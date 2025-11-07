Радослав Рибарски: Ако днес имаме горива, това не означава, че и след два месеца ще има

"Особеният управител съществува в законодателството вече може би над две години и нищо не пречи, ако управляващото мнозинство е решило да процедира с особен управител, той да бъде назначен и да гарантира непрекъснатостта на доставките на горивата, но ситуацията и това, с което ни занимава управляващото мнозинство от няколко седмици, е основно законодателство, което да нагоди бъдещия купувач", обясни пред БНР Радослав Рибарски, депутат от "Продължаваме промяната" - "Демократична България":

"Това е свързано и с промените, които бяха направени по посока ДАНС, да излиза с доклад, който да задължава Министерския съвет да вземе едно или друго решение. Ако докладът е положителен, само тогава Министерския съвет може да одобри една продажба".

"Законодателството днес разширява правомощията на особения управител и той вече може да се разпорежда с активите на "Лукойл", както намери за добре и неговото влизане в управлението на дружеството изземва правата на сегашните собственици", допълни още в интервю за предаването "Хоризонт за вас" депутатът от "Продължаваме промяната" - "Демократична България":

"Такъв аналог не сме виждали дори в сегашната ситуация, където и да било в Европа".

"Ако днес имаме горива, това не означава, че ще е така и след два месеца", подчерта Рибарски.