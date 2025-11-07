Новини
Над 6% от българските деца вече се раждат чрез инвитро

7 Ноември, 2025

  • деца-
  • раждаемост-
  • инвитро

Раждаемостта у нас е спаднала с 33% за три десетилетия

Над 6% от българските деца вече се раждат чрез инвитро - 1
Снимка: Knowbox
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

България разполага с изключително високо ниво на репродуктивна медицина, споделиха експерти по време на пресконференция по случай Европейската седмица на фертилитета, с организатор Българската асоциация по стерилитет и репродуктивно здраве (БАСРЗ). Събитието даде начало на националната информационна кампания „Инвитро в България“. В него се включиха водещи специалисти, представители на Центъра за асистирана репродукция (ЦАР), пациентските организации „Зачатие“ и „Искам бебе“. Те представиха актуални данни за демографските тенденции у нас, нарастващата роля на българските клиники по асистирана репродукция и ефективността на държавната политика за финансиране на инвитро процедурите.

По данни на Националния статистически институт раждаемостта в България е намаляла с 33% за последните три десетилетия – от 79 442 живородени деца през 1994 г. до 53 428 през 2024 г. (2). Средната възраст на майките при първо раждане вече достига 27,6 години, което показва, че все повече двойки отлагат родителството. Коефициентът на раждаемост е 8,3%, а средният брой деца на жена остава под необходимите 2,1 за естествено възпроизводство – едва 1,72. България се нарежда сред страните в ЕС с най-бързо застаряващо население, като хората над 65 години вече представляват 24% от общата популация (2).

Доц. д-р Мария Юнакова, председател на БАСРЗ и АГ репродуктивен специалист в Медицински комплекс „Д-р Щерев“, коментира, че тези данни показват трайна тенденция и сериозна нужда от дългосрочна репродуктивна политика.
„Промяната във възрастовия профил на родителите не е епизодична, а системна тенденция. В тази ситуация ключова ще става ролята на клиниките по асистирана репродукция и държавната политика в подкрепа на двойките с репродуктивни проблеми и инфертилитет. Изчисленията на Българската асоциация по стерилитет и репродуктивно здраве показват, че през 1994 г. 0,1 % от родените деца са били заченати чрез асистирани репродуктивни технологии (АРТ), през 2004 този процент нараства на 1,2%. През 2014 г. след петгодишната добра работа на Центъра за асистирана репродукция (т.нар. Фонд Инвитро) процентът на заченатите след АРТ деца от общия брой на родени бебета стига 5%, а за миналата 2024 г. 6,5% от родените в България деца са заченати след процедура по асистирана репродукция“, подчерта тя.

Въпреки тревожните данни, експертите отбелязват, че България разполага с изключително високо ниво на репродуктивна медицина. Д-р Теодора Тихомирова и д-р Стела Чапанова от МБАЛ за женско здраве „Надежда“ посочиха, че страната ни е конкурентна не само на регионално, но и на европейско ниво.
„Нашите клиники спазват всички стандарти на Европейското дружество по репродуктивна медицина (ESHRE) и редовно подават данни за успеваемостта си. В България има прозрачност, професионализъм и свобода на избора, каквито пациентите заслужават“, отбелязаха те (3).

България е сред първите страни в Източна Европа с успешно инвитро оплождане още през 1988 г., а днес 6,5% от всички бебета в страната се раждат след процедура по асистирана репродукция (4). През последните години държавата активно подкрепя двойките с репродуктивни затруднения чрез Центъра за асистирана репродукция.

Д-р Искра Пеева-Кюркчиева, директор на ЦАР, представи данни за работата на Центъра: само през 2024 г. над 5500 жени и двойки са получили финансиране за инвитро процедури, като 99% от подадените заявления са били одобрени. От създаването си преди 16 години ЦАР е подпомогнал над 41 000 двойки, а над 18 000 деца са родени с държавно финансиране.
„Подкрепата, която държавата оказва чрез ЦАР, е реална, навременна и достъпна. Това ни позволява да помагаме на все повече хора да осъществят мечтата си за дете“, посочи тя (5).

Средният срок за стартиране на процедура от датата на одобрение е намалял от 107 дни през 2022г. до 94 дни през 2024 г., а бюджетът на ЦАР вече достига 22 млн. лева (5). Анализите показват, че всеки изразходван лев за финансиране на инвитро лечение се връща в икономиката 83 пъти под формата на данъци и осигуровки на бъдещите граждани (5).

Д-р Яна Константинова от УСБАЛАГ „Селена“ подчерта, че българските репродуктивни специалисти разполагат с дългогодишна практика и международна квалификация, а успеваемостта на клиниките е съпоставима със средноевропейската – около 30% успешни бременности на цикъл. България се отличава и с индивидуализиран подход към пациентите, което изгражда доверие и удовлетвореност.

„Страната ни е сред водещите в региона по квалификация на ембриолозите – 38 специалисти у нас са сертифицирани от ESHRE, при едва 14 в Турция. Българските лаборатории отговарят на всички европейски стандарти за безопасност и качество и работят с модерна апаратура и среди с CE маркировка, гарантиращи пълна проследимост на процедурите“, посочи проф. Пламен Тодоров от Инвитро АГ медицински център „Димитров“.(6).

По данни от Европейския атлас на политиките за лечение на инфертилитет (European Atlas of Fertility Treatment Policies 2024), България покрива значима част от ключовите критерии за достъп и качество на лечение, което я поставя сред страните със структурирана програма за финансиране и добри нива на безопасност (7). Въпреки това експертите призовават за по-широко въвеждане на образователни програми по фертилитет и за повишаване на обществената информираност.

„Информираността е най-добрата превенция на безплодието. България разполага с лекари, модерна база и технологии на европейско ниво. Все повече двойки разбират, че не е необходимо да търсят лечение извън страната – у нас има всичко необходимо, за да се сбъдне мечтата за дете“, обобщи доц. Юнакова.

Пациентските организации „Зачатие“ и „Искам бебе“ също подчертаха значението на съвместната работа между държавата, медицинските специалисти и обществото. Двете организации участват активно в разработването на здравни политики, консултативни съвети и обществени обсъждания, като защитават правата на пациентите и настояват за равен достъп до лечение. Те са и основен двигател на емоционалната и социална подкрепа за хиляди пациенти в цялата страна.

Fertility Europe и асоциациите-членки от целия континент отбелязват Европейската седмица на фертилитета (EFW2025) под мотото “С факти напред – образование и информация”.(1)

„Инвитро в България“ е кампания, която обединява експертите и пациентите около една кауза – да се говори открито за репродуктивното здраве и да се насърчи информираността. Посланието ѝ е ясно: България разполага с всички условия, експерти и технологии, за да може всяко семейство да реализира мечтата си за дете именно тук.

Пресконференцията се проведе с подкрепата на Merck.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мьрсулана + разбойко = ❤️

    8 4 Отговор
    6% от жените са българки над 45 дето по мрьсния начин не могат да забременееят

    останалите 94% "българки" са електората на мен и мьжа ми дето са пра пра пра баби още на 14 г

    09:14 07.11.2025

  • 2 Н. Павлов

    12 3 Отговор
    Деца никога. Още роби за Боко Шиши милицията прокуратурата. Ще си изхарча всичко сам по купони и забави. Да гледат деца тези дето са в матрицата.

    09:14 07.11.2025

  • 3 Безразборен екс

    8 4 Отговор
    Младите момиченца още на 15 години са пълни с всякакви болести, кошничките им са гъбарници, каква да е съдбата им, освен инвитро програми. Има и изключения разбира се

    Коментиран от #6, #21

    09:17 07.11.2025

  • 4 Българин 🇧🇬

    4 1 Отговор
    Американо-турският Евроатлантизъм е система , при която се толерират големите електорални групи - циганите и пенсионерите . Държавните грижи за раждаемост и деца са по-малки , отколкото за кучетата .

    09:18 07.11.2025

  • 5 Абе

    12 0 Отговор
    Една загорела булка се провиква в панелния блок:
    Абеее, в тоя блок мъже няма ли?
    След малко мъжки глас отговаря:
    Що, да нямаш ракия?
    И те така.

    09:19 07.11.2025

  • 6 честен ционист

    9 1 Отговор

    До коментар #3 от "Безразборен екс":

    Демокрацията е виновна. Научи момичетата да ходят с голи кръстове и през зимата даже и им заминаха яйчниците.

    09:19 07.11.2025

  • 7 НАБЛЮДАТЕЛ

    8 1 Отговор
    Свършиха ибачити

    09:19 07.11.2025

  • 8 така е доста печелившо

    5 1 Отговор
    а народът от 9 милиона на 6,5 милиона . но здравната каса не дава пътека за инвитро . попрестарели жени ги подлагат за да раждат . много е голям процента на уродливи и със странности бебета и растат с наднормено тегло и нисък коефициент на заучаване . аз не познавам някой дето е роден с инвитро оплождане .

    09:23 07.11.2025

  • 9 Данко Харсъзина

    8 1 Отговор
    Времето, когато на морето посявахме българското юнашко семе из цяла Европа и целия СССР, безвъзвратно отмина.

    09:24 07.11.2025

  • 10 007 лиценз ту кил

    7 1 Отговор
    Оплождането инвитро е бизнес за милиони. Всички тези от снимката от това правят пари и нямат интерес от естествено забременяване.

    09:25 07.11.2025

  • 11 Мима

    4 1 Отговор
    Трябват повече роби на държавата, парите не им стигат на управляващите. Повече народ повече приходи. Спомням си дядо как се възмущаваше, че по време на турското робство са взимали десятък. А днес колко 50% + и отгоре отива за някъде от всяка заплата и не им стига ?

    09:25 07.11.2025

  • 12 Слава на Евроатлантическа България

    5 0 Отговор
    Раждаемостта е спаднала с 33% за три десетилетия е целенасочена политика и доказвам:

    --При управлението на Княз Александър Батенберг населението на България се е увеличило с 2,32 млн. души (за период от 7 години), което се оценява на 57% положителен естествен прираст спрямо населението, което е било под османско робство в периода преди 1878г;
    --При управлението на Цар Фердинанд населението на България се е увеличило с 1,69 млн. души (за период от 31 години), което се оценява на 54% положителен естествен прираст спрямо управлението на Батенберг;
    --При управлението на Цар Борис Трети населението на България се е увеличило с 2,2 млн. души (за период от 25 години), което се оценява на 45% положителен естествен прираст спрямо управлението на Цар Фердинанд;
    --При управлението на Тодор Живков населението на България се е увеличило с 1,4 млн. души (за период от 33 години), което се оценява на 18% положителен естествен прираст спрямо управлението на Цар Борис Трети;
    --След въвеждането на либерално демократичен режим на управление тип парламентарна република (за период от 30 години до този момент и все още действащ), населението на България е намаляло с над 2,8 млн. души, което се оценява на 31% отрицателен естествен прираст спрямо управлението на Тодор Живков;

    Т.е. страната ни регистрира положителни естествени прирасти за дълъг период от време след Освобождението, като тази тенденция се обръща чак през 1990 г., когато тук стъпват американците с либерализ

    Коментиран от #13, #23

    09:25 07.11.2025

  • 13 Слава на Евроатлантическа България

    4 1 Отговор

    До коментар #12 от "Слава на Евроатлантическа България":

    ..Т.е. страната ни регистрира положителни естествени прирасти за дълъг период от време след Освобождението, като тази тенденция се обръща чак през 1990 г., когато тук стъпват американците с либерализма и започва приватизацията и разрухата.

    Коментиран от #24

    09:26 07.11.2025

  • 14 Лекар

    6 2 Отговор
    Ми нормално над 35-40 вече трудно се ражда

    09:27 07.11.2025

  • 15 007 лиценз ту кил

    5 0 Отговор
    Отделно, налагането на изкуствено оплождане е в дневния ред на глобалистите. След време ако не си лоялен няма да имаш право да създаваш поколение.

    09:28 07.11.2025

  • 16 Няма нужда

    5 1 Отговор
    това сбъркано племе да се размножава!

    09:28 07.11.2025

  • 17 Данко Харсъзина

    2 1 Отговор
    Младежите се друсат, напиват се като кучета, зяпат в телефоните и играят игри на компютъра. Девойките започнаха все по често да поглеждат към бащите си.

    09:32 07.11.2025

  • 18 от малцинствата никой няма пари за

    1 0 Отговор
    инвитро . затова и не правят . а и то се ходело ако си ялова две години да ти слагат и изследват оплодително-родилната система . но за осиновяване има само нежелани деца . и затова с години ходят на инвитро . мислят че ще спечелят . а и донорите са набирани непоследователно и според нуждата от инвитро . 5 години не събират , а после два месеца събират .

    09:35 07.11.2025

  • 19 Кака Ками

    2 1 Отговор
    Аз си купих украинче.

    09:39 07.11.2025

  • 20 Те деца лесно се правят ама трудно се

    4 0 Отговор
    Отглеждат възпитават и образоват за да имат професия с която да изхранват следващото поколение

    09:41 07.11.2025

  • 21 На крива ракета всичко ѝ е криво

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Безразборен екс":

    Грешиш като си мислиш, че повечето български момичета са като дъщеря ти.

    Коментиран от #25

    09:50 07.11.2025

  • 22 АМАH OT ИДИOTИ

    3 0 Отговор
    При мaнгaлите колко %са инвитро и колко % ИНВЪTPE. ???

    Коментиран от #27

    09:50 07.11.2025

  • 23 Извод

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Слава на Евроатлантическа България":

    Да възстановим нещата такива, каквито са били по времето на княз Батенберг или в периода на управление на цар Борис Трети! Ура!

    Коментиран от #30

    09:54 07.11.2025

  • 24 Има статистически данни

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Слава на Евроатлантическа България":

    От 1985 г. започва отрицателният прираст. През 1984 г. само 25 000 човека не ни достигат, за да станем 9 милиона. През 1985 г. обаче за първи път броят на починлите български граждани е по-голям от броя на новородените. И оттогава до днес, вече 40 години, тази тенденция остава непроменена.

    09:58 07.11.2025

  • 25 PАЛИЦ КОBAЧЕВ

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "На крива ракета всичко ѝ е криво":

    A KAKBИ СА ????
    🤣
    НЯМА НАЧИН ДА СА ДРУГИ.
    😆
    БАБИТЕ ИМ СЕ ПОДМOKPЯXA ПРЕД МУTPИTE OT 90-TE И МАЙКИTE ИМ ПРИ ПОЯВАТА НА ШИMПAH3ETO OO БAHKЯ
    😆🤣😝

    10:00 07.11.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Бай Ху (By Who)

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "АМАH OT ИДИOTИ":

    Господине, казва се инвиво, а не инвътре.

    Коментиран от #29

    10:12 07.11.2025

  • 28 Реалист

    0 0 Отговор
    Ми те наркомани и алкохолици деца не могат да правят:)

    10:25 07.11.2025

  • 29 д-р Бостанджиев

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Бай Ху (By Who)":

    in vivo значи в жищ7798во, а in vitro - в епруветка.
    Т.е. in vivo сие процес вътре.
    Ограмотявай се. Не е толкова трудно колкото ти изглежда

    10:36 07.11.2025

  • 30 Българин 🇧🇬

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Извод":

    Изводът е да се възроди традиционната ценностна система , а не тази спомената в Ком. 25 . Както и икономическа среда предразполагаща положителен прираст на България . Защото при щатско-турската власт от 35 години нещата вървят надолу .

    10:39 07.11.2025

