Кирил Петков: Пеевски не прекъсва руското влияние. Пеевски го бетонира

7 Ноември, 2025 10:49 1 465 25

  • кирил петков-
  • делян пеевски-
  • руско влияние

Особен управител може да се назначи и сега, без да се открадва рафинерията от Пеевски, коментира още Петков

Кирил Петков: Пеевски не прекъсва руското влияние. Пеевски го бетонира - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Особен управител може да се назначи и сега, без да се открадва рафинерията от Пеевски.

Точно затова бихме подкрепили управител с международен опит – човек от голяма международна компания, с прозрачни стандарти и без политически зависимости.

Но законът, написан от Пеевски, прави друго:

Особеният управител получава пълен контрол над капитала, включително правото да продава рафинерията, а собствениците нямат право да обжалват. Решенията са извън съдебен контрол, а парите отиват в ББР под разпореждане на Министерския съвет.

Това не спира Русия. Това позволява мафиотски контрол над този стратегически актив, без съд и без контрол.

Резултатът?

• Арбитражни дела за милиарди

• Нормален западен купувач няма да стъпи

• Зависимостта от Кремъл се удължава, не се прекъсва

Пеевски не прекъсва руското влияние. Пеевски го бетонира.

Това коментира на страницата си във фейсбук бившият съпредседател на ПП Кирил Петков по повод отказа на "Гънвор" да купи чуждестранните активи на "Лукойл"


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    10 11 Отговор
    На 21 ви ноември Нефтохим Бургас спира и спира и България.

    10:50 07.11.2025

  • 2 Баце ЕООД

    18 13 Отговор
    Киро Тони Сторарото.. Някой да го арестува вече тоя.

    10:50 07.11.2025

  • 3 Последния Софиянец

    12 12 Отговор
    Лукойл е собственост на Ротшилд.

    Коментиран от #13

    10:51 07.11.2025

  • 4 Червено

    19 1 Отговор
    котило ! Шумкарски внук , дядо ДС , мама от котилото на "активните борци" с вечните привилегии , та какъв да е ? С червеното знаме закърмен .

    10:52 07.11.2025

  • 5 дядо поп

    14 7 Отговор
    Кирето се е замонашил и за сега е фаворит във воденето на калугерското хоро.

    10:56 07.11.2025

  • 6 сенсея

    17 6 Отговор
    Кире, само да ти кажа - уредено е всичко, няма да се притесняваш. Уговорено е, горе главата. С баща ти сме ги хванали нещата, да знаеш

    11:00 07.11.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 А вицерезидентшата къде е?

    11 4 Отговор
    Тя раздаде бг паспорти на руските шпиони?

    11:06 07.11.2025

  • 10 джафкай там отвън

    11 4 Отговор
    ще ти обръсне и брадата и мустаците бита карто
    дегизирал си се да не те разпознават

    11:08 07.11.2025

  • 11 Ние сме в ЕС!

    11 3 Отговор
    Можем да си внесем независими депутати, министри и други, след като тези са руски НЕМОЖАЧИ и еничари!

    11:09 07.11.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Не е на Ротшилд, ти

    10 6 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    и такива като теб сте сонственост на простащината !

    11:10 07.11.2025

  • 14 ей,ти бе!

    11 2 Отговор
    Този нали се отказа от всички постове?Като какъв дава акъл.Май има портална хипертония която води други фатални усложнения.Лицето му го издава.

    11:23 07.11.2025

  • 15 Плювчо

    9 1 Отговор
    Нищо смислено не направи

    11:26 07.11.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 1111

    9 0 Отговор
    Ти го бетонира! Заедно с оня, дето се покри!

    11:28 07.11.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 ЛИЛИ

    9 4 Отговор
    И С БРАДА И БЕЗ БРАДА ПАК СИ Е СЪЩОТО ЛА,,,,НО

    11:30 07.11.2025

  • 20 шопо с търнокопо

    5 5 Отговор
    То Пеевски е по-евроатлантик и от вас, простокировци...
    Аман бе, ми ако искаме руско влияние? Нали уж, демокрация, зачитане на чуждо мнение, ако не е така, защо ручахме жабетата?

    11:30 07.11.2025

  • 21 Голия

    4 0 Отговор
    Отче наш , пропи се този нескопосаник

    11:35 07.11.2025

  • 22 Ако свали

    3 2 Отговор
    сакото и вратовръзката - същински клошар!

    11:48 07.11.2025

  • 23 Благой от СОФстрой

    0 0 Отговор
    селоДжагал от наследството на ДеСето!

    11:54 07.11.2025

  • 24 Бетонирана ти е на тебе главата

    3 1 Отговор
    Бетонирана ти е на тебе главата, Предател такъв.

    11:54 07.11.2025

  • 25 Ликвидиране на рускиъе центрове

    2 0 Отговор
    Като не беше направена лустрацията на всички ви комунистическо-съветски и московски прислужници. Непокорна България е също разклонение на БКП, произлязло от БСП (БКП). В партията ви има говеда от същата кочина. Не ви беше отрязън достъпа до власт и пари, децата и внуците ви са в държавните институции, чак до върховете. Не виждам как България може да се изчисти от вас, като цялото общество е заразено с корупция. Кой крал и укривал, си накупил апартаменти и хотели, с пари които не може да докаже, си прави селфита с партийните ви лидери. Всичко е един театър. Нека да се въведе закон, всеки български гражданин да докаже доход за придобито имущество в България и извън България за последните 25 години. При невъзможност съд и конфискация и забрана да заема държавна работа, дори като мияч на тоалетни. Да видим кой ще е съгласен?

    12:06 07.11.2025

