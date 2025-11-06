Иван Хиновски: Цените на горивата ще скочат заради "Лукойл"

Още преди 10 дни политиците трябваше да поискат спешна дерогация от Съединените щати за руската петролна компания "Лукойл". От продажбата на активите засегнати ще бъдат всички български граждани, макар че няма да има дефицит на горива. Очаква се обаче ръст на цените. Това предупреди енергийният експерт Иван Хиновски в интервю за Българското национално радио.

Хиновски е категоричен, че дерогация и назначаването на особен управител са най-разумните решения в сегашната ситуация. Той коментира какво очаква България след 21 ноември - крайния срок за изпълнение на наложените от САЩ санкции върху "Лукойл".

"Защо Германия и други страни взеха мерки да заявят дерогация, а България не направи нищо? От години говорим, че тези санкции за Лукойл се чакат. Винаги закъсняваме и сме след събитията и това много ме притеснява", припомни Хиновски.

Според него особеният управител не се разпорежда с активите на дружеството. А при законови промени, за да се разпорежда и със собствеността, това вече е национализация.

"Особеният управител контролира входни и изходни потоци, той държи бизнеса, прави търгове за покупки на суров петрол. Ако излезе от функциите на експлоатационния контрол на дружеството, се отива към национализация", обясни експертът.

Хиновски препоръча на правителството да направи спешна инвентаризация на всички резерви в страната и да изготви програма за икономическо използване на горивата.

"Има опасност от криза и трябва да бъдат гарантирани Спешна помощ, болници, училища. Ако спре работата на рафинерията, ние трябва да вкарваме горива. Лукойл има влияние на борсите, ще скочат цени", прогнозира той.

Енергийният специалист подчерта, че въпреки че няма да има дефицит на горива, цените ще нараснат заради ситуацията с рафинерията "Лукойл Нефтохим Бургас". Според него е необходимо спешно действие от страна на правителството, за да се гарантира енергийната сигурност на страната.