Бащата на загиналата Сияна прави гражданско движение

Николай Попов, бащата на загиналата в катастрофа Сияна, създава гражданско движение, което ще обединява хората около "едно много важно нещо-ДОБРОТО". Това обяви в пост в социалните мрежи той, цитиран от dariknews.bg.

По думите му гражданското движение е отворено за "всякакви хора и няма да е партия".

Попов обясни, че гражданското движение ще обединява съмишленици с различна партийна ориентация, различна религия и различни интереси.

"Само заедно може да направим така желаната промяна", заключи Попов.