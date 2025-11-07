Кирил Петков: Пеевски не прекъсва руското влияние. Пеевски го бетонира

Особен управител може да се назначи и сега, без да се открадва рафинерията от Пеевски.
Точно затова бихме подкрепили управител с международен опит – човек от голяма международна компания, с прозрачни стандарти и без политически зависимости.
Но законът, написан от Пеевски, прави друго:
Особеният управител получава пълен контрол над капитала, включително правото да продава рафинерията, а собствениците нямат право да обжалват. Решенията са извън съдебен контрол, а парите отиват в ББР под разпореждане на Министерския съвет.
Това не спира Русия. Това позволява мафиотски контрол над този стратегически актив, без съд и без контрол.
Резултатът?
• Арбитражни дела за милиарди
• Нормален западен купувач няма да стъпи
• Зависимостта от Кремъл се удължава, не се прекъсва
Пеевски не прекъсва руското влияние. Пеевски го бетонира.
Това коментира на страницата си във фейсбук бившият съпредседател на ПП Кирил Петков по повод отказа на "Гънвор" да купи чуждестранните активи на "Лукойл"
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
