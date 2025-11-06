Депутатите в комисията по вътрешна сигурност прехвърлиха коли на НСО на президента

Без дебати депутатите от Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред в Народното събрание разгледа три Законопроекта за изменение на Закона за Националната служба за охрана (НСО).

Единият е от депутата от "Възраждане" Златан Златанов и група народни представители, вторият - на Министерски съвет, а третият - на ДПС-Ново начало с вносител Хамид Хамид и група народни представители.

Законопроектът на "Възраждане" бе отхвърлен от членовете на комисията, писа news.bg.

Депутатите обаче приеха този на Министерски съвет и на ДПС-Ново начало, подкрепени именно от партиите в управляващата коалиция.

В законопроекта на Министерски съвет е записано, че коли на службата за охрана ще бъдат прехвърлени на администрацията на президента. Промените целят уреждане на взаимоотношенията по прехвърляне на движимото имущество (моторни превозни средства) и щатните бройки, както и правоотношенията със служителите, които са обслужвали администрацията на президента, от НСО към администрацията на президента, със съпътстващите текущи и капиталови разходи, посочва вносителят в мотивите.

Според правителството направеното предложение не води до въздействие върху държавния бюджет, тъй като промените ще бъдат компенсирани между бюджетите на двете бюджетни структури.

В началото на октомври парламентът реши, че НСО вече няма да осигурява транспортно дейността на администрацията на президента.

Министерският съвет обяснява, че след промените от началото на октомври не е уредено транспортното обслужване на администрацията на президента. Необходимо е да бъде допълнен Законът за НСО, така че да се уредят взаимоотношенията между двете администрации, както и други въпроси, произтичащи от направената отмяна, пише в мотивите.

НСО е със специфични задачи по охрана и сигурност на висшите държавни органи. Извършването на административно-транспортно обслужване на администрацията е несвойствена функция, която отклонява ресурс и персонал.

Прехвърлянето на съответните активи, ресурси и численост на персонала ще даде възможност на администрацията да организира транспортното си обслужване, като контролира и отчита пряко собствените си транспортни разходи, което е в съответствие с принципите на самостоятелност и прозрачност в управлението на публичните средства. Чрез пряк контрол върху транспорта президентската институция ще може по-ясно да управлява и отчита публично своите разходи и управлението на активите, пише още в мотивите.

Колите, предоставени на администрацията на президента, ще могат да домуват и да бъдат обслужвани в базата на НСО при условия и по ред, определени в споразумение между заинтересованите страни, гласи законопроектът.

В законопроекта на ДПС-Ново начало е записано, че физически лица не могат да предоставят лични автомобили на НСО, както и такива автомобили не могат да се оборудват като коли със специален режим на движение.