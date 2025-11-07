Костадин Костадинов: Управляващото мнозинство си направи тайна комисия за "Лукойл" ВИДЕО

Управляващото мнозинство си е направило "тайна комисия" за "Лукойл" тази сутрин в Народното събрание. Това заяви пред журналисти в кулоарите на парламента лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов, цитиран от БТА.

По думите му, извънредната енергийна комисия е била свикана от 09:00 часа за 09:10 часа, но в 09:10 часа вече е приключила.

Драмата в парламента се разиграва на фона на новината, че швейцарската компания "Гънвор" (Gunvor) оттегля предложението си за придобиване на чуждестранните активи на руската енергийна компания "Лукойл". Това се случи, след като Министерството на финансите на САЩ определи дружеството като "марионетка" на Русия и обяви, че няма да получи лиценз за сделката.

Според информация на OFFNews, енергийната комисия е приела "буквално за 30 секунди" спешно внесен законопроект. С промените се разширяват правомощията на "особения управител" на "Лукойл" в България, като той ще може да се разпорежда с активите на дружеството, включително и да ги продава.

Лидерът на "Възраждане" определи ситуацията в парламента като "безпрецедентна".

"Става въпрос за кражбата на един огромен актив," твърди той. Костадинов коментира, че в момента, в който българската държава, в лицето на Пеевски и Борисов, "посегне на този актив", тя ще създаде "много сериозни проблеми".

"Ще бъдат конфискувани българските активи в Русия", предупреди Костадин Костадинов.

Според него, хората, които "панически се опитват да предотвратят кризата с горивата", нямат представа какво предстои да се случи.