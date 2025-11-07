Рекорд в парламентаризма! Само за 30 сек. поправката ''особен управител'' на ''Лукойл'' мина в енергийната комисия

На спешно заседание на енергийната комисия депутатите приеха за 30 секунди - единодушно, законовите поправки, предвиждащи назначаването на особен управител на "Нефтохим".

По-късно представители на опозицията се оплакаха, упреквайки председателя на комисията Павела Митова от ИТН, че не са успели да участват в заседанието. Представителите на управляващите се събрали по-рано от предвидения час и гласували.

Текстовете, внесени тази сутрин, бяха приеха на първо четене с 12 гласа "за", без против и въздържали се. Те са за промени в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход и предвиждат разширяване на правомощията на особения търговски представител в "Лукойл България".



Поправките са внесени от народни представители от парламентарните групи на ДПС-НОВО НАЧАЛО, ГЕРБ-СДС, "Има такъв народ" и "БСП-Обединена левица", сочи справка на интернет страницата на Народното събрание.



В мотивите към проекта се посочва, че наложените санкции върху активите на "Лукойл" ОАО реално могат да доведат до спиране на работата на рафинерията "Нефтохим" в Бургас поради отказ на контрагентите да извършват плащания с българските дружества, собственост на "Лукойл" ОАО. Според вносителите настоящата ситуация изисква разширяване на правомощията на особения търговски управител, предвиден в действащия закон, тъй като фактическите обстоятелства са значително по-различни от хипотезите, при които първоначално е създадена тази фигура.



Целта на измененията е особеният търговски управител да може реално да осъществява всички операции на рафинерията и останалите обекти на "Лукойл" в България, така че те да продължат работа и след 21 ноември 2025 г., посочват вносителите. По думите им законопроектът отразява "германския модел", при който вече е постигнато изключение от санкциите.



БТА припомня, че вчера парламентът отхвърли ветото на президента Румен Радев и прие повторно Закона за допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите. Приетите отново промени предвиждат продажбата на активи на руската нефтодобивна компания "Лукойл" в България да става само след решение на Министерския съвет (МС) при налично положително становище на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС).