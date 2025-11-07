Новини
България »
Блицконтролът падна. Спасяването на "Нефтохим-Бургас" е основна точка в заседанието на депутатите

Блицконтролът падна. Спасяването на "Нефтохим-Бургас" е основна точка в заседанието на депутатите

7 Ноември, 2025 10:45 768 5

  • санкции срещу русия-
  • лукойл-
  • gunvor-
  • нефтохим-бургас-
  • рафинерия

Преди няколко часа МФ на САЩ нарече руска марионетка компанията, която иска да купи "Лукойл"

Блицконтролът падна. Спасяването на "Нефтохим-Бургас" е основна точка в заседанието на депутатите - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Депутатите се събраха на редовно петъчно заседание. Според дневния ред за днес трябваше да се проведе блицконтрол и редовен парламентарен контрол.

В началото на заседанието председателят на парламента Рая Назарян направи съобщение от парламентарната трибуна, че премиерът Росен Желязков и вицепремиерите Атанас Зафиров и Гроздан Караджов няма да присъстват на блицконтрола заради неотложни служебни ангажименти.

Назарян уточни още, че премиерът и вицепремиерите ще отговорят на актуални устни въпроси на пленарното заседание на 14 ноември, петък, като точка първа в дневния ред на парламента.

"Преди няколко часа МФ на САЩ нарече руска марионетка компанията, която иска да купи "Лукойл". Това означава, че след две седмици рафинерията в Бургас спира да има възможност да извършва каквито и да е финансови транзакции. Ние поискахме изслушване на енергийния министър, но това не беше позволено. Ситуацията става изключително опасна за страната", заяви Ивайло Мирчев от "Продължаваме промяната - Демократична България".

Той поясни, че парламентарната група е внесла извънредно искане за закрито изслушване на премиера, министъра на икономиката и министъра на енергетиката. Мирчев призова председателят на парламента да свика на председателски съвет, който да разгледа искането му. Народните представители излязоха в 30-минутна почивка по искане на депутатът от ДПС - Ново начало Станислав Анастасов.

След почивката депутатите отхвърлиха предложението на ПП-ДБ, което предвиждаше точка втора за днес да бъде изслушване на премиера Желязков и министрите на енергетиката и икономиката - Жечо Станков и Петър Дилов, по казуса "Лукойл".

В момента народните представители обсъждат на първо четене законорпоект за изменение и допълнение на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. Вносители на законопроекта са Станислав Анастасов, Павела Митова, Делян Добрев и Иван Ибришимов. Депутатите удължиха работното си време до изчерпване и гласуване на първа точка от дневния ред, а след това в девния ред е предвиден парламентарен контрол.

Въпреки отхвърленото вече предложение от ДСБ отново настояха за изслушване на министър-председателя, както и енергийния и икономическия министър. Според Йордан Иванов те трябва да участват в дебата по законопроекта. От ПГ на ПП-ДБ бе поискана почивка.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    2 0 Отговор
    На 21 ви ноември Нефтохим Бургас спира и България спира.

    10:51 07.11.2025

  • 2 Основна

    0 0 Отговор
    точка - падане на триглавата ламя , решила да е правителство .

    10:59 07.11.2025

  • 3 Ганя Путинофила

    3 0 Отговор
    Американците яко го натресоха на Ганя!

    Коментиран от #5

    11:16 07.11.2025

  • 4 Грут

    4 0 Отговор
    Значи първо слушаме и изпъкняваме чужди антибългарски нареждания, а после се чудим как да спасим това, което по заповед отвън сами прецакахме? Такива политици навремето заслужено ги разсттелваха.

    11:25 07.11.2025

  • 5 Натресаха ни го

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ганя Путинофила":

    А унгарците ще продължават да си ползват руски горива. Ние също, но на четворна цена.

    11:48 07.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове