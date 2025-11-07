Руслан Стефанов за "Лукойл": Има риск да плащаме голямо обезщетение в бъдеще

Днес в закона видяхме само половината от немския модел. Това каза в предаването "Лице в лице" по БТВ Руслан Стефанов, икономист от Центъра за изследване на демокрацията във връзка със спешно одобрените законодателни промени, даващи огромни правомощия на особения търговски управител, който ще бъде назначен в "Лукойл Нефтохим" заради санкциите на САЩ срещу руската "Лукойл".
Наистина се следва германския модел по отношение на даване на повече правомощия на особения управител, но липсват много важни детайли от немския законопроект, които осигуряват правна сигурност. Тези стъпки предвиждат съгласуване със собственика на активите. В нашия закон е написано сравнително общо, че след пазарен анализ може по решение на Министерски съвет да има разпореждане с активите. Прави впечатление, че германският подход е много последователен – в техния случай всички политически партии са съгласни с това законодателство, а и техният закон стъпва на закон от 70-те години, заяви Стефанов.
Дяволът е в детайлите - така както е разписан законът, има опасност от одържавяване, затова трябва да има много по-детайлно описание как точно ще се осигурява съгласието на собственика. Проблемът, който се крие зад това, са евентуални правни последствия, каквито имаше в Германия. Одържавяване обикновено много лесно се осъжда в международните арбитражи. Тази опасност намалява ефективността на санкциите на американската служба за задокеански активи ОФАК. Това реално ще намали силата на американските санкции в дългосрочен план, тъй като има опасност Русия да получи по-голямо обезщетение от стойността на санкциите, подчерта икономистът.
Затова международните ни партньори искат да имаме много по-детайлно разписани процедури. От една страна трябва да осигурим съответствие с американските санкции, но от друга страна трябва да осигурим дългосрочно конкурентен пазар на горива. А тази липса на детайлно разписани правила води до риск да плащаме голямо обезщетение в бъдеще, отбеляза той.
Няма съмнение, че особеният управител дава гаранция, че рафинерията ще продължи да работи. Трудно е да се повярва, че ще има големи проблеми с доставките, дори и в случай на спиране на рафинерията. Много по-добре е да има такъв особен управител – доставките ще си останат ритмични. А още по-добре би било да не се стигне до международно осъждане на България, което може да ни струва милиарди, каза още Руслан Стефанов.
1 Путин
19:19 07.11.2025
2 прав е ганчо винаги го цакат тикви хитри
Коментиран от #7
19:22 07.11.2025
3 Яшар
Коментиран от #11, #20
19:23 07.11.2025
4 България работи
Само да не наемат български адвокатски кантори.
По-добре да платим няколко десетки милиона повече за такси на адвокати, отколкото милиарди обезщетения.
19:24 07.11.2025
5 1234
19:25 07.11.2025
6 Много по-добре е да има
доставките ще си останат ритмични на завишени цени
с цел печалба за чекмеджарницата
19:27 07.11.2025
7 оня с питон.я
До коментар #2 от "прав е ганчо винаги го цакат тикви хитри":сами са си виновни щом слушат сръбска чалга
19:28 07.11.2025
8 Дедо ви...
Коментиран от #13
19:33 07.11.2025
10 СХЕМА
19:37 07.11.2025
11 Русофилски боклук
До коментар #3 от "Яшар":Един ден Русия ще плаща репарации до 101 и обратно... доволно пияни ще останете в Русията.
Коментиран от #14
19:38 07.11.2025
12 недцфро
19:39 07.11.2025
13 А,дано
До коментар #8 от "Дедо ви...":Бензина,левче!
19:40 07.11.2025
14 Помак
До коментар #11 от "Русофилски боклук":Не съм те питал ве м ..ляк ,не се прави на умен
19:43 07.11.2025
15 Точен
19:46 07.11.2025
16 ДОПУСТИМО Е !
20:00 07.11.2025
17 Денков щеше да подава оставка
Има едни пишман юристи, най вече в ППДБ, които така ще напишат закона, че примерно, ако Лукойл не се съгласял, България не можело да ги изрита в блатата на Север.
Такива се като тоя се появиха и за газа, когато го спря Путин.Ауу, ами сега Пугин ще ни бие.
Какво бе имат Русия в Бургас.Земя ли?Руски анкрав.
Днеска Пеевки, каза нещо за Денков и ПП.Имали план преди години, ама се изпускат в гащите, като стане въпрос да вземем нашето в България.
20:02 07.11.2025
18 тука има - тука нема...
20:06 07.11.2025
20 Въх
До коментар #3 от "Яшар":Блажени глупавите и покварените, защото те ще горят в ада
20:19 07.11.2025
21 ха ха
20:20 07.11.2025
22 12340
20:20 07.11.2025
23 Хахахаха
20:24 07.11.2025
24 Не става
20:39 07.11.2025
25 Иван
Коментиран от #26
20:40 07.11.2025
26 Ами
До коментар #25 от "Иван":Ако бяхме нормална държава, Иван Костов щеше да бъде спомен. Обаче обслужи много мутри и както се знае това е държавата на мутрите. И те пазят слугите си.
20:42 07.11.2025