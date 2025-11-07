Желязков към армията: Инвестирането в отбрана би било самоцелно, ако няма вдъхновение

Инвестирането в сигурност, в отбрана, в модерните технологии би било самоцелно, ако няма вдъхновение, желание и посвещение на воинската професия. Това каза премиерът Росен Желязков в словото си по повод 140-та годишнина от Сръбско-българската война. Той участва в тържествената заря-проверка на площад „Съединение“ в Сливница.
Затова задачата на всяко държавно ръководство и управление е да изгражда авторитета на българския воин, атрактивността на воинската професия, защото най-важната цел е отбраната на отечеството, допълни премиерът.
Отбрана на отечеството по примера на нашите предшественици, които преди 140 години отдадоха живота си за това България да е съединена, да е горда и независима, каза още Желязков.
И днес, когато живеем в трудни, турбулентни, размирни времена, времена, които всички искаме да станат минало, а не бъдеще, ние се уповаваме на Българската армия, продължи той.
Премиерът припомни, че Сръбско-българската война се случва през 1885 година, само седем години след Освобождението на България, когато Отечеството ни е разкъсано на две и когато героичният български народ прогласява възстановяването на историческата истина със Съединението.
България е вероломно нападната, в момент, в който нашата страна само от шест години изгражда своите въоръжени сили, нападната е с негласната подкрепа на голяма част от Великите сили, които не искат България да е обединена и силна, допълни министър-председателят.
Ноември месец 1885 година, след славни преходи, много по-малочислената в сравнение със сръбската войска българска армия успява тук, на това място, да изкове славната битка в Сливница, която се следва от битката в Гургулят, каза още Росен Желязков и продължи, че настъплението на армията и завземането на Пирот водят до намесата на Великите сили, които, притеснени от огромния дух, потенциал и мощ на българската войска, спират войната и постигат дипломатическо споразумение.
Независимо че ние не завоюваме нови територии, тъй като това е война на отбрана, война да защитим устоите на съединеното ни отечество, българската армия и народ, водени тогава от своите командири и главнокомандващия княз Александър, който е само на 27 години, военния министър Никифоров, който е на 29 години, правят Съединението безспорен факт и помагат на дипломацията да постигне това, което в. „Таймс“ пише: "Българите заслужиха своето право и своите правдини", посочи премиерът.
Този героичен момент е така хубаво описан в лириката на патриарха на българската литература Вазов, който в своята елегично-героична балада „Новото гробище над Сливница“ казва – „Покойници, вие в друг полк минахте“ и завършва с „Юнаци, лека нощ“, допълни Росен Желязков.
Това е отношението на българския народ, който днес отбелязва 140 години от тази славна епопея - от епопеята на победата тук, която става символ на героизма - на героизма на Българската армия, на отдадеността и вдъхновението на българските воини, на онова, от което най-много имаме нужда днес - вяра, патриотизъм, увереност и най-вече гордост, каза още Росен Желязков.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Крадливия мафиот е и лицемерен
20:51 07.11.2025
2 гост
20:52 07.11.2025
3 премиерът хаяши
20:52 07.11.2025
4 Тоя
20:52 07.11.2025
5 Ти си ни вдъхновението.
20:53 07.11.2025
6 Помак
20:53 07.11.2025
7 Да де, ама
20:53 07.11.2025
8 Гост
20:54 07.11.2025
9 Ходи
20:54 07.11.2025
10 ООрана държава
20:55 07.11.2025
11 Не бе
20:55 07.11.2025
12 Сталин
20:56 07.11.2025
13 Пич
20:56 07.11.2025
14 Един
Останалия 1% са психари. КВО ВДЪХНОВЕНИЕ?!
20:56 07.11.2025
15 Водопадът
Днес всички побесняха
20:57 07.11.2025
16 Яшар
20:58 07.11.2025
17 Мицкоски
20:59 07.11.2025
18 Клишо
21:01 07.11.2025
19 Гост
21:01 07.11.2025
20 Евроатлантик
21:01 07.11.2025
21 Воду
21:02 07.11.2025
22 Клишо
21:02 07.11.2025
23 ШЕФА
21:03 07.11.2025
24 12340
21:05 07.11.2025
25 Ниру
21:08 07.11.2025
26 мишока денков съм
21:08 07.11.2025
27 az СВО Победа 80
21:11 07.11.2025
28 Архимандрисандрит Бибиян
21:12 07.11.2025
29 Гостът
21:15 07.11.2025
30 Гост
21:15 07.11.2025
31 Грозна истина
Разправят България имала силна армия, наистина достоен виц. Цитират не знам си колко самолета, не знам си колко танка, не знам си колко каскета. И какво, когато генералитетът е със затрито българско самосъзнание? В Турция са сваляли правителствата, забранявали са ги. В Гърция също, на 2 пъти май е било. Тези държави са имали силни армии, които са избирали народа! Не задкулисната олигархия и политиците, които са тясно свързани. Силна е онази армия която стои до народа. Генералитетът на нашата армия е много далеч от народа. Вече политици и бизнесмени, корумпирани селяндури. Хайде пак, кой е имал силната армия?
21:17 07.11.2025
32 Вашето
21:18 07.11.2025
33 мръсен въздух
21:18 07.11.2025
34 Дам
21:19 07.11.2025
35 Каква армия бе Желязков???
Коментиран от #43, #49
21:22 07.11.2025
36 Ами
21:23 07.11.2025
37 пъпеш вдъхновен
Инвестирането в отбрана би било самоцелно, ако няма вдъхновение
21:24 07.11.2025
38 Мюми
21:24 07.11.2025
39 Читател
21:25 07.11.2025
40 3,2 милиарда евро - 6,1 милиарда лева
Оставка на мафията на власт
21:25 07.11.2025
41 Само да питам
21:26 07.11.2025
42 Гост
21:26 07.11.2025
43 аве русофоборсушки тюфлеко
До коментар #35 от "Каква армия бе Желязков???":амче нали армията ни е натофска
какви копейки
кви пет лева пак бълнуваш
21:27 07.11.2025
44 Коста
Коментиран от #51
21:28 07.11.2025
45 Празни думи
21:30 07.11.2025
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 АМАН
21:33 07.11.2025
48 Виви
21:35 07.11.2025
49 Грешка
До коментар #35 от "Каква армия бе Желязков???":Прави разлика между военните в ниските чинове. И онези търтеи във високите етажи. Които се са овъпроизведоха в политици, бизнесмени, бирници и прочее. В Америка има огромно уважение към армията. Може да се види как хората благодарят на войник за службата му. България премина през едно обезбългаряване, изтриване на българското самосъзнание и привнасяме на едни съветски ценности. Което възпроизведе едни генерали, полковници, офицери със затрито българско самосъзнание гледащи как да уредят децата си на мекото и на топлото. За сметка на хората.
Коментиран от #56
21:35 07.11.2025
50 и тоя чупи стойки
21:36 07.11.2025
51 Грешка
До коментар #44 от "Коста":И ти си в грешка. Прави разлика между редовите войници и онези на високите етажи. Ако провериш, ще разбере как к те си вдигат хотели.
21:37 07.11.2025
52 Айде и този
21:37 07.11.2025
53 Егати
21:37 07.11.2025
54 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
МУ ИДВА ВДЪХНОВЕНИЕ
ДА ТЕ НАДУПЧИ
С 9ММ ОЛОВО
21:39 07.11.2025
55 9ти септември
21:42 07.11.2025
56 Правя разлика...
До коментар #49 от "Грешка":Визирам онези безродни и продажни русофили които винаги ги е имало в големи количества в Българската армия, които при един конфликт веднага ще минат на страната на Русия, тези продажници са проникнали в армията от ниските чинове до висшето ръководство, това са метастазите от руското влияние и пропаганда в България, която безнаказано се шири навсякъде из населението.
Коментиран от #57
21:44 07.11.2025
57 Съгласен
До коментар #56 от "Правя разлика...":Хора, които нямат българско самосъзнание и изпитват симпатии към чужди идеологии к държави, няма значение руска или друга. Такива хора нямат място нито в армията, нито в политиката, нито в държавните институции и предприятия. Никъде. Хора, които са готови да предадат България и да укриват данъци, осигуровки, да ограбват своите за да си строят хотели и апартаменти по света и у нас. Такива хора нямат място нито в обществения живот, нито в икономическия живот. Или ще бъдем държава, или анархия.
21:56 07.11.2025
58 Уса
22:01 07.11.2025
59 долу сащ
22:08 07.11.2025