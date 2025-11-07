Костадин Костадинов: Управляващото мнозинство си направи тайна комисия за "Лукойл" ВИДЕО

Управляващото мнозинство си е направило "тайна комисия" за "Лукойл" тази сутрин в Народното събрание. Това заяви пред журналисти в кулоарите на парламента лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов, цитиран от БТА.
По думите му, извънредната енергийна комисия е била свикана от 09:00 часа за 09:10 часа, но в 09:10 часа вече е приключила.
Драмата в парламента се разиграва на фона на новината, че швейцарската компания "Гънвор" (Gunvor) оттегля предложението си за придобиване на чуждестранните активи на руската енергийна компания "Лукойл". Това се случи, след като Министерството на финансите на САЩ определи дружеството като "марионетка" на Русия и обяви, че няма да получи лиценз за сделката.
Според информация на OFFNews, енергийната комисия е приела "буквално за 30 секунди" спешно внесен законопроект. С промените се разширяват правомощията на "особения управител" на "Лукойл" в България, като той ще може да се разпорежда с активите на дружеството, включително и да ги продава.
Лидерът на "Възраждане" определи ситуацията в парламента като "безпрецедентна".
"Става въпрос за кражбата на един огромен актив," твърди той. Костадинов коментира, че в момента, в който българската държава, в лицето на Пеевски и Борисов, "посегне на този актив", тя ще създаде "много сериозни проблеми".
"Ще бъдат конфискувани българските активи в Русия", предупреди Костадин Костадинов.
Според него, хората, които "панически се опитват да предотвратят кризата с горивата", нямат представа какво предстои да се случи.
ББ от Банкя
Ддд
Гост
Коментатор
До коментар #1 от "ББ от Банкя":Ти за тях не се тревожи, а гледай да имаш гориво да идеш на работа след 20на дни, че май работата отива на тотален разпад!
демокрад
Дика
яъпрос за 50 лв
Да де
11:49 07.11.2025
9 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
НАЛИ ОБЕЩА ДА НЕ НИ НАТИКВАТЕ В ЕВРОЗОНАТА......
ДА НЕ ПРИЕМАТЕ ЕВРОТО.....
НИЩО ОТ ТОВА НЕ ИЗПЪЛНИ....
НЯМА ДА ГКАСУВАМ ЗА ТЕБ.....
А ИСКАХ.
Милен
До коментар #4 от "Коментатор":Е па като нямаме гориво нема да ходим на работа и ще бичим айляк по цял ден, голям кеф.
Гост
Последния Софиянец
Ддд
Българин
11:51 07.11.2025
Драго
11:51 07.11.2025
Син на Слънцето
Абе какво
До коментар #7 от "яъпрос за 50 лв":международно право, какви 50 лева!!?
Милен
До коментар #13 от "Ддд":А кой е казвал, че шиши иска да купува рафинерията? Той просто ще я "приватизира" след като преди това я е национализирал.
Гедер
До коментар #19 от "Син на Слънцето":Стига си спамил никой не ти чете глупостите
И защо
До коментар #13 от "Ддд":му е да я купува, като може да я управлява.
Делян Бей
Коця копейката
Следя новините
До коментар #1 от "ББ от Банкя":Целият демократичен свят се тресе от новините за Лукойл. Само Русия запазва спокойствие.
Чичо Дончо иска да продава газ и нефт на тройни цени. Какво остава за България? Еврото идва с новите цени на горивата. Мишки, газ!!!!
9ти септември
Промяна
Дъртата ти го набута
До коментар #31 от "Малката Мута":Който има чекмедже да си го пази и да въздишаш се та
где моча копейки!?
соилаеи
Връщай
Ваня
При инфлация, липса на горива, демография, мизерия, разруха не пред парламента, а пред американското посолство.
Това обяснява конопените ти коментари
До коментар #24 от "Син на Слънцето":Така си се напафкал, че не различаваш истината от лъжата!
И не забравяй, че никога не е късно да станеш за резил!
Истина стара като света
До коментар #30 от "Делян Бей":Щастие с пари не се купува!
БОКО И ДЕДО МУ
