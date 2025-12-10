Новини
Драма на протеста в София. Две деца са изгубени

Драма на протеста в София. Две деца са изгубени

10 Декември, 2025 21:12

Те се казват Силвия и Камелия

Драма на протеста в София. Две деца са изгубени - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Драма на протеста в София. Две деца са били изгубени на протеста в столицата, който в момента се провежда в Триъгълника на властта.

Гражданите са се събрали срещу правителството и желаят то да подаде оставка.

Протести има и в още български градове.

Междувременно стана ясно, че две дечица са били изгубени от родителите им. Те се казват Силвия и Камелия. Родителите им ще ги чакат при входа на Министерски съвет и молят за помощ.

Над 30 души са арестувани от полицията. Някои от тях са носили в себе си ножове, други бомбички, а трети просто са си забравили документите за самоличност.


  • 1 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    19 2 Отговор
    Дано се намерят децата.

    21:16 10.12.2025

  • 2 Последния Софиянец

    13 3 Отговор
    Шиши ги изяде за вечеря

    Коментиран от #8

    21:16 10.12.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Излишни

    14 3 Отговор
    драми , живи и здрави са .

    21:17 10.12.2025

  • 5 Като

    30 11 Отговор
    Се каже - тъпи като паветници, ето ви пример! Само кретен може да си заведе децата на място където могат да бъдат стъпкани или изгубени. Ама после няма да си признаят, че са идиоти, а ще реват срещу държавата!

    21:17 10.12.2025

  • 6 Британия

    1 7 Отговор
    Bad Острова напуска борда
    Ugly
    Liars
    Genders
    Antipodes
    Russification
    Idiots
    Anarchists
    👎

    21:18 10.12.2025

  • 7 Ами

    9 7 Отговор
    Протеста е много по рехав от автентичния, та дано да ги намерят.

    Коментиран от #9

    21:18 10.12.2025

  • 8 Ветеринар

    6 3 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    АМА С ГАРНИТУРА
    ЯИЙЦА НА ОЧИ ПО КОКОРСКИ

    21:20 10.12.2025

  • 9 Рехав ти е мозъка

    9 6 Отговор

    До коментар #7 от "Ами":

    Не намесвай деца.

    21:21 10.12.2025

  • 10 Гориил

    13 12 Отговор
    Тези протести напомнят украинския Майдан и тласкат България към хаос и анархия.Вместо добре обосновани, последователни и конкретни усилия, виждаме аморфни и хлабави действия от страна на разнородни и конкуриращи се политически сили. Западът не се намесва и позволява подкопаването на стабилността в България.

    Коментиран от #13, #15

    21:21 10.12.2025

  • 11 кучешка

    1 1 Отговор
    нахрана

    21:26 10.12.2025

  • 12 Данко Харсъзина

    16 7 Отговор
    Какво търсят деца в тълпата? Питам и отговор не искам.

    Коментиран от #17

    21:26 10.12.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 когато па когато па

    2 8 Отговор
    когато паднат в моргата още скачайте

    21:28 10.12.2025

  • 15 пробита копей ке

    4 3 Отговор

    До коментар #10 от "Гориил":

    шо не си на мегдана?

    21:29 10.12.2025

  • 16 хмм

    1 5 Отговор
    На протеста има КПП-та, никой не може просто да се изгуби там!

    Коментиран от #24

    21:31 10.12.2025

  • 17 тиририрам

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "Данко Харсъзина":

    Теб търсят, теб!

    21:33 10.12.2025

  • 18 ?????

    11 2 Отговор
    Драмата е идитизъм.
    Писах го преди 100 години.
    Протестът не е място за деца.
    Там стават всякакви работи.
    Честито на умнокрасивите родители.
    Дано да си намерят децата, които не зная как са ги изгубили.

    Коментиран от #23, #26

    21:33 10.12.2025

  • 19 Исторически парк

    6 2 Отговор
    Тоя протест го обърнаха на детска градина..

    21:34 10.12.2025

  • 20 Дано да намерят децата

    9 1 Отговор
    на безкрайно глупавите им родители!

    21:35 10.12.2025

  • 21 Германец

    5 1 Отговор
    Тва балгарвтата правите най гейските протести нищо чудно,че мутрите не се съобразяват с вас 🤣

    21:35 10.12.2025

  • 22 Опааа

    7 0 Отговор
    ЗалЬупеняци! Да си изгубят децата…😆🤦‍♂️ Тия ли са бъдещето на територията ве?

    21:35 10.12.2025

  • 23 хмм

    4 2 Отговор

    До коментар #18 от "?????":

    Тулупите често използват сюжет с деца за манипулация. Спомням си зъбарката, която беше тръгнала да гази палатковия лагер, а после се оказа, че и децата и били с нея.

    21:36 10.12.2025

  • 24 Кпп тата

    6 1 Отговор

    До коментар #16 от "хмм":

    Гледат влизащите, излизащите никой не ги бръсне. Деца нямат място на такива събития, особено малки момиченца.

    Коментиран от #25

    21:37 10.12.2025

  • 25 Не е вярно!

    2 2 Отговор

    До коментар #24 от "Кпп тата":

    Никой не може да изведе насила деца, без да го забележат!

    21:38 10.12.2025

  • 26 ПЕШО 1

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "?????":

    Който плаща музиката той казва.

    21:38 10.12.2025

  • 27 дядото

    1 5 Отговор
    тази вечер бях на протеста в софия,чрез камерите на евроком.гледах и видях,слушах и чух и на моята възраст се роди надежда.че с тези слънчеви млади хора не всичко е загубено в тази територия.че могат да освободят живота си от мафията,че могат да изградят нова,цивилизована държава. можете и не се отказвайте.а "старии свят трябва да си легне гузен и пиян"

    Коментиран от #32

    21:40 10.12.2025

  • 28 Хмм

    1 1 Отговор
    на колко години са?

    Коментиран от #29

    21:44 10.12.2025

  • 29 Няма нужда!

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Хмм":

    Намерили са ги.

    21:46 10.12.2025

  • 30 с деца на... протест

    3 0 Отговор
    Отговорни граждани на протест за добър живот на децата си, а резултатът от енергията е още по - отговорни родители към своите деца. Показателен ефект.

    21:48 10.12.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Опааа

    2 0 Отговор

    До коментар #27 от "дядото":

    Лелееееее,много си заблуден! Близките 100г.тук нищо няма да се промени! Причината: манталитет!

    21:52 10.12.2025

  • 33 Хипотетично

    0 0 Отговор
    Може ли тълпа да стъпче деца? Питайте децата от дискотека Индиго.

    21:54 10.12.2025

  • 34 Анонимен

    0 0 Отговор
    Не беше ли незаконно да се водят деца на протести (виждаме и защо)?

    22:00 10.12.2025

  • 35 Разбирач

    0 0 Отговор
    То цяло поколение деца зетки се изгуби, те за две само се кахърят

    22:04 10.12.2025

  • 36 Даката

    0 0 Отговор
    Отишли с децата си на протест и забравили за тях... тези сигурно са зомбирани от ПП ДБ или просто са русофили?

    22:05 10.12.2025

