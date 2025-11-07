Новини
Станислав Анастасов: Да не му минава през ума на Радев да налага вето за особения управител

7 Ноември, 2025 14:09

От опозицията обвиниха управляващите, че бързат да национализират "Лукойл", и то "с по-леви стъпки от левицата"

Станислав Анастасов: Да не му минава през ума на Радев да налага вето за особения управител - 1
Снимка: бТВ
Венцислав Михайлов

Депутатът от "ДПС - Ново начало" Станислав Анастасов отправи предупреждение към опозицията и президента Радев да не забавят приемането на промените в закона за особения управител на "Лукойл". От трибуната на Народното събрание той подчерта, че това трябва да стане преди наложения от САЩ срок за влизане в сила на санкциите – 21 ноември.

"Всеки, който се опитва да бави този законопроект с всякакви трикове, влизането му в сила, е много ясно, че работи за това рафинерията в Бургас да спре да работи", заяви Анастасов.

Той директно се обърна към президента с думите: "Обръщам се към опозицията в тази зала и включително към президента Радев - ако пак му мине през ума да налага вето и да бави 14 дни, всяко забавяне на този законопроект ще спре да работи рафинерията".

Анастасов представи от името на управляващите целта на спешните промени, които бяха приети извънредно по-рано сутринта от енергийната комисия. Той обясни, че тези промени са наложителни, след като САЩ отказаха да позволят на руската компания да купи "Лукойл".

"Тръмп си каза, че са кукла на конци на Кремъл и никога няма да получат лиценз. Имаме 14 дни да направим необходимите стъпки, така че рафинерията в Бургас да продължи да оперира и да получи лиценз от САЩ", обясни депутатът.

По думите му, горива има както и в резерва, което е показала проверката. А след 6 месеца, след разширяването на правомощията на особения управител, рафинерията ще може да бъде продадена по модела, разрешен от САЩ на Германия.

От опозицията обвиниха управляващите, че бързат да национализират "Лукойл", и то "с по-леви стъпки от левицата", заяви Йордан Иванов от ПП-ДБ.

Представители и на МЕЧ, и на "Възраждане" разкритикуваха управляващите за начина на провеждане на сутрешното заседание на комисията. Според тях, заседанието е било проведено преди обявения час, а когато представителите на опозицията отишли в залата, там вече нямало никого.

"Проведохте заседанието на енергийната комисия за 30 секунди преди обявения начален час", упрекна Йордан Иванов. ПП-ДБ отново настояха за изслушване на премиера и министрите на енергетиката и икономиката в пленарната зала, след като по-рано предложението им беше отхвърлено.

След критиките, водещият заседанието зам.-председател на НС Костадин Ангелов обяви 15-минутна почивка.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    61 3 Отговор
    Този управител какво ще помогне?Той не е собственик.

    Коментиран от #63

    14:09 07.11.2025

  • 2 Румен Чорапа

    6 52 Отговор
    Плащайте на Боташ и не философствайте!

    Коментиран от #56

    14:10 07.11.2025

  • 3 Ганя Путинофила

    58 7 Отговор
    Американците яко го турнаха на Ганя!

    Коментиран от #19, #52

    14:12 07.11.2025

  • 4 Тоя

    106 2 Отговор
    махленец , учил недоучил в Германия ( няколко месеца само) и се върнал като натакован , вече даже е взел и походката на Пеевски като се запъти към трибуната да каже някаква тъпня , гарнирана с евтина ехидност и мсхленщина ! Жалък !

    14:13 07.11.2025

  • 5 Генерал Решетников

    5 44 Отговор
    Ще направя партия на Радев!

    14:13 07.11.2025

  • 6 Ужас безкрай

    69 3 Отговор
    Дали е случайно, че в последния момент се приема закон за специалния човек на Пеевски да поеме управлението на рафинерията?

    Коментиран от #7, #34

    14:14 07.11.2025

  • 7 Последния Софиянец

    56 2 Отговор

    До коментар #6 от "Ужас безкрай":

    Това е частна собственост.Ще ни разсипят от дела.

    Коментиран от #12, #20

    14:15 07.11.2025

  • 8 ЕЙ СТАНИСЛАВЧО

    75 2 Отговор
    ГОЛЯМ МЪЖ СЕ ПРАВИШ ДА СЕ БЛЕЩИШ НА ПРЕЗИДЕНТА МНОГО НАСЕРИОЗНО СТЕСЕ ВЗЕМАЛИ С МЕНТАТА,ДЕЛЯН И ТИ ДА НЕ НАСТЪПИТЕ КОТИТО.

    14:16 07.11.2025

  • 9 този е натегач

    79 2 Отговор
    Това момче голям натегач!Помним как славеше д-р Доган.Как се мазнеше на Карадая!Сега на Пеевски...
    Кой ли ще е другия?

    Коментиран от #14, #78

    14:16 07.11.2025

  • 10 Какви промени ще правят в

    36 1 Отговор
    Закона за особения управител на Лукойл в статията не се споменава. Защо така?

    14:17 07.11.2025

  • 11 Гост

    56 2 Отговор
    Долен очилат слуга

    14:18 07.11.2025

  • 12 ДЕЛАТА СА НАЙ НОРМАЛНОТО

    42 3 Отговор

    До коментар #7 от "Последния Софиянец":

    ДА НЕ НИ ПОЗДРАВЯТ С ЕДИН КИНЖАЛ ПО РАФИНЕРИЯТА ЗА ГЛУПОСТИТЕ КОЙТО ПРАВЯТ ПРАСЕТАТА.

    14:18 07.11.2025

  • 13 Тази мутра е толкова

    64 2 Отговор
    ПРОТИВНА колкото мутрите на МЕНТАТА и ШИШИ ! Помня преди 2-3 години как рева като пеленаче, че около входът му бяха изписали, че е българоубиец и предател, децата му щели да прочетат тези писания, като, че ли не е истина ? Около Пеевски всичко е противно, антибългарско и единственото което ги обединява е алчността за ПАРИ и власт, този е влечуго много отвратително !

    14:18 07.11.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Някъде четох, че Унгария

    23 1 Отговор
    също иска да купи рафинерията. Това предложение разглежда ли се?И какво му е на настоящия закон за особения управител, че трябва спешно да се променя?

    Коментиран от #27

    14:22 07.11.2025

  • 16 Къде се намират

    57 1 Отговор
    тези хора? Що за императивна словесна конструкция е " да не му минава през ума на Радев да налага вето...." Този непрофесионален диктаторски тон тези хора налагат когато още не са официално във властта. Не е трудно да си представим какво чака " хората" когато тази партия дойде на власт.

    14:22 07.11.2025

  • 17 Фори

    3 45 Отговор
    Президентът ни е агент на КГБ. Той друго освен вето няма какво да направи за да си заслужи хонорара .

    Коментиран от #30

    14:23 07.11.2025

  • 18 СТАНИСЛАВЧО ТИ

    30 3 Отговор
    БЪЛГАРИН ЛИ СИ КОЙ ТЕ Е ОСВОБОДИЛ ОТ ФЕСОВЕТЕ ДА НЕ БИ ДА СИ ЗАБРАВИЛ ЖИВ СИ ЗА .,.РАНЕ .,ОВНО.

    14:23 07.11.2025

  • 19 българин

    4 13 Отговор

    До коментар #3 от "Ганя Путинофила":

    турнаха го комунетата управляващи територията.

    14:24 07.11.2025

  • 20 Ужас безкрай

    27 2 Отговор

    До коментар #7 от "Последния Софиянец":

    Вероятно. Но това е изпитана схема. Те крадат, народа плаща кражбата.

    14:25 07.11.2025

  • 21 Истината

    34 3 Отговор
    По-добре рафинерията да си е на Русия (каквато си е ) , отколкото на Шиши ( Сащ и Турция ) !

    14:26 07.11.2025

  • 22 Бат Сали

    26 2 Отговор
    А бе умна очиларко,що не се хвърлиш от високо на български бетон?

    14:26 07.11.2025

  • 23 Да се учат ППДБ, как се управлява

    3 29 Отговор
    Показаха ли Пеевски и Борисов какво значи да УПРАВЛЯВАШ.Показаха, не като ППДБ, ама моля ви, дерогация ми дайте, да спонсорираме военнопрестъпника Пу.
    И всички тея сценки на прокуратура и Съд идват от ру пасоля.Те както винаги ще го разберат най накрая.
    Втропчили се в Пеевски, заради това, Хр. Иванов да го връща за безхаберието.

    Коментиран от #45

    14:26 07.11.2025

  • 24 Европа предполага, САЩ разполага

    16 4 Отговор
    "рафинерията в Бургас да продължи да оперира и да получи лиценз от САЩ.","рафинерията ще може да бъде продадена по модела, разрешен от САЩ на Германия." Коментарите са излишни.

    14:29 07.11.2025

  • 25 Риболовеца

    31 2 Отговор
    Този е един от малкото по-нагли от Пеевски.

    14:29 07.11.2025

  • 26 ежко

    39 2 Отговор
    Кой е този нещастник който ще казва на Президента дали ще има или няма да има вето?А...онзи дето не могъл в Мюнхен да завърши информатика и взел вИшУ в България по измислена специалност ли?И...станал изведнъж фактор!

    14:30 07.11.2025

  • 27 Ужас безкрай

    19 1 Отговор

    До коментар #15 от "Някъде четох, че Унгария":

    Е, как какво му е? Правят се подобрения за особения управител(разбирай специалния човек на Пеевски), за да не станат грешки.

    14:31 07.11.2025

  • 28 Лопата Орешник

    31 2 Отговор
    Значи с тази физиономия на примат страдащ от запек, да говориш така заповедно на главнокомандващия си е чиста гротеска !

    14:31 07.11.2025

  • 29 Забравяш,

    13 0 Отговор
    САЩ разреши на Германия този модел на продажба,но не беше санкционирала фирмата купувач на Лукойл.Сега колата се обърна и пътища много.

    14:32 07.11.2025

  • 30 дървеняк

    26 2 Отговор

    До коментар #17 от "Фори":

    Президента ни е българин и ако наложи вето то ще е за това България да стане собственик на нефтохим.

    14:32 07.11.2025

  • 31 Чочо

    27 2 Отговор
    Смешни е ....да казваш на президента,какво да не му минава и какво да му минава през ума.
    Ти малък човечец,роб на Пеевски!!!!

    14:33 07.11.2025

  • 32 Гост

    27 2 Отговор
    Мазна, дребна душичка, сядаща в скута на много господари и винаги за пари. Много добър пример за детето ти, слуга!!!

    14:34 07.11.2025

  • 33 И пак същото.

    9 0 Отговор
    САЩ и РФ.Може и да има разговор Аляска 2.

    14:34 07.11.2025

  • 34 Няколко месеца

    17 1 Отговор

    До коментар #6 от "Ужас безкрай":

    Поголовна кражба от рафинерията!!!

    14:35 07.11.2025

  • 35 Асгард

    27 2 Отговор
    Да не ти минава през ума, че може да говориш с такъв тон на президента си! Човешки субпродукт!!!

    14:35 07.11.2025

  • 36 1234569985543

    14 0 Отговор
    Понеже съм малко дърт си спомням , че Лукано и Илия Павлов се зайграваха с Русия

    Коментиран от #42

    14:35 07.11.2025

  • 37 Летописец

    20 2 Отговор
    " Президентът: Притеснен съм, че държавата, в сегашното ѝ управление, може да доведе "Лукойл" до сценария на "Булгартабак" - Президентът има предвид , че майката на Пеевски - Ирена Кръстева приватизира Булгартабак , а синчето е зяпнало за Лукойл .

    14:37 07.11.2025

  • 38 Гост

    20 2 Отговор
    Очилатата подлога е изключително нагла, безпардонна, алчна, агресивна. Но си остава една гнусна, обикновена подлога, която само прилича на човек...

    14:38 07.11.2025

  • 39 Минувач

    15 2 Отговор
    Този никому непознат индивид държи тон на президент на държава ? Жалко българи излезте и гласувайте ! Вие знаете кои са престъпните елементи в парламента !

    14:38 07.11.2025

  • 40 С.П.

    13 2 Отговор
    Много интересни са предложенията на ДПС НН за новите ал. 4, ал. 5 и ал. 6 на чл. 27в от Закона - напрактика назначеният от Дебелян особен търговски управител на "ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД ще може да продаде акциите, притежавани от досегашните собственици след "пазарна оценка" и решение на МС за одобрение на купувача, подсказан от ШиШи-то. Тя работата ясна.....ще имаме нови, "много по-ниски цени" на бензиностанциите, защото ШиШи се "грижи" за хората....

    14:39 07.11.2025

  • 41 Хайде бе

    15 2 Отговор
    Какво вето, този закон е приет незаконно и в пълно противоречие с Конституцията ... Вие сте за затвор, не за вето

    14:39 07.11.2025

  • 42 Летописец

    12 2 Отговор

    До коментар #36 от "1234569985543":

    Луканов искаше да избиколи Украйна и да търгува директно от Русия . Украинците го убиха . Прасчо си поставя по-голям удар : иска да прецака Русия . И вече разори КТБ ( с помощта на Тиквун и компания ) .

    Коментиран от #54

    14:40 07.11.2025

  • 43 Умен

    18 2 Отговор
    Ярък представител на наглостта,безочието и безпардаността на ново начало.Ако искате такива да ни управляват продължавайте да не гласувате.

    14:40 07.11.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Тома

    14 2 Отговор
    Този преди целуване дъртия г.з на доган а сега на мамута за пари

    14:41 07.11.2025

  • 47 Коста

    17 2 Отговор
    Станиславе ти кой беше бе мушмул, че Президента започна да коментираш...

    14:41 07.11.2025

  • 48 Павел пенев

    10 3 Отговор
    Този гнусен читак, ще чете мислите на президента? Каква наглост!

    14:42 07.11.2025

  • 49 Някой

    23 2 Отговор
    Пале, кой си ти, че да предупреждаваш Президента да не прави това, което му е позволено от Конституцията? не се надявай на началника си - той ще се отърве от теб, когато му станеш неудобен. Или му трябва някой да опере пешкира вместно него.
    Мълчете и не си позоволявайте да давате съвети или предупреждения на Президента. Все пак, той е избран от над 2 000 000 българи. Вашия началник, макар и по-дебел, си е платил само на 100 000 нискоинтелектуални човечета.

    Коментиран от #61

    14:44 07.11.2025

  • 50 срам сте

    15 2 Отговор
    Къв особен управител бе. Вие сте марионетки, даже това е меко казано...вие сте слуги, изтривалки, подлоги...Народа е погнусен от вас...

    14:45 07.11.2025

  • 51 Аква

    12 2 Отговор
    Ма как ще коментира това корумпе нашия президент!

    14:45 07.11.2025

  • 52 Павел пенев

    10 2 Отговор

    До коментар #3 от "Ганя Путинофила":

    Понеже сме стратегически партньори. Да си партньор със краварите е все едно с мечка дренки да берете.

    14:45 07.11.2025

  • 53 АГАТ а Кристи

    10 2 Отговор
    И тоя ще има рожба от Svin Ята след няколко месеца

    14:46 07.11.2025

  • 54 А кой

    7 2 Отговор

    До коментар #42 от "Летописец":

    Уби Илия Павлов?Когато става въпрос за горива,винаги убиват,или умират от инфаркт.А мълвата,че Васил Илиев/ВИС/е убит,понеже искал да купи" Пeтрол"?

    14:46 07.11.2025

  • 55 тц, тц, тц

    16 2 Отговор
    Един незнайник, набутан в парламента с купените гласове на няколко хиляди, размахва пръст на президента, който е избран мажоритарно от близо 2 милиона българи! Стънчо, президентът ще прави това, което реши, защото носи лична отговорност за действията си. И мога да се обзаложа, че Радев ще наложи вето на закон, който приемате за 30 минути с идеята да заграбите руски активи. Кажи на шефа си, че голям залък се опитва да захапе, ама дано го е премерил дали ще може да излезе отзад.

    14:47 07.11.2025

  • 56 Някой

    13 2 Отговор

    До коментар #2 от "Румен Чорапа":

    Хубаво, ще плащаме, защото управляващите на инат не искат да ползват договорения капацитет - само и само да излезе, че Президента е виновен за това.
    Но плащанията към Боташ са нищожни на фона на плащанията за самолети трета ръка (дето не може и да се вдигне дори и с "Простамол"), за стари корита, дето я ги видим въобще, я не. За стари БМП-та, дето вече не се произвеждат, но ние ще получим нови - разбирай на 40 години, но позабърсани от пепелта. Ще плащаме и тройна цена за нефт и газ. Пак руски, но на демократична цена от най-големите демократи в света. Ще плащаме и за фалита на Франция. Ще плащаме и много други неща, но на теб ти е платено да пишеш за плащането към "Боташ" само.
    Прибери си 5-те цента, дето са ти подхвърлени.

    Коментиран от #60

    14:47 07.11.2025

  • 57 1234565583421

    9 1 Отговор
    Особен управител ми звучи като живото застрашаваща позиция .

    14:49 07.11.2025

  • 58 ТИГО

    8 2 Отговор
    Що да не го прави А?? Ще го пляскаш ли или нещо друго А? Що не идете лично да му го кажете ти и цялата сценка около Шиши ! Да идете пеша до там ,и народа да дойдем да ви приветстваме ! Ах леле "Дубинушка ухнем"! Ви сторим главите на кьошета.

    14:49 07.11.2025

  • 59 Напротив

    7 2 Отговор
    Зетналожи и още как
    А на тебе няма какво да ти минава, защото нямаш ум.

    14:50 07.11.2025

  • 60 Пеко

    3 10 Отговор

    До коментар #56 от "Някой":

    Колко милиона платихме вече по президенския даговор Боташ?

    Коментиран от #62

    14:51 07.11.2025

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Някой

    5 4 Отговор

    До коментар #60 от "Пеко":

    А колко милиарда платихме вече по другите изброени от мен афери? Колко?

    Коментиран от #72

    14:52 07.11.2025

  • 63 С.П.

    11 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Той не е собственик, но отнема правото на глас на собственика и може да му продаде акциите - виж законопроекта! Тук идеята не е да се гарантират доставките, а да се открадне рафинерията и да се купи от ШиШи-то за смешни пари. Пладнешки обир на хора, които имат милиарди.

    14:52 07.11.2025

  • 64 българка

    10 1 Отговор
    Прасетата искат да докопат "Лукойл" - все "за хората"! И това недоносеното и то се звери на президента. Не че одобрявам сегашния заемащ длъжността, но това е Президентската институция на България, нахалено депесарче!

    Коментиран от #71

    14:53 07.11.2025

  • 65 123456195583

    11 1 Отговор
    Набъркаха се нашите в голяма игра и това ще има последсвия

    Коментиран от #69

    14:53 07.11.2025

  • 66 странна работа

    11 1 Отговор
    Едно не мога да си обясня или народа в тази държава е мноооого изпростял, или е с робско мислене, или е продажен...Не мога да разбера как повече от 30 години избираме ид.оти

    14:56 07.11.2025

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 не точно

    3 1 Отговор

    До коментар #65 от "123456195583":

    те не са се набъркали...набъркаха ги и не знаят какво да правят. Те нашите нямат собствено мнение...чакат господаря. Те ако имаха нямаше да се стига до тук.

    15:01 07.11.2025

  • 70 Горски

    11 2 Отговор
    Не забелязвате ли, че Теменужката в което министерство се появи, там настъпва страшна бъркотия и хаос… Когато беше енергетичка, с нейната приятелка Гинка Върбакова сътвориха чудеса… Очаквам скоро Теменужката да оглави министерството на отбраната. Ако Теменужката стане военен министър с ОТАН е свършено! Аз пък знам, че не е здравословно да крадеш от руснаци. А точно от тези руснаци, направо си е смъртоносно. Проклятие е държава да се управлява от хора без грамотност, разум, чувство за национална отговорност. Само приказки, обещания и грешка след грешка.Каква жалка гледка. Леле-мале, тия корумпирани политици се готвят да приватизират Лукойл и до си го продадат. Чудо нечувано! Ще се задавите! Булгартабак, КТБ, ХЕМУС, малко ли ви беше, нещастници.

    15:01 07.11.2025

  • 71 хахаха

    0 2 Отговор

    До коментар #64 от "българка":

    че те ДПС те управляват в момента кво не и харесваш :)

    15:02 07.11.2025

  • 72 Пеко

    1 5 Отговор

    До коментар #62 от "Някой":

    Пишеш за някакви афери, ама черно на бяло има само Боташ!

    Коментиран от #92

    15:03 07.11.2025

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Eдин

    8 1 Отговор
    НОВО НАЧАЛО ? Дрън дрън ! Кат те гледам - турците не са клали когото трябва !
    Американците ни спират рафинерията, пич! НЕ Радев!

    15:08 07.11.2025

  • 75 21 е срока-за свободата от Луккойл

    2 3 Отговор
    Само колко народ тренира лизане подметки на Луккойл, включително ППДБ.Ами като дойде 31 декември?
    Слушам Мирчев колко кадърни юристи имало в ДБ??

    15:09 07.11.2025

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Еничерската орда

    5 1 Отговор
    ДПС-НН са проклятието на България ! В тази орда "мелези" се влиза само, ако си мазен, алчен и най-важното родоотстъпник, за симпатизантите им се знае само, че са изключително ниско интелигентни за да употребявам думата проссти !

    15:09 07.11.2025

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 БеГемот

    1 2 Отговор
    Значи сащ разрешават ....

    15:11 07.11.2025

  • 80 Аферим, машалла!

    5 1 Отговор
    Много е смело това голобрадо ибрикчийче, което освен да аналлизира Д-то на още по-голямото Д, явно се напиня и на мегафона на зурлата!

    15:11 07.11.2025

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Да видим с колко точно са ни крали

    2 1 Отговор
    Президента едва ли е толкова тъп че да бойкотират, един толкова патриотичен закон като национализацията на рафинерията. На аербайджето Алисперов ще му върнем 100 те млн. платени някога, а ЕС да му ги замрази

    15:11 07.11.2025

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 стоян георгиев

    6 1 Отговор
    Демек Радев и опозицията да не пречели на дпс шопара да вземе за без пари и Нефтохима....

    15:13 07.11.2025

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 604

    2 0 Отговор
    Къв си ти дъ казвъш ве въшкар, че е нъ човекъ с най висок рейтинг сред народъ. либераскътъ изсмет си е повярвълъ, пхахахахахя парячоу!

    15:19 07.11.2025

  • 87 ФАКТ

    3 0 Отговор
    АБСОЛЮТЕН ПРОСТАК!
    ДНЕС ПОКАЗА В ЗАЛА В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ СРЕДЕН ПРЪСТ НА КОСТАДИНОВ.

    15:19 07.11.2025

  • 88 604

    1 1 Отговор
    Тия сороски драскачи до 1-2 години съ капо....чау чау..немъ дъ имъ кой дъ сурвакъм

    15:21 07.11.2025

  • 89 тоя

    2 1 Отговор
    б-к-ук с магнитската с-и-ч-га в Белене и е мястото

    15:22 07.11.2025

  • 90 Иван

    3 0 Отговор
    Кой е този,че да казва на президента какво да прави още искат да краднат.

    15:23 07.11.2025

  • 91 604

    0 0 Отговор
    Нъ тоо с кеф че му нъдуя камбанътъ а женъ ву че им заредим фурнътэ!

    15:23 07.11.2025

  • 92 Някой

    1 0 Отговор

    До коментар #72 от "Пеко":

    Изкаш да кажеш, че нямаме договори за F-ки, за военни кораби, за Страйкъри? Наистина ли? Че не ни вдигнаха цената на газа тройно? Че не е пак руски газ, но на тройна цена? Е, да - за това договор няма, но си плащаме ежедневно. А, забравих договора с Уестингхаус за новите реакоти на АЕЦ Белене. При все, че имам доставени и платени такива. И имаме договор с компания, която реално не е построила нито един блок. Ако прочетеш малко история, ще видиш че Уестингхаус е препродавана няколко пъти. Веднъж е щяла да потопи японската корпорация Тошиба. Измъкнали са се в последния момент японците, но с много големи загуби.

    15:25 07.11.2025

  • 93 Само да добавя

    2 0 Отговор
    Запласваш ли, Станиславчо? Много си малък и май глупав!

    15:29 07.11.2025

  • 94 КОЙ Е ПА ТОЯ ТЪПАК

    4 0 Отговор
    ДЕТО КОМВАНДОРИ РАДЕВ ? МУХЛЬОООООО .

    15:36 07.11.2025

  • 95 Гост

    4 0 Отговор
    Къде се буташ в А група без бутонки бе, келеш? Ти си мижитур във всяко отношение.

    15:37 07.11.2025

  • 96 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    4 0 Отговор
    НАЙ-МРАЗЕНИТЕ ИНДИВИДИ В ДЪРЖАВАТА
    СЕ ВЗЕМАТ МНОГО НА СЕРИОЗНО..

    ЧЕ И УСЛОВИЯ ПОСТАВЯТ......
    И ТО НА ПРЕЗИДЕНТА!
    ОСТАВКА И ЗАТВОР!

    15:41 07.11.2025

