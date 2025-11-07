Над 6% от българските деца вече се раждат чрез инвитро

България разполага с изключително високо ниво на репродуктивна медицина, споделиха експерти по време на пресконференция по случай Европейската седмица на фертилитета, с организатор Българската асоциация по стерилитет и репродуктивно здраве (БАСРЗ). Събитието даде начало на националната информационна кампания „Инвитро в България“. В него се включиха водещи специалисти, представители на Центъра за асистирана репродукция (ЦАР), пациентските организации „Зачатие“ и „Искам бебе“. Те представиха актуални данни за демографските тенденции у нас, нарастващата роля на българските клиники по асистирана репродукция и ефективността на държавната политика за финансиране на инвитро процедурите.

По данни на Националния статистически институт раждаемостта в България е намаляла с 33% за последните три десетилетия – от 79 442 живородени деца през 1994 г. до 53 428 през 2024 г. (2). Средната възраст на майките при първо раждане вече достига 27,6 години, което показва, че все повече двойки отлагат родителството. Коефициентът на раждаемост е 8,3%, а средният брой деца на жена остава под необходимите 2,1 за естествено възпроизводство – едва 1,72. България се нарежда сред страните в ЕС с най-бързо застаряващо население, като хората над 65 години вече представляват 24% от общата популация (2).

Доц. д-р Мария Юнакова, председател на БАСРЗ и АГ репродуктивен специалист в Медицински комплекс „Д-р Щерев“, коментира, че тези данни показват трайна тенденция и сериозна нужда от дългосрочна репродуктивна политика.

„Промяната във възрастовия профил на родителите не е епизодична, а системна тенденция. В тази ситуация ключова ще става ролята на клиниките по асистирана репродукция и държавната политика в подкрепа на двойките с репродуктивни проблеми и инфертилитет. Изчисленията на Българската асоциация по стерилитет и репродуктивно здраве показват, че през 1994 г. 0,1 % от родените деца са били заченати чрез асистирани репродуктивни технологии (АРТ), през 2004 този процент нараства на 1,2%. През 2014 г. след петгодишната добра работа на Центъра за асистирана репродукция (т.нар. Фонд Инвитро) процентът на заченатите след АРТ деца от общия брой на родени бебета стига 5%, а за миналата 2024 г. 6,5% от родените в България деца са заченати след процедура по асистирана репродукция“, подчерта тя.

Въпреки тревожните данни, експертите отбелязват, че България разполага с изключително високо ниво на репродуктивна медицина. Д-р Теодора Тихомирова и д-р Стела Чапанова от МБАЛ за женско здраве „Надежда“ посочиха, че страната ни е конкурентна не само на регионално, но и на европейско ниво.

„Нашите клиники спазват всички стандарти на Европейското дружество по репродуктивна медицина (ESHRE) и редовно подават данни за успеваемостта си. В България има прозрачност, професионализъм и свобода на избора, каквито пациентите заслужават“, отбелязаха те (3).

България е сред първите страни в Източна Европа с успешно инвитро оплождане още през 1988 г., а днес 6,5% от всички бебета в страната се раждат след процедура по асистирана репродукция (4). През последните години държавата активно подкрепя двойките с репродуктивни затруднения чрез Центъра за асистирана репродукция.

Д-р Искра Пеева-Кюркчиева, директор на ЦАР, представи данни за работата на Центъра: само през 2024 г. над 5500 жени и двойки са получили финансиране за инвитро процедури, като 99% от подадените заявления са били одобрени. От създаването си преди 16 години ЦАР е подпомогнал над 41 000 двойки, а над 18 000 деца са родени с държавно финансиране.

„Подкрепата, която държавата оказва чрез ЦАР, е реална, навременна и достъпна. Това ни позволява да помагаме на все повече хора да осъществят мечтата си за дете“, посочи тя (5).

Средният срок за стартиране на процедура от датата на одобрение е намалял от 107 дни през 2022г. до 94 дни през 2024 г., а бюджетът на ЦАР вече достига 22 млн. лева (5). Анализите показват, че всеки изразходван лев за финансиране на инвитро лечение се връща в икономиката 83 пъти под формата на данъци и осигуровки на бъдещите граждани (5).

Д-р Яна Константинова от УСБАЛАГ „Селена“ подчерта, че българските репродуктивни специалисти разполагат с дългогодишна практика и международна квалификация, а успеваемостта на клиниките е съпоставима със средноевропейската – около 30% успешни бременности на цикъл. България се отличава и с индивидуализиран подход към пациентите, което изгражда доверие и удовлетвореност.

„Страната ни е сред водещите в региона по квалификация на ембриолозите – 38 специалисти у нас са сертифицирани от ESHRE, при едва 14 в Турция. Българските лаборатории отговарят на всички европейски стандарти за безопасност и качество и работят с модерна апаратура и среди с CE маркировка, гарантиращи пълна проследимост на процедурите“, посочи проф. Пламен Тодоров от Инвитро АГ медицински център „Димитров“.(6).

По данни от Европейския атлас на политиките за лечение на инфертилитет (European Atlas of Fertility Treatment Policies 2024), България покрива значима част от ключовите критерии за достъп и качество на лечение, което я поставя сред страните със структурирана програма за финансиране и добри нива на безопасност (7). Въпреки това експертите призовават за по-широко въвеждане на образователни програми по фертилитет и за повишаване на обществената информираност.

„Информираността е най-добрата превенция на безплодието. България разполага с лекари, модерна база и технологии на европейско ниво. Все повече двойки разбират, че не е необходимо да търсят лечение извън страната – у нас има всичко необходимо, за да се сбъдне мечтата за дете“, обобщи доц. Юнакова.

Пациентските организации „Зачатие“ и „Искам бебе“ също подчертаха значението на съвместната работа между държавата, медицинските специалисти и обществото. Двете организации участват активно в разработването на здравни политики, консултативни съвети и обществени обсъждания, като защитават правата на пациентите и настояват за равен достъп до лечение. Те са и основен двигател на емоционалната и социална подкрепа за хиляди пациенти в цялата страна.

Fertility Europe и асоциациите-членки от целия континент отбелязват Европейската седмица на фертилитета (EFW2025) под мотото “С факти напред – образование и информация”.(1)

„Инвитро в България“ е кампания, която обединява експертите и пациентите около една кауза – да се говори открито за репродуктивното здраве и да се насърчи информираността. Посланието ѝ е ясно: България разполага с всички условия, експерти и технологии, за да може всяко семейство да реализира мечтата си за дете именно тук.

Пресконференцията се проведе с подкрепата на Merck.