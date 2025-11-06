Депутатите в комисията по вътрешна сигурност прехвърлиха коли на НСО на президента

Новини
Според правителството направеното предложение не води до въздействие върху държавния бюджет

Без дебати депутатите от Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред в Народното събрание разгледа три Законопроекта за изменение на Закона за Националната служба за охрана (НСО).

Единият е от депутата от "Възраждане" Златан Златанов и група народни представители, вторият - на Министерски съвет, а третият - на ДПС-Ново начало с вносител Хамид Хамид и група народни представители.

Законопроектът на "Възраждане" бе отхвърлен от членовете на комисията, писа news.bg.

Депутатите обаче приеха този на Министерски съвет и на ДПС-Ново начало, подкрепени именно от партиите в управляващата коалиция.

В законопроекта на Министерски съвет е записано, че коли на службата за охрана ще бъдат прехвърлени на администрацията на президента. Промените целят уреждане на взаимоотношенията по прехвърляне на движимото имущество (моторни превозни средства) и щатните бройки, както и правоотношенията със служителите, които са обслужвали администрацията на президента, от НСО към администрацията на президента, със съпътстващите текущи и капиталови разходи, посочва вносителят в мотивите.

Според правителството направеното предложение не води до въздействие върху държавния бюджет, тъй като промените ще бъдат компенсирани между бюджетите на двете бюджетни структури.

В началото на октомври парламентът реши, че НСО вече няма да осигурява транспортно дейността на администрацията на президента.

Министерският съвет обяснява, че след промените от началото на октомври не е уредено транспортното обслужване на администрацията на президента. Необходимо е да бъде допълнен Законът за НСО, така че да се уредят взаимоотношенията между двете администрации, както и други въпроси, произтичащи от направената отмяна, пише в мотивите.

НСО е със специфични задачи по охрана и сигурност на висшите държавни органи. Извършването на административно-транспортно обслужване на администрацията е несвойствена функция, която отклонява ресурс и персонал.

Прехвърлянето на съответните активи, ресурси и численост на персонала ще даде възможност на администрацията да организира транспортното си обслужване, като контролира и отчита пряко собствените си транспортни разходи, което е в съответствие с принципите на самостоятелност и прозрачност в управлението на публичните средства. Чрез пряк контрол върху транспорта президентската институция ще може по-ясно да управлява и отчита публично своите разходи и управлението на активите, пише още в мотивите.

Колите, предоставени на администрацията на президента, ще могат да домуват и да бъдат обслужвани в базата на НСО при условия и по ред, определени в споразумение между заинтересованите страни, гласи законопроектът.

В законопроекта на ДПС-Ново начало е записано, че физически лица не могат да предоставят лични автомобили на НСО, както и такива автомобили не могат да се оборудват като коли със специален режим на движение.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    24 0 Отговор
    Само с глупости се занимават а България потъва.

    Коментиран от #2

    20:26 06.11.2025

  • 2 Така е!

    27 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Време е Румен Радев да вземе властта и да вкара в затвора Дебелите и Мазни пеевско-герберски крадци.

    Коментиран от #12

    20:28 06.11.2025

  • 3 Баба Яга

    18 0 Отговор
    Магнитеният тулуп сготви тоя ненормативен качамак, абсурд на абсурдите. На дъравен глава, на първия човек на страната да му скрояват такива уйдурми. Това на дебелото джиланче няма да бъде простено. Радев скоро ще смени адреса на Дондуков отсреща и всеки ще си получи заслуженото.

    20:37 06.11.2025

  • 4 Мнение

    17 0 Отговор
    Пеевски е нагъл човек.

    Коментиран от #8, #11

    20:42 06.11.2025

  • 5 Стенли

    6 0 Отговор
    А пък ний още си чакаме магазините 😁🐷🎃

    20:44 06.11.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Ся, ко

    0 5 Отговор
    става с оня мерцедес, дето муньо си го поръча, и го платиха пак, с едни пари народни ?????

    20:59 06.11.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    0 0 Отговор
    ВЕЧЕ РЕШИХА
    ДА СТАНАТ
    ПРЕЗИДЕНТСКИ
    ПО ДЛО ГИ!
    Е ГАТИ У НИ ЖЕ НИЕ ТО!
    АМА ТОВА ЗАСЛУЖИХА!

    21:35 06.11.2025

  • 11 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Мнение":

    БЪРКАШ,
    ЧЕ Е ЧОВЕК.....

    21:37 06.11.2025

  • 12 Моряка

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Така е!":

    Бе то крадците може да влязат в затвора.Ами тези,които словоблудстваха вече 35 години?Нереза Ал какво ще го правим,той още лайнопръска.Ами Пасито и неговия говорител,комунистчето атлантик Васето Данов?Ами Тагаренко и Шаламана?Ами онази с чаталестия език Д Атанасова?( Споко,нямах предвид Цветанка Ризова,макар че и нейният език е същият и съскат еднакво,по скоро като усойници,отколкото като пепелянки).

    21:47 06.11.2025

