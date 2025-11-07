Новини
Желязков към армията: Инвестирането в отбрана би било самоцелно, ако няма вдъхновение

7 Ноември, 2025 20:48

Отбрана на отечеството по примера на нашите предшественици, които преди 140 години отдадоха живота си за това България да е съединена, да е горда и независима

Инвестирането в сигурност, в отбрана, в модерните технологии би било самоцелно, ако няма вдъхновение, желание и посвещение на воинската професия. Това каза премиерът Росен Желязков в словото си по повод 140-та годишнина от Сръбско-българската война. Той участва в тържествената заря-проверка на площад „Съединение“ в Сливница.

Затова задачата на всяко държавно ръководство и управление е да изгражда авторитета на българския воин, атрактивността на воинската професия, защото най-важната цел е отбраната на отечеството, допълни премиерът.

Отбрана на отечеството по примера на нашите предшественици, които преди 140 години отдадоха живота си за това България да е съединена, да е горда и независима, каза още Желязков.

И днес, когато живеем в трудни, турбулентни, размирни времена, времена, които всички искаме да станат минало, а не бъдеще, ние се уповаваме на Българската армия, продължи той.

Премиерът припомни, че Сръбско-българската война се случва през 1885 година, само седем години след Освобождението на България, когато Отечеството ни е разкъсано на две и когато героичният български народ прогласява възстановяването на историческата истина със Съединението.

България е вероломно нападната, в момент, в който нашата страна само от шест години изгражда своите въоръжени сили, нападната е с негласната подкрепа на голяма част от Великите сили, които не искат България да е обединена и силна, допълни министър-председателят.

Ноември месец 1885 година, след славни преходи, много по-малочислената в сравнение със сръбската войска българска армия успява тук, на това място, да изкове славната битка в Сливница, която се следва от битката в Гургулят, каза още Росен Желязков и продължи, че настъплението на армията и завземането на Пирот водят до намесата на Великите сили, които, притеснени от огромния дух, потенциал и мощ на българската войска, спират войната и постигат дипломатическо споразумение.

Независимо че ние не завоюваме нови територии, тъй като това е война на отбрана, война да защитим устоите на съединеното ни отечество, българската армия и народ, водени тогава от своите командири и главнокомандващия княз Александър, който е само на 27 години, военния министър Никифоров, който е на 29 години, правят Съединението безспорен факт и помагат на дипломацията да постигне това, което в. „Таймс“ пише: "Българите заслужиха своето право и своите правдини", посочи премиерът.

Този героичен момент е така хубаво описан в лириката на патриарха на българската литература Вазов, който в своята елегично-героична балада „Новото гробище над Сливница“ казва – „Покойници, вие в друг полк минахте“ и завършва с „Юнаци, лека нощ“, допълни Росен Желязков.

Това е отношението на българския народ, който днес отбелязва 140 години от тази славна епопея - от епопеята на победата тук, която става символ на героизма - на героизма на Българската армия, на отдадеността и вдъхновението на българските воини, на онова, от което най-много имаме нужда днес - вяра, патриотизъм, увереност и най-вече гордост, каза още Росен Желязков.


