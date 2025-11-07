Новини
Костадин Костадинов: Управляващото мнозинство си направи тайна комисия за "Лукойл" ВИДЕО

Костадин Костадинов: Управляващото мнозинство си направи тайна комисия за "Лукойл" ВИДЕО

7 Ноември, 2025 11:37

Лидерът на "Възраждане" определи ситуацията в парламента като "безпрецедентна"

Костадин Костадинов: Управляващото мнозинство си направи тайна комисия за "Лукойл" ВИДЕО - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Управляващото мнозинство си е направило "тайна комисия" за "Лукойл" тази сутрин в Народното събрание. Това заяви пред журналисти в кулоарите на парламента лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов, цитиран от БТА.

По думите му, извънредната енергийна комисия е била свикана от 09:00 часа за 09:10 часа, но в 09:10 часа вече е приключила.

Драмата в парламента се разиграва на фона на новината, че швейцарската компания "Гънвор" (Gunvor) оттегля предложението си за придобиване на чуждестранните активи на руската енергийна компания "Лукойл". Това се случи, след като Министерството на финансите на САЩ определи дружеството като "марионетка" на Русия и обяви, че няма да получи лиценз за сделката.

Според информация на OFFNews, енергийната комисия е приела "буквално за 30 секунди" спешно внесен законопроект. С промените се разширяват правомощията на "особения управител" на "Лукойл" в България, като той ще може да се разпорежда с активите на дружеството, включително и да ги продава.

Лидерът на "Възраждане" определи ситуацията в парламента като "безпрецедентна".

"Става въпрос за кражбата на един огромен актив," твърди той. Костадинов коментира, че в момента, в който българската държава, в лицето на Пеевски и Борисов, "посегне на този актив", тя ще създаде "много сериозни проблеми".

"Ще бъдат конфискувани българските активи в Русия", предупреди Костадин Костадинов.

Според него, хората, които "панически се опитват да предотвратят кризата с горивата", нямат представа какво предстои да се случи.


България
  • 1 ББ от Банкя

    8 23 Отговор
    Колегата Копейкин газ пикае че у неговото чекмедже нищо няма да влезе от сделката а мойто ше прелее

    Коментиран от #4, #31, #35, #44

    11:42 07.11.2025

  • 2 Ддд

    4 19 Отговор
    Управляващите ако чакат нормални решения от проруската опозиция, в това число и ПП-ДБ. Все едно да чака, Христос да слезе на земята.

    11:43 07.11.2025

  • 3 Гост

    22 4 Отговор
    10 кинта литра! От пеефски за хората

    11:44 07.11.2025

  • 4 Коментатор

    18 2 Отговор

    До коментар #1 от "ББ от Банкя":

    Ти за тях не се тревожи, а гледай да имаш гориво да идеш на работа след 20на дни, че май работата отива на тотален разпад!

    Коментиран от #10

    11:45 07.11.2025

  • 5 демокрад

    18 2 Отговор
    Ще.крадем рафинерия, понеже сме демокради марионетки на брюкселския соросоиден режим

    11:46 07.11.2025

  • 6 Дика

    16 2 Отговор
    Само утре да не пристигне в Бургас некой Орешник, че ни Лукойл, ни Бургас.

    11:46 07.11.2025

  • 7 яъпрос за 50 лв

    15 0 Отговор
    Абе какво стана с международното право?

    Коментиран от #17

    11:47 07.11.2025

  • 8 Да де

    2 5 Отговор
    И ти искаш в а група,ама малък си още.ще седиш ще гледаш

    11:49 07.11.2025

  • 9 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    2 8 Отговор
    КОСТАДИНОВ ,
    НАЛИ ОБЕЩА ДА НЕ НИ НАТИКВАТЕ В ЕВРОЗОНАТА......
    ДА НЕ ПРИЕМАТЕ ЕВРОТО.....
    НИЩО ОТ ТОВА НЕ ИЗПЪЛНИ....
    НЯМА ДА ГКАСУВАМ ЗА ТЕБ.....
    А ИСКАХ.

    Коментиран от #48

    11:49 07.11.2025

  • 10 Милен

    2 2 Отговор

    До коментар #4 от "Коментатор":

    Е па като нямаме гориво нема да ходим на работа и ще бичим айляк по цял ден, голям кеф.

    11:49 07.11.2025

  • 11 Гост

    9 3 Отговор
    Сем. пеефски (бойко и делян) най-много могат да крадат. Обраха де що има, що да не откраднат и лукойл. Кой им пречи???

    11:50 07.11.2025

  • 12 Последния Софиянец

    4 2 Отговор
    На 21 ви ноември България спира.Събирайте сухари и долари.

    11:50 07.11.2025

  • 13 Ддд

    4 5 Отговор
    Наистина някои тука трябва да са много ТЪ,.ПИ, за да вярват на поредната лъжа, че Пеевски искал да си купи рафинерията. Аз се сещам че, първо в управлението ПП-ДБ се заговори за подготвяне на продажба на Лукойл. Но явно деменцията отново взема връх в феновете на ПП-ДБ.:)))))

    Коментиран от #22, #26

    11:51 07.11.2025

  • 14 Българин

    3 6 Отговор
    Нефтохим е създаден, за да служи на Русия. И това ще прави от първия до последния си ден. А ако някой посмее да наруши интересите на Русия, нека сам се сети, какво ще му се случи!

    11:51 07.11.2025

  • 15 Драго

    6 2 Отговор
    Само не разбрах Костадинов какво предлага по въпроса или няма никаква идея , само лае .

    11:51 07.11.2025

  • 16 Син на Слънцето

    2 2 Отговор
    Другари Комунисти.... Американските Милиардери са ИНОВАТОРИ, Американските Иновативни хора създават Богатата Средна класа и от време на време някой от тях става също и Милиарер. След като Средната класа се увеличи и най-бедните стават щастливи! Това е Америка. В Америка Ковбоите - Селяните си притежават земята! Комунистите ограбиха земята на Българските Ковбои, избиха по концлагерите Иновативните Българи, Българската Аристокрация, и сегаМързелите станаха богатите в България!

    Коментиран от #29

    11:52 07.11.2025

  • 17 Абе какво

    3 1 Отговор

    До коментар #7 от "яъпрос за 50 лв":

    международно право, какви 50 лева!!?

    11:52 07.11.2025

  • 18 Син на Слънцето

    1 2 Отговор
  • 30 Делян Бей

    0 0 Отговор
    Раята злобна и неука ще работи за нашата сполука.

    Коментиран от #50

    12:01 07.11.2025

  • 33 Коця копейката

    2 0 Отговор
    Провален историчар не се опитвай да се правиш на нещо по-различно от управляващите. Възраждане е част от управляващата коалиция на задкулисието от олигарси и феодали. Те заедно сваляха правителства и образуваха мнозинства. Не се оставяйте копейката да ви лъже! Опитва се да се разграничава, но е в същата кочина.

    12:03 07.11.2025

  • 35 Следя новините

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "ББ от Банкя":

    Целият демократичен свят се тресе от новините за Лукойл. Само Русия запазва спокойствие.
    Чичо Дончо иска да продава газ и нефт на тройни цени. Какво остава за България? Еврото идва с новите цени на горивата. Мишки, газ!!!!

    12:04 07.11.2025

  • 39 9ти септември

    1 0 Отговор
    Костя и той учасваше в тайната комисия

    12:07 07.11.2025

  • 40 Промяна

    3 1 Отговор
    ПРОПУТИНСКИ ВЪН ОТ БЪЛГАРИЯ РАДЕВ ТИ БЪЛГАРСКИ ПРЕЗИДЕНТ ЛИ СИ 9 ГОДИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ ЖИВЕЕШ ЛУКСОЗНО

    12:11 07.11.2025

  • 41 Дъртата ти го набута

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "Малката Мута":

    Който има чекмедже да си го пази и да въздишаш се та

    12:11 07.11.2025

  • 42 где моча копейки!?

    3 0 Отговор
    хахаха вижте тая маймуна отзад как мига н апарцали

    12:11 07.11.2025

  • 43 соилаеи

    0 1 Отговор
    КТБ - 2. Това правят лъжливия и крадлив циганин от ГЕРБ банкя и свината Шишко. Изплюскаха активите на КТБ безнаказано и им хареса. 4 милиарда платиха българите и ограбиха 4 милиарда активи, безнаказано. Ограбиха парите и активите и им хареса. Сега правят същото , КТБ -2. Ще откраднат активите а ще плати българина. Слава на Господ Иисус Христос всеки вижда какви ги правят. Този път обаче посягат на Русия и натото няма да им помогне хич.Може да изядем и някоя ракета заради тези крадливи боклуци.

    12:12 07.11.2025

  • 45 Връщай

    0 0 Отговор
    Парите бе!

    12:18 07.11.2025

  • 47 Ваня

    2 1 Отговор
    Сега стана ли от ясно по -ясно КОЙ коли и беси в колонията?
    При инфлация, липса на горива, демография, мизерия, разруха не пред парламента, а пред американското посолство.

    12:22 07.11.2025

  • 49 Това обяснява конопените ти коментари

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Син на Слънцето":

    Така си се напафкал, че не различаваш истината от лъжата!
    И не забравяй, че никога не е късно да станеш за резил!

    12:26 07.11.2025

  • 50 Истина стара като света

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Делян Бей":

    Щастие с пари не се купува!

    12:28 07.11.2025

  • 51 БОКО И ДЕДО МУ

    0 0 Отговор
    ПЕВСКИ И МАКЯМУ КИРО И БАЩА МУ , ДРЪНДАРА И НИСКИЯ ГЕНЕРАЛ - ТОВА СИЧКО Е ЗА ЕКАРИСАЖА !

    12:32 07.11.2025

