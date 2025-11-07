Издирват 25-годишна жена, изчезнала на Витоша

Планинската спасителна служба и близките на 25-годишната Стефани я издирват на Витоша. Последно тя била видяна около 17 ч. в четвъртък в района на резиденция „Бояна“, откъдето се отправила нагоре към планината.
Според близките ѝ Стефани обича планината и често посещава маршрути около хижа и връх „Камен дел“, Копитото и Боянския водопад. Възможно е да се движи по немаркирани пътеки и извън утвърдените маршрути, пише Vesti.bg.
Младата жена била облечена с бяло яке до коляното, кафяв анцуг и сиви туристически обувки. Тя е висока около 1,70 м, има черна къса коса и към момента на изчезването не е носила телефон, лични документи, пари или челник, което допълнително затруднява търсенето през нощта.
От Планинската спасителна служба призовават всички, които имат информация за местонахождението ѝ, да се свържат с телефон 0884 512 230, на който отговаря майката на Стефани.
Спасителите и доброволци отново ще претърсват районите около Боянския водопад, Камен дел и Копитото, като се обръщат с молба към туристите в планината да бъдат внимателни и да съобщават, ако забележат следи от изчезналата жена.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ууу...!
Коментиран от #9
14:50 07.11.2025
2 Пак ли?
14:54 07.11.2025
3 В пет след обяд е вече почти тъмно,
Изключено, по скоро я търсете при приятелчето в града или в някоя Хижа да плете ръкоделие?😁
14:54 07.11.2025
4 Резиденция Бояна не е в планината,
14:57 07.11.2025
5 Отец Чапаев
14:57 07.11.2025
6 Бай Илия
Коментиран от #8
15:04 07.11.2025
7 Ако е еврейка
15:06 07.11.2025
8 Риболовеца
До коментар #6 от "Бай Илия":Едно е здрав мъж с куче, а съвесем друго е млада жена без всякакво оборудване. Няма място за сравнение.
15:24 07.11.2025
9 Според мен
До коментар #1 от "Ууу...!":Си го закъсал яко и от доста време си на ръкоделия
15:26 07.11.2025
10 Странно
15:37 07.11.2025
11 604
15:38 07.11.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 кат други изчезнали моми дет са си дошли
дето всяка седмица все някоя изчезне и се появяват в къщи
най късно до дни ще пишат
за кьор фишека за спасители и доброволци
15:52 07.11.2025