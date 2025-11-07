Новини
Издирват 25-годишна жена, изчезнала на Витоша

7 Ноември, 2025 14:47 1 846 13

Последно Стефани била видяна около 17 ч. в четвъртък в района на резиденция „Бояна“

Светослава Ингилизова

Планинската спасителна служба и близките на 25-годишната Стефани я издирват на Витоша. Последно тя била видяна около 17 ч. в четвъртък в района на резиденция „Бояна“, откъдето се отправила нагоре към планината.

Според близките ѝ Стефани обича планината и често посещава маршрути около хижа и връх „Камен дел“, Копитото и Боянския водопад. Възможно е да се движи по немаркирани пътеки и извън утвърдените маршрути, пише Vesti.bg.

Младата жена била облечена с бяло яке до коляното, кафяв анцуг и сиви туристически обувки. Тя е висока около 1,70 м, има черна къса коса и към момента на изчезването не е носила телефон, лични документи, пари или челник, което допълнително затруднява търсенето през нощта.

От Планинската спасителна служба призовават всички, които имат информация за местонахождението ѝ, да се свържат с телефон 0884 512 230, на който отговаря майката на Стефани.

Спасителите и доброволци отново ще претърсват районите около Боянския водопад, Камен дел и Копитото, като се обръщат с молба към туристите в планината да бъдат внимателни и да съобщават, ако забележат следи от изчезналата жена.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ууу...!

    11 14 Отговор
    Ако бях хижар щях да се радвам да я намеря , и да се погрижа за нея поне седмица !

    Коментиран от #9

    14:50 07.11.2025

  • 2 Пак ли?

    23 4 Отговор
    Сама жена в планината може само да си търси белята!

    14:54 07.11.2025

  • 3 В пет след обяд е вече почти тъмно,

    24 1 Отговор
    кой тръгва на Витоша в пет следобяд в краят на Ноември?
    Изключено, по скоро я търсете при приятелчето в града или в някоя Хижа да плете ръкоделие?😁

    14:54 07.11.2025

  • 4 Резиденция Бояна не е в планината,

    8 3 Отговор
    та за кво говорим тук?

    14:57 07.11.2025

  • 5 Отец Чапаев

    22 0 Отговор
    Дано да е жива и здрава. Щом е без телефон значи не иска да я намерят.

    14:57 07.11.2025

  • 6 Бай Илия

    7 4 Отговор
    Как тъй кой тръгвал вечерно време! Аз редовно разхождам зимата по тъмно кучето докъм боенското езеро. Нищо особено нема. Даже е по увабо, че няма никакви хора по пътеките.

    Коментиран от #8

    15:04 07.11.2025

  • 7 Ако е еврейка

    8 8 Отговор
    Не я търсете.

    15:06 07.11.2025

  • 8 Риболовеца

    8 1 Отговор

    До коментар #6 от "Бай Илия":

    Едно е здрав мъж с куче, а съвесем друго е млада жена без всякакво оборудване. Няма място за сравнение.

    15:24 07.11.2025

  • 9 Според мен

    7 2 Отговор

    До коментар #1 от "Ууу...!":

    Си го закъсал яко и от доста време си на ръкоделия

    15:26 07.11.2025

  • 10 Странно

    7 2 Отговор
    Сама, без телефон, без документи, отправила нагоре към планината...

    15:37 07.11.2025

  • 11 604

    2 1 Отговор
    Не ходете сами в гората!

    15:38 07.11.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 кат други изчезнали моми дет са си дошли

    1 1 Отговор
    ще се върне успокоена ни лук яла ни мирисала отнякъде си от някой коч
    дето всяка седмица все някоя изчезне и се появяват в къщи

    най късно до дни ще пишат
    за кьор фишека за спасители и доброволци

    15:52 07.11.2025

