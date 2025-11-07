Новини
България »
Радослав Рибарски: Ако днес имаме горива, това не означава, че и след два месеца ще има

Радослав Рибарски: Ако днес имаме горива, това не означава, че и след два месеца ще има

7 Ноември, 2025 14:56 599 13

  • радослав рибарски-
  • особен управител-
  • лукойл

Законодателството днес разширява правомощията на особения управител и той вече може да се разпорежда с активите на "Лукойл", както намери за добре, посочи депутатът

Радослав Рибарски: Ако днес имаме горива, това не означава, че и след два месеца ще има - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

"Особеният управител съществува в законодателството вече може би над две години и нищо не пречи, ако управляващото мнозинство е решило да процедира с особен управител, той да бъде назначен и да гарантира непрекъснатостта на доставките на горивата, но ситуацията и това, с което ни занимава управляващото мнозинство от няколко седмици, е основно законодателство, което да нагоди бъдещия купувач", обясни пред БНР Радослав Рибарски, депутат от "Продължаваме промяната" - "Демократична България":

"Това е свързано и с промените, които бяха направени по посока ДАНС, да излиза с доклад, който да задължава Министерския съвет да вземе едно или друго решение. Ако докладът е положителен, само тогава Министерския съвет може да одобри една продажба".

"Законодателството днес разширява правомощията на особения управител и той вече може да се разпорежда с активите на "Лукойл", както намери за добре и неговото влизане в управлението на дружеството изземва правата на сегашните собственици", допълни още в интервю за предаването "Хоризонт за вас" депутатът от "Продължаваме промяната" - "Демократична България":

"Такъв аналог не сме виждали дори в сегашната ситуация, където и да било в Европа".

"Ако днес имаме горива, това не означава, че ще е така и след два месеца", подчерта Рибарски.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Последния Софиянец

    4 1 Отговор
    Резерва е в Унгария и Италия а те ще забранят износ.

    14:58 07.11.2025

  • 3 побърканяк

    6 1 Отговор
    Горива ще има,. но на каква цена

    Коментиран от #5, #8

    14:58 07.11.2025

  • 4 9 ти септември

    6 1 Отговор
    Национализация на частен завод.Комунизма се завърна.

    15:00 07.11.2025

  • 5 Последния Софиянец

    8 1 Отговор

    До коментар #3 от "побърканяк":

    Няма да има.Всички страни ще забранят износ.

    15:00 07.11.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Хм...

    4 1 Отговор
    Кви два месеца бе мой? Ситуацията е вече ден да мине, друг да дойде! И това е в почти целия ЕсеС. Всичко е на доизживяване. Чакаме да стане чудо и някакси да изплуваме от г0йн@т@ в които сами се завряхме с колосални усилия.

    15:02 07.11.2025

  • 8 Дааааа

    6 1 Отговор

    До коментар #3 от "побърканяк":

    Едно време зареждаме от Сърбия и Македония.
    Сега с тубите и ще зареждаме от Турция.

    15:02 07.11.2025

  • 9 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    5 1 Отговор
    ОСОБЕНИЯТ УПРАВИТЕЛ
    ПО ОСОБЕН НАЧИН
    ЩЕ ФАЛИРА "ЛУКОЙЛ".

    15:03 07.11.2025

  • 10 Горски

    3 0 Отговор
    От тука нататък вече да не използвате термина "независимост" на България!! Ясно се каза, чеСАЩ са (раз)решили въпроса с Нефтохим. А вчера са (раз)решили въпроса със строителството на 2 нови ядрени реактора в Козлодуй. А честито, роби! Всъщност Делян Добрев собственик ли е на СОЛАРЕН ПАРК ? Ачик, ачик казвате, че американците ви командват! Сиреч, командват и България! Това е така, защото народът ни го е позвлил! ЗАШО е друг въпрос! А вие, майцепродавци за пари правите и невъзможното. Да живее денят на независимостта! Между другото на кой ден го празнувахме, че нещо " забравих" ? Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) е агенция за финансово разузнаване и правоприлагане към Министерството на финансите на Съединените щати. Тя администрира и прилага икономически и търговски санкции в подкрепа на целите на националната сигурност и външната политика на САЩ. Съгласно президентските правомощия за извънредно положение в страната, OFAC осъществява дейността си срещу чуждестранни правителства, организации (включително терористични групи и наркокартели) и лица, считани за заплаха за националната сигурност на САЩ.

    15:11 07.11.2025

  • 11 ннннннннн

    2 0 Отговор
    Ако днес имаме горива, това не означава, че и след два месеца ще има. АКО ДНЕС ИМАМЕ БЪЛГАРИ,ТОВА НЕ ОЗНАЧАВА,ЧЕ И СЛЕД ДВА МЕСЕЦА ЩЕ ИМАМЕ.

    15:12 07.11.2025

  • 12 оня с коня

    0 3 Отговор
    Може ли отговорен Човек с чин "Депутат" да говори подобни неща?Дори при мрачните Години на Соца когато имаше Криза за Горива,на Бензостанциите се предлагаха по 40 литра за Месец,както е и сега в Русия.Естествено че и след 2 месеца ще има работещи Бензостанции предоставящи неограничено количество гориво,но то евентуално може да бъде с около 30ст на литър по-скъпо,с колкото поскъпват и Цигарите.независимо от това обаче БГ ПАК ще си остане безспорен Лидер по Евтиния в ЕС както за Горива,така и за Цигари,така и за всичко останало!

    15:24 07.11.2025

  • 13 Правителството

    1 1 Отговор
    Щом така е решило,да назначава особенният управител.С нетърпение очакваме да видим и прочетим името на този смелчага.И понеже става въпрос за горива,и още повече ,че и Лукойл е с голямата торба активи,безстрашен ще е тоя управител.За президента не зная,но ветото ще е наложено от другаде.И то какво вето...

    15:28 07.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове