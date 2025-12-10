Драма на протеста в София. Две деца са изгубени

Драма на протеста в София. Две деца са били изгубени на протеста в столицата, който в момента се провежда в Триъгълника на властта.

Гражданите са се събрали срещу правителството и желаят то да подаде оставка.

Протести има и в още български градове.

Междувременно стана ясно, че две дечица са били изгубени от родителите им. Те се казват Силвия и Камелия. Родителите им ще ги чакат при входа на Министерски съвет и молят за помощ.

Над 30 души са арестувани от полицията. Някои от тях са носили в себе си ножове, други бомбички, а трети просто са си забравили документите за самоличност.