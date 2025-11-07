Руслан Стефанов за "Лукойл": Има риск да плащаме голямо обезщетение в бъдеще

Днес в закона видяхме само половината от немския модел. Това каза в предаването "Лице в лице" по БТВ Руслан Стефанов, икономист от Центъра за изследване на демокрацията във връзка със спешно одобрените законодателни промени, даващи огромни правомощия на особения търговски управител, който ще бъде назначен в "Лукойл Нефтохим" заради санкциите на САЩ срещу руската "Лукойл".

Наистина се следва германския модел по отношение на даване на повече правомощия на особения управител, но липсват много важни детайли от немския законопроект, които осигуряват правна сигурност. Тези стъпки предвиждат съгласуване със собственика на активите. В нашия закон е написано сравнително общо, че след пазарен анализ може по решение на Министерски съвет да има разпореждане с активите. Прави впечатление, че германският подход е много последователен – в техния случай всички политически партии са съгласни с това законодателство, а и техният закон стъпва на закон от 70-те години, заяви Стефанов.

Дяволът е в детайлите - така както е разписан законът, има опасност от одържавяване, затова трябва да има много по-детайлно описание как точно ще се осигурява съгласието на собственика. Проблемът, който се крие зад това, са евентуални правни последствия, каквито имаше в Германия. Одържавяване обикновено много лесно се осъжда в международните арбитражи. Тази опасност намалява ефективността на санкциите на американската служба за задокеански активи ОФАК. Това реално ще намали силата на американските санкции в дългосрочен план, тъй като има опасност Русия да получи по-голямо обезщетение от стойността на санкциите, подчерта икономистът.

Затова международните ни партньори искат да имаме много по-детайлно разписани процедури. От една страна трябва да осигурим съответствие с американските санкции, но от друга страна трябва да осигурим дългосрочно конкурентен пазар на горива. А тази липса на детайлно разписани правила води до риск да плащаме голямо обезщетение в бъдеще, отбеляза той.

Няма съмнение, че особеният управител дава гаранция, че рафинерията ще продължи да работи. Трудно е да се повярва, че ще има големи проблеми с доставките, дори и в случай на спиране на рафинерията. Много по-добре е да има такъв особен управител – доставките ще си останат ритмични. А още по-добре би било да не се стигне до международно осъждане на България, което може да ни струва милиарди, каза още Руслан Стефанов.