Борис Бонев: Столицата има едва 4 снегорина

След кризата с боклука в София се задава и криза със снегопочистването. В „Деня започва с Георги Любенов“ по БНТ Борис Бонев от "Спаси София" предупреди, че столицата разполага само с четири снегорини, което е крайно недостатъчно при очакваните снеговалежи. При първия по-сериозен сняг улиците и тротоарите може да останат непочистени, а градският транспорт – блокиран.
Той обясни, че от 1 декември изтичат удължените договори за сметопочистване в зона 3 на София, която обхваща районите „Подуяне“, „Изгрев“ и „Слатина“, което засяга около 200 хиляди души. Заедно с „Люлин“ и „Красно село“, това означава, че близо половин милион столичани ще останат без избрана постоянна фирма за почистване.
„Какъв е проблемът? В момента някак се закрепи сметоизвозването в „Люлин“ и „Красно село“ благодарение на спешно изградения общински капацитет – общинското дружество „София екострой“ и предприятието завод за боклук. Само че те вече са на максималния възможен капацитет, което означава, че от 1 декември няма кой от общинските структури да поеме тези три района. Тоест кризата наистина ще стане остра и много проблемна“, предупреди Бонев.
На този фон той сигнализира за друг сериозен проблем – зимната готовност на столицата.
„С огромно притеснение трябва да ви опиша още по-страшна картина. София в момента има четири броя снегорина. Четири! В нормално време, с работещи фирми, между 130 и 160 снегорина са в готовност при всеки снеговалеж“, заяви той.
По думите му, при първия по-сериозен сняг, градът е заплашен от пълен транспортен хаос.
„Една сутрин ще се събудим, ще са паднали 20–30 сантиметра сняг, градският транспорт ще е блокиран, защото улиците няма да са изчистени. Навсякъде ще е задръстено, защото няма да са изчистени улиците и тротоарите. Градът ще е блокиран. Няколко часа след този блокаж, всичко ще стане лед и ще започне втора фаза на тази криза, когато стотици хора ще си чупят краката по заледените тротоари и няма да могат дори да стигнат дори до „Пирогов“, предупреди Борис Бонев.
По отношение на кризата с боклука той е категоричен, че няма време и критикува, че кметът Терзиев в такъв момент е в Рио за награда за екология.
„Липсата на неспокойствие от кризата с боклука, липсата на бързи действия говори само за едно –две неща: или наистина не знаят какво правят и просто се надяват някакво чудо да се случи и да им се размине кризата, или това се прави нарочно. Аз трето обяснение нямам“, коментира Бонев.
Терзиев да бъде отстранен и разследван
Терзиев да се маха
До коментар #3 от "Терзиев да бъде отстранен и разследван":София няма кмет! Терзиев да подава оставка и да се маха. Кметът на ПП не може да управлява София. И София не е бащиния на наследникът на Държавна сигурност. Имаше 2 години да реши проблемите но не направи нищо. Защото е неспособен и не знае как. Да се маха пт общината веднага иначе ще има протести и блокади
София няма кмет Оставка
До коментар #4 от "Терзиев да се маха":Видяхме Терзиев че нищо не може. Едно е да стартираш бизнес с крадени пари и покровителстван от Държавна сигурност. Друго е да си в реална бизнес и административна среда. А Терзиев се провали напълно защото не знае и не може. А екипът му се разпадна. Едни го напуснаха, други го обвиниха, а трети са задържани. Терзиев и ПП са пълен провал.
А ремонтите са най-лошите от 20 години. Да не говорим за ремонтите на ремонтите на ремонтите. Защото Терзиев като прави ремонти, след това се правят ремонти на тези ремонти и пак ремонти на вторите ремонти. Кое му е прозрачно на управлението . Корупцията от 6% в черната каса на ПП ли? Ти май си Просто още един заблуден и сляп фанатик.
Да де, ама
До коментар #5 от "София няма кмет Оставка":трябва време и средства след огромните герберо-пеевски кражби, корупция и простотия. Терзиев прави всичко за да се случи нещо хубаво след гербавия погром на София от Фъндъчка и Тиквата Борисов.
10:18 08.11.2025
10 Сериозно ли
4 снегорина???
Ти да видиш?
О,чудо...
Некадърницата Фандъкова е виновна!
До коментар #5 от "София няма кмет Оставка":Фандъкова от шайката ГЕРБ е спала 12 години!!!
ГЕРБ само са крали!
Вали и след 3 дни слънцето стопява всичко!
Няма нужда даже от снегорини!
15 Аритметика
Х
1 лопата
= 1 снегорин
🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #8 от "Анонимен":Ама то е така по цяла България❗
Една фирма с 10 машини прави договори в 5 града и навсякъде показва тези 10 машини❗
Когато вали в един град -добре , ни когато завали и в петте.....кършат пръсти и викат БЕДСТВИЕ‼️
19 Хайде да не прибързваме с осъждането!
Фактът, че в момента има проблем със снегопочистването и боклука, не е резултат от бездействие за 1-2 години, а от десетилетия на занемаряване и липса на контрол. Терзиев поне говори открито за това и търси решения, вместо да замита проблема.
А това, че е в Рио, не означава, че си „взима почивка“ – участието му в международен форум за екология и устойчиво развитие е шанс София да влезе в мрежа от градове с добри практики и достъп до финансиране. Ако искаме промяна, трябва да му дадем време и подкрепа, не само критика.
25 Реалист
Бонев често драматизира ситуацията и създава усещане за хаос, което може да подкопава доверието на гражданите в администрацията. В същото време Терзиев се опитва да въведе системни промени, да увеличи капацитета на общинските дружества и да работи стратегически, а критиките на Бонев изглеждат по-скоро медийна шумотевица, отколкото конструктивно решение.
Истината е, че без кмета и екипа му, София не би имала никой, който да носи реална отговорност – докато Бонев е предимно наблюдател и глас, който крещи, но не строи, не управлява и не решава.
Истината
28 Фъндъкова не им била свършила работа
До коментар #19 от "Хайде да не прибързваме с осъждането!":То добре че ги имаше договорите. Щото ако ги нямаше, щеше да лъсне неговата некомпетентност още миналата година. А пък ако имаше визия, той трябваше през тази година да се е подготвил да надгради и продължи съществуващите договори. Проблема е същия както всичко на ПП. Ползват готова инфраструктура, не я поддържат и я карат така докато може, а после се самосвалят за да може ГЕРБ да им свърши работата.
29 Сравнение
• Снегорини налични: 4 броя (според информацията на Борис Бонев).
• Съотношение: 0,29 снегорини на 100 000 души.
• Проблем: дори при умерен снеговалеж, почти целият град би изпаднал в транспортен хаос, тротоарите ще са опасни и градският транспорт вероятно ще се блокира.
🔹 Мюнхен
• Население: около 1,5 милиона души (сравнимо с София).
• Снегорини и техника: според градските данни, Мюнхен разполага с около 200–250 снегорина и техника за зимна поддръжка.
• Съотношение: 13–16 снегорини на 100 000 души.
• Резултат: градът е добре подготвен за снеговалежи до 20–30 см, улиците и тротоарите се почистват бързо, транспортът почти не се спира.
🔹 Заключение
София разполага с приблизително 50 пъти по-малко снегорини на човек, отколкото Мюнхен. Това показва критична недостиг на техника и подготовка, което прави града особено уязвим при първия сериозен снеговалеж.
Сега никоя фирма няма да подпише
10:49 08.11.2025
31 Фандъкова и ГЕРБ са виновни!
До коментар #28 от "Фъндъкова не им била свършила работа":Фандъкова има частична вина, защото е била отговорна за дългосрочната поддръжка и модернизация на зимната техника и общинските услуги.
Фандъкова като кмет на София (до мандата на Терзиев) носи политическа и административна отговорност за дългосрочната подготовка на града:
• Закупуване и поддръжка на техника за снегопочистване.
• Договори с фирми за сметопочистване и зимна поддръжка.
• Планиране на ресурси за зимата и организация на общинските дружества.
Ако тези неща не са направени или са оставени на минимален капацитет, последствията се виждат сега – малко техника, недостиг на персонал, и потенциални блокажи при първия снеговалеж.
32 ГЕРБ са крадци!!
До коментар #28 от "Фъндъкова не им била свършила работа":ГЕРБ не купуваха снегорини, защото по-лесно е да строиш булеварди за медийни снимки, отколкото да подготвиш града за реални зимни бури.
10:53 08.11.2025
33 Ирония
До коментар #32 от "ГЕРБ са крадци!!":Нали беше важно Бойко Борисов да се снима с ножичката да реже лентички на всяка построена отсечка от 2 км...за 15 години управление...
34 Бавария е 70 Хил.кв.км.
До коментар #29 от "Сравнение":И 13 милиона население
Къде ще сравняваш с България и София
10:54 08.11.2025
35 15 години нищоправене от ГЕРБ!!
Докато Борисов се снима при откриване на малки участъци път – често наричани „магистрали“ заради пиар ефекта – критичната инфраструктура на града и подготовката за реални кризи, като снегопочистване или модерни сметосъбиращи системи, остава на заден план.
Това създава усещането, че приоритетите са били предимно политически и медийни, вместо да са стратегически за безопасността и ежедневието на гражданите.
37 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #34 от "Бавария е 70 Хил.кв.км.":Липсата на ник ли ти пречи да мислиш
или ти по принцип не можеш❓
Колегата сравнява ДВА града, а не области и региони❗
38 Альооо
До коментар #34 от "Бавария е 70 Хил.кв.км.":Говорим за Мюнхен, не за провинция Бавария!
Населението на Мюнхен към 31 декември 2023 г. е 1 510 378 души.
Друго сравняние:
• Софийска област: площ около 7 020 км².
• Бавария: площ около 70 550 км².
39 Верно ли
До коментар #27 от "Истината":И кво работи Терзиев точно? И той турист като бившия им премиер сапунджията. И не, че съм фен на самоковската даскалица, ама не съм чул ни веднъж тя да се е развявала по света!
