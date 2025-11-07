Станислав Анастасов: Да не му минава през ума на Радев да налага вето за особения управител

Депутатът от "ДПС - Ново начало" Станислав Анастасов отправи предупреждение към опозицията и президента Радев да не забавят приемането на промените в закона за особения управител на "Лукойл". От трибуната на Народното събрание той подчерта, че това трябва да стане преди наложения от САЩ срок за влизане в сила на санкциите – 21 ноември.

"Всеки, който се опитва да бави този законопроект с всякакви трикове, влизането му в сила, е много ясно, че работи за това рафинерията в Бургас да спре да работи", заяви Анастасов.

Той директно се обърна към президента с думите: "Обръщам се към опозицията в тази зала и включително към президента Радев - ако пак му мине през ума да налага вето и да бави 14 дни, всяко забавяне на този законопроект ще спре да работи рафинерията".

Анастасов представи от името на управляващите целта на спешните промени, които бяха приети извънредно по-рано сутринта от енергийната комисия. Той обясни, че тези промени са наложителни, след като САЩ отказаха да позволят на руската компания да купи "Лукойл".

"Тръмп си каза, че са кукла на конци на Кремъл и никога няма да получат лиценз. Имаме 14 дни да направим необходимите стъпки, така че рафинерията в Бургас да продължи да оперира и да получи лиценз от САЩ", обясни депутатът.

По думите му, горива има както и в резерва, което е показала проверката. А след 6 месеца, след разширяването на правомощията на особения управител, рафинерията ще може да бъде продадена по модела, разрешен от САЩ на Германия.

От опозицията обвиниха управляващите, че бързат да национализират "Лукойл", и то "с по-леви стъпки от левицата", заяви Йордан Иванов от ПП-ДБ.

Представители и на МЕЧ, и на "Възраждане" разкритикуваха управляващите за начина на провеждане на сутрешното заседание на комисията. Според тях, заседанието е било проведено преди обявения час, а когато представителите на опозицията отишли в залата, там вече нямало никого.

"Проведохте заседанието на енергийната комисия за 30 секунди преди обявения начален час", упрекна Йордан Иванов. ПП-ДБ отново настояха за изслушване на премиера и министрите на енергетиката и икономиката в пленарната зала, след като по-рано предложението им беше отхвърлено.

След критиките, водещият заседанието зам.-председател на НС Костадин Ангелов обяви 15-минутна почивка.