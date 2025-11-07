Блицконтролът падна. Спасяването на "Нефтохим-Бургас" е основна точка в заседанието на депутатите

Депутатите се събраха на редовно петъчно заседание. Според дневния ред за днес трябваше да се проведе блицконтрол и редовен парламентарен контрол.
В началото на заседанието председателят на парламента Рая Назарян направи съобщение от парламентарната трибуна, че премиерът Росен Желязков и вицепремиерите Атанас Зафиров и Гроздан Караджов няма да присъстват на блицконтрола заради неотложни служебни ангажименти.
Назарян уточни още, че премиерът и вицепремиерите ще отговорят на актуални устни въпроси на пленарното заседание на 14 ноември, петък, като точка първа в дневния ред на парламента.
"Преди няколко часа МФ на САЩ нарече руска марионетка компанията, която иска да купи "Лукойл". Това означава, че след две седмици рафинерията в Бургас спира да има възможност да извършва каквито и да е финансови транзакции. Ние поискахме изслушване на енергийния министър, но това не беше позволено. Ситуацията става изключително опасна за страната", заяви Ивайло Мирчев от "Продължаваме промяната - Демократична България".
Той поясни, че парламентарната група е внесла извънредно искане за закрито изслушване на премиера, министъра на икономиката и министъра на енергетиката. Мирчев призова председателят на парламента да свика на председателски съвет, който да разгледа искането му. Народните представители излязоха в 30-минутна почивка по искане на депутатът от ДПС - Ново начало Станислав Анастасов.
След почивката депутатите отхвърлиха предложението на ПП-ДБ, което предвиждаше точка втора за днес да бъде изслушване на премиера Желязков и министрите на енергетиката и икономиката - Жечо Станков и Петър Дилов, по казуса "Лукойл".
В момента народните представители обсъждат на първо четене законорпоект за изменение и допълнение на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. Вносители на законопроекта са Станислав Анастасов, Павела Митова, Делян Добрев и Иван Ибришимов. Депутатите удължиха работното си време до изчерпване и гласуване на първа точка от дневния ред, а след това в девния ред е предвиден парламентарен контрол.
Въпреки отхвърленото вече предложение от ДСБ отново настояха за изслушване на министър-председателя, както и енергийния и икономическия министър. Според Йордан Иванов те трябва да участват в дебата по законопроекта. От ПГ на ПП-ДБ бе поискана почивка.
