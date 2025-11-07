Новини
Слави Трифонов: Днес опозицията работеше директно срещу всички български граждани

7 Ноември, 2025 22:48

Казано на човешки език - днес депутатите в Народното събрание направиха необходимото и правилното, за да не остане България без бензин, дизел и авиационно гориво

Мария Атанасова

Днес парламентът прие промени в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход.

Това се наложи, защото САЩ наложиха санкции срещу двете най-големи руски петролни компании, едната от които е „Лукойл“, която пък е собственик на нефтозавода в Бургас. Той произвежда горивата не само за България, а и за всички балкански държави.

Затова не мога да схвана нелогичния вой от страна на някои хора срещу този закон. Истината е, че днес опозицията работеше директно срещу всички български граждани. Защото, ако този закон не бе приет, след петнайсетина дни щяхме да осъмнем с празни бензиностанции.

И кой тогава щеше да е виновен? ПП–ДБ ли? „Възраждане“ ли? Другите опозиционни партии ли?

Това е криза, която се появи изведнъж, породена от санкциите на САЩ, и затова днес управляващото малцинство направи единственото правилно нещо – защити интереса на българите.

Знам, че всеки може да говори каквото си иска, знам, че всеки може да лъже както си иска - при това напълно безнаказано, - но истината е такава. И истината е следната: това беше правилен ход за всички нас, които живеем на територията на нашата държава.

Защото над 60% от горивото ни идва от рафинерията в Бургас. И трябваше да се направи всичко, ама абсолютно всичко, за да се защити спокойствието на българите.

Бих го нарекъл „национално отговорно“, ама е тъпо клише - и затова ще си замълча.

Ще кажа само още веднъж, че е правилно. Безапелационно правилно. Точка по въпроса!


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Българин

    4 77 Отговор
    Винаги много съм го уважавал! Гордея се, че има такива българи!

    22:50 07.11.2025

  • 2 име

    29 9 Отговор
    У нашия парламент няма опозиция. Като остовим настрана твърденията кой бил креатура на боко и кой на шишо, самите опозиционери се карат нон-стоп помежду си, често крепят управляващите по един или друг начин и си въртят мръсни номера. Всички кавги, крепежи, сглобки, прегръдки в скута, всичко това отблъсква нормалните хора.

    22:52 07.11.2025

  • 3 Дика

    58 2 Отговор
    Славчо, сутринта на шефката на енергийната комисия да не й се ходеше по голяма нужда, че едвам издържа 28 секунди.

    22:52 07.11.2025

  • 4 Морски

    61 4 Отговор
    Този, ако мисли, че някои го брои за жив. Жестоко се лъже!

    22:53 07.11.2025

  • 5 Мдаа

    53 2 Отговор
    Маркуча на пожарникаря е пак в обяснителен режим. Точка по въпроса!

    22:53 07.11.2025

  • 6 Добре че е чалгаря

    45 3 Отговор
    Та да ни каже кой работи срещу българите! Погледни се в огледалото и ще видиш лицето на още един такъв!

    22:54 07.11.2025

  • 7 Бегай

    40 2 Отговор
    Грозноподъл Боклукоташак.

    22:54 07.11.2025

  • 8 Един

    53 1 Отговор
    40 секунди - толкова ви трябваше да приемете закона, който накрая ще плащаме милиарди!

    За 40 секунди ти мръсник и продажник даде рафинерията да бъде разпарчетосана и ограбена от Дебелия!!!

    Този е поредния но от първите, които трябва да бъдат обесени от народния съд!!!!

    22:55 07.11.2025

  • 9 А50

    36 4 Отговор
    До тук разбрах, че Сащ ни изнудват и са боклуци, имаме страшни партньори

    Коментиран от #33

    22:55 07.11.2025

  • 10 пеше

    36 0 Отговор
    славчо си е мома на повикване...

    22:56 07.11.2025

  • 11 А50

    34 2 Отговор
    Мдаа дебелия лапна и рафинерията

    22:56 07.11.2025

  • 12 Славипомяра

    45 0 Отговор
    Слави българоубиецо нещастен боклук

    22:57 07.11.2025

  • 13 Локо Сф

    34 0 Отговор
    Този е талант!Хем противен,хем лъжец,хем върти опашка продажна!

    22:59 07.11.2025

  • 14 123456

    23 0 Отговор
    Слави, Славиии , що не вземеш да .....

    23:00 07.11.2025

  • 15 Лелеее

    30 0 Отговор
    сащ ни спират горивата, което работи директно срещу всички български граждани, но на тоя опозицията му виновна!?

    23:01 07.11.2025

  • 16 Славипомяра

    30 2 Отговор
    Слави българоубиецо нещастен боклук
    Слави е създаден хибридно да унищожи Българската култура и обичаи и нрави
    Този лицемери нещастен на гърба на народа се издигна и хората му вярваха
    За голямо съжаление и той предаде народа

    23:01 07.11.2025

  • 17 еееееее

    24 1 Отговор
    еееее, ти жив ли си , бе цървул ? Жалко !

    23:04 07.11.2025

  • 18 хе хе

    19 2 Отговор
    Каза един предател-стачкоизменник!

    23:07 07.11.2025

  • 19 чалгар

    17 1 Отговор
    пропусна да кажеш , че пионката която ще сложите като управител може да продаде рафинерията на КОЙто си иска без да носи отговорност... а оная експертката си върза езика от бързане за 28 секунди да прочете и гласува в комисия законопроект ... смешник ... къде ше ги носиш тия пари бе КАТЕДРАЛО .... ни дете, ни коте

    Коментиран от #23

    23:07 07.11.2025

  • 21 Парадокс БГ

    22 1 Отговор
    И Слави Трифонов си лъже безнаказано!!
    Този човек е толкова неук, некомпетентен и неопитен, понятие няма от икономика и финанси, но се изхожса по всеки въпрос, сякаш е компетентен и експерт. Слави Тифонов е едно голямо ш.ай.зе.

    23:13 07.11.2025

  • 22 Слави, не си достоен човек, ти си позор!

    20 1 Отговор
    Слави е слуга на мафията!
    Слави лъже брутално и нагло!

    Коментиран от #36

    23:15 07.11.2025

  • 24 Руфинкината в чалга варант

    7 1 Отговор
    ".... Славуца болна легнала
    на високана планина,
    никой до нея немаше
    сал един Тошко, Тошко хаджи Кодошко
    Той си Славуци думаше:
    - Славуцоо, моя дощеро,
    мила ли ти е рубана,
    рубана още либено?
    - Майчинко, мила Кодошко,
    не ми е мило любено,
    ам ми е мила диньоса,
    че са е пролет пукнала,
    всичко от земя излиза,
    пък я ще в земя да влеза.
    Иди ми, Тошко, порукай
    Дебел Шиши да дойде,
    да си му придам, майчинко,
    моята партийка да води,
    моена руба да носи...."

    23:16 07.11.2025

  • 25 ГОШО

    15 1 Отговор
    СЛАВЧО - ПОМИЯРЧЕТО на страната на ЗАКОНА ЗА КРАДЕНЕ, БРАВО БЕ ИДИОТ.

    23:16 07.11.2025

  • 27 Доктор

    14 1 Отговор
    Боклук.

    23:18 07.11.2025

  • 28 Маринов

    13 0 Отговор
    Господа,

    Предприемане на каквито и действия
    със Собственоста на Лукойл
    без ИЗРИЧНОТО СЪГЛАСИЕ на СОБСТВЕНИЦИТЕ и
    е в СЪЩЕСТВЕНО Нарушение
    и ако това се Допусне
    след Войната
    България ще Бъде ОСЪДЕНА от тях
    да плаща МИЛИАРДИ
    включително
    и за пропуснати Ползи през годините!!!

    Днешните Властимащи
    са като ПОДИВЯЛИ,
    МАНИПОЛИРАТ Обществото
    и ако предприемат каквито и да е действия
    без Съгласието на Собствениците
    то заради тези техните ГЛАМУТИИ
    "утре" Народа ни
    ще трябва плаща Миларди!

    23:21 07.11.2025

  • 29 Ето

    13 1 Отговор
    го и Учиндолския страхопъзльо се яви да се изтропа ! Долно същество .

    23:21 07.11.2025

  • 30 славчо

    9 1 Отговор
    кажи кога почваш да чегъркаш бойко както обещта и че няма никога да си в коалиция с него на коя мутра ла паш днес кажи славчо африкански чалгаре???

    23:27 07.11.2025

  • 31 всички

    12 1 Отговор
    МРАЗЯТ славуца!!!

    23:29 07.11.2025

  • 32 Баш софиянец

    9 1 Отговор
    Е няма такъв предател итъпундер като тоя! И туй вредно нещо се прегърна с другите вредни неща и започна да дращи тъпотиите си. Ма ной вяма представа от тия неща, ама дращи там!

    23:35 07.11.2025

  • 33 Някой би ли

    8 2 Отговор

    До коментар #9 от "А50":

    ми обяснил. Защо САЩ като налагат санкции, всички трябва да се съобразяват с техните претенции? А ако Унгария наложи санкции на Шел, руснаци може ли изкупят бизнеса на Шел в Унгария? Като си налагат санкции, те важат само за руско-американските взаймотношения. Останалите държави ако не съгласни, какво ги бъркат американските санкции?

    23:35 07.11.2025

  • 34 Змей

    6 1 Отговор
    А ти бе гнусен продажен червей колко кавала врътна на Голямото Д? Гаден плужек си ти лицето Трифоноф, слуга нещастен. Няма прошка за теб, ни от господ, ни от народа.

    23:35 07.11.2025

  • 36 Ти пък!

    7 1 Отговор

    До коментар #22 от "Слави, не си достоен човек, ти си позор!":

    Къде си видял дърт сатанист да бъде достоен?

    23:36 07.11.2025

  • 37 Нико

    6 1 Отговор
    Шака Зулу....

    23:37 07.11.2025

  • 38 какво

    5 0 Отговор
    очаквате от един прос чалгар поставен да командва държава?

    23:40 07.11.2025

  • 39 Ф16

    6 1 Отговор
    Вече сме под американско "владичество"...

    23:41 07.11.2025

  • 40 Психо

    5 0 Отговор
    САЩ ги боли фара за българите а Слави обича да лиже американски газове.

    23:41 07.11.2025

  • 41 славуца

    4 0 Отговор
    купил една ябълка зачистил я и я продал на двойна цена и така много пъти и така станал богаташ...

    23:42 07.11.2025

  • 42 Българин

    7 0 Отговор
    МръснаМастия на снимката .

    23:44 07.11.2025

  • 43 Ивелин Михайлов

    6 0 Отговор
    Славуцо оставка бе чалгар предател

    23:45 07.11.2025

  • 44 Никой

    1 4 Отговор
    Мъничък е за рицар - но - говори правдиво.

    23:49 07.11.2025

  • 45 слави

    2 0 Отговор
    е гхей!

    23:49 07.11.2025

  • 46 Читател

    2 0 Отговор
    Жалък си бил винаги но сега го виждат всички.Наркоман куц кьорав и сакат и сам, като куче.

    23:49 07.11.2025

  • 47 Точно обратното е

    3 0 Отговор
    Управляващите работят против българите но не срещу всеки български гражданин а срещу българите конкретно. Най главния от тях вчера каза че няма да позволи някой да притеснява нашите хора тоест неговите хора . Но нямаше предвид българите.

    23:50 07.11.2025

  • 48 шака зулу

    2 0 Отговор
    цял живот лъже и краде!

    23:51 07.11.2025

  • 49 Буха ха

    3 0 Отговор
    Слави, я кажи кой налапа първо, на Тулупа или на Прасето

    Коментиран от #52

    23:52 07.11.2025

  • 50 къде е

    2 0 Отговор
    тошко африкански да оправи икономиката като вкара лекари от амазонската джунгла за 5 лева???

    23:53 07.11.2025

  • 51 Дудов

    1 0 Отговор
    Глупака който излъга десетки други глупаци най-накрая се изказа от диванчето си

    23:56 07.11.2025

  • 52 Укрофоб

    0 0 Отговор

    До коментар #49 от "Буха ха":

    Нищо не лапа,само го тъпчат одзаде

    23:57 07.11.2025

  • 53 Питам се тия грозни злобари

    2 0 Отговор
    Дали правят секс щото много злобни и като пощръклели крави се мятат в несвяст на тъй нататък. Женска една ама много бързо брои.

    23:59 07.11.2025

