавния глава. По думите му много хора му се обаждат с въпроси и желание да се включат в евентуална бъдеща политическа формация, оглавена от президента.

Той обаче подчерта, че на този етап подобни намерения са само в сферата на обществените спекулации.

Гечев припомни, че самият президент ясно е заявил следното: че ако някога и когато реши да създаде партия, той лично и официално ще обяви това.

Съветникът на президента уточни още, че „партия в президентството не се прави“, като по този начин отхвърли идеята, че подобен политически проект би могъл да се организира от институцията на държавния глава.

Явор Гечев коментира и темата за държавния бюджет и бъдещото приемане на еврото. По думите му настоящият бюджет не притежава ясна посока или стратегическа визия, като от него не може да се очаква да произтекат реални положителни резултати за икономиката.

Той изрази и мнението, че макар в момента да има колебания и несигурност, след около шест до осем месеца — тоест до най-късно август 2026 г. — цените постепенно ще се стабилизират и нормализират. Коментарът му е в контекста на влизането ни в Еврозоната.