Новини
България
Засилени полицейски проверки през почивните дни – ето къде ще са най-много

7 Ноември, 2025 21:48

  • проверки-
  • полиция

Във втората десетдневка на ноември усилията на полицията ще бъдат насочени върху контролиране на пешеходците

Засилени полицейски проверки през почивните дни – ето къде ще са най-много - 1
Мария Атанасова

Засилени полицейски проверки през почивните дни ще има в районите на граничните пунктове и граничните зони, каза пред журналисти заместник-началникът на отдел "Пътна полиция" към Главната дирекция „Национална полиция“ комисар Мария Ботева във връзка с предприетите мерки по пътищата през следващите дни.

Тя присъства на церемония по повод 8 ноември – професионалният празник на българската полиция.

От днес до неделя най-много проверки ще има на Дунав мост при Русе, на Дунав мост 2 при Видин, "Кулата", "Капитан Андреево" и "Драгоман", каза Ботева. Тя посочи, че в тези райони проверките ще бъдат както на български, така и на чуждестранни граждани, като ще се връчват електронни фишове и наказателни постановления.

По думите ѝ, във втората десетдневка на ноември усилията на полицията ще бъдат насочени върху контролиране на пешеходците.

Продължаваме с контрола, без значение, че имаме десетдневки с определени акценти, на всеки, който бъде установен в нарушение, ще се прилага съответната отговорност, допълни Ботева.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🤜🏻🎃🐷🤛🏻

    4 0 Отговор
    УуУ тия милиционери само веднъж седмично ли работят ?

    21:50 07.11.2025

  • 2 Със

    2 0 Отговор
    или без шипове по пътищата ?

    21:53 07.11.2025

  • 3 Шипове на Дунав мост

    2 0 Отговор
    Задължително шипове в колата.

    21:56 07.11.2025

  • 4 Да ги командироват

    2 0 Отговор
    Всички на границата и там да ловят пришълците и трафикантите им и да си заработят големите заплати ,а не да ги гонят из вътрешността на страната и да рискуват живота на невинни Български Граждани!

    22:01 07.11.2025

  • 5 е аз не ходя пеша

    0 0 Отговор
    Проверките не ме интересуват.

    Ние, казват куките, не измисляме законите. Само ги спазваме.

    Е! Ние , пък, не!!!

    Цървууулии

    22:11 07.11.2025

