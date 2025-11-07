Слави Трифонов: Днес опозицията работеше директно срещу всички български граждани

Днес парламентът прие промени в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход.
Казано на човешки език - днес депутатите в Народното събрание направиха необходимото и правилното, за да не остане България без бензин, дизел и авиационно гориво.
Това се наложи, защото САЩ наложиха санкции срещу двете най-големи руски петролни компании, едната от които е „Лукойл“, която пък е собственик на нефтозавода в Бургас. Той произвежда горивата не само за България, а и за всички балкански държави.
Затова не мога да схвана нелогичния вой от страна на някои хора срещу този закон. Истината е, че днес опозицията работеше директно срещу всички български граждани. Защото, ако този закон не бе приет, след петнайсетина дни щяхме да осъмнем с празни бензиностанции.
И кой тогава щеше да е виновен? ПП–ДБ ли? „Възраждане“ ли? Другите опозиционни партии ли?
Това е криза, която се появи изведнъж, породена от санкциите на САЩ, и затова днес управляващото малцинство направи единственото правилно нещо – защити интереса на българите.
Знам, че всеки може да говори каквото си иска, знам, че всеки може да лъже както си иска - при това напълно безнаказано, - но истината е такава. И истината е следната: това беше правилен ход за всички нас, които живеем на територията на нашата държава.
Защото над 60% от горивото ни идва от рафинерията в Бургас. И трябваше да се направи всичко, ама абсолютно всичко, за да се защити спокойствието на българите.
Бих го нарекъл „национално отговорно“, ама е тъпо клише - и затова ще си замълча.
Ще кажа само още веднъж, че е правилно. Безапелационно правилно. Точка по въпроса!
За 40 секунди ти мръсник и продажник даде рафинерията да бъде разпарчетосана и ограбена от Дебелия!!!
Този е поредния но от първите, които трябва да бъдат обесени от народния съд!!!!
Коментиран от #33
22:57 07.11.2025
Слави е създаден хибридно да унищожи Българската култура и обичаи и нрави
Този лицемери нещастен на гърба на народа се издигна и хората му вярваха
За голямо съжаление и той предаде народа
18 хе хе
23:07 07.11.2025
19 чалгар
21 Парадокс БГ
Този човек е толкова неук, некомпетентен и неопитен, понятие няма от икономика и финанси, но се изхожса по всеки въпрос, сякаш е компетентен и експерт. Слави Тифонов е едно голямо ш.ай.зе.
22 Слави, не си достоен човек, ти си позор!
Слави лъже брутално и нагло!
24 Руфинкината в чалга варант
на високана планина,
никой до нея немаше
сал един Тошко, Тошко хаджи Кодошко
Той си Славуци думаше:
- Славуцоо, моя дощеро,
мила ли ти е рубана,
рубана още либено?
- Майчинко, мила Кодошко,
не ми е мило любено,
ам ми е мила диньоса,
че са е пролет пукнала,
всичко от земя излиза,
пък я ще в земя да влеза.
Иди ми, Тошко, порукай
Дебел Шиши да дойде,
да си му придам, майчинко,
моята партийка да води,
моена руба да носи...."
27 Доктор
28 Маринов
Предприемане на каквито и действия
със Собственоста на Лукойл
без ИЗРИЧНОТО СЪГЛАСИЕ на СОБСТВЕНИЦИТЕ и
е в СЪЩЕСТВЕНО Нарушение
и ако това се Допусне
след Войната
България ще Бъде ОСЪДЕНА от тях
да плаща МИЛИАРДИ
включително
и за пропуснати Ползи през годините!!!
Днешните Властимащи
са като ПОДИВЯЛИ,
МАНИПОЛИРАТ Обществото
и ако предприемат каквито и да е действия
без Съгласието на Собствениците
то заради тези техните ГЛАМУТИИ
"утре" Народа ни
ще трябва плаща Миларди!
29 Ето
30 славчо
31 всички
32 Баш софиянец
33 Някой би ли
До коментар #9 от "А50":ми обяснил. Защо САЩ като налагат санкции, всички трябва да се съобразяват с техните претенции? А ако Унгария наложи санкции на Шел, руснаци може ли изкупят бизнеса на Шел в Унгария? Като си налагат санкции, те важат само за руско-американските взаймотношения. Останалите държави ако не съгласни, какво ги бъркат американските санкции?
34 Змей
36 Ти пък!
До коментар #22 от "Слави, не си достоен човек, ти си позор!":Къде си видял дърт сатанист да бъде достоен?
37 Нико
38 какво
39 Ф16
40 Психо
41 славуца
42 Българин
43 Ивелин Михайлов
44 Никой
45 слави
46 Читател
47 Точно обратното е
48 шака зулу
49 Буха ха
50 къде е
51 Дудов
52 Укрофоб
До коментар #49 от "Буха ха":Нищо не лапа,само го тъпчат одзаде
53 Питам се тия грозни злобари
