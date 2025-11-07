Новини
Рекорд в парламентаризма! Само за 30 сек. поправката ''особен управител'' на ''Лукойл'' мина в енергийната комисия

Рекорд в парламентаризма! Само за 30 сек. поправката ''особен управител'' на ''Лукойл'' мина в енергийната комисия

7 Ноември, 2025 10:37 1 567 44

В мотивите към проекта се посочва, че наложените санкции върху активите на "Лукойл" ОАО реално могат да доведат до спиране на работата на рафинерията "Нефтохим" в Бургас

Рекорд в парламентаризма! Само за 30 сек. поправката ''особен управител'' на ''Лукойл'' мина в енергийната комисия - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

На спешно заседание на енергийната комисия депутатите приеха за 30 секунди - единодушно, законовите поправки, предвиждащи назначаването на особен управител на "Нефтохим".

По-късно представители на опозицията се оплакаха, упреквайки председателя на комисията Павела Митова от ИТН, че не са успели да участват в заседанието. Представителите на управляващите се събрали по-рано от предвидения час и гласували.

Текстовете, внесени тази сутрин, бяха приеха на първо четене с 12 гласа "за", без против и въздържали се. Те са за промени в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход и предвиждат разширяване на правомощията на особения търговски представител в "Лукойл България".

Поправките са внесени от народни представители от парламентарните групи на ДПС-НОВО НАЧАЛО, ГЕРБ-СДС, "Има такъв народ" и "БСП-Обединена левица", сочи справка на интернет страницата на Народното събрание.

В мотивите към проекта се посочва, че наложените санкции върху активите на "Лукойл" ОАО реално могат да доведат до спиране на работата на рафинерията "Нефтохим" в Бургас поради отказ на контрагентите да извършват плащания с българските дружества, собственост на "Лукойл" ОАО. Според вносителите настоящата ситуация изисква разширяване на правомощията на особения търговски управител, предвиден в действащия закон, тъй като фактическите обстоятелства са значително по-различни от хипотезите, при които първоначално е създадена тази фигура.

Целта на измененията е особеният търговски управител да може реално да осъществява всички операции на рафинерията и останалите обекти на "Лукойл" в България, така че те да продължат работа и след 21 ноември 2025 г., посочват вносителите. По думите им законопроектът отразява "германския модел", при който вече е постигнато изключение от санкциите.

БТА припомня, че вчера парламентът отхвърли ветото на президента Румен Радев и прие повторно Закона за допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите. Приетите отново промени предвиждат продажбата на активи на руската нефтодобивна компания "Лукойл" в България да става само след решение на Министерския съвет (МС) при налично положително становище на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС).


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Някой

    23 2 Отговор
    Така става, като са те нашибали от Посолството. Хванало те е шубето и не смееш да изкажеш мнение, различно от единственото правилно.

    10:41 07.11.2025

  • 2 Ще ги пекарна шиш юдейте.

    20 2 Отговор
    УПРАЖНЕНИЯ НА ТЪПАЦИ В НС. ЛУКОЙЛ Е НА РОТШИЛД! ОТЧАСТИ Е РУСКА. НЕКОЙ ЩЕ ЯДЕ ГОЛЕМ ПЕРДАХ.

    10:42 07.11.2025

  • 3 особен дебел управител

    26 3 Отговор
    с голям апетит към нефтохим

    10:42 07.11.2025

  • 4 Трол

    17 1 Отговор
    Бързи, смели, сръчни.

    10:43 07.11.2025

  • 5 Последния Софиянец

    13 3 Отговор
    Какво ще помогне? Росен Желязков трябва да е с Орбан във Вашингтон

    10:44 07.11.2025

  • 6 Георги

    11 1 Отговор
    европинизи

    10:47 07.11.2025

  • 7 експроприация

    14 1 Отговор
    в действие! И др.Сталин не е успял толкова бързо.

    10:49 07.11.2025

  • 8 Не става

    12 0 Отговор
    ясно, българското правителство възнамерява да купи активите на Лукойл в България или просто да назначи управител на дружествата на Лукойл в България. Ако Лукойл наистина няма възможност да продължи да оперира в България, кой ще подсигури оборотен капитал за рафинерията, веригата бензиностанции и търговията с горива на едро. Пак ли българското правителство ...

    Коментиран от #28

    10:49 07.11.2025

  • 9 то 3 седмици мълчеха

    7 4 Отговор
    да могат да се изкажат енергиините експерти . след 2 седмици мъки и лъжи , сега от сутринта само учат незнаещите как в фрг така било . и орбан днес се активизира . а че е ефтин руския петрол и по малко продукти се получават не е важно . той си иска руски за по 70 долара барела . а ние ще вземем американски дето е по качествен за 100 долара . пак същото . Значи много шум за нищо . и без санкцията пак можеха това да свършат . а две години се мотаха . но това няма да спре освободителните руски войски .

    10:51 07.11.2025

  • 10 Предлагам

    17 0 Отговор
    за особен управител Валентин Златев. Наше момче с голям опит в нефтохимията.

    Коментиран от #14

    10:52 07.11.2025

  • 11 Ако

    5 0 Отговор
    собствеността на дружествата останат на Лукойл каква точно е промяната в статута на дружествата на Лукойл. Те пак ще попаднат под американските санкции, без значение кой точно ги управлява.

    10:53 07.11.2025

  • 12 няма такава държава

    19 1 Отговор
    Лукойл минава под шапката на Лафка-Ново начало и народът блее :)

    Коментиран от #17, #32

    10:56 07.11.2025

  • 13 Ганя Путинофила

    3 6 Отговор
    До вчера сумати путинофили раздуваха, че Лукойл не била руска!
    Къде са сега да ги е..?

    11:00 07.11.2025

  • 14 Тиквонии Велики

    9 0 Отговор

    До коментар #10 от "Предлагам":

    Аз с Вальо Златев играех бриджбелот!

    11:01 07.11.2025

  • 15 Почна се, на ред са медиите на Пу в Б-я

    4 10 Отговор
    Слушах Радостин Василев..
    Яяя, какъв вой на Копейките от Меч за Луккойл.
    Рейдърство било.А онава в Украйна било правдиво и човешко.
    Копейките от Меч, Величие, Възраждане имат още 40 дена до 1 янури.След това ще има депортации във Кремъл..за тях

    Коментиран от #18

    11:02 07.11.2025

  • 16 зевзек

    8 0 Отговор
    Вальо Златев, Бойчето му беше кум на сватбата, сега същия тоя Бойчето, с неговите депутати, му взима рафинерията, като някой монарх, той дава, той взима

    11:04 07.11.2025

  • 17 Вуте

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "няма такава държава":

    ... и Буци Банкянски.

    11:06 07.11.2025

  • 18 Вуте

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Почна се, на ред са медиите на Пу в Б-я":

    Не бързай да се радваш. До 1 януари на такива като тебе може да дойде акъла в главата.

    11:09 07.11.2025

  • 19 Каруцар

    3 3 Отговор
    До любовниците на Лукоил - на "Лук мирише, но е Оил", имам един въпрос към вас: - След години, тия леки коли като се износят и не стават за нищо, къде и на кой бoклук ще ги изхвърлите? Защо купувате старите коли, които Европа си изхвърля и които замърсяват въздуха и мрете като пилци/ Защо не изчакате новите чисти екологични технологии - такива каквито са били преди 1941 година? Напишете в търсачката на youtube: "Ford, Car, Hemp 1941" и вижте как каросерията на леката кола Форд, направена от Конопена пластмаса, я бият със чук и не могат да и счупят прозорците! Освен че леката кола Форд е била направена от Конопена пластмаса, а е и изпозвала и Гориво от Коноп. Идва паричната нафтова индустрия и унищожава всичко! Конопа ще спаси Света!

    Коментиран от #25

    11:10 07.11.2025

  • 20 Син на Слънцето

    1 2 Отговор
    Идва ерата на КОНОПА - КОНОПА ЩЕ СПАСИ СВЕТА! КОНОПЕНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ ЩЕ СПАСЯТ СВЕТА... ДРЕХИ ОТ КОНОП ТАКА КАКТО НАШИТЕ ДЕДИ преди 1944г са отхлеждали Коноп и са правели Конопени Дрехи. Карусериите на Леки Коли на FORD са били правени от КОНОПЕНА ПЛАСТМАСА. Колите са карали на КОНОПЕНО ОЛИО. Идва Нафтата и оппърдява света..... Конопа ще спаси света - YouTube "Hemp could safe the world"

    11:13 07.11.2025

  • 21 Ааа,... има и друг рекорд

    3 1 Отговор
    ...за Най-заспал народ

    11:16 07.11.2025

  • 22 Син на Слънцето

    2 2 Отговор
    Ако запалиш Конопена цигара един път на седмица, ще изхвърлиш всекидневното пафкане по една кутия тютюневи цигари! Но тютюневата и петролната индустрии няма да позволят нито на Конопа, нито на Марихуаната да се отглеждат - така както нашите дядовци преди 1944г по своите земи са ги отглеждали и са си правели сами конопени дрехи, въжета, понеже СССР им отне земите и сега БАНДА КОМУНИСТИ - СОБСТВЕНИЦИ НА ТКЗС си правят каквото си искат по българската земя!

    11:16 07.11.2025

  • 23 Кнннн

    2 2 Отговор
    Ивелин Михайлов пък го информирали, че зделката със марионетката на Кремъл била вече сключена.Откъде го информирали.Ами директно от КГБ.
    Ей затова и Радостин и Ивелин са ненадежни и менте политици-бизнесмени, юристи.
    Да не се чудят защо никой не им се връзва, ВЯРВА. не ги вземал насериозно.
    Те подкрепят военнопрестъпници, ама искали да ги възприемат на сериозно...

    11:16 07.11.2025

  • 24 Мощен удар

    3 3 Отговор
    В зурлите на копейките.

    11:17 07.11.2025

  • 25 Брачед

    3 0 Отговор

    До коментар #19 от "Каруцар":

    Спирай тоя коноп, че не ти действа добре

    11:20 07.11.2025

  • 26 Браво!

    2 4 Отговор
    Вън руснаците от Нефтохим!!!

    11:21 07.11.2025

  • 27 Син на Слънцето

    1 1 Отговор
    Мъдри са биле нашите Български ДЕДИ и са изграждали Свята и Чиста като Коприна Българска Земя! Браво на Мъдростта и Знанията на нашите Деди! Нашите Деди са знаели, че Конопа засят изсмуква от почвата всички вредни пестицидни пръскания от почвата останали от предните засявания - Пшеница, Царевица..... и я почиства и я наторява... И следващата година след Конопа като посееш Пшеница, не е нужно да я наторяваш и да пръскаш пестициди. Едно време сме наторявали почвата единствено с Оборски Тор..... и естествения Тор след засят Коноп. Конопа ще спаси Света от Нафтовите баламурници!

    11:21 07.11.2025

  • 28 Премиерът в сянка

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "Не става":

    пред зяпнали мисирки:

    "но тактиката, която сме възприели парите от продажбата да отидат в специална сметка. Тя си е на руската компания, няма да могат да я ползват. Така, както е в Германия, в Белгия", обясни Борисов.

    Тоест, Тиквун рече, че ще се разпорежда с чуждата собственост, така както Белгия е замразила валутния резерв на Руската федерация и така както нещо подобно е направил Мерц в Германия.

    Накратко, кражба на чужда собственост, наречена "специална сметка" (замразена).

    Така Русия вече има и повод и реален интерес да стъпи на българска земя, за да си вземе откраднатото от България.

    11:23 07.11.2025

  • 29 Син на Слънцето

    1 1 Отговор
    от Индустриалният Коноп по добра култура за отглеждане няма, индустриалният коноп има стотици приложения в човешкият живот.
    От Дрехи до индустриална тъкан до строителство, като Водата за отглеждане на един Декар Индустриален Коноп е в пъти по малко от която и друга житна култура взета.

    11:25 07.11.2025

  • 30 Син на Слънцето

    0 1 Отговор
    Освен това от Коноп в момента се градят Къщи които са устойчиви на пожар. Цемент се прави от Коноп. Та то не остана неосечено дърво по горите! Идете в Еленския Балкан и ще видите как нашите дядовци са правели къши едни време. Първият етаж се е правел от камък. Вторият етаж е дървен. Вместо керемиди - камнни плочи. По средата е имало Джамал изграден от каменни блокчета и са палели в него слама - не дъвета... Опазвали са природата... Не са я унищожавали. След 1944г Нафтата по Комунистически започна да управлява и ето ни сега що имаме: Селата запустели, Дървета няма. В печките горят дърва. Колите пушат и не можеш да вдишваш чист въздух. Конопа ще спаси света..... То че Конопените листенца са близки до листенцата на Марихуаната, не означава, че Марухуаната е зла. Тютюневата индустрия се бои от Марихуаната, понеже като запалиш една маришка седмично отказваш тютюневите цигари!

    Коментиран от #42, #44

    11:26 07.11.2025

  • 31 Хаха

    3 2 Отговор
    Да видим ба кого ще го профанът сега за да откупим Шиши и Влади?
    Да бъдете проклети за унищожението на един народ и една държава!
    Баба Ванга каза да искаш толкова колкото можеш да платиш!
    Труженичката Митова от околовръстното е копие на Шарминаторката от Ергена КОРВА

    11:26 07.11.2025

  • 32 ежко

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "няма такава държава":

    То нализатова Тиквата ходи да се опитва да сваля санкции от определени лица.Защото ако американците разберат,че стане собственост на лица от списъка Магнитски и Нефтохима отива в небитието.

    11:27 07.11.2025

  • 33 Всички копейки в защита на Луккойл

    2 3 Отговор
    Оня ден ония от Гъмзор-руски кагебисти и военнопрепници заплашиха България, че ще ни спрат бензин и дизел.
    А според Меч, нарушено било правото и законите спрямо военнопрестъпниците, дето нахлуха в Украйна.

    11:27 07.11.2025

  • 34 Ами

    0 2 Отговор
    така хем ще има горива, хем Лукойл ще гарантира опазването на активите си, чрез попечителство на българското правителство. И в Германия е направено така и всички са доволни.

    11:28 07.11.2025

  • 35 Абе

    0 0 Отговор
    Лукойл няма нищо общо с руската държава, освен че регистрацията на компанията е руска. Собствениците на Лукойл са многонационални финансови институции и частни лица, тъй като компанията е публична.

    11:33 07.11.2025

  • 36 Син на Слънцето

    1 0 Отговор
    Като летиш със самолет на щата Невада и Аризона се вижда как част от пустините за запълнени с чисто нови петролни леки коли. Толкова години Америка изкупуваше нови БМВ, Мерцедеси, Фолксвагени и ги стоварваше по пустините да поддържа Германската икономика. Но тази планета ние мислещите хора нямаме право да я затрием! В момента в Америка е направен самолет от конопена пластмаса. Германия сътвори леки коли които се правят чрез три еко генетично творение на предна, задна и колела на лека от Конопена материя! Та другари комсомолци идва промяна на Нафтовия Мозък на Човека и Връщането му към Екологичен Конопен, Копринен, Памучен и Вълна начин на Мозък. Защо и кой унищожава в нашата Земя на Коприната - България, отглеждането на коприна от пашкули, коноп, памук и избиването на Овцете даващи Вълна и Мляко?

    11:33 07.11.2025

  • 37 Чочо

    2 0 Отговор
    Т.е. не е мислено,с предварително решено!
    Кой ли е бил този дето е дал нареждане????????

    11:34 07.11.2025

  • 38 Ха ха

    2 0 Отговор
    В сравнение с кражбата на Лукойл, Боташ е направо невинна сделчица.

    11:35 07.11.2025

  • 39 Син на Слънцето

    0 0 Отговор
    Браво на нашето Българско внуче Америка! През 2008г бяха забранени замърсяващи въздуха дизеловите автомобили. Държавата ги изкупи. За една от моите коли Фолксваген дизел, купена през 2000 година за 18 хиляди ми върнаха 8 хиляди. Браво Нафтовите продукти - дрехи, пластмаса, петролни коли, си отиват понеже като поставиш под земята дрехи, пластмаса от нафта с хиляди години не могат да се разложат. Идва времето за чиста и свята Планета така както е била преди 1941. Напишете в търсачката на ютюб "Ford, Car, Hemp 1941" и ще видите как бият с Чук по стъклата и каусерията направена от Конопена Пластмаса и не могат да я счупят. Нашите деди са правели лековити дрехи от Коприна, Коноп, Памук, Вълна. Конопеното Олио съдържа вещества блиски до човешките и е здравословно - SBD Олио! Та мислете логично. Къде остана Небето Като от Коприна, това е Моята Родина. Връщаме се обратно към екологичното време на живот на нашите Деди от преди 1944г. Лека кола с висок капацитет на акумулатор от конопени нано частици, може да кара 1500 км без зареждане!

    11:43 07.11.2025

  • 40 Син на Слънцето

    0 0 Отговор
    КОИ СМЕ НИЕ "ХОРАТА" - наследници на загиналите "ДИНОЗАВРИ"? Това знание за УМИРАЩАТА ПРИРОДА на нас БЪЛГАРИТЕ е отредено да го предадем и на идните поколения. В своята книга „Тракийското писмо декодирано’ д-р Стефан Гайд представя прочетения от неговия екип пиктографски текст върху оброчната плочка на Орфеевия Завет, открита в с. Градешница, на територията на съвременната Българска земя: „О,Триединни Боже, който обитаваш Тракия, Свидетелствам истинно и обричам се да ти принасям дарове, великий Божий Сине
    И само Теб величая, о, велики Боже мой, Ти, който си в Храма си, избави ме!”
    Върху плочката,освен текста, е гравиран своебразният подпис с пиктографското име на Тракийския Патриарх – Орфей. Това е първата Плоча на Първия Завет между Бога и ЧО+ВЕКА (ВЕЧНАТА ЕНЕРГИЯ) в цялата световна история на цивилизацията и религията! (отпреди 7 000 г.), открит Завет, Договор, Обещание между Бога и Човека, преди Моисеевия.......
    Когато едната страна по даден договор наруши дори една клауза от него, то- другата има право да разтури договора. СЪВРЕМЕННИ ПАЛЯЧОВЦИ - така наречени УПРАВЛЯВАЩИ и така наречени ПРОТЕСТИРАЩИ...
    ЗАБРАВИЛИ СТЕ ДОГОВОРА С БОГОВЕТЕ НА ОЛИМП - БЪЛГАРИТЕ

    11:45 07.11.2025

  • 41 Син на Слънцето

    0 0 Отговор
    Другари Комунисти.... Американските Милиардери са ИНОВАТОРИ, Американските Иновативни хора създават Богатата Средна класа и от време на време някой от тях става също и Милиардер. След като Средната класа се увеличи и най-бедните стават щастливи! Това е Америка. В Америка Ковбоите - Селяните си притежават земята! Комунистите ограбиха земята на Българските Ковбои, избиха по концлагерите Иновативните Българи, Българската Аристокрация, и сегаМързелите станаха богатите в България!

    11:50 07.11.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Трие се

    0 0 Отговор
    избирателно и не в съответствие с обявената политика на този сайт, който уж е за свобода на словото...

    Защо така, господа триячи?

    Политика ли правите или да?

    11:56 07.11.2025

  • 44 Защо

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Син на Слънцето":

    антикомунизмът е истеричен писък срещу изгрева на слънцето?

    Преди да изгори на кладата на инквизицията Джордано Бруно се е провикнал: "И все пак тя се върти!"

    Светата Инквизиция е отричала, че Земята се върти и затова е изгорила великия учен.

    А без въртенето на Земята няма как да изгрява Слънцето.

    12:01 07.11.2025

