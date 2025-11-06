Депутатите в комисията по вътрешна сигурност прехвърлиха коли на НСО на президента

Без дебати депутатите от Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред в Народното събрание разгледа три Законопроекта за изменение на Закона за Националната служба за охрана (НСО).
Единият е от депутата от "Възраждане" Златан Златанов и група народни представители, вторият - на Министерски съвет, а третият - на ДПС-Ново начало с вносител Хамид Хамид и група народни представители.
Законопроектът на "Възраждане" бе отхвърлен от членовете на комисията, писа news.bg.
Депутатите обаче приеха този на Министерски съвет и на ДПС-Ново начало, подкрепени именно от партиите в управляващата коалиция.
В законопроекта на Министерски съвет е записано, че коли на службата за охрана ще бъдат прехвърлени на администрацията на президента. Промените целят уреждане на взаимоотношенията по прехвърляне на движимото имущество (моторни превозни средства) и щатните бройки, както и правоотношенията със служителите, които са обслужвали администрацията на президента, от НСО към администрацията на президента, със съпътстващите текущи и капиталови разходи, посочва вносителят в мотивите.
Според правителството направеното предложение не води до въздействие върху държавния бюджет, тъй като промените ще бъдат компенсирани между бюджетите на двете бюджетни структури.
В началото на октомври парламентът реши, че НСО вече няма да осигурява транспортно дейността на администрацията на президента.
Окончателно: Депутатите орязаха администрацията на Радев от достъп до коли на НСО
Ивайло Мирчев недоумява защо 15 барети охраняват Пеевски
Министерският съвет обяснява, че след промените от началото на октомври не е уредено транспортното обслужване на администрацията на президента. Необходимо е да бъде допълнен Законът за НСО, така че да се уредят взаимоотношенията между двете администрации, както и други въпроси, произтичащи от направената отмяна, пише в мотивите.
НСО е със специфични задачи по охрана и сигурност на висшите държавни органи. Извършването на административно-транспортно обслужване на администрацията е несвойствена функция, която отклонява ресурс и персонал.
Прехвърлянето на съответните активи, ресурси и численост на персонала ще даде възможност на администрацията да организира транспортното си обслужване, като контролира и отчита пряко собствените си транспортни разходи, което е в съответствие с принципите на самостоятелност и прозрачност в управлението на публичните средства. Чрез пряк контрол върху транспорта президентската институция ще може по-ясно да управлява и отчита публично своите разходи и управлението на активите, пише още в мотивите.
Колите, предоставени на администрацията на президента, ще могат да домуват и да бъдат обслужвани в базата на НСО при условия и по ред, определени в споразумение между заинтересованите страни, гласи законопроектът.
В законопроекта на ДПС-Ново начало е записано, че физически лица не могат да предоставят лични автомобили на НСО, както и такива автомобили не могат да се оборудват като коли със специален режим на движение.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #2
20:26 06.11.2025
2 Така е!
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Време е Румен Радев да вземе властта и да вкара в затвора Дебелите и Мазни пеевско-герберски крадци.
Коментиран от #12
20:28 06.11.2025
3 Баба Яга
20:37 06.11.2025
4 Мнение
Коментиран от #8, #11
20:42 06.11.2025
5 Стенли
20:44 06.11.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Ся, ко
20:59 06.11.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
ДА СТАНАТ
ПРЕЗИДЕНТСКИ
ПО ДЛО ГИ!
Е ГАТИ У НИ ЖЕ НИЕ ТО!
АМА ТОВА ЗАСЛУЖИХА!
21:35 06.11.2025
11 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
До коментар #4 от "Мнение":БЪРКАШ,
ЧЕ Е ЧОВЕК.....
21:37 06.11.2025
12 Моряка
До коментар #2 от "Така е!":Бе то крадците може да влязат в затвора.Ами тези,които словоблудстваха вече 35 години?Нереза Ал какво ще го правим,той още лайнопръска.Ами Пасито и неговия говорител,комунистчето атлантик Васето Данов?Ами Тагаренко и Шаламана?Ами онази с чаталестия език Д Атанасова?( Споко,нямах предвид Цветанка Ризова,макар че и нейният език е същият и съскат еднакво,по скоро като усойници,отколкото като пепелянки).
21:47 06.11.2025