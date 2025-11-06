Новини
България »
Иван Хиновски: Цените на горивата ще скочат заради "Лукойл"

6 Ноември, 2025 21:06 720 9

  • иван хиновски-
  • цени-
  • горива-
  • скочат-
  • лукойл-
  • санкции срещу русия-
  • дерогация

Дерогацията и назначаването на особен управител са най-разумните решения в сегашната ситуация

Иван Хиновски: Цените на горивата ще скочат заради "Лукойл" - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Още преди 10 дни политиците трябваше да поискат спешна дерогация от Съединените щати за руската петролна компания "Лукойл". От продажбата на активите засегнати ще бъдат всички български граждани, макар че няма да има дефицит на горива. Очаква се обаче ръст на цените. Това предупреди енергийният експерт Иван Хиновски в интервю за Българското национално радио.

Хиновски е категоричен, че дерогация и назначаването на особен управител са най-разумните решения в сегашната ситуация. Той коментира какво очаква България след 21 ноември - крайния срок за изпълнение на наложените от САЩ санкции върху "Лукойл".

"Защо Германия и други страни взеха мерки да заявят дерогация, а България не направи нищо? От години говорим, че тези санкции за Лукойл се чакат. Винаги закъсняваме и сме след събитията и това много ме притеснява", припомни Хиновски.

Според него особеният управител не се разпорежда с активите на дружеството. А при законови промени, за да се разпорежда и със собствеността, това вече е национализация.

"Особеният управител контролира входни и изходни потоци, той държи бизнеса, прави търгове за покупки на суров петрол. Ако излезе от функциите на експлоатационния контрол на дружеството, се отива към национализация", обясни експертът.

Хиновски препоръча на правителството да направи спешна инвентаризация на всички резерви в страната и да изготви програма за икономическо използване на горивата.

"Има опасност от криза и трябва да бъдат гарантирани Спешна помощ, болници, училища. Ако спре работата на рафинерията, ние трябва да вкарваме горива. Лукойл има влияние на борсите, ще скочат цени", прогнозира той.

Енергийният специалист подчерта, че въпреки че няма да има дефицит на горива, цените ще нараснат заради ситуацията с рафинерията "Лукойл Нефтохим Бургас". Според него е необходимо спешно действие от страна на правителството, за да се гарантира енергийната сигурност на страната.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 6 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 дядо поп

    11 0 Отговор
    Те вече скочиха. И още нещо интересно , днеска през Пловдив в посока София , около 13 часа мина композиция от тридесет цистерни теглена от два локомотива. На къде отиват при положение , че всякакъв износ на горива е спрян.

    Коментиран от #3

    21:11 06.11.2025

  • 2 На луд ли се прави?

    17 0 Отговор
    Не заради "Лукойл", а заради малоумно подчинение от страна на безгръбначното управление!

    21:12 06.11.2025

  • 3 оня с питон.я

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "дядо поп":

    контрабанда за Сърбия. отдавна ви говоря че Шиши е измислил далаверата. и дерогация е договорил тайно. но горивата ше заминават за украйна и сърбия. за ганю - тротинетки и велосипеди.

    21:28 06.11.2025

  • 4 Яшар

    2 0 Отговор
    Хиновски ...бате ..до кога ще откриваш топлата вода ( колко пъти още ) ...всички виждаме ( дори и пияните дядки на село ) че петролния пазар се срив заради анкците над Русия ,Лукойл и Роснефт ...какво друго да стане освен цената на петрола и горивата да се дигнат...впрочем ,приятелите на дядя Вова ,шейховете с белите чаршафи ще помогнат за цените на горе

    21:28 06.11.2025

  • 5 То като те санкционират

    0 0 Отговор
    ти ли предлагаш варианти. Хранил войната. Санкционирали го . Сега ще работи. Не вървят добре нещата с бюджета и с Лукойл . Търси се изход . Най лесно е да препишат . От другите страни в подобна ситуация. Ама крият те какво вършат . Всичко е в сметките . За два милиарда и 2000 бургазлии се влачат в мрак и незнание. Силна държава. Слаби частници . Ще видим .

    21:34 06.11.2025

  • 6 Опааа

    1 1 Отговор
    😆 Кой не скача е червен! 😆

    21:35 06.11.2025

  • 7 Сатана Z

    0 0 Отговор
    В България няма американски посланник.На кой да я заявят тази дерогация? На портиера или охраната?

    21:38 06.11.2025

  • 8 Режимът в Бг иска да открадне Нефтохим

    1 0 Отговор
    А 15 000 работници да останат без хляб до лятото когато ще могат да се излежават на централния плаж в Бургас

    21:40 06.11.2025

  • 9 ?????

    0 0 Отговор
    За кво ви е дерогация.
    Нали за тва се борихте.
    Карайте американски петрол с квото можете бре.
    По-скъпо ще е ама на вас няма кой да ви пипа кинтите щото сте на правилната страна.
    А ние ще ги платим ваште кинти на бензиностанциите.
    Кво толкова да му мислим.
    Важното е да ходим в Гърция.
    Не е ли така?

    21:47 06.11.2025

Новини по градове:
