Руслан Стефанов за "Лукойл": Има риск да плащаме голямо обезщетение в бъдеще

7 Ноември, 2025 19:18 1 068 26

Дяволът е в детайлите - така както е разписан законът, има опасност от одържавяване, затова трябва да има много по-детайлно описание как точно ще се осигурява съгласието на собственика

Мария Атанасова

Днес в закона видяхме само половината от немския модел. Това каза в предаването "Лице в лице" по БТВ Руслан Стефанов, икономист от Центъра за изследване на демокрацията във връзка със спешно одобрените законодателни промени, даващи огромни правомощия на особения търговски управител, който ще бъде назначен в "Лукойл Нефтохим" заради санкциите на САЩ срещу руската "Лукойл".

Наистина се следва германския модел по отношение на даване на повече правомощия на особения управител, но липсват много важни детайли от немския законопроект, които осигуряват правна сигурност. Тези стъпки предвиждат съгласуване със собственика на активите. В нашия закон е написано сравнително общо, че след пазарен анализ може по решение на Министерски съвет да има разпореждане с активите. Прави впечатление, че германският подход е много последователен – в техния случай всички политически партии са съгласни с това законодателство, а и техният закон стъпва на закон от 70-те години, заяви Стефанов.

Дяволът е в детайлите - така както е разписан законът, има опасност от одържавяване, затова трябва да има много по-детайлно описание как точно ще се осигурява съгласието на собственика. Проблемът, който се крие зад това, са евентуални правни последствия, каквито имаше в Германия. Одържавяване обикновено много лесно се осъжда в международните арбитражи. Тази опасност намалява ефективността на санкциите на американската служба за задокеански активи ОФАК. Това реално ще намали силата на американските санкции в дългосрочен план, тъй като има опасност Русия да получи по-голямо обезщетение от стойността на санкциите, подчерта икономистът.

Затова международните ни партньори искат да имаме много по-детайлно разписани процедури. От една страна трябва да осигурим съответствие с американските санкции, но от друга страна трябва да осигурим дългосрочно конкурентен пазар на горива. А тази липса на детайлно разписани правила води до риск да плащаме голямо обезщетение в бъдеще, отбеляза той.

Няма съмнение, че особеният управител дава гаранция, че рафинерията ще продължи да работи. Трудно е да се повярва, че ще има големи проблеми с доставките, дори и в случай на спиране на рафинерията. Много по-добре е да има такъв особен управител – доставките ще си останат ритмични. А още по-добре би било да не се стигне до международно осъждане на България, което може да ни струва милиарди, каза още Руслан Стефанов.


  • 1 Путин

    7 12 Отговор
    ще изкара и последния агент,в защита на Лукойл !

    19:19 07.11.2025

  • 2 прав е ганчо винаги го цакат тикви хитри

    6 1 Отговор
    Музикален капан излъга стотици българи. Много хора купили билети за концерт на Миле Китич в Габрово през интернет. Цената им е по 60 лева
    Според рекламата сръбската суперзвезда трябвало да се появи на сцената в спортната зала “Орловец”. В деня на събитието обаче се оказало, че залата е заключена и празна.

    Честито! Концерт няма, а парите ви изгарят!

    Два дни по-рано организаторът съобщил, че концертът се отменя, а парите щели да бъдат върнати. Иначе в същия ден Миле Китич гостувал в Горна Оряховица, а не в Габрово.

    Абсурдната ситуация стигна и до певеца, който качи видео с обяснение, че става въпрос за лъжа.

    Коментиран от #7

    19:22 07.11.2025

  • 3 Яшар

    12 3 Отговор
    , един ден Лукойл, Роснефт и Русия може да съсипят половин Европа от дела за неустойки ...а тук гледат да откраднат 50-100 млн ...и после 2 х 2 х 1,5 м.... Дължина ,дълбочина и ширина ..ширината може и да варира ,дължината също ..юникой не мисли с главата

    Коментиран от #11, #20

    19:23 07.11.2025

  • 4 България работи

    3 3 Отговор
    с големи юридически меж. фирми.
    Само да не наемат български адвокатски кантори.
    По-добре да платим няколко десетки милиона повече за такси на адвокати, отколкото милиарди обезщетения.

    19:24 07.11.2025

  • 5 1234

    9 2 Отговор
    Да не стане като с реакторите за Белене дето Бойко ги плати като поп а министърът Трайчо опра пешкира..

    19:25 07.11.2025

  • 6 Много по-добре е да има

    10 3 Отговор
    такъв особен управител – чекмеджар
    доставките ще си останат ритмични на завишени цени
    с цел печалба за чекмеджарницата

    19:27 07.11.2025

  • 7 оня с питон.я

    9 1 Отговор

    До коментар #2 от "прав е ганчо винаги го цакат тикви хитри":

    сами са си виновни щом слушат сръбска чалга

    19:28 07.11.2025

  • 8 Дедо ви...

    10 2 Отговор
    Бургаската рафинерия вече е с нов собственик – Голямото Д

    Коментиран от #13

    19:33 07.11.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 СХЕМА

    9 2 Отговор
    Шиши и Боко ще лапнат рафинерията, а народа ще плати милиардите неустойки.

    19:37 07.11.2025

  • 11 Русофилски боклук

    3 11 Отговор

    До коментар #3 от "Яшар":

    Един ден Русия ще плаща репарации до 101 и обратно... доволно пияни ще останете в Русията.

    Коментиран от #14

    19:38 07.11.2025

  • 12 недцфро

    9 2 Отговор
    40 секунди им трябваха на крадците от ГЕРБ, ДСП-Шишко, ИТН, БСП и ПП и ДБ, за да откраднат бизнес за милиарди. Щетата е огромна. Повече няма да доиде никои в България да инвестира. Отделно както окрадоха КТБ, така е и сега но тоя път всеки българин ще плати с бедност, защото крадците няма да са в държавата. 2 те свини ще избягат с милиардите а тука проостите българи ще плащат. Слава на Господ Иисус Христос всеки вижда какво става.

    19:39 07.11.2025

  • 13 А,дано

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "Дедо ви...":

    Бензина,левче!

    19:40 07.11.2025

  • 14 Помак

    5 2 Отговор

    До коментар #11 от "Русофилски боклук":

    Не съм те питал ве м ..ляк ,не се прави на умен

    19:43 07.11.2025

  • 15 Точен

    11 2 Отговор
    Откъде накъде САЩ ще решават на кого да продадем рафинерия на наша територия? Давате ли си сметка, че сменихме един Батко с друг, още по-нагъл и себичен?

    19:46 07.11.2025

  • 16 ДОПУСТИМО Е !

    3 3 Отговор
    От миналото знам че когато България и Русия или бившия съветски съюз имат някакво делова взаимодействие на края все ние сме осъдени и то с право от Русия . Тя винаги и във всичко е права . Без значение какви договори се подписват по между двете държави , договорите се правят така че винаги ние да загубим . Някои наши подписващи хора много се стараят ние винаги да губим от Русия . Имаше такава близка история с осъждането ни от международния арбитраж от страна на Русия относно атомните реактори . Тогава Русия се отказа от присъдените и лихви . А на скоро беше договора с Боташ от Турция . Съшия стил на договора , винаги ние да губим !!! Каквото и да стане ! На това нашите му казват - правова държава и върховенство на закона ! Така че от сега виждам осъждането ни . Ще плащаме както и да се напише . И поколенията ни !

    20:00 07.11.2025

  • 17 Денков щеше да подава оставка

    1 3 Отговор
    преди 2 години, Само и само да се пипа Лукойл.
    Има едни пишман юристи, най вече в ППДБ, които така ще напишат закона, че примерно, ако Лукойл не се съгласял, България не можело да ги изрита в блатата на Север.
    Такива се като тоя се появиха и за газа, когато го спря Путин.Ауу, ами сега Пугин ще ни бие.
    Какво бе имат Русия в Бургас.Земя ли?Руски анкрав.
    Днеска Пеевки, каза нещо за Денков и ПП.Имали план преди години, ама се изпускат в гащите, като стане въпрос да вземем нашето в България.

    20:02 07.11.2025

  • 18 тука има - тука нема...

    2 5 Отговор
    То може скоро и да няма на кого да плащаме. Май след разпада никой не иска да се обяви за наследник на Русия.

    20:06 07.11.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Въх

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Яшар":

    Блажени глупавите и покварените, защото те ще горят в ада

    20:19 07.11.2025

  • 21 ха ха

    3 0 Отговор
    плячката си е плячка , затова е тая дандания сред политиците , а осъждане и плащания ще има рано или късно , но те ще са за сметка на населението , така работи държавата бандит

    20:20 07.11.2025

  • 22 12340

    1 0 Отговор
    И да препишат не могат като хората!

    20:20 07.11.2025

  • 23 Хахахаха

    2 2 Отговор
    Евроатлантиците "от ппдб гласуваха за пореден път с кремълските паргии Срещу интересите на държавата И доказаха че са продукт на кгб.Да кажат на гражданите ще поемат ли вината че Лукойл ще спре Ако няма назначен управител ? Този мишок от снимката Също не каза какво правим Ако не постъпим по начина който днес се гласува

    20:24 07.11.2025

  • 24 Не става

    0 0 Отговор
    Да го плащат всички онези Овчарки, които са получавали подкупи, джипове и апартаменти за да може Лукойл десетилетия да прави каквото си иска в България. Да укрива печалби и да избягва данъци. Лукойл трябва да бъде безвъзмездно национализирана в полза и терените на държавата ни.

    20:39 07.11.2025

  • 25 Иван

    2 0 Отговор
    Още един разбирач че на кой му пука за бъдещото нали се правят пари на Иван Костов дали му пукаше че като затваря предприятия хората няма къде да работят и още излиза по телевизията и обяснява черния циганин

    Коментиран от #26

    20:40 07.11.2025

  • 26 Ами

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Иван":

    Ако бяхме нормална държава, Иван Костов щеше да бъде спомен. Обаче обслужи много мутри и както се знае това е държавата на мутрите. И те пазят слугите си.

    20:42 07.11.2025

