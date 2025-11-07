Станислав Анастасов: Да не му минава през ума на Радев да налага вето за особения управител

Депутатът от "ДПС - Ново начало" Станислав Анастасов отправи предупреждение към опозицията и президента Радев да не забавят приемането на промените в закона за особения управител на "Лукойл". От трибуната на Народното събрание той подчерта, че това трябва да стане преди наложения от САЩ срок за влизане в сила на санкциите – 21 ноември.
"Всеки, който се опитва да бави този законопроект с всякакви трикове, влизането му в сила, е много ясно, че работи за това рафинерията в Бургас да спре да работи", заяви Анастасов.
Той директно се обърна към президента с думите: "Обръщам се към опозицията в тази зала и включително към президента Радев - ако пак му мине през ума да налага вето и да бави 14 дни, всяко забавяне на този законопроект ще спре да работи рафинерията".
Анастасов представи от името на управляващите целта на спешните промени, които бяха приети извънредно по-рано сутринта от енергийната комисия. Той обясни, че тези промени са наложителни, след като САЩ отказаха да позволят на руската компания да купи "Лукойл".
"Тръмп си каза, че са кукла на конци на Кремъл и никога няма да получат лиценз. Имаме 14 дни да направим необходимите стъпки, така че рафинерията в Бургас да продължи да оперира и да получи лиценз от САЩ", обясни депутатът.
По думите му, горива има както и в резерва, което е показала проверката. А след 6 месеца, след разширяването на правомощията на особения управител, рафинерията ще може да бъде продадена по модела, разрешен от САЩ на Германия.
От опозицията обвиниха управляващите, че бързат да национализират "Лукойл", и то "с по-леви стъпки от левицата", заяви Йордан Иванов от ПП-ДБ.
Представители и на МЕЧ, и на "Възраждане" разкритикуваха управляващите за начина на провеждане на сутрешното заседание на комисията. Според тях, заседанието е било проведено преди обявения час, а когато представителите на опозицията отишли в залата, там вече нямало никого.
"Проведохте заседанието на енергийната комисия за 30 секунди преди обявения начален час", упрекна Йордан Иванов. ПП-ДБ отново настояха за изслушване на премиера и министрите на енергетиката и икономиката в пленарната зала, след като по-рано предложението им беше отхвърлено.
След критиките, водещият заседанието зам.-председател на НС Костадин Ангелов обяви 15-минутна почивка.
1 Последния Софиянец
Коментиран от #63
14:09 07.11.2025
2 Румен Чорапа
Коментиран от #56
14:10 07.11.2025
3 Ганя Путинофила
Коментиран от #19, #52
14:12 07.11.2025
4 Тоя
14:13 07.11.2025
5 Генерал Решетников
14:13 07.11.2025
6 Ужас безкрай
Коментиран от #7, #34
14:14 07.11.2025
7 Последния Софиянец
До коментар #6 от "Ужас безкрай":Това е частна собственост.Ще ни разсипят от дела.
Коментиран от #12, #20
14:15 07.11.2025
8 ЕЙ СТАНИСЛАВЧО
14:16 07.11.2025
9 този е натегач
Кой ли ще е другия?
Коментиран от #14, #78
14:16 07.11.2025
10 Какви промени ще правят в
14:17 07.11.2025
11 Гост
14:18 07.11.2025
12 ДЕЛАТА СА НАЙ НОРМАЛНОТО
До коментар #7 от "Последния Софиянец":ДА НЕ НИ ПОЗДРАВЯТ С ЕДИН КИНЖАЛ ПО РАФИНЕРИЯТА ЗА ГЛУПОСТИТЕ КОЙТО ПРАВЯТ ПРАСЕТАТА.
14:18 07.11.2025
13 Тази мутра е толкова
14:18 07.11.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Някъде четох, че Унгария
Коментиран от #27
14:22 07.11.2025
16 Къде се намират
14:22 07.11.2025
17 Фори
Коментиран от #30
14:23 07.11.2025
18 СТАНИСЛАВЧО ТИ
14:23 07.11.2025
19 българин
До коментар #3 от "Ганя Путинофила":турнаха го комунетата управляващи територията.
14:24 07.11.2025
20 Ужас безкрай
До коментар #7 от "Последния Софиянец":Вероятно. Но това е изпитана схема. Те крадат, народа плаща кражбата.
14:25 07.11.2025
21 Истината
14:26 07.11.2025
22 Бат Сали
14:26 07.11.2025
23 Да се учат ППДБ, как се управлява
И всички тея сценки на прокуратура и Съд идват от ру пасоля.Те както винаги ще го разберат най накрая.
Втропчили се в Пеевски, заради това, Хр. Иванов да го връща за безхаберието.
Коментиран от #45
14:26 07.11.2025
24 Европа предполага, САЩ разполага
14:29 07.11.2025
25 Риболовеца
14:29 07.11.2025
26 ежко
14:30 07.11.2025
27 Ужас безкрай
До коментар #15 от "Някъде четох, че Унгария":Е, как какво му е? Правят се подобрения за особения управител(разбирай специалния човек на Пеевски), за да не станат грешки.
14:31 07.11.2025
28 Лопата Орешник
14:31 07.11.2025
29 Забравяш,
14:32 07.11.2025
30 дървеняк
До коментар #17 от "Фори":Президента ни е българин и ако наложи вето то ще е за това България да стане собственик на нефтохим.
14:32 07.11.2025
31 Чочо
Ти малък човечец,роб на Пеевски!!!!
14:33 07.11.2025
32 Гост
14:34 07.11.2025
33 И пак същото.
14:34 07.11.2025
34 Няколко месеца
До коментар #6 от "Ужас безкрай":Поголовна кражба от рафинерията!!!
14:35 07.11.2025
35 Асгард
14:35 07.11.2025
36 1234569985543
Коментиран от #42
14:35 07.11.2025
37 Летописец
14:37 07.11.2025
38 Гост
14:38 07.11.2025
39 Минувач
14:38 07.11.2025
40 С.П.
14:39 07.11.2025
41 Хайде бе
14:39 07.11.2025
42 Летописец
До коментар #36 от "1234569985543":Луканов искаше да избиколи Украйна и да търгува директно от Русия . Украинците го убиха . Прасчо си поставя по-голям удар : иска да прецака Русия . И вече разори КТБ ( с помощта на Тиквун и компания ) .
Коментиран от #54
14:40 07.11.2025
43 Умен
14:40 07.11.2025
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Тома
14:41 07.11.2025
47 Коста
14:41 07.11.2025
48 Павел пенев
14:42 07.11.2025
49 Някой
Мълчете и не си позоволявайте да давате съвети или предупреждения на Президента. Все пак, той е избран от над 2 000 000 българи. Вашия началник, макар и по-дебел, си е платил само на 100 000 нискоинтелектуални човечета.
Коментиран от #61
14:44 07.11.2025
50 срам сте
14:45 07.11.2025
51 Аква
14:45 07.11.2025
52 Павел пенев
До коментар #3 от "Ганя Путинофила":Понеже сме стратегически партньори. Да си партньор със краварите е все едно с мечка дренки да берете.
14:45 07.11.2025
53 АГАТ а Кристи
14:46 07.11.2025
54 А кой
До коментар #42 от "Летописец":Уби Илия Павлов?Когато става въпрос за горива,винаги убиват,или умират от инфаркт.А мълвата,че Васил Илиев/ВИС/е убит,понеже искал да купи" Пeтрол"?
14:46 07.11.2025
55 тц, тц, тц
14:47 07.11.2025
56 Някой
До коментар #2 от "Румен Чорапа":Хубаво, ще плащаме, защото управляващите на инат не искат да ползват договорения капацитет - само и само да излезе, че Президента е виновен за това.
Но плащанията към Боташ са нищожни на фона на плащанията за самолети трета ръка (дето не може и да се вдигне дори и с "Простамол"), за стари корита, дето я ги видим въобще, я не. За стари БМП-та, дето вече не се произвеждат, но ние ще получим нови - разбирай на 40 години, но позабърсани от пепелта. Ще плащаме и тройна цена за нефт и газ. Пак руски, но на демократична цена от най-големите демократи в света. Ще плащаме и за фалита на Франция. Ще плащаме и много други неща, но на теб ти е платено да пишеш за плащането към "Боташ" само.
Прибери си 5-те цента, дето са ти подхвърлени.
Коментиран от #60
14:47 07.11.2025
57 1234565583421
14:49 07.11.2025
58 ТИГО
14:49 07.11.2025
59 Напротив
А на тебе няма какво да ти минава, защото нямаш ум.
14:50 07.11.2025
60 Пеко
До коментар #56 от "Някой":Колко милиона платихме вече по президенския даговор Боташ?
Коментиран от #62
14:51 07.11.2025
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Някой
До коментар #60 от "Пеко":А колко милиарда платихме вече по другите изброени от мен афери? Колко?
Коментиран от #72
14:52 07.11.2025
63 С.П.
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Той не е собственик, но отнема правото на глас на собственика и може да му продаде акциите - виж законопроекта! Тук идеята не е да се гарантират доставките, а да се открадне рафинерията и да се купи от ШиШи-то за смешни пари. Пладнешки обир на хора, които имат милиарди.
14:52 07.11.2025
64 българка
Коментиран от #71
14:53 07.11.2025
65 123456195583
Коментиран от #69
14:53 07.11.2025
66 странна работа
14:56 07.11.2025
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 не точно
До коментар #65 от "123456195583":те не са се набъркали...набъркаха ги и не знаят какво да правят. Те нашите нямат собствено мнение...чакат господаря. Те ако имаха нямаше да се стига до тук.
15:01 07.11.2025
70 Горски
15:01 07.11.2025
71 хахаха
До коментар #64 от "българка":че те ДПС те управляват в момента кво не и харесваш :)
15:02 07.11.2025
72 Пеко
До коментар #62 от "Някой":Пишеш за някакви афери, ама черно на бяло има само Боташ!
Коментиран от #92
15:03 07.11.2025
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Eдин
Американците ни спират рафинерията, пич! НЕ Радев!
15:08 07.11.2025
75 21 е срока-за свободата от Луккойл
Слушам Мирчев колко кадърни юристи имало в ДБ??
15:09 07.11.2025
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Еничерската орда
15:09 07.11.2025
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 БеГемот
15:11 07.11.2025
80 Аферим, машалла!
15:11 07.11.2025
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Да видим с колко точно са ни крали
15:11 07.11.2025
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 стоян георгиев
15:13 07.11.2025
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 604
15:19 07.11.2025
87 ФАКТ
ДНЕС ПОКАЗА В ЗАЛА В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ СРЕДЕН ПРЪСТ НА КОСТАДИНОВ.
15:19 07.11.2025
88 604
15:21 07.11.2025
89 тоя
15:22 07.11.2025
90 Иван
15:23 07.11.2025
91 604
15:23 07.11.2025
92 Някой
До коментар #72 от "Пеко":Изкаш да кажеш, че нямаме договори за F-ки, за военни кораби, за Страйкъри? Наистина ли? Че не ни вдигнаха цената на газа тройно? Че не е пак руски газ, но на тройна цена? Е, да - за това договор няма, но си плащаме ежедневно. А, забравих договора с Уестингхаус за новите реакоти на АЕЦ Белене. При все, че имам доставени и платени такива. И имаме договор с компания, която реално не е построила нито един блок. Ако прочетеш малко история, ще видиш че Уестингхаус е препродавана няколко пъти. Веднъж е щяла да потопи японската корпорация Тошиба. Измъкнали са се в последния момент японците, но с много големи загуби.
15:25 07.11.2025
93 Само да добавя
15:29 07.11.2025
94 КОЙ Е ПА ТОЯ ТЪПАК
15:36 07.11.2025
95 Гост
15:37 07.11.2025
96 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
СЕ ВЗЕМАТ МНОГО НА СЕРИОЗНО..
ЧЕ И УСЛОВИЯ ПОСТАВЯТ......
И ТО НА ПРЕЗИДЕНТА!
ОСТАВКА И ЗАТВОР!
15:41 07.11.2025