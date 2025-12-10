Драма на протеста в София. Две деца са изгубени

Драма на протеста в София. Две деца са били изгубени на протеста в столицата, който в момента се провежда в Триъгълника на властта.
Гражданите са се събрали срещу правителството и желаят то да подаде оставка.
Протести има и в още български градове.
Междувременно стана ясно, че две дечица са били изгубени от родителите им. Те се казват Силвия и Камелия. Родителите им ще ги чакат при входа на Министерски съвет и молят за помощ.
Над 30 души са арестувани от полицията. Някои от тях са носили в себе си ножове, други бомбички, а трети просто са си забравили документите за самоличност.
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 9 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ГРАД КОЗЛОДУЙ
21:16 10.12.2025
2 Последния Софиянец
Коментиран от #8
21:16 10.12.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Излишни
21:17 10.12.2025
5 Като
21:17 10.12.2025
6 Британия
Ugly
Liars
Genders
Antipodes
Russification
Idiots
Anarchists
👎
21:18 10.12.2025
7 Ами
Коментиран от #9
21:18 10.12.2025
8 Ветеринар
До коментар #2 от "Последния Софиянец":АМА С ГАРНИТУРА
ЯИЙЦА НА ОЧИ ПО КОКОРСКИ
21:20 10.12.2025
9 Рехав ти е мозъка
До коментар #7 от "Ами":Не намесвай деца.
21:21 10.12.2025
10 Гориил
Коментиран от #13, #15
21:21 10.12.2025
11 кучешка
21:26 10.12.2025
12 Данко Харсъзина
Коментиран от #17
21:26 10.12.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 когато па когато па
21:28 10.12.2025
15 пробита копей ке
До коментар #10 от "Гориил":шо не си на мегдана?
21:29 10.12.2025
16 хмм
Коментиран от #24
21:31 10.12.2025
17 тиририрам
До коментар #12 от "Данко Харсъзина":Теб търсят, теб!
21:33 10.12.2025
18 ?????
Писах го преди 100 години.
Протестът не е място за деца.
Там стават всякакви работи.
Честито на умнокрасивите родители.
Дано да си намерят децата, които не зная как са ги изгубили.
Коментиран от #23, #26
21:33 10.12.2025
19 Исторически парк
21:34 10.12.2025
20 Дано да намерят децата
21:35 10.12.2025
21 Германец
21:35 10.12.2025
22 Опааа
21:35 10.12.2025
23 хмм
До коментар #18 от "?????":Тулупите често използват сюжет с деца за манипулация. Спомням си зъбарката, която беше тръгнала да гази палатковия лагер, а после се оказа, че и децата и били с нея.
21:36 10.12.2025
24 Кпп тата
До коментар #16 от "хмм":Гледат влизащите, излизащите никой не ги бръсне. Деца нямат място на такива събития, особено малки момиченца.
Коментиран от #25
21:37 10.12.2025
25 Не е вярно!
До коментар #24 от "Кпп тата":Никой не може да изведе насила деца, без да го забележат!
21:38 10.12.2025
26 ПЕШО 1
До коментар #18 от "?????":Който плаща музиката той казва.
21:38 10.12.2025
27 дядото
Коментиран от #32
21:40 10.12.2025
28 Хмм
Коментиран от #29
21:44 10.12.2025
29 Няма нужда!
До коментар #28 от "Хмм":Намерили са ги.
21:46 10.12.2025
30 с деца на... протест
21:48 10.12.2025
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Опааа
До коментар #27 от "дядото":Лелееееее,много си заблуден! Близките 100г.тук нищо няма да се промени! Причината: манталитет!
21:52 10.12.2025
33 Хипотетично
21:54 10.12.2025
34 Анонимен
22:00 10.12.2025
35 Разбирач
22:04 10.12.2025
36 Даката
22:05 10.12.2025