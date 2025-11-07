Рекорд в парламентаризма! Само за 30 сек. поправката ''особен управител'' на ''Лукойл'' мина в енергийната комисия

На спешно заседание на енергийната комисия депутатите приеха за 30 секунди - единодушно, законовите поправки, предвиждащи назначаването на особен управител на "Нефтохим".
По-късно представители на опозицията се оплакаха, упреквайки председателя на комисията Павела Митова от ИТН, че не са успели да участват в заседанието. Представителите на управляващите се събрали по-рано от предвидения час и гласували.
Текстовете, внесени тази сутрин, бяха приеха на първо четене с 12 гласа "за", без против и въздържали се. Те са за промени в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход и предвиждат разширяване на правомощията на особения търговски представител в "Лукойл България".
Поправките са внесени от народни представители от парламентарните групи на ДПС-НОВО НАЧАЛО, ГЕРБ-СДС, "Има такъв народ" и "БСП-Обединена левица", сочи справка на интернет страницата на Народното събрание.
В мотивите към проекта се посочва, че наложените санкции върху активите на "Лукойл" ОАО реално могат да доведат до спиране на работата на рафинерията "Нефтохим" в Бургас поради отказ на контрагентите да извършват плащания с българските дружества, собственост на "Лукойл" ОАО. Според вносителите настоящата ситуация изисква разширяване на правомощията на особения търговски управител, предвиден в действащия закон, тъй като фактическите обстоятелства са значително по-различни от хипотезите, при които първоначално е създадена тази фигура.
Целта на измененията е особеният търговски управител да може реално да осъществява всички операции на рафинерията и останалите обекти на "Лукойл" в България, така че те да продължат работа и след 21 ноември 2025 г., посочват вносителите. По думите им законопроектът отразява "германския модел", при който вече е постигнато изключение от санкциите.
БТА припомня, че вчера парламентът отхвърли ветото на президента Румен Радев и прие повторно Закона за допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите. Приетите отново промени предвиждат продажбата на активи на руската нефтодобивна компания "Лукойл" в България да става само след решение на Министерския съвет (МС) при налично положително становище на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС).
10:41 07.11.2025
10:42 07.11.2025
10:42 07.11.2025
10:43 07.11.2025
10:44 07.11.2025
10:47 07.11.2025
10:49 07.11.2025
8 Не става
Коментиран от #28
10:49 07.11.2025
10:51 07.11.2025
Коментиран от #14
10:52 07.11.2025
10:53 07.11.2025
Коментиран от #17, #32
10:56 07.11.2025
Къде са сега да ги е..?
11:00 07.11.2025
До коментар #10 от "Предлагам":Аз с Вальо Златев играех бриджбелот!
11:01 07.11.2025
Яяя, какъв вой на Копейките от Меч за Луккойл.
Рейдърство било.А онава в Украйна било правдиво и човешко.
Копейките от Меч, Величие, Възраждане имат още 40 дена до 1 янури.След това ще има депортации във Кремъл..за тях
Коментиран от #18
11:02 07.11.2025
11:04 07.11.2025
До коментар #12 от "няма такава държава":... и Буци Банкянски.
11:06 07.11.2025
До коментар #15 от "Почна се, на ред са медиите на Пу в Б-я":Не бързай да се радваш. До 1 януари на такива като тебе може да дойде акъла в главата.
11:09 07.11.2025
Коментиран от #25
11:10 07.11.2025
11:13 07.11.2025
11:16 07.11.2025
11:16 07.11.2025
Ей затова и Радостин и Ивелин са ненадежни и менте политици-бизнесмени, юристи.
Да не се чудят защо никой не им се връзва, ВЯРВА. не ги вземал насериозно.
Те подкрепят военнопрестъпници, ама искали да ги възприемат на сериозно...
11:16 07.11.2025
11:17 07.11.2025
До коментар #19 от "Каруцар":Спирай тоя коноп, че не ти действа добре
11:20 07.11.2025
11:21 07.11.2025
11:21 07.11.2025
До коментар #8 от "Не става":пред зяпнали мисирки:
"но тактиката, която сме възприели парите от продажбата да отидат в специална сметка. Тя си е на руската компания, няма да могат да я ползват. Така, както е в Германия, в Белгия", обясни Борисов.
Тоест, Тиквун рече, че ще се разпорежда с чуждата собственост, така както Белгия е замразила валутния резерв на Руската федерация и така както нещо подобно е направил Мерц в Германия.
Накратко, кражба на чужда собственост, наречена "специална сметка" (замразена).
Така Русия вече има и повод и реален интерес да стъпи на българска земя, за да си вземе откраднатото от България.
11:23 07.11.2025
От Дрехи до индустриална тъкан до строителство, като Водата за отглеждане на един Декар Индустриален Коноп е в пъти по малко от която и друга житна култура взета.
11:25 07.11.2025
Коментиран от #42, #44
11:26 07.11.2025
Да бъдете проклети за унищожението на един народ и една държава!
Баба Ванга каза да искаш толкова колкото можеш да платиш!
Труженичката Митова от околовръстното е копие на Шарминаторката от Ергена КОРВА
11:26 07.11.2025
До коментар #12 от "няма такава държава":То нализатова Тиквата ходи да се опитва да сваля санкции от определени лица.Защото ако американците разберат,че стане собственост на лица от списъка Магнитски и Нефтохима отива в небитието.
11:27 07.11.2025
А според Меч, нарушено било правото и законите спрямо военнопрестъпниците, дето нахлуха в Украйна.
11:27 07.11.2025
11:28 07.11.2025
11:33 07.11.2025
11:33 07.11.2025
Кой ли е бил този дето е дал нареждане????????
11:34 07.11.2025
11:35 07.11.2025
11:43 07.11.2025
И само Теб величая, о, велики Боже мой, Ти, който си в Храма си, избави ме!”
Върху плочката,освен текста, е гравиран своебразният подпис с пиктографското име на Тракийския Патриарх – Орфей. Това е първата Плоча на Първия Завет между Бога и ЧО+ВЕКА (ВЕЧНАТА ЕНЕРГИЯ) в цялата световна история на цивилизацията и религията! (отпреди 7 000 г.), открит Завет, Договор, Обещание между Бога и Човека, преди Моисеевия.......
Когато едната страна по даден договор наруши дори една клауза от него, то- другата има право да разтури договора. СЪВРЕМЕННИ ПАЛЯЧОВЦИ - така наречени УПРАВЛЯВАЩИ и така наречени ПРОТЕСТИРАЩИ...
ЗАБРАВИЛИ СТЕ ДОГОВОРА С БОГОВЕТЕ НА ОЛИМП - БЪЛГАРИТЕ
11:45 07.11.2025
11:50 07.11.2025
Защо така, господа триячи?
Политика ли правите или да?
11:56 07.11.2025
До коментар #30 от "Син на Слънцето":антикомунизмът е истеричен писък срещу изгрева на слънцето?
Преди да изгори на кладата на инквизицията Джордано Бруно се е провикнал: "И все пак тя се върти!"
Светата Инквизиция е отричала, че Земята се върти и затова е изгорила великия учен.
А без въртенето на Земята няма как да изгрява Слънцето.
12:01 07.11.2025